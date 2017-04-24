Dha Yurt Bülteni - 14
Fırtına, Sivas'ta 100'den fazla binanın çatısını uçurdu- EkAMATÖR KAMERALARA YANSIDIKentte dün yaşanan fırtına nedeni ile yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü fırtınanın etkisini gösteren anlar amatör kameralara yansıdı.
Fırtına, Sivas'ta 100'den fazla binanın çatısını uçurdu- Ek
AMATÖR KAMERALARA YANSIDI
Kentte dün yaşanan fırtına nedeni ile yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü fırtınanın etkisini gösteren anlar amatör kameralara yansıdı. TCDD'ye ait RAY lojmanlarının çatısının komple uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kentetki sanayi sitesinde bulunan esnaf dükkanlarının çatılarının da fırtına etkisi ile kalkıp havalandığı anlar da kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Sanayi dükkanlarının çatılarının uçması
-Apartman çatısının komple havalanması
Haber: SİVAS,
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DEAŞ üyesi 8 kişi tutuklandı
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 27 kişi gözaltına alındı. 27 kişinin Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, bazılarının El Kaide ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 8 kişi 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 zanlının ise emniyetteki sorguları devam ediyor.
Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), -
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Polis silah çeken hırsızı ayağından vurdu
KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde motosikleti çalmaya çalışan kişi polise silah çekti. Polis, 24 yaşındaki M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında bulunan motosikleti çalmaya çalışan kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Motosikleti çalmaya çalışan kişi polisin görünce kaçmaya çalıştı. Polisin uyarılarına rağmen kaçan kişi silah çekti. Polis, M.G.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. M.G.'nin cinayetE teşebbüs dahil 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu, şu anda denetimli serbestlikten faydalanarak dışarıda olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Motosikletten görüntü
-Olay yeri inceleme ekibinin araştırma yapması
Haber: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), -
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Tanker çarpan motosikletli öldü
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, akaryakıt tankeri çarpan motosiklet sürücüsü 61 yaşındaki Hüseyin Çetin, yaşamını yitirdi.
Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Akhisar Kavşağı'nda, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden 23 yaşındaki Hakan Altınkaya yönetimindeki 42 YE 649 plakalı sudkostik tankeri, aynı istikamete giden Hüseyin Çetin yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan kaskı takılı motosiklet sürücüsü Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis tanker şoförü Hakan Altınkaya polis tarafından gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Ölen Hüseyin Çetin'in fotoğrafı
Kaza yerinden görüntü
Kaza yapan motosiklet ve tankerin görüntüsü
Haber-Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa),
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Ormanda gasp edildiğini iddia etti
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 31 yaşındaki Fatih Sarıekiz üç kişi tarafından kaçırılarak gasp edildiğini ve bacağından bıçaklandığını öne sürdü. Hastanede tedaviye alınan Sarıekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Mermer işçisi Fatih Sarıekiz'in bugün polisi arayarak Pamukkale'nin Tekke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçırılıp gasp edildiğini iddia etmesiyle ortaya çıktı. Sarıekiz, üç kişi tarafından kaçırılarak ormanlık alana getirildiğini ve bacağından bıçaklanarak bir miktar parasının gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine polis, Sarıekiz'i yaklaşık bir saat süren arama sonucunda ormanlık alanda yaralı halde buldu. Sağ bacağından bıçaklanan Sarıekiz, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sarıekiz'in kiralık otomobili de ormanda terkedilmiş halde bulundu.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Ambulansın hastaneye gelmesinden görüntü
Yaralı Sarıekiz'in acil servise götürülmesinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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Nihal Öğretmen'in öğrenci korosu Derecik'te 23 Nisan'a renk kattı
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde Koçyiğit Ortaokulu müzik öğretmeni Nihal Salda'nın yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına renk kattı.
Terör olaylarıyla sık gündeme gelen Türkiye-İran ve Irak sınırındaki üçgende bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Koçyiğit Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nihal Salda, 40'kız 50 öğrenciden oluşan koro yetiştirdi. Şemdinli ilçe merkezinde görevlendirilmesine rağmen Derecik'te kalmayı tercih eden Salda öğretmen'in yetiştirdiği 40'ı kız 50 kişilik öğrenci korosu, 23 Nisan etkinliklerinde de sahne aldı. Koronun okuduğu şarkılar, veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan görüntüler
Haber: Abdullah KAYA / ŞEMDİNLİ(Hakkari),
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Çocuklar masalı tiyatro gösterisiyle öğreniyor
ESKİŞEHİR'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuklara masalı öğretmek amacıyla hazırladığı 'Masallarla Öğreniyoruz - Masal Başlasın' projesinin tiyatro galasında tarihi kostümler giyip, ellerine plastik kılıçlar alan ilkokul öğrencileri, 'Mal Hatun, Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.
Masallarla Öğreniyoruz- Masal Başlasın projesinin tiyatro galası Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu salonunda yapıldı. Galaya Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, müdür yardımcıları, ilçe mili eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, geçen yıl ana sınıflarında başlatılan projenin bu yıl da ilkokullarda devam edeceğini söyledi. Özen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Projenin amacı, Eskişehir'de resmi ve özel ilkokullardaki 6-11 yaş aralığındaki öğrencilere eğitsel ve pedagojik değeri olan masalları öğreterek onların milli değerlerimizi tanımalarını sağlamak, tarihimizde unutulmaz değere sahip insanlar hakkında bilgi sahibi olmak, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve özgün masallarımızın tiyatrolaştırılmasında Eskişehir'de ve ülkemizde iyi örnek uygulamaları gerçekleştirmektir. Böylece çocuklarımız milli değerlerimizi öğrenmiş olmakla beraber oyunlar sergileyerek özgüven, kendini ifade etme, topluluk karşısında rahatça konuşma, sosyalleşme, paylaşım, cesaret, gibi duygu ve yeteneklerinin geliştirmesi sağlanacaktır. İlkokullarımız çocuklarımızın güzel davranışların kazandığı yerlerdir. Biz ilkokullarda çocuklarımızı ortaokul ve liselerdeki eğitime hazırlıyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından tarihi kostümler giyen, takma bıyık yapıştıran ve ellerine plastik kılıçlar alan öğrenciler 'Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.
Proje kapsamında, 8 -26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'deki ilkokullarda Dede Korkut, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Karagöz - Hacivat, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası, öğrenciler tarafından masallaştırılarak tiyatro gösterimi olarak sunulacak.
Görüntü dökümü:
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-Tiyatro galasına katılanların,
-Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in konuşması,
-Sahnenin açılması ve tarihi kostüm giyen öğrencilerin ellerinde kılıçlarla tiyatro oyununu sahnemelerinden çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR, -