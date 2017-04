Dha Yurt Bülteni-14

Üst geçitten yola devrilen ve yanan kamyon sürücüsünü vatandaşlar kurtardı



ELAZIĞ'da, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yola düştükten sonra yanan kamyonun sürücüsünü vatandaşlar kurtardı. Sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, itfayi ekipleri ise, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.



Malatya'dan Bingöl'e gitmekte olan Erol Sertkaya yönetimindeki 06 DR 2650 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Elazığ'da Kekliktepe üstgeçitinde seyir halindeyken sürücünün diraksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Yola düşen kamyon alev alırken, sürücünün araçta olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdikten sonra kendileri müdahale ederek güçlükle sürücü Erol Sertkaya'yı araçtan çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen Ambulansta ilk tedavisi yapılan Sertkaya daha sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Elazığ Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ise, kamyonu güçlükle söndürmelerinin ardından kamyonun enkazı yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Çevrede bulanan atandaşların aracın yanma anını cep telefonlarıyla kayıt aldıkları görüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



-Yanan araçtan görüntü



-Dumanların çıkması



-Vatandaşların telefonla yangını görüntülemeleri



-İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,







========================================



Fırtına çatıları uçurdu



Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı İlçe Emniyet Amirliği ile birkaç evin çtısı uçtu.



Elektriklerin kesilmesine de neden olan fırtına da soğaka çıkanlar güçlükle yürüyabildi. Uzmanlar gecedede devam edecek olan fırtına nedeniyle zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.



GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ



-Fırtına nedeniyle uçan çatılar



-Emniyet Müdürlüğünün çatısının ve bazı evlerin çatılarının sökülmesi



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF (Ardahan),



===========================================



Bartın'da taşan dereler nedeniyle ilçe yolu ile iki köy yolu kapandı



BARTIN'da iki gündür etkili olan yağmur yağışının ardından taşan dereler nedeniyle Kurucaşile yolu ile iki köy yolu ulaşıma kapandı.



Bartın'da iki gündür etkili olan yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkilerken kentte metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası Kurucaşile ilçesi'nde Karaman Köyü köprüsünün yapımı nedeniyle araçların kullandığı alternatif yol derelerin taşmasıyla sular altında kaldı. İlçeye giden yol ulaşıma kapanırken İl Özel İdare ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Aydoğmuş Köyü ile Amasra'nın Göçgündemirci Köyü'nün yolları da taşan dereler nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bartın Valisi Nusret Dirim, "13 Ağustos'da yaşanan sel felaketinde Karaman köprüsü yıkılmıştı. Yeni köprü yapım çalışmaları nedeniyle menfezlerle yapılan alternatif yolda sel suları yükselince ulaşım kapandı. Bartın Kurucaşile yolundaki ulaşımı sağlanması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca derelerin taştığı köylerde de İl Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Bartın genelinde bazı köylerimizin yollarında heyelanlar mevcut. Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre nöbetteler ve anında müdahale ediyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Yolda gelen sel



-Jandarmanın yolu kapaması



-Sudan geçen kamyonlar



-Detay görüntüler



-Yolda bekleyen araçlar



-İş makinalarını çalışması



-Vatandaşlarla röp.



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,



=======================================



Malatya'da fırtınada uçan çatı araçların üzerine böyle düştü



Malatya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçarark park halindeki araçların üzerine düştü. Çatının araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-güvenlik kamerası görüntüleri







Haber: MALATYA



==========================================



10 kişinin öldüğü midibüs güvenlik kamerasında



Cenaze dönüşünde 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazadan 2 dakika önce midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Süleymanbeyler Köyü'nde yol kenarında bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde midibüsün yoldan geçtiği görüldü. Bu görüntüden 2 dakika sonra ise feci kaza meydana geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Midibüsün yoldan geçmesi



28'inci saniyede midibüs geçiyor



Haber: ZONGULDAK



===========================================



KAZA CEP TELEFONU KAMERASINDA



Otomobilin su kanalına düşmesi, arkadaki araçta yolcu olarak bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, otomobilin yolda zikzak çizerek gittiği görüldü. Görüntüde, videoyu çeken kişi ile yanındaki sürücünün, "Vuracak karşıya. Birisinin canına mal olmasa. Kadın kullanıyor, yanıdaki adam direksiyona müdahale ediyor" şeklindeki konuşmaları da yer aldı. Görüntüde kısa süre sonra otomobil demir bariyeri aşıp su kanalına düştü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



-Otomobilin zikzak çizerek gitmesi



-Görüntüyü çeken kişi ile sürücünün konuşmaları



-Otomobilin su kanalına düşmesi



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



======================================



Tour Of Mersin, fırtına darbesiyle son buldu



MERSİN'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin', nefes kesen 4'üncü etabın tamamlanmasıyla sona erdi.



Fırtına nedeniyle son gün etabı belirlenen parkurda yapılamazken, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) komiseri tarafından alınan karar doğrultusunda parkur 25 kilometreye düşürüldü. Bisikletçiler Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde beş tur atarak, yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarışı tamamladı.



Dereceye giren sporcular ödüllerine Nobel Otel'de düzenlenen ödül töreni ile kavuştu. Törene Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve sporcular katıldı



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Yarışın dördüncü ve son etabında Bulgaristan takımından Mattia Viel birinciliği göğüslerken, yine Bulgaristan takımından Jose Daniel Viejo Redondo ikinci, Kazakistan takımından Nur Bolat Kulimbetov ise üçüncü oldu. Genel Klasmanda Belarus takımından Stanislav Bazhkou birinci olurken, Yokuş Klasmanı dalında Türk sporcu Nazım Bakırcı birinciliği elde etti. Sprint Klasmanı dalının kazananı Belarus takımından Stanislav Bazhkou olurken, Genel Takım Klasmanında ise Belarus takımı Minsk Cycling Club liderlik kürsüsüne çıktı. Mersin'in tarihi, kültürel, doğal değerlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Tour Of Mersin'de, kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında pedal çeviren sporcular, 4 gün boyunca zorlu etaplardan geçerek kıyasıya mücadele etti. Anamur ilçesinde start alan ve 7 ülkeden 11 takım, 83 sporcunun ter döktüğü organizasyon, büyük ilgi ile son buldu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Ödül töreninden görüntüler



-Ödüller dağıtılırken



-Sporcular ödüllerini alırken



-Genel ve detay görüntüler



Haber: İbrahim MAŞE: Kamera: MERSİN,



======================================



Türk Yıldızları Antalyalıları selamladı



DÜNYADA 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.



Türk Yıldızları'nın Konyaaltı Sahili üzerinde yapılan gösterisinde saatte 1315 kilometre hıza ulaşabilen NF-5A/B tipi 7 özel uçak kullanıldı. Uçaklar, saatte 800- 900 kilometre hızda gösterilerini sundu. Konyaaltı sahilini ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi gösteriyi ilgiyle izledi.



Sahilde oluşturulan izleme noktası dışında birçok alanda gösteriyi takip eden Antalyalılar, heyecanlı anlar yaşadı. Akrobasi timi, 7 uçakla yarım saat boyunca izleyenlere benzersiz bir gösteri sergiledi. Antalya semalarını ay yıldızlı Türk bayrağının rengiyle süsleyen Türk Yıldızları, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Sahilde gösteriyi izleyen Antalyalılar, uçakların yaptığı zor hareketleri ve kalp figürünü dakikalarca alkışladı.



HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU



İzleyici noktasında Türk Yıldızları'na ait hediyelik eşyaların yer aldığı stant kuruldu. Gösteri anında kentteki hava trafiği durduruldu, yine uçuş güzergahı üzerinde dron tipi araçların uçurulmaması için önlem alındı. Gösteri boyunca Konyaaltı Sahili önündeki Akdeniz Bulvarı da araç trafiğine kapatıldı. Sahil Güvenlik botları gösteri süresince deniz trafiğini keserek güvenliği sağladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Uçakların gösterisinden görüntüler



Sahildeki vatandaşların görüntüsü



Sahil güvenlik ve polis botlarının görüntüsü



HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



===============================================



Ödemiş'te Veliler Korusu'ndan Bahar Konseri



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Belediye Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Veliler Korosu Bahar Konseri verdi.



Koro, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.



İstanbul Hüseyin Avni Sözen Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) mevcut ve mezun öğrenci velilerinden oluşan Veliler Korosu, İstanbul ve ülkenin birçok yerinde konserlerine devam ediyor. HASAL Veliler Korosu'nun bu seferki durağı Ödemiş'te oldu. İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Şef Bülent Ateş yönetiminde Ödemiş Kültür Merkezi'nde sahne alan HASAL Korosu, "Unutturamaz Seni Hiç Bir Şey", "Şarkılar Seni Söyler", "Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar", "Anla Artık Anla Beni" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.



Konserde aslen Ödemişli olan Sevin ve Hüseyin Çalışkan çifti, düet yapıp, "Gamzedeyim Deva Bulmam" isimli parçayı söyledi. Bu arada sunucu Ercan Dirikan ve Şef Bülent Ateş'in seslendirdiği solo şarkılarda uzun süre alkış aldı. Daha sonra sahneye gelen Dilek Yalçınduran da seslendirdiği "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım" adlı eserle ayakta alkışlandı.



Konserin ikinci bölümünde kora, "Bülbülüm Altın Kafeste", "Şu İzmir'in Dağları", "Ödemiş Kavakları", "Havada Bulut Yok", "Fadimem Hadi Senle Kaçalım" ve "Çökertme Havası"na bazı sevircilerden bulundukları yerden eşlik etti. Gecenin sonunda Ödemiş Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Köklü, şef Bülent Ateş'e koro adına çiçek verip, teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Korunun konserinden görüntü



-Solo seslendirilen şarkılardan görüntü



-İzleyicilerden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir),



=====================================