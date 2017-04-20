Dha Yurt Bülteni - 14
'KARILARINI ÖLDÜREN ERKEKLERİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM' DİYEN DERNEK BAŞKANI SÖZLERİNİN ÇARPITILDIĞINI SÖYLEDİ İZMİR'de, bir gazeteye yaptaığı açıklamada, "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" dediği için, 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası...
'KARILARINI ÖLDÜREN ERKEKLERİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM' DİYEN DERNEK BAŞKANI SÖZLERİNİN ÇARPITILDIĞINI SÖYLEDİ
İZMİR'de, bir gazeteye yaptaığı açıklamada, "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" dediği için, 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, mahkemede sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen'in, ulusal bir gazeteye verdiği röportajda, "Karılarını öldüren kahraman babaları alınlarından öpüyorum" sözleri, başta kadın dernekleri olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden büyük tepki çekti. Kadınlar hakkında çıkarılan yasaların erkekleri mağdur ettiğini belirten Muhammet Özen, mahkemelerin babaları ömür boyu nafaka ödemeye mahkum ettiğini, ödemeyenlerin ise cezaevine girdiğini söyledi. Boşanıldığı zaman devletin erkeğin elinden her şeyi alıp kadına verdiğini savunan Muhammet Özen'in "Devlet erkek için iki seçenek sunuyor. 'Ya ömür boyu nafaka öde, ya da onu öldür' diyor. Başka seçenek bırakmıyor" dedi.
Eski öğretmen Muhammet Özen'in söylediği bu sözler üzerine kendisi gibi öğretmen olan boşandığı eski eşi Hasiye Kabadayı'nın avukatı Pelin Yayalar ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Nuriye Kadan, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muhammet Özen hakkında 'Tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Özen, şunları söyledi:
"Ben evden korkudan kaçıyor otellerde yatıyordum. Tehdit suçunun unsurunun oluşabilmesi için karşı tarafın korkması diğer tarafın da yapma olasılığı olması gerekmektedir. Beni döven de müdahilin abileridir. Ben çocuğuma 'dersini çalış seni öldüreceğim' dersem bu tehdit olmaz. Kendisine söylenmiş bir şey yoktur. Ben iddianamede de yazılan ve tehdit kabul edilen söze Bekir Bozdağ ve Fatma Şahin'in bulunduğu iki ayrı toplantıda söyledim. Ben çözüm bulmak için bunları söyledim. Muhabir bana 'bu lafları söyle ben de manşet yapayım 'dedi. Ben de kendisine 'bu biraz suça kaçıyor' diye cevap verdim. O da 'suç olsa biz yazmayız. Biz de onu elekten geçiririz, yazmayız'dedi. Buna dair elimde CD var ."
Eski eşi Hasiye Kabadayı ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. İzmir Barosu'nu temsil eden avukat Nuriye Kadan, "Dilekçelerimizi tekrar ederiz. Davayı uzatmak için yapılan işlemleri kabul etmiyoruz. Zaten dosya içerisined CD çözümü vardır.Buna göre değerlendirilme yapılmasını istiyoruz" dedi.
Hakim, sanık hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasına, gelececek duruşmada karar verileceğini belirtip, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.
Haberi: Bahri KARATAŞ/İZMİR, -
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41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 41 ülkeden İzmit'e gelen çocuklar şarkılar söyleyerek yürüyüp gösterilerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlamalara 41 ülkeden çocuklar katıldı. Geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılan çocuklar, İzmit Saat Kulesi'nden kortej halinde şarkılar söyleyerek Yürüyüş Yolu güzergahından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan çocuklar renkli görüntüler sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu çocuklarla selamlaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kosovalı çocukların belediye önünde gösteride bulunurken Türkçe ve İngilizce şarkı söyledi. Çocukların en değerli hediye olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çocukların 23 Nisan çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde güzel vakit geçirmelerini temenni etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yürüyüşten görüntü
-Gruplardan detay
-Belediye önünde yapılan gösteri
-Başkanın konuşması
Haber: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), -
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HAKKARİ'DE KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ
Hakkari'de Müftülük tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Bir halı sahada düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gököz, bazı kurum amirleri ve binlerce kişi katıldı. Etkinliğe halk büyük ilgili gösterdi. Davetlilere Kuran-ı Kerim ve Hazreti peygamberin hayatını anlatan kitaplar ile canlı güller hediye edildi.
İLAHİLER VE DİNİ KONUŞMALAR
Programda din görevlileri Abdurrahman Türün ve Muhammed Sözcan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Hakkari il Müftüsü Faruk Gürbüz de Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğini anlatan konuşmasının ardından kürsüye çıkan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kutlu Doğum Haftası etkinliğini düzenleyen ve etkinlikte görev alan müftülük yetkililerine teşekkür etti.
Vali Toprak,"Ulu önderimiz, Liderimiz, kendimize rehber edindiğimiz Peygamber efednimiz (S.A.V) doğumunun yıl dönümünün 1946'ıncısını kutlamak, onu anlamak ve anlatmak üzere İl Müftülüğümüz tarafından düzelenen bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan 1946 yıl önce insanlık bir cahiliye dönemi yaşıyordu. Bugün önemsemeye çalışıp üzerinde durduğumuz değerlerimiz o dönemde yoktu. Kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapan, gerçekten vahşice medeniyetten uzak bir hayat yaşıyordu insanlar. Peygamber efendimizin dünyaya gelmesinden sonra ve kendisine Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlik vasfı verildikten sonra insanlık yepyeni bir hayata başladı" dedi.
Diyanet İşleri Genel Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan'ın 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konuşmasının ardından program Hakkari il Müftüsü Faruk Gürbüz'ün Peybamberimizi anlatan duygu yüklü şiirini okumasıyla son buldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kutlu DOğum haftası programı için gelenlere gül ve kitap hediye edilirken
-Vali'nin gelişi
-Programa katılan Vali Toprak ve davetlilerden genel ve detaylar
-Kuran-ı Kerim tilaveti
-Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün kısa konuşması
-Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması
--Kürtçe ve Türkçe ilahilerin okunması
-Programa katılan kadın ve erkeklerden genel ve detaylar
-Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan'ın kısa konuşması
-Müftü Faruk Gürbüz'ün duygu yüklü şiirinin okunması
-Detaylar
HABER: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,-