Dha Yurt Bülteni-14

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı







HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, geçen 10 Haziran'da yaptığı bir konuşmadan dolayı, bugün gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgunun ardından Adliye'ye sevk edilen Burçe Çelik Özkan, çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,



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El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis'e getirildi



SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Suriyeli 2 sivil yaralandı. Yaralanan Suriyeliler, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ambulanslar gelişi



Yaralıların indirilişi



Acilden detay



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB



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MHP'li Sözlü tutuklanacağı iddiasına tepki gösterdi: Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, 'İhaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yerel mahkamede verilen 5 yıl hapis cezasınınBölge Adliye Mahkemesi'ne onandığı yönünde sosyal medyada yayılan haberler üzerine, "'Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş" ifadesini kullandı. Mahkeme kararının onaylandığı iddiasının da doğru olmadığı anlaşıldı.



Olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan ancak başkanlık yapmadan meclis üyeleri ile birlikte oturan Sözlü, gündem maddelerinden biri nedeniyle söz alıp, 'Konuşmamı kısa tutacağım uçağa yetişmem gerekiyor" dedi. Meclisteki ilk maddenin oylanmasının ardından toplantıdan ayrılan Sözlü'ye, sosyal medyada aldığı hapis cezasının onandığı ve cezaevine girmemek için Devlet Bahçeli'ye yardım istemeye gideceği şeklindeki iddialar soruldu. Bunun üzerine kendisinin mücadele adamı olduğunu söyleyen Sözlü şöyle konuştu:



"Ağzımı bozmak istemiyorum ama bizim evrakımız oraya ulaştı mı, ulaşmadı mı o bile belli değil. Yani Türkiye'de bana yöneltilen suçlamaların 10 katı, 100 katı maddi büyüklükte diğer belediye başkanlarının sorumlulukları ve davaları sürüyor. Benim 1 tane davam var. Ankara Belediye Başkanının da, İstanbul Belediye Başkanının da, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama onlarca davası var. Meşhur bir söz var. 'Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş.' Öyle bir şey yok. Trol hesaplarını bize sorarsanız gazetecilik mesleğini de hafife almış oluruz. Ben mücadele adamıyım."



Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA,



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Bitlis Valisi Çınar: Peygamberimiz torpil yapmazdı



BİTLİS Valiliği ve İl Müftülüğü'nün organiseziyle Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi. Yaptığı konuşmada, Hz. Muhammet'in hayatını anlatıp çeşitli örnekler veren Bitlis Valisi Ahmet Çınar, "O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı" dedi.



Bitlis Eren Üniversitesi Rahva kampüsündeki merkezi konferans salonunda yapılan etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, kurum amirleri, imamlar ve vatandaşlar katıldılar. Program Kuran okunması ile başladı. İlahiler ve sinevizyon gösterilerini olduğu programda protokole gül hediye edildi.



Açılış konuşmasını İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin yaptığı programda Vali Ahmet Çınar da bir konuşma yaptı. Peygamber efendimizin örnek insan olduğunu belirten Vali Çınar, "Cenabı Allah peygamber efendimizi kulları içersinde seçti. Bizlere rehber olarak gönderdi. Eğer onun sözlerini, hayatını, nasıl yaşadığını, nasıl davrandığını öğrenir kendi hayatımızda ve toplum hayatında uygulayabilirsek, hiçbir mesele, sorun, sıkıntı kalmamış demektir. Peygamberimiz 'ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'diyor. Çok anlamlı bir mesaj" dedi. Dinin doğrudan medeniyet olduğunu belirten Vali Çınar, "Allah'ın emirleri, peygamberimizin hayatıyla övünmek, ümmet olarak hakkımız. Ama onunla övünüp, kaymağını yiyip, onun dediğini yapmamak, bir güvensizliktir. Bir tek bununla bitmiyor. İlim tahsil etmek müslümana farzdır diyor cenabı Allah. Dünyada en cahil toplumlar Müslümanlar. Başka örnekleri de var. Temizlik imandandır diyoruz. İslam toplumları temizliğe en az özen gösteren toplumlardır. Burada kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor" dedi. Vali Çınar, konuşması şöyle südürdü: "Peygamber efendimiz Allah'ın seçtiği bir kuldu. O'nun sözlerini, davranışlarını dinler ve tatbik edersek, toplum huzur bulur. Resulullah efendimiz bir kere çok iyi bir insandı. Çok iyi bir dosttu. Kendisine herkes güvenirdi. Daha Müslüman olmadan önce de adını zaten Muhammed-ül Emin diye koymuşlar. O emaneti sağlam tutar, emanete ihanet etmezdi. Helala, harama, kul hakkına dikkat ederdi. Kimseyi kırmazdı. Bütün komşuları ondan razıydı. İyi bir eşti, eşleri ondan razıydı. İyi bir babaydı, evlatları ondan çok razıydı. İyi bir dedeydi torunları onunla oynardı. O iyi bir tüccardı, terazisi hiç şaşmazdı. O büyük bir öğretmendi. Hepimiz insanlık adına her şeyi ondan öğrendik. O işini çok düzgün ve sağlam yapardı. Çok büyük bir komutandı. Kısa sürede büyük zaferler kazandı. Dünya tarihini etkileyen zaferler kazandı. Çok büyük bir devlet adamıydı, hiç torpil yapmazdı."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Salondan detay görüntüler



-Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması



-Kuranı kerm okunması



-İlahilerin okunması ve gül dağıtılması



-İl Müftüsü M. Faysal Geylani'nin konuşması



-Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın Konuşması



-Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok'un konferansı



-Detay görüntüler



Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,



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Maden işçisi, otel odasında ölü bulundu



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde maden işçisi 57 yaşındaki Mustafa Çetin, kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Olay, saat 15.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Borsa Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Otelin 4'ncü katındaki odada kalan maden işçisi Mustafa Çetin'den uzun süre haber alamayan otel yetkilileri odaya girdi. Çetin'i yatakta hareketsiz halde bulan otel görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya nüfusuna kayıtlı Çetin'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Otel dış genel



-Polislerin girişi



-Polis araçları



-Cenazenin çıkarılması



-Mustafa Çetin foto



(SÜRE: 02.13 - BOYUT: 70 MB)



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),



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Sivas'ta yöresel yemekler yarıştı



Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '15-22 Nisan Turizm Haftası' nedeniyle yöresel yemek yarışması düzenledi. Yarışmanın ilk gününde hamur işi ve börekler ile ana yemekler yarıştı.



Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen yarışma 3 farklı kategoride yapıldı. Yarışmanın ilk gününde hamur işe ve börekler ile ana yemekler yarıştı. Tek tek jüri karşısına çıkarılan yemekler sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirildi. Hamur işi ve börek kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya 10, ana yemekler kategorisindeki yarışmaya ise 20 yemek katıldı. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp puan verirken, sunumu yapılan yemekler hakkında da bilgiler verildi. İki gün sürecek olan yarışmada yarın tatlıların yarışacağı belirtilirken, 1'incinin iki çeyrek altın, 2'ncinin bir çeyrek altın, 3'ünçünün ise gram altında ödüllendirileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-Yarışmadan görüntüler



-Yarışmaya katılan yemekler



-Jürinin incelemeleri



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,