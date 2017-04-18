Dha Yurt Bülteni - 14
Tunceli'deki şehit ateşi, Kayseri'ye düştü TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin memleketi Kayseri'deki baba evinde yas var.
Tunceli'deki şehit ateşi, Kayseri'ye düştü
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinde şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin memleketi Kayseri'deki baba evinde yas var.
Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Helikopterde bulunan 11 kişiyle birlikte polis memuru Ahmet Cihan Kilci de şehit oldu. Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde görev yapan Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin şehadet haberi, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde oturan babası Ejder ve annesi Dilber Kilci'ye yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan anne Dilber Kilci fenalaşırken, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Bekar olan şehit polis memuru Kilci'nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin yeğeni olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şehidin fotoğrafı
Şehit annesinin ambulansa taşınması ve hastanede ambulanstan indirilmesi
Haber: KAYSERİ, -
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Törene eşinin tören üniformasıyla katıldı
AĞABEYİ: "OĞLUNU SENİN İSTEDİĞİN GİBİ YETİŞTİRECEĞİZ"
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar için İzmir'in Torbalı İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yaklaşık 8 ay önce dünya evine girdiği ve 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar, camiye sedyede getirildi. Eşinin tören üniforması ve kepini giyinen gözü yaşlı kadın, güçlükle teskin edildi. Şehidin ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında öncekigün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde dün şehit düştü. Şenözüar'ın şehadet haberi memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bağlı kırsal Karaot Mahallesi'ne ulaştı. Babası Hamdi Şenözüar, annesi Fatma Şenözüar ve eşi Melek Şenözüar büyük üzüntü yaşadı.
CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
20 Nisan 1992 tarihinde dünyaya gelen şehit uzman çavuş için Torbalı İlçesi'ndeki Mümin Mesci Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası, annesi, kendi gibi asker olan ağabeyi Piyade Uzman Çavuş Rıdvan Şenözüar, kardeşi Merve Şenözüar, erken doğum şüphesiyle hastaneye kaldırılan eşi Melek Şenözüar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, Korgeneral Hava Eğitim Komutanı Atilla Gülan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve binlerce kişi katıldı.
EŞİNİN TÖREN ÜNİFORMASINI GİYDİ
Yaklaşık 8 ay önce dünya evine giren ve 20 Nisan 1992 tarihinde dünyaya gelen şehit Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar törene, şehidin tören kepi ve üniformasıyla katıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sedyeyle camiye getirilen genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin kız kardeşi Merve Şenözüar ise ağabeyinin kepini taktı. 2015 yılında göreve başlayan ve ilk görev yerinde şehit düşen Harun Şenözüar'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Muslu kıldırdı. Askerlerin omuzlarında top arabasına konan Türk Bayrağı'na sarılı tabut, tekbirlerle askeri cenaze aracına taşındı. Şehidin kız kardeşi, yengesine "Ağlamayacaktın, söz vermiştin" dedi ancak her ikisi de gözyaşlarına hakim olamadı.
"HEPSİNE SAHİP ÇIKACAĞIM"
Cenaze aracına konan tabuta son kez dokunan ağabeyi Rıdvan Şenözüar, "Merak etme geride bıraktıklarına sahip çıkacağım. Oğlunu senin istediğin gibi yetiştireceğiz" diyerek gözyaşı döktü. Bu arada şehidin eşi Melek Şenözüar'ın, ağabeyinin er olarak vatani görevini yaptığı birliğinde hayatını kaybettiği ancak 'şehit' statüsü verilmediği öğrenildi. Genç kadının ağabeyinin adı ve neden hayatını kaybettiği öğrenilemedi. Şehidin cenazesi, Karaot Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Törenden görüntü
-Şehidin ailesinden görüntü
-Camiden görüntü
-Törene katılanlar
-Genel ve detay görüntü
Haber: Tufan HAMARAT, Timur TARLIĞ, Gökhan YALKALK, Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, DHA)
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Kendileri Datça'da oyları Şanlıurfa'da iddiası
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, kış sezonunda inşaatlarda geçici olarak çalışan bir grup işçinin referandum günü memleketleri Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia eden HDP İlçe Başkanı Avukat Günfer Karadeniz, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere Datça İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
HDP Datça İlçe Başkanı Avukat Günfer Karadeniz, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'nde seçmen kayıtları bulunan yaklaşık 200 kişinin, referandum günü Datça'da bulundukları halde oylarının başkaları tarafından kullanıldığını iddia ederek, konunun incelenmesini ve buradaki seçimlerin iptal edilmesini istedi. Karadeniz, Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi talebiyle, Datça İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini teslim etti. HDP Datça İlçe Başkanı Karadeniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Datça'da mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 200 kişinin Şanlıurfa'ya gitmedikleri halde oylarının kullanıldığı görülüyor. Söz konusu kişilerin seçmen kayıtlarının yer aldığı, Gölcük Mahallesi'ndeki iki sandıkta seçmenlerin tamamının oylarının kullanıldığını öğrendik. Referandum günü Datça'da bulunduğunu belirleyebildiğimiz 80 kişinin isim listesini itiraz dilekçemize ekledik. Bu kişiler Datça'da yaşıyor ve hiç köylerine gitmemişler. Ancak orada oyları kullanılmış görülüyor. Her iki sandıkta tüm seçmenler oy kullandığına göre; bu kişilerin oylarının orada birileri tarafından kullanıldığı anlaşılıyor" dedi.
Karadeniz itiraz dilekçesinde ise şöyle dedi:
"Ekli listede isimleri belirtilen ve Datça'da inşaat işçisi olarak çalışan tarafımıza başvuran toplam 80 kişi, burada yaşadıklarını ve seçmen kütüklerinin bulunduğu Hilvan İlçesi Gölcük Köyü'nde kurulan sandıklarda kendi adlarına oy kullanıldığını, bu sayının toplam 200 kişi olduğunu, seçmen kartlarının adreslerinin bulunduğu bu köye geldiğini, köyde tüm oyların kullanılmış olduğunu öğrendiklerini beyan etmişler ve itiraz etmemiz için tarafımıza başvurmuşlardır. Adı geçen köydeki sandık sonuçlarının incelenerek, iddiamız çerçevesinde burada yapılan seçimin iptaline karar verilmesini arz ederiz."
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'nden, Datça'ya mevsimlik işçi olarak gelen kişileri bizzat tanıdığını söyleyen 32 yaşındaki Aziz Akbalık ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben kendim de Hilvanlı'yım. Bu kişilerin çoğu akrabam ve şu an Datça'da yaşıyorlar. Gölcük Mahallesi'nde iki seçim sandığı var. Öğrendiğime göre, Gölcük'e bir taziye evi yapılmasının karşılığında tüm köylüler 'evet' oyu vermek üzere anlaşmışlar. Ancak, Datça'da bulunan 200 kişinin de oyları, sanki oradaymış gibi sandığa atılmış. Şu ana kadar 80 kişinin ismini tespit ettik. Konunun araştırılarak açığa çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Datça Adliyesi önünde iddia sahibi Aziz Akbalık'a ve kendisine destek için gelen vatandaşların görüntüleri..
-Aziz Akbalık ile röp.
-HDP Datça İlçe Başkanı Günfer Karadeniz'in açıklamaları..
Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),
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