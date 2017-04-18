Dha Yurt Bülteni - 14
Eskişehir'de tencere-tavalı eyleme 10 gözaltıESKİŞEHİR'de parkta toplanıp evelerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti.
Eskişehir'de tencere-tavalı eyleme 10 gözaltı
ESKİŞEHİR'de parkta toplanıp evelerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkaran ve 'Başkanlığa hayır' diye slogan atan grup uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti. Polisler, aralarında HDP Tepebaşı İlçe Başkanı Emine Kaya'nın bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Bugün saat 21.00 sıralarında Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta toplanan kızlı-erkekli çoğunluğu üniversite öğrencisi olan grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı. 'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulunduğu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.
Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu. Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Parkta toplanan grubun tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak ses çıkarmaları ve slogan atmaları,
-Grubun parktan çıkıp yürümesi,
-Gruba polis müdahalesi,
-Gözaltına alınanların çevik kuvvet midibüsüne götürülmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,
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Bursa'da dereye düşen genç, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı (Görüntülü Haber)
BURSA'da arkadaşıyla dere yatağında yürüyüş yaparken, dengesini kaybederek suya düşen Fikret Aslan, ekiplerin 2 saatlik çabaları sonucu kurtarıldı. Vucudunda kırıklar ve kesikler olan Aslan, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. 30 yaşındaki Fikret Aslan, arkadaşı 31 yaşındaki Hakan Kılıç, Kaplıkaya deresi civarında yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Fikret Aslan, kayalıklardan yuvarlanarak dereye yuvarlandı. Bacağı kırılan Aslan, derenin içerisindeki kayalara tutunarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada arkadaşı Hakan Kılıç, durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Halat yardımı ile dereye inen kurtarma ekipleri, bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kesikler oluşan Fikret Aslan'ı 2 saat süren operasyon ile kurtardı. Aslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Yaralı şahsın sedye ile taşınması ve ambulansa konulması
-Dere yatağından görüntüler
-Detaylar
Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -
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Yan yatan mikserin sürücüsü yaralan
İZMİT'te, yağmur yağışıyla kayganlaşan yolda kayan beton mikseri yan yattı. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücü Ömer Akbulut araçtan çıkarılırken, hastaneye kaldırıldı.
Olay, İzmit Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına beton taşıyan Ömer Akbulut idaresindeki 06 BP 5687 plakalı beton mikseri yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yan yattı. Ömer Akbulut araçta sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi Ömer Akbulut'u araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer Akbulut kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralı sürücüden görüntü
-Beton mikserinden görüntü
-Çevreden görüntü
Haber: İZMİT(Kocaeli), -