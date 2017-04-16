Dha Yurt Bülteni - 14

Ak Parti İlçe Başkanının aracına saldırı; 1 güvenlik korucusu şehit



VAN'ın Muradiye İlçesi'nde referandum çalışmasından dönen Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ile beraberindeki korucuları taşıyan iki araca PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Vanlı'nın güvenlik korucusu yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.



Olay, saat 22.15 sıralarında Muradiye İlçesi Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, mahallede referandum çalışması yaptıktan sonra, beraberindeki partililer ve güvenlik korucularıyla iki araçla dönüşe geçti. Mezarlık bölgesine gelindiğinde, pusu kuran PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla araçları çapraz ateşe aldı. Saldırıda İbrahim Vanlı'nın aracının önünde giden korucuları taşıyan araç, isabet aldı. Araçtaki Başkan Vanlı'nın yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.



Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı korucu Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Ambulansın hastaneye gelmesi ve yaralının hastaneye kaldırılması



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: VAN,



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Şanlıurfa'da amca çocuklarının arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kardeşlerden 2'si öldü, 1'i de ağır yaralandı.



Olay, gece saatlerinde Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Popmalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 3 kardeşten, Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Gümüşkolan ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cumali Gümüşkolan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cumali Gümüşkolan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gümüşkolan kardeşlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Olay yerinde araştırma yapan polis



Polis ekiplerinin çevrede önlem alması



Adli tıp kurumu



Cenaze aracı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,



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Siverek'te taşlı sopalı kavga: 9 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan taş ve sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.



Ayvanat Mahallesi'nde oturan Çağında ve Beyazçiçek ailesinin fertleri arasında gece yarısı sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Sinan Beyazçiçek, Hasan Beyazçiçek, Abbas Çağında, Mustafa Çağında, Orhan Çağında, Hüseyin Çağında, Ali Çapanoğlu, İbrahim Büyük ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastantanesi'ne götürüldü.



Polis, olayların büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Acil servis önü



Polis araçlar



Alınan güvenlik önlemleri



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,



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(YENİDEN) - Birlikte yaşadığı arkadaşını vahşice öldürdü



DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde, 45 yaşındaki Mehmet İnan birlikte yaşadığı arkadaşı 52 yaşındaki Mustafa Gönen'i bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında bıçaklayıp öldürdü. Cinnet getiren İnan, ölen arkadaşının vücuduna zarar verirken, jandarma tarafından kollarından vurularak etkisiz hale getirildi.



Olay, 19.00 sıralarında Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet İnan ile Mustafa Gönen evde oturdukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İnan mutfaktan aldığı bıçakla Gönen'e saldırdı. Arkadaşını bıçak darbeleriyle yaralayan İnan cinnet getirdi. Burada eve gelen arkadaşının ablası Fatma Zeren'i de bıçaklayan İnan tekrar eve girerek kapıyı kilitledi.



Gürültü seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma eve girmek istedi ancak başarılı olamadı. Bıçakladığı arkadaşına zarar vermeye devam eden İnan, arkadaşının dilini, kulağını ve dudağını keserek koparttı. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma 'Teslim ol' çağrısına uymayan ve kendilerine saldırmaya çalışan İnan'ı kollarından vurarak etkisiz hale getirdi. Yakalanan İnan Denizli Devlet Hastanesi'ne, bıçakladığı Gönen'in ablası Fatma Zeren ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeren'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hastanede tedavisi tamamlanan İnan gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Olayda hayatı kaybeden Mustafa Gönen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayın görgü tanıklarından Karahisar Mahalle Muhtarı İbrahim Canekiz, "Jandarma eve girdiğinde öldürdüğü kişinin yüzüne bıçakla işkence yapmaya devam ediyordu. Uyarılara rağmen teslim olmayınca jandarma kollarından vurarak yakaladı" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Evden dış görüntü



Kırılan camdan görüntü



Evin bulunduğu sokaktaki vatandaşlardan ve jandarma ekiplerinden görüntü



Cenaze aracından ve jandarma araçlarından görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Haberle ilgili anons



Karahisar Muhtarı İbrahim Canekiz ile röportaj



Öldürülen Mustafa Gönen'in opak resmi



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Hüseyin BAYBARS-Deniz TOKAT/TAVAS (Denizli),



16.04.2017 - Haber Kodu : 170416007



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Muradiye'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi



VAN'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramalarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.



Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Babacan Mahallesi kırsalında, dere yatağında arama tarama çalışması yaptı. Aramalarda, 2 el bombası, 215 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 340 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 EYP düzeneği, 3 roketatar sevk fişeği, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 sırt çantası, 1 radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 cep telefonu bataryası ile çok miktarda EYP düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme ile toprağa gömülü olarak patlamaya hazır içi patlayıcı dolu 6 büyük tüp ele geçirildi.







Haber: VAN,



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Siverek'te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevre yolunda medyana geldi. Yusufcan Gez yönetimindeki 63 N 2491 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Halil Alhas yönetimindeki 63 ES 650 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yusufcan Gez ve arkasında oturan Hasret Seray yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yeri



İnceleme yapan polis ekibi



Kaza yapan motosiklet



Toplanan kalabalık



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA



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Otomobilin çarptığı yaya öldü



MUĞLA'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptığı 60 yaşındaki Şahap Türköz hayatını kaybetti.



Kaza, dün (Cumartesi) saat 22.30 sıralarında Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar Mevkii'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Şahap Türköz'e, Harun Akyüz yönetimindeki 48 YK 280 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Akyüz feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Akyüz'ün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrolünde alkolsüz olduğu öğrenildi. Şahap Türköz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yerinden görüntü



Ekiplerin çalışmasından görüntü



Cesetten görüntü



Ölen kişinin yakınlarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,



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Edirne Bulgar kilisesinde paskalya ayini



EDİRNE'de Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.



Edirne'nin Kıyık semtinde bulunan kilisede çok sayıda Ortodoks'un katıldığı ayini kilise rahibi Aleksandır Çıkırık yönetti. Saatlerin gece yarısını göstermesinin ardından kilise çanı çaldı ve ayin başladı. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev'in yanı sıra katılan yaklaşık 50 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil'den okunan dualarla sona erdi.



Ayinin ardından rahip Çıkırık, katılımcılara renk renk boyanmış Paskalya yumurtası ve Paskalya çöreği dağıttı. Hz. İsa'nın göğe yükselişinin dualarla kutlandığını ifade eden Sveti Georgi Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık, "Kitaplar bu akşam İsa peygamberin üçüncü günden sonra göğe yükseldiğini yazıyor. Bunun sembolü olarak bu gece İsa peygamberin göğe yükselmesi adına dua yaptık. Onun adına hepimiz toplandık, sağlık, mutluluk, huzur bulmak için dostlarla bayramımızı kutladık. Burada Türk, Yunan ve Bulgaristan olarak üç komşu ülkeyiz. İnşallah tatlı günler her zaman olur. Bayramımız hayırlı olsun" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Bulgar kilisesi



-Ayin ve dua edilmesi



-Ayine katılanlar



-Elinde mum tutanlar detay



-Kilisenin içinden görüntüler



-Ayin



-Aleksandır Çıkırık açıklaması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,



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Mersin'deki maçta arbede çıktı



Mersin Süper Amatör Play-off BAL liğine çıkma maçında çıkan olaylarda 1'i futbolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.



Mersin Süper Amatör Play-off BAL ligine çıkma maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Mut İdman Yurdu Belediye Spor'un kendi sahasında, Anamur Belediye Spor'la 1–1 berabere kalması sebebiyle çıkan arbadede sonucu,1'i futbolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.



Mut İlçe Stadı'nda oynanan maçta taraftarların taş ve türibinde bulunan koltukları kırarak saha içerisindeki futbolcuların üzerlerine fırlattı. Fılatılan taşlardan birinin,Mut İdman Yurdu futbolcusu Fırat Bektaş ile 3 taraftarın kafasına isabet etti. Yaralılara ilk müdahale saha içerisinde yapılırken,futbolcu Bektaş, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.



Polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu arbede önlenirken,Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, seyircileri sakinleştirerek uyarılarda bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Maçtan genel ve detay görüntü



Sahaya atılan yabancı cisim



Maçta kargaşa



Polisin üzerine atlayan bir kişi



Trübinden gerginlik



Kaymakam ve belediye başkanlarının taraftarlarla konuşması



Tirübinde Anamur Belediyespor taraftarının atılan sandalyeleri kafalarına siper etmeleri



Süre 3.44 Dk - Boyut: 223 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(MERSİN),



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Mersin'de Paskalya coşkusu



MERSİN'de iki ayrı kilisede Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı nedeni ile düzenlenen ayinler renkli görüntülere sahne oldu.



İlk Paskalya ayini, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde yapıldı. Paskalya'ya Rahip Fransua Dondu ile vatandaşlar katıldı. Ayini Rahip Fransua Dondu yönetirken, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler diledi, İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Komunyonun dağıtıldığı ayin sırasında konuşan Rahip Fransua Dondu, kardeşlik ve barış mesajları verdi.



İkinci ayin ise Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşti. Paskalya'ya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Katolik Kilisesi Rahibi Fransua Dondu, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, cemaat üyeleri katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller de gerçekleştirildi. Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında, şarap, ekmek dağıtılırken Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayıp, barışa, sevgiye vesile olmasını diledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kiliseye gelenler



Kiliseye girenler



Kilisenin tabelası



Kilisenin içinden görüntü



Ayine katılanlar



Mum yakanlar



İlahi okuyanlar



Dini ritüellerden genel detay



(BOYUT: 539,64 MB) (SÜRE: 04.48)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı (2)



2 KİŞİ TUTUKLANDI



Amasya'nın Suluova İlçesi'nde karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede doğum yapan 14 yaşındaki S.D.K.'nın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan Ö.Ş.'nin ardından, kız çocuğunun babası R.K. da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Murat SANDIKÇI/AMASYA,



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