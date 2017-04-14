Dha Yurt Bülteni-14
1)ERDOĞAN: EYALETMİŞ, FEDERASYONMUŞ, GÜNDEMİMİZDE YOKTUR (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, referandumda sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarıyla ilgili,"Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız.
1)ERDOĞAN: EYALETMİŞ, FEDERASYONMUŞ, GÜNDEMİMİZDE YOKTUR (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, referandum da sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarıyla ilgili,"Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş hiç biri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum."dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Vali Yakup Canbolat ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan, Davutoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü camiine geçerek cuma namazını kıldı. Erdoğan, camiye giriş ve çıkışında yoğun ilgiyla karşılandı. Cami çıkışında kendisini bekleyen haklı selamlayan Erdoğan, kalabalığın yanına gidip bir süre sohbet etti. Bir kişi de Erdoğan'a, fotoğrafının olduğunu bir tablo hediye etti. Erdoğan daha sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitinge geçti. Burada ilk olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vali Yakup Canbolat, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Ahmet Davutolu, kursiye çıkıp konuşma yaptı.
DAVUTOĞLU: MİLLETİMİZ HER ZAMAN DOĞRU KARAR VERMİŞTİR
Davutoğlu, konuşmasında meclisten geçen yeni anayasa değişiklik paketinin 16 Nisan'da referandum a sunulacağını belirterek, "Milletimiz, her zaman doğru karar vermiştir. Sözde, kararda, sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır."dedi. Davutoğlu, "17 Nisan sabahı, dirliğimizi, beraberliği tahkim etme günüdür. 17 Nisan'da Türkiye'nin her köşesinde hep beraber birbirimize selam verelim. Her komşu birbirine selam versin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. Kimse o sabah kaos çığırtkanlığı yapmasın. Kimse kaos ve kriz beklentisine girmesin. Beklenti içinde olanları da dünyaya dar ederiz."diye konuştu. Ardından Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yayınlandı.
ERDOĞAN;"BİLMEZSEN HADDİNİ, PATLATIRLAR ENSENİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un bir televizyon kanalında 'evet' oyu kullanacaklara yönelik sözlere tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:
"CHP'nin Konya milletvekilinin neler söylediğini duydunuz değil mi? Neymiş, 'evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Samsun'dan gireceklermiş, Sivas Amasya, Sakarya, ey gafil, seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini, bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu ülkeyi ne zannettin, bu milleti ne zannettin. Bunca yıl Konya'nın suyunu içmiş, ekmeğini yemiş birisi nasıl olurda böyle zırvalar, bilemiyorum. Eminim Konyalı bu densize haddini pazar günü verecek. Tabi onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir."
Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bu zihniyete ilk dersi pazar günü sandıkta vereceğinize inanıyorum. Bu parti eski ve yeni genel başkanlarıyla, milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmış durumda. Ne diyor Konyalı aşıklar biliyor musunuz? Hakkı bilmeyen can, hakka varamaz. Özü çürük olan bize yaramaz. Bunca cehaleti gözün göremez, ilim irfanla dolup taşmadıkça. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz. Konyalının ise hiç olamaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'deki yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hem göbeğini kaşıyan adam diyerek bidon kafalı diyerek, makarnacı diyerek bu millete hareket edip, hem de bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olma devri bitiyor. Bunlar ondan çıldırıyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, güneş otelde şurada burada, medya patronlarının yanlarındaki pazarlıkla değil, sandıkta doğrudan kurulacak. Kararı siz vereceksiniz."diye konuştu.
EYALET GÜNDEMİMİZDE YOKTUR
Erdoğan, referandum dan sonra Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği iddialarını da açıklık getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Birkaç gündür bir dedi kodu aldı başını gidiyor. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucu, en başta gelen müdafi daime şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş hiç biri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor. Yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devleti Osmanlı ile ve şartların en zor döneminde kurduğumuz cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz ve iftihar ediyoruz. Bizi sen, sevgisiz, susuz, havsız ve vatansız bırakma Allah'ım. Böyle dua ediyoruz."
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Erdoğan ve miting alanından detay
Davutoğlu'nun konuşması
Erdoğan'ın konuşması
(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK- Muammer ŞEN/KONYA, DHA)
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2)HDP'DEN VAN'DA HAYIR MİTİNGİ
BAYDEMİR: 16 NİSAN HESAP SORMA ZAMANIDIR
HDP Van'da hayır mitingi düzenlendi. Mitingte konuşan HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, oylanacak anayasa paketinin tekçiliği getireceğini ve ülkeye kayyum atanacağını söyledi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Kültür Merkezi önündeki miting alanına toplanan yaklaşık 5 bin kişi yağmur altında konuşmaları dinledi. Mitinge HDP Sözcüsü Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Van Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Bedia Özgökçe, Lezgin Botan, Adem Geveri katıldı. Açılış konuşmasını DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in yapmasının ardından kürsüye Osman Baydemir çıktı.
Hükümetin 15 Temmuz darbesini Allah'ın lütfu olarak gösterdiğini anlatan Baydemir, darbeye karşı darbe geliştirildiğini idda etti. Baydemir, bu paketle tekçiliğin getirileceğini ve ülkeye yüzde 50 ile kayyum atanacağını kaydederek şöyle konuştu:
"Oylanacak olan anayasa paketi tekçiliği getirecek. Halk olarak Allah dışında kimseye kul olmayacağız. Çok dilli, çok kimlikli bir coğrafyada böyle bir anayasa bu coğrafyaya deli gömleği giydirmektir. Bu anayasa paketi ile yüzde elli oyla bir Nemrut seçilmiş olacak. 70 yıldır Kürtlere yönelik red ve inkar var. Buna karşı da isyan var. İşte bizim 16 nisandaki hayırlarımız bu red ve inkaradır."
16 NİSAN HESAP SORMA ZAMANIDIR
16 Nisan'ın hesap sorma zamanı olduğunu belirten Baydemir, "Sandık başına gittiğimizde Taybet ananın ahıyla gideceğiz. Bize dayatılan olumsuzluklar vardı. Cizre'yi, Yüksekova'yı yaktılar, yıktılar, çirkin yazılar yazdılar. 16 Nisan zulme, zalime hesap sorma günüdür. Milletin iradesiyle gelenler yine milletin iradesiyle gider. Ama öyle olmadı. Belediye başkanlarımız tutukladı. Kayyumlar atandı. Kayyuma hayır diyeceğiz" dedi.
ZALİMLERİN SONU DİĞER ZALİMLER İÇİN İBRETTİR
Dünyanın her yerinde zalimlerin sonunun aynı olduğunu ifade eden Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Nemrut da kendi çağının zalimiydi. Silahı vardı. İnsanları diri diri yakarak öldürüyordu. Şırnak ve Cizre'deki bodrumlarda yakılanlar gibi. Sonra kendi zulmünün akibetine uğradı. Saddam hakimlere adil yargılanmak istediğini söylemişti. Hakimler de 'biz senin çıkardığın kanunlarla seni yargılıyoruz' dediler. Şimdi HDP barış, kardeşlik isterken, onlar meydanlara ellerinde iple çıkarak idamı savunuyorlar. Şimdi insanları kandırıyorlar. Bu pakette Kürt düşmanlığı, genç düşmanlığı, kadın düşmanlığı var. Biz hayırla bunlara cevap vereceğiz."
Görüntü Dökümü
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-Mitingden görüntüler
-Baydemir in konuşması
Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR/VAN,
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3)SASON VE KOZLUK'TA SEL SULARI HAYATI FELÇETTİ
BATMAN'da sabah başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sağanak yağışa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı bir çok köy yolunda heyelana yolaçarken, Sason Çayı kıyısında bulunan çilek tarlaları sel suları altında kaldı.Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğlen saatlerinde sel olup, günlük hayatı felçetti. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı köy yollarında heyelana neden olan sel suları, bir çok köy yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir çok köy yolu sel sularından dolayı tamamen kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatan Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Sason ve Kozluk ilçlerine araç desteğinde bulunduklarını belirterek, "Batman'dan iş makineleri takviyesinde bulunduk. Araçların büyük bölümünü Sason'a gönderdik. Kapanan grup köy yollarının açılması için ekipler aralıksız çalışıyor" dedi. Öte yandan Sason Çayı kıyısındaki çilek ekili tarla sahipleri yağışlardan hasar gördükleri belirterek, devlet yetkililerinden hasar tespiti yapılarak mağduriyetleri için destek istedi.
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4)OTOMOBİL CAMINA BOĞAZI SIKIŞAN 5 YAŞINDAKİ EMRE ÖLDÜ
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 5 yaşındaki Emre Aktaş, evin önünde park halinde duran babasına ait otomobilden başına dışarı çıkartıp, kapama düğmesine basınca, yukarı doğru hareket eden camın boğazını sıkıştırmasıyla öldü.
Olay, geçen çarşamba günü, saat 18.00 sıralarında, Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Aktaş, çiftçi babası Mesut Aktaş'a ait, park halinde duran otomobilin arka kapısını açıp içine girdi. Aracın içinde oynayan Emre Aktaş, daha sonra otomatik camı açtı, başını dışarı çıkardı. Bu sırada minik Emre eliyle düğmeye dokununca otomatik cam yukarı doğru hareket etti. Emre Aktaş'ın boğazı, camın kapanmasıyla sıkıştı. Diğer oğlunun çığlığını duyup otomobilin yanına koşan Mesut Aktaş, nefessiz kalan Emre'yi kurtarıp, hastaneye götürdü. Ancak minik Emre, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Emre, yapılan otopsinin ardından, dün mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
DENİZLİ/DHA
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5)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ KIZA KAZAN DAİRESİNDE CİNSEL TACİZ İDDİASI
EDİRNE'nin İpsala İlçesi'nde 44 yaşındaki A.Ş., ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki H.N.'ye okulun kalorifer dairesinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Aliçopehlivan Köyü'nde meydana geldi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran baba, Aliçopehlivan Köyü Ortaokulu'nda okuyan kızı H.N.'ye, geçen yıl yaz aylarında A.Ş.'nin okulun kalorifer dairesinde cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, A.Ş.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne),
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6)DARBECİLERLE ÇATIŞAN ER, BELEDİYEDE ŞOFÖR OLDU
ANKARA'da Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçırmak için lojmanlara gelen darbeciler ile çatışan Gaziantepli er 22 yaşındaki Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak işe alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarla ilgili çıkan görüntülerde Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerle çatışan lojmanlardaki nöbetçi er Müslüm Uzun, memleketi Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü. Askerliği bitirdikten sonra döndüğü memleketinde taksi şoförlüğü yapan Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından şoför olarak belediyede işe alındı.
Darbe girişimi gecesi kahramanlık örneği gösteren Müslüm Uzun'un hemşeri olduğunu öğrenince gururlandığını anlatan Fatma Şahin, şöyle dedi:
"Aslında daha yeni yeni kim ne yaptı, büyük fotoğrafı görmeye başlıyoruz. Bir tarafta şehitlerimiz, gazilerimiz, bir tarafta da gizli kahramanlarımız var. O gün, o karanlık gecenin sabahında çok güçlü bir şekilde aydınlığa ulaşmamızın nedeni bu kahramanlarımızda da gizli. Hakikaten kendi topraklarımızda yetişmiş bir kardeşimizin o gece verdiği mücadele, cesaretli davranış, paşanın kaçırılmasını engellemek için verdiği mücadele bize bir şey söylüyor. 80 milyonun kardeşliği bu kardeşlerimize sahip çıkmakla, yarın da bu kahramanların mücadelesini gençlere anlatmakla başarılabilir. O gece bunu yapanları hiç unutmadan ve unutturmadan yolumuza devam etmemiz yaşatmamız ve yaşatmaya devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden biz Müslüm kardeşimizle oturup muhabbet ettik ve ekibimize dahil ettik."
'HAİNLER AMACINA ULAŞAMADI'
Müslüm Uzun ise, darbe girişimi öncesi yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:
"Tabancayla havaya bir el uyarı mahiyetinde ateş açtım. Araçtaki hainler ateş etmeye başladı. Uzman çavuş ve ben karşılık verdik. Siper alıp beraber çatıştık. Uzman çavuşum 5 yerinden yaralandı. Benim silahım tutukluluk yapınca çavuşumun silahını aldım ve ateş etmeye devam ettim. Sonrasında hainlerin kaçtığını gördüm. Vatana laik bir asker olduğum için mutluyum ve gururluyum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yarandı. O anları yaşayamayanlar bilemezler. O hainler amaçlarına ulaşamadı."
Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, -
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7)BÜYÜKANNE İLK MAAŞINI TORUNU İLE ALMAYA GELDİ
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve pilot iller arasında olan Bursa'da "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında büyükannelere maaşları dağıtılmaya başlandı. Doğum yapan annenin çalışma hayatına rahatlıkla geri dönebilmesini ve tam zamanlı çalışmaktan vazgeçmesini engellemeyi sağlayacak olan uygulama ile evde torun bakan anneanne ve babaanneye maaşları verilmeye başlandı. İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ile birlikte pilot iller arasında olan Bursa'da PTT şubelerinden torunlarına bakan anneanne veya babaanneler 425 lira tutarındaki maaşlarını almaya başladılar. Sigortası ve başka bir geliri olmayan gelini ise çalışan iki yaşındaki torunu Ecrin Zümre'ye bakan 60 yaşındaki Kadriye Arlı ilk maaşını almaya torunuyla birlikte geldi. PTT şubesine Nüfus cüzdanıyla müracaat eden Kadriye Arlı sistemden yapılan sorgu sonucu 425 lira hesabında para bulunduğunu duyunca heyacan yaşadı. İşlemlerin ardından ilk maaşını alan Kadriye Arlı "durumumuz iyi olmadığı için gelinim çalışıyor, bu aldığım maaş ile torunumun sütünü, bezini alır ihtiyaçlarını karşılarım aile bütçemize destek olur, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan Allah Razı olsun, böyle bir imkanı verdikleri için" diye konuştu.
Sigortası ve geliri olmadığını belirterek ilk maaşını anneanne olarak aldığını söyleyen 60 yaşındaki Safiye Genç öğretmen olan kızının 15 aylık bebeğine baktığını belirterek "çok mutluyum emekliliğim yok, yan gelirim yok, bu para bana ilaç gibi geldi bu parayla torunumun bez ihtiyacını karşılayacağım" dedi.
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Hüseyin TÜCCAR,BURSA- (DHA