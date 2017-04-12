Dha Yurt Bülteni-14
TÜBİTAK çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısıKOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
TÜBİTAK çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısı
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TÜBİTAK'ta yaptığı operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Haber: Selda HATUN TAN/GEBZE(Kocaeli)
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Eski HDP ilçe başkanı gözaltında
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla HDP eski ilçe başkanı Fahrettin K. gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, HDP Alanya eski İlçe Başkanı Fahrettin K.'nin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde şüphelinin Saray Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Fahrettin K. polis merkezine götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Emniyet binasından görüntü
Şüpheli Fahrettin K'nin polis nezaretinde getirilmesinin görüntüsü
Kaset Durumu: Link geçiliyor
Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanserli hastanın tedavisini, masrafını devlet üstlenecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde, "Kanserle ilgili ilaçlarda sıkıntı vardı, bedelini kanserli hastanın ödemesi gibi. İnşallah şimdi hazırlıklar ona göre yapıldı, yapılıyor. Bu tür hastalarımızın tedavisini, masfarını devlet olarak üstleneceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.45'te Erzurum'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. 2011 yılında yapılan 25'inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunlarının açılışı törenine beyaz atıyla katılan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan da yine atıyla Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yer aldı. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyen çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'ın aracına atlı ciritçiler eskortluk yapmak istedi. Bu sırada çıkan izdihamda atlar yere düşerken, bazı ciritçiler de hafif şekilde yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum programı nedeiyle kentte yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı.
TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ
İstasyon Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Seven'in derlediği 'Huma Kuşu' türküsünün sözleriyle konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huma kuşu yükseklerden seslenir/ Yar koynunda bir çift suna beslenir/ Sen ağlama kirpiklerin ıslanır/ Ben ağlim ki belki gönül uslanır/ Sen bağ olki ben bahçende gül olim/ Layık mıdır yanim yanim kül olim/ Sen bey ol ki ben kapında kul olim/ Koy desinler bu da bunun kuludur" dizelerini okudu. Türküdeki kulu hizmetkar olarak yorumlayan Erdoğan, kula kulluk edilmeyeceğini, sadece Allah'a kulluk edildiğini söyledi. Erzurum'dan övgü ile bahseden Erdoğan, ardından Sadettin Akatay'ın 'Bar' şiirinden "Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez/ Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez" dizelerini okudu ve "Dağlara baş eğmeyen Dadaş meydanı bunları dar etmeye hazır mı?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Terör örgütlerini silahlandırarak üzerimize salanlar bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyordu. Türkiye ne zaman istikrarı garantiye aldı, işte o zaman bu terör örgütlerinin başını ezdi. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı gün olacaktır. Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yol yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, birliğini beraberliğini bozanlarla bu ülkeyi parçalamaya çalışanlara tarihi ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi, 7 Haziran'da umduklarını elde edemeyenlerin bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz terörle mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu."
ERZURUM, ERZİNCAN, KARS, KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e seslenen Erdoğan, "Ey Sekmen bu Erzurum'a yetmez bize daha büyük bir meydan yap" dedi. Terörle mücadelede Erzurum'un 2 yılda 25 şehit verdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminde de Ankara'da 5 Erzurumlu polis ve sivilin şehadet mertebesine ulaştığına işaret eden Erdoğan, şehitlerin ruhları için "El fatiha" dedi ve mitinge katılanlarla birlikte Fatiha okudu. Yemen Türküsünden "Mızıka çalındı düğün mü sandın/ Al beyaz bayrağı gelin mi sandın/ Yemen'e giden gelir mi sandın/ Dön gel ağam dön gel dayanamiram/ Uyku gaflet basmış uyanamiram/ Ağam öldüğüne inanamiram" sözlerini aktaran Erdoğan, Erzurumlunun gözü pek yüreği yufka olduğunu belirtti. Raci Alkır'ın ünlendirdiği "Dün gece yar hanesinde/ Yastığım bir taş idi/ Altım çamur üstüm yağmur / Yine göynüm hoş idi" dizelerini seslendiren Erdoğan, ilçelerin de doğalgaza geçeceklerini belirtti.
MUHALEFETE DADAŞ FIKRALI ELEŞTİRİ
Erzurum'a kış olimpiyatlarının yakışacağına işaret eden Erdoğan, Erzincan ve Kars ile birlikte bu organizasyona 2026 için aday olmak için hazırlık yaptıklarını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: "Kimler 'hayır' diyor? Kandil 'hayır' diyor mu? Bölücü başının bulunduğu İmralı 'hayır' diyor mu? Pensilvanya'daki FETÖ 'hayır' diyor mu? Batı'daki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız 'hayır' diyor mu? Terör örgütleri orada ayaklandılar. Orada şimdi Türkiye düşmanlarıyla, sosyalistleriyle, komünistleriyle bir araya gelmişler. Bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamento önünde dev bir pankart şakağımıza silah dayıyor. 'Erdoğan'ı öldürün' diyorlar. Bunlar zavallı ya. Ey aklını kiraya vermiş olanlar, biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Bizi ölümle yıldırımazsınız, biz ölüme inanmış insanlarız." Anayasa değişikliği ve halk oylaması ile ilgili olarak tüm detayları anlattıkları görüşünü savunan Erdoğan, ülkede bir ana muhalefet boşluğu buhlunduğunu ileri sürdü. Erdoğan bir fıkra anlatarak şöyle konuştu: "Şimdi diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya. Dadaşlar size bunun cevabını bir dadaş fıkrasıyla vereyim: Dadaşa sormuşlar: 'Kamil'i mi seversin Kemal'i mi?' Dadaş cevap vermiş, demiş ki: 'Kemal'i severim.' Niye demişler, Dadaşın cevabı çok manidar: 'Kamil bir yalan söylir bir doğru. Kemal hep yalan söylir, beni yormir.' Kılıçdraroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemizde bir boşluk ortaya çıkarıyor. "
ERDOĞAN: KANSER HASTALARININ TEDAVİ VE MASRAFINI DEVLET ÜSTLENECEK
30 büyükşehirde şehir hastaneleri kuracaklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen Başbakan ve Recep Bey (Sağlık Bakanı) ile konuştuk kanserle ilgili ilaçlarda sıkıntı vardı, bedelini kanserli hastanını ödemesi gibi. İnşallah şimdi hazırlıklar ona göre yapıldı, yapılıyor. Bu tür hastalarımızın tedavisini, masfarını devlet olarak üstleneceğiz. Ben senin vatandaşınım bana bakacaksın. Genel sağlık sigortasını kim çıkardı, biz çıkardık. Her doğan sigortalı doğuyor. Milletin hak ve özgürlükleri üzerdindeki baskıları kaldıracağız dedik, kaldırdık. İnancı, kökeni yüzünden ayrımcılık var mı?" diye konuştu. Başı açık ve örtülü ile beraber el ele, omuz omuza geleceğe yürüyeceklerini ifade eden Erdoğan, seçilme yaşını 18'e düşürdüklerini, buna itiraz edildiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal ne diyor: 'Gençler cumhuriyeti ve vatanı size emanet ediyorum' diyor. E ne oldu? Hani sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıydın. O nediyor, sen ne diyorsun? Bir de yalan söylüyor. Tutturdu bir tek adam, tek adam. Ne tek adamı ya. Şu bizim 18 maddeyi okusan böyle bir şey yok. Eğer partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adam. Hem CHP genel başkanı hem de cumhurbaşkanıydı, İsmet İnönü de aynı. Adam kendi partisinin geçmişinden haberi yok."
YİNE "İDAMI İMZALARIM" DEDİ
Diğer yerlerdeki mitinglerde olduğu gibi burada da meydandan 'idam idam' sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, 16 Nisan'da sonra idamla ilgili taslağın parlamentoya geleceğini belirtti. Parlamentodan geçerse bunu onaylayacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için değişiklik lazım. Geçmemesi halinde şimdiden teklif ediyorum. O zaman 16 Nisan'da olduğu gibi halk oylamasına, millete gideriz. Kararı millet versin. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin değil mi? Mustafa Kemal öyle demiyor mu, millet ne derse o? 14 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı makamını bana verdiniz. 10 Ağustos 2014'ten beri Cumhurbaşkanı olarak hizmet veriyorum. Şimdi de diyoriz ki inşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sisteminin kararını vereceğiz, bunu verdiğimiz zaman iki şey değişecek. Birincisi; Cumhurbaşkanı adayı olduğum zaman kurucusu olduğum partimden istifa etmiştim. Ama şimdi eğer 'evet' kararını milletim verirse benim tekrar partime dönmem mümkün olacaktır. İkincisi; Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 gün içinde seçimi yapacak. Diyor ya Kılıçdaroğlu parlamento feshediliyor. Böyle bir şey söz konusu değil, parlamento güçlendiriliyor, denetim yetkisi artıyor. Bugüne kadar Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna bir üye veremiyordu. Şimdi Hakimler Savcılar Kuruluna 13 üyenin 7'sini parlamento seçecek. 5'te 3 çoklukla seçecek. 4'ünü cumhurbaşkanı olarak ben seçeceğim. İkisini adalet bakanı ve müsteşar. Hani yoktu parlamento? Parlamentonun yetkisi o kadar güçlü ki Cumhurbaşkanı olarak sadece vatana ihanetten yüce divana gönderilebiliyorum. Yeni dönemde cumhurbaşkanı kişisel suçlardan dolayı da yüce divana gönderilebilecek, başkan yardımcıları ve bakanlar da aynı şekildi. Hani yoktu? ya hayatı yalan, sen yalan makinesisin diyorum buna." Yaklaşık bir saat süren konuşmasının sonunda Rabia işaretiyle geleneksel yemini ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek devlet" dedikten sonra, "Öyle paralel devletmiş, şuymuş, buymuş gömeriz yerin dibine. Türkiye Cumhuriyeti bizim tek devletimiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cumhurbaşkanı karşılamaya gelen atlı ciritçiler
-Baki Bayraktutan ile röp.
-Cumhurbaşkanını karşılamaya gelen öğrenciler
-Miting alanından detaylar
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
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Yıldırım: Evet çıkarsa, onları da çağıracağız yanaklarından öpeceğiz (3)
"PKK'LIR, FETÖ'CÜLER, FİNK ATIYOR"
Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında İzmir'de ziyaretlerini sürdürdü. Çamdibi semtinden geçtiği sırada, yol kenarında bulunan vatandaşlardan bazıları, üzerinde 'hayır' yazılı pankartlar tuttu. Bornova ilçesindeki mitinginden sonra Bayraklı'ya geçen Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren İzmir şehir hastanesinin inşaat alanının önünden geçip bilgi aldı. Cengizhan Mahallesi'nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, ısrarları kırmayıp kahvehaneye oturup vatandaşlarla sohbet etti, onlarla çay içti. Gümüşpala ve Yamanlar semtlerini de ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'na geçti. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi. Başbakan Binali Yıldırım, alandaki vatandaşların FETÖ'ye yönelik tepkisi üzerine, "FETÖ gelecek hesabını verecek. Şehitlerin hesabını verecek, gazilerin hesabını verecek. FETÖ'yü biliyoruz da FETÖ'nün ağzıyla konuşanları anlamıyoruz. Kılıçdaroğlu ne diyor, '15 Temmuz tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe' diyor. 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına ateş açılırken, onlara yol açıldı yol. Türkiye büyük bir mücadele verdi. O mücadeleyi siz verdiniz. Hiçbir alçak örgüt Türkiye Cumhuriyeti'ni dize getiremez. 15 Temmuz'da bunu denediler, başarabildiler mi? Niye başaramadılar, çünkü millet vardı. Millete karşı hiçbir kalkışma, darbe başarılı olamaz" dedi.
VATANDAŞIN PANKARTINI OKUDU, CEVAP VERDİ
Miting alanında bir vatandaşın elindeki 'Dökebileceklerse gelsinler deniz kenarında bekliyoruz' pankartını okuyan Başbakan Binali Yıldırım, "Biz onların dediğini demiyoruz. Biz onları denize falan dökmeyiz, bizim şiarımızda yaşatmak var, öldürmek yok. Ama biz ne diyoruz? Pazar günü onları sandığa gömeceğiz. Denize dökmek bizim işimiz değil" diye konuştu.
"HDP'DE EŞ BAŞKANLIK VAR, ORAYA KAFAYI TAKMIŞ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini burada da sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Tek adam tek adam diyorlar. Kardeşim sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. İki tane muhtar mı seçeceğiz. Belediye başkanı mı seçeceğiz? Niye öyle diyor biliyor musunuz? Bu ara onlar kol kola. HDP de hayır kampanyası yapıyorlar ya. HDP'de eş başkanlık var. Oraya kafayı takmış belliki. Sen onlarla beraber ol kardeşim, bizim senle işimiz olmaz. Milletim tek bayrak tanır, tek vatan tanır, tek millet tanır. Tek adam doğru, tek adam ama milletin adamı, vesayetçilerin adamı değil. Bölücülerin adamı değil. Milletin adamı" dedi.
"HAYIRCILARA BİR BAKALIM"
Alandaki "Ne Almanya, ne Hollanda. Kral sensin Türkiye" yazılı pankartı da okuyan Başbakan Binali Yıldırım, "Hayırcılara bir bakalım. Ona göre işimizi düzgün tutalım. Almanya Hollanda 'hayır' diyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar, Almanya'da, Hollanda'da fink atıylor. Her türlü kampanyayı birlikte yapıyorlar. Bizim bakanlarımız gidince onlara salon vermiyor, kampanya yaptırılmıyor. Ne yapıyorlar, atlarıyla itleriyle vatandaşlarımızın üzerine sürüyorlar. Vatandaşlarımız sabretti, sandıkta cevabı verdiler. Başka kim 'hayır' diyor? PKK, Türkiye'yi bölmeye çalışan Kürtleri, Türkleri gözleri kırpmadan öldüren alçak bölücü terör örgütü, onlarını emrine girmiş HDP 'hayır' diyor. Kandil'den diyorlar ki 'Aman ha evet çıkmasın. Evet çıkarsa biz biteriz. Buradan ilana ediyorum. İnşallah evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandiliniz sönecek. Başka kim? FETÖ. FETÖ'nün marifetini biliyorsunuz değim mi? 15 Temmuz'da adamlarını asker kılığına sokarak, tankla, tüfekle, uçakla, helikopterle insanların üzerine bomba yardırmadı mı? O gece milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istemediler mi? Hükümeti alaşağı edip Başbakanı öldürmek istemediler mi? İstediler. Ne dedik PKK, FETÖ, HDP Avrupa bunlar 'hayır' diyor. Bunları anlamak mümkün. Atatürk'ün partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu ve ekibi niye 'hayır' diyor? Bunu nasıl anlayacağız? Atatürk, bu cumhuriyeti kurarken yokluk içinde mücadele ederek bu günlere getirdi. Cumhuriyetimiz kuruldu. O günden bu güne büyük yol aldı" dedi. Anayasa değişikliklerini MHP ile birlikte yaptıklarını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, MHP içerisindeki muhalifleri de eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Birde milliyetçi maskesi takmış ortada dolaşanlar var. Onlarda bölücülerin aynı laflarını tekrar ediyor. Hiçbir ülkücü, alperen bunlara itibar etmez. Onlar sadece tek bayrağı bilir, tek devleti bilir, tek vatanı bilir, tek milleti bilir, tek Türkiye'yi bilir" diye konuştu. Konuşmasının sonunda İzmir'deki projelerini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'in çılgın projesini açıklıyorum. İzmir Körfezi'ne tünel ve köprü yapıyoruz. Çiğli'den gireceksiniz, Narlıdere'den çıkacaksınız. 6 dakika. Bayraklı'ya 2 bin 50 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Bu hastane sıradan hastane değil, her şey var. Binlerce insan çalışacak, yüzlerce doktor çalışacak. İzmir'in değil bölgenin en büyük hastanesi olacak. İnşaat başladı" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mitinge katılanlardan görüntü
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından görüntü.
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Timur TARLI- Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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Bakan Yılmaz: Bu sistemin faydası var, zararı yok
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasette değişimi getirdiğini belirterek, "Onun içinde diyoruz ki kesinlikle sağduyu sahibi her insanın, aklı başında her hemşehrimin, her Türk vatandaşının bu sisteme 'evet' oyu vermesi lazım. Çünkü bu sistemin bu millete faydası var, zararı yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Divriği ilçesine gelerek partisinin ilçe başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililerine hitap eden Bakan Yılmaz, geçmişte herkesin hayal ettiği sistemi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteğiyle yapar duruma geldiklerini belirterek, "Eğer 16 Nisan'da bu aziz millet kabul ederse bundan sonra koalisyon pazarlıkları diye bir şey olmayacak. Bundan sonra istikrar diye bir şey de söz konusu olacak. Çünkü siz hükümeti seçerken 5 yıl süre veriyorsunuz, 5 yıl sonrada hükümet yeniden önünüze gelecek. Eğer size söylediklerini yerine getirmişse, vaatlerinin takipçisi olmuşsa, pastayı büyütmüşse ve adaletli bir şekilde dağıtmışsa 5 yıl sonra önünüze gelen hükümete 'tekrar devam edebilirsiniz' diyebilirsiniz. En fazla 2 dönem. 10 yıl sonra mutlaka değişim lazım. Bu sistem siyasette değişimi getiriyor. Onun içinde diyoruz ki kesinlikle sağduyu sahibi her insanın, aklı başında her hemşehrimin, her Türk vatandaşının bu sisteme 'evet' oyu vermesi lazım. Çünkü bu sistemin bu millete faydası var, zararı yok" dedi.
'MİLLİ İRADEYE DAHA UYGUN'
Bu sistemin daha demokratik ve milli iradeye uygun olduğunu belirten Bakan Yılmaz şunları söyledi:
"Biz 2002'de seçime girdik, yüzde 34 oy aldık ülkeyi yönettik. 2007'de seçime girdik, yüzde 46 oy aldık ülkeyi yönettik. Şimdi yüzde 49'la ülkeyi yönetiyoruz. Eğer bu halk oylaması kabul edilirse, bundan sonra yüzde 34'le, 46'yla, 49'la ülkeyi yönetmek mümkün mü? Yok. Mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy olmak lazım. Bu bakımdan da yüze 50 ile bu ülkeyi yönetmek yüzde 34'lerle, yüzde 40'larla bu ülkeyi yönetmekten daha demokratik, daha milli iradeye uygun diyoruz. Elinde adalet terazisi olan herkes kesinlikle bu sistem daha demokratiktir diyecektir. Başka hiçbir gerekçe olmasın sadece bu gerekçe bile buna 'evet' oyu vermek için yeterlidir."
Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından ilçeyi kurulan pazarı gezerek vatandaşları selamladıktan sonra restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşsifası'nı gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, partilerin ilçe başkanları ile sohbet etti. Ardından Kangal ilçesine geçen Bakan Yılmaz, burada da MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçedeki bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, bunun bir parti meselesi olmadığını çünkü MHP, BBP ve Saadet Partisi tabanının da bu sisteme destek verdiğini ifade etti. Bakan Yılmaz daha sonra Altınyayla ilçesini ziyaret ederek burada da vatandaşlara referandum değişikliği konusunda bilgilendirmede bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Divriği ilçesini ziyaret
-Partililerle buluşması
-Buradaki açıklamaları
-Pazar ziyareti
-Ulu Camiyi ziyareti
-Kangal ilçesi ziyaretleri
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,
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Balbay'dan süpürgeli 'hayır' mitingi
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'da süpürgeyle 'hayır' mitingi yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde referandum çalışması yaptı. Elinde süpürgeyle konuşan Balbay, "Bu süpürge iki işe yarayacak; birincisi hayırlarla silip süpüreceğiz, hayırları yükselteceğiz. İkincisi ise bu vatanın değerini bilmeyen, bu vatanın kendisine verdiklerinin kıymetini bilmeyenlere de bu süpürgeyle bildireceğiz" dedi. Kendisini dinleyenler arasında her kesimden insan olduğunu belirten Balbay, "Bir kardeşimiz Fransa'dan geldiğini söyledi. Onu da kutluyorum. Demek ki sandıklara sahip çıkacağız. Sizler değiştirilecek bu 18 maddenin neler olduğunu, neler getireceğini çok iyi biliyorsunuz. Onun için 'evet' oyu verip bir kişiyi mutlu edeceğimize 'hayır' oyu verip 80 milyon kişiyi mutlu edeceğiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Mustafa Balbay meydanda elinde süpürgeyle konuşurken
Haber: Sati KARADUMAN-Kamera: Afyonkarahisar,