Dha Yurt Bülteni-14

KILIÇDAROĞLU: ASKERİYE DE BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA BAĞLI OLACAK (EK)



1)ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde şehit ailelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ilk olarak şehit onbaşı Erdi Demirer'in baba ocağını ziyaret ederek, ailesi ile görüştü. Kılıçdaroğlu şehidin evinden ayrılırken çocuklar etrafını sardı. Kılıçdaroğlu çocukların isteklerini kırmayarak beraber fotoğraf çektirdi. Çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Kılıçdaroğlu daha sonra şehit onbaşı Abdulsamet Özen'in evini ziyaret ederek, babası Hüseyin ve annesi Hayriye Özen ile görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu polislerle selamlaşarak Polis Haftası'nı kutladı.



KOCAELİ/DHA



==================================================



2)CHP'Lİ GÜRKAN 'EVET' ÇADIRINI ZİYARET ETTİ



EDİRNE Belediyesi Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Ak Parti'nin referandum kapsamında kurduğu 'evet' çadırını ziyaret etti.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,Saraçlar Caddesi'nde Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören Ak Partili öğrencilerin açtığı 'evet' çadırını ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti. Referandumda kararı halkın vereceğini, bu kapsamda herkesin inandığını anlatmaya çalıştığını söyleyen Gürkan, "Demokrasi'nin güzel tarafı da bu zaten. Evet'e inananlara eveti anlatacaklar, hayıra inananlar hayırı anlatacak. Evet veren de bu ülkenin onurlu, gururlu ve şerefli evladı, hayır veren de bu ülkenin onurlu, gururlu ve şerefli evladı. 16 Nisan'da atandaş gidecek, oyunu kullanacak, sandıktan ne çıkarsa başımızın üzerinde diyeceğiz. Milletin kararı her zaman doğru karardır. Biz buna her zaman inanıyoruz. Edirne gibi özgürlükler şehrinde de az ileri de hayır çadırı var, burada da evet çadırı var. Hayırı savunan arkadaşlarımız orada kendilerini anlatıyorlar. Eveti savunanlar burada propagandalarını yapıyorlar. Burada karar halkın. Zaten demokrasi de bu" dedi.



Evet çadırında görevli ÜNİÜK Başkanı Mahmut Zengin, ziyareti nedeniyle Gürkan'a teşekkür ederek, "Bu güzel hareketinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisinin de söylediği gibi yukarıda hayır çadırı, aşağıda evet çadırı. En güzeli böyle beraber çatışmadan birlikte olabilmek. Demokrasinin de amacı zaten budur. Önemli olan iki tarafından kendi görüşünü halka çatışmadan anlatabilmek. Ülkemiz için en iyisi olsun inşallah" dedi.







Ali Can ZERAY/EDİRNE,-



==================================================



3)100 YILLIK KIJİK MEZRASINA YIKIM KARARI







IĞDIR'ın merkez Suveren Köyü'ne bağlı Kıjik Mezrası'ndaki 24 hane için, Erhacı Köyü'nün merasına kurulduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. 100 yılı aşkın süredir burada oturduklarını belirten mezra halkı, gidecek yerlerinin olmadığını belirterek "Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü'nün 240 nüfuslu Kıjik Mezrası'nın, Erhacı Köyü'nün merasına kurulduğu iddiası ile Erhacı köylüleri dava açtı. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde mahkeme Erhacı Köyü'nü haklı bularak, Kıjik Mezrası'ndaki 24 hanenin yıkımına karar verdi. Mezraya giden Jandarma mahkeme kararını tebliğ ederek, oturanlardan 19 Nisan'a kadar evlerini boşaltmasını istedi. Karar üzerine ne yapacaklarını şaşıran mezra halkı kara kara düşünmeye başladı.



100 YILI AŞKINDIR BURADA YAŞIYORUZ



Mezrada oturanlardan Ali Abakay, gidecek yerlerinin olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Erhacı köylüleri bizi hep düşman olarak gördü. İki yıl önce de gelip elektrik direklerini kırarak mezrayı karanlıkta bıraktılar. Çocuklarımız lüks lambası ışığı altında derslerine çalıştı. Dünya ile bağımız koptu. Şimdi mezra için yıkım kararı verilmiş. Devlet baba bize yer göstersin, biz de gidelim. Yaklaşık 100 yıldan fazladır burada yaşıyoruz. Şimdi mera vasfına almışlar, Yargıtay da bunu onamış. Jandarma geldi ve '19 Nisan'da evlerinizi boşaltın, yıkılacak' dedi. Biz ne yaparız, nereye gideriz?"



'MEZARLARIMIZI NEREYE GÖTÜRECEĞİZ?'



Doğup, büyüdükleri topraklardan atılmak istendiklerini belirten Mehmet İçen de, "Buranın Erhacı köyüne ait mera olduğu gerekçe gösterilip bizi yerimizden yurdumuzdan etmeye karar vermişler. Hadi bizi köyden çıkardınız, evimizi yıktınız. Dedelerimizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın mezarını nereye götüreceğiz? Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz" dedi.



7'nci sınıf öğrencisi Senem Argıç ise yaşadıklarını unutmayacağını belirterek, "Yıllarca mum ışığında ders çalıştım. Okula gidip, gelirken Erhacı köyünde arabamızı taşlıyorlar. Hep korku ile yaşadım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Köylülerle röp



-Mezranın genel görüntüsü



Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR,



=====================================================



4)EŞEĞİYLE 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI







ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 'eşekli muhtar' olarak bilinen eski mahalle muhtarı 59 yaşındaki Fikri Şimşek, 16 Nisan'daki referandum için eşeğiyle 'evet' kampanyası başlattı.



Mahalle statüsü düşürülen Yunuslar mevkiinin 4 dönem muhtarlık görevini yürüten ve eşeğiyle yaptığı eylemlerle 'eşekli muhtar' olarak tanınan Fikri Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak referandum için 'evet' kampanyası başlattı. Eşeğinin üzerinde mahalleyi gezen ve yoldan geçen araçları durduran Fikri Şimşek, vatandaştan referandum da 'evet' oyu kullanmalarını istedi.



Fikri Şimşek, "Ben de bu davaya inanıyorum. Aynı zamanda geleceğimiz için 'evet' diyorum, cumhurbaşkanımız için 'evet' diyorum, çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyorum. Eşeğimle birlikte bütün mahallemi ev ev dolaşıp 'evet' kampanyası başlattım. Tüm akrabalarımı, komşularımı hane hane dolaşıp derdimizi anlatıp izah edeceğiz. Türkiye'miz bir ateş çemberi içerisinde. Bunun için ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Şu anda 59 yaşındayım. Her türlü şeyi yaşadım. Ben Türkiye'mi seviyorum. Liderimi seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bunun için, çocuklarımızın geleceği için merkebimle mahalle mahalle, ev ev dolaşacağım. İçimden geldiği için böyle bir kampanya düşündüm. Her yeri dolaşacağım ne gerekiyorsa elimden geldiğince, karınca kararınca yapmaya çalışacağım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Eski Muhtar Fikri Şimşek in seçim çalışmaları



Eski Muhtar Fikri Şimşek in açıklamaları



205 MB // 06.26"



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),



=================================================