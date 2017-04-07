Dha Yurt Bülteni - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (5)ADANA'DA KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'dan sonra uçakla Adana'ya geçip, Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye sınır Hatay'da konuştu: Bu yeterli değil (5)
ADANA'DA KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'dan sonra uçakla Adana'ya geçip, Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Alanı dolduran coşkulu kalabalığa konuşan Erdoğan, terörün kökünü kazımak için mücadele ettiklerini söyledi. Terörle mücadele alanlarını sınır dışına kadar taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Artık sivrisineklerle değil, doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz. PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ ile tüm terör örgütlerine karşı tarihin en büyük mücadelesini sürdürüyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucumuz dağ taş her yerde teröristlere göz açtırmıyor" dedi.
Terör saldırılarının siyasi istikrarın bozulduğu dönemde ortaya çıktığını anlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Terör saldırısına en çok ne zaman maruz kalınmıştır biliyor musunuz? Ülkemizde siyasi istikrarın bozulduğu dönemde terör örgütleri hemen sırtlan gibi ortaya çıkıp hırlamaya başlamışlar. 1970'deki karanlık günlerde "1990'lı yıllardaki karanlık günlerde hep böyle olmadı mı? 7 Haziran 2015'de ortaya çıkan birkaç aylık belirsizlik döneminde yaşananları unutmadınız değil mi? Çukur söylemleriyle Kürt kardeşlerimize nasıl eziyet çektirdiklerini ülkeyi nasıl bölmeye çalıştıklarını unutmadınız değil mi? DEAŞ'ın büyük şehirleri nasıl kana ateşe boğmak istediklerini unutmadınız değil mi? Bu katil sürüleri başaralı olmayınca 15 Temmuz'da ihanet çetesini devreye sokup darbeye teşebbüs ettiler. Milletimiz bir oldu dik oldu beraber olduk kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Şimdi 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğiyle amacımız ülkemizi bu tür tehditler karşısında daha güçlü bir yönetim sistemine geçmektir."
"KATİL ESED"
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta verdiği mücadelede o ülkelerin iç işlerine karışma amacı taşımadığını da ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:
"Tersine kendi güvenliğimizi sağlamak amacıyla yaptık. Ne oldu Gaziantep'te girdiler düğün merasiminde 53 kardeşimizi öldürdüler sabır sabır dedik olamaz dedik giriyoruz dedik Cereblus'a girdik. 911 kilometre sınırımız var sınırı olmayan ülkeler 'Bizi çağırdılar da geldi' diyorlar. Katil Esed, bu adam devlet terörü uyguluyor. Teröristlerin davetine ne zamandan beri icabet ediliyor. Katil Eset, bu güne kadar 1 milyon yakın insanı öldürdü. Bu insanların günahı neydi, senin vatandaşındı be."
Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve daha önceki sözlerini tekrarlayan Erdoğan, anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi. Adana'ya yapılan yatırımlardan da söz eden Erdoğan, evet oyu istedi.
Haber: Murat KİBRİTOĞLU-Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA,
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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun arkasına tenekeyi takıp, yallah diyecekler (3)
'TERÖR DEVLETLERİN EYLEM ARACINA DÖNÜŞTÜ'
Artvin'deki programının ardından akşam saatlerinde helikopterle Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) organize edilen, 'Küresel terör ve Türkiye'nin güvenlik politikaları' konulu söyleşide öğrencilere hitap etti. Dünyaya tehditlerin farklılaştığı ve değiştiği, buna ilişkin olarak güvenlik anlayışının da değişmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Devlet merkezli ve askeri güç odaklı soğuk savaş dönemine ait tehdit algısı yerini vekalet savaşlarının sahne aldığı yeni bir mücadele düzenine bırakmıştır. Bu yeni düzenin baş aktörü terördür. Terör bugün bütün dünyanın, büyük ülkelerin maalesef kendi coğrafyalarının dışında araçsallaştırdığı bir hain eylem aracına dönmüştür. Tüm bu faktörlerin etkisiyle güvenlikçi siyaset tüm dünyada yükselmektedir" dedi.
'ÖNDE PİYONLAR, ARKADA OYUNU KURAN BÜYÜK FİGÜRLER'
Dünyadaki yeni güvenlik oyunundaki dizilişi satranç tahtasına benzeten Bakan Soylu, "PKK terörü Türkiye'yi sınırları içerisinde, aslında bu vekalet savaşlarıyla uzun yıllar yüz yüze bırakmıştır. Türkiye, yanı başında yaşananlarla aynı kodlara sahip bir çatışmayı kendi içinde hemen hemen aynı dönemlerde yaşamaya devam etmiştir. Tıpkı dışarıda olduğu gibi bu çatışmanın sahibi hepimiz biliyor ve anlıyoruz ki; ortada yoktur. Terör örgütü açısında nihai olarak ulaşabileceği bir yer de yoktur. Aslında mantıkla izah edilebilir bir amaç ta yoktur. Dünyadaki yeni güvenlik oyunundaki diziliş tıpkı bir satranç tahtası gibi; önde piyonlar, arkada büyük figürler var. Önde piyonlar savaşıyor, arkada oyunu kuran büyük figürler mücadele ediyor. Burada hem piyonları savuşturmalıyız, hem de büyük figürlerin ne yaptığını anlamak ve stratejimizi de doğru belirlemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
'FETÖ, PKK KAMPLARINDA EĞİTİM VERİYOR'
Türkiye'de terörle mücadelenin sürdüğünü anlatan ve FETÖ'nün PKK kamplarında eğitim verdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Öyle cinlikler, öyle ihanetler düşünüyorlar ki; yumurta arabaları içerisinde silah, bomba. Öyle hainlikler düşünüyorlar ki; bu ülkenin huzurunu bozabilmek için insanın aklına gelmeyecek şeytanlıklar planlıyorlar. Gerek DAEŞ, gerek PKK olsun. Burada başka bir şeyi daha söyleyeyim; Silahlı kuvvetlerimizdeki FETÖ'cülerin bazı PKK kamplarında eğitim verdiğini dahi biliyoruz. Tehdidin hangi boyutta olduğunu ve Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını, eğer Türkiye kendisini dik tutmazsa nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağımızı da bir şekilde ifade etmek için bu örneği verdim" diye konuştu.
Haber: Fatih TURAN Kamera: Selçuk Başar DHA
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Binali Yıldırım: ABD'nin bu alçak saldırıya verdiği cevabı Türkiye olarak destekliyor olumlu karşılıyoruz (1)
Başbakan Binali Yıldırım ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilişkin "Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Bunun kararını verenler mutlaka bu zalim Suriye rejimi bunun hesabını vermelidir. Bununla kalmamalıdır. Birleşmiş Milleteler güven kazanmak, itibarını artırmak istiyorsa nerede kimyasal silah varsa tespit edip imha etmeli. Çalışmaları mutlaka yapmalı. ABD'nin bu alçak saldırıya verdiği cevap dünya kamuoyundaki infiali biraz sakinleştirmiştir. ABD'nin yaptığı füze saldırısı cevap olmuştur. Türkiye olarak cevabı destekliyor olumlu karşılıyoruz. Olay bununla sınırlı kalmamalı. Suriye'de Yıllardır devam eden bu vahşet sonlandırılmalı Cenevre süreci işletilerek tamamlanmalı" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Hakkari Esendere Gümrük Kapısı açılış töreninde konuştu. ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilişkin Yıldırım, "İdlib'te insanlığın artık bittiği bir iş yaşandı. Çoluk, çocuk katledildi. Sorumluları hesap vermeyecek mi? Sadece ahirette değil bu dünya da bu katillerin mutlaka hesabını vermesi lazım. Birleşmiş Milletler 'in işi budur. Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur. Bunun kararını verenler mutlaka bu zalim Suriye rejimi bunun hesabını vermelidir. Bununla kalmamalıdır. Birleşmiş Milleteler güven kazanmak, itibarını artırmak istiyorsa nerede kimyasal silah varsa tespit edip imha etmeli. Çalışmaları mutlaka yapmalı. ABD'nin bu alçak saldırıya verdiği cevap dünya kamuoyundaki infiali biraz sakinleştirmiştir. ABD'nin yaptığı füze saldırı cevap olmuştur. Türkiye olarak cevabı destekliyor olumlu karşılıyoruz. Olay bununla sınırlı kalmamalı. Suriye'de Yıllardır devam eden bu vahşet sonlandırılmalı Cenevre süreci işletilerek tamamlanmalı. Olaydan sonra Türkiye'ye doğru yine göç başladı. Türkiye'nin de bir kapasitesi var. Suriye'nin kuzeyinde mutlaka güvenli bir bölge oluşturulmalı ve burada savaştan kaçan Suriyeliler güvenlik altına alınmalıdır. Uluslararası camiaya teklifimizi yeniliyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDECEK HER TÜRLÜ DURUMDA GEREĞİNİ YAPARIZ"
Kerkük'teki referandum kararına ilişkin Yıldırım, "Türkiye'yi tehdit edecek güvenliğine, vatandaşlarına, hudutlarına gelebilecek her türlü tehdidi ister içeride ister dışarıda olması durumunda gereğini yaparız kimseden icazet almamıza lüzum yok. Bu kadar net" dedi.
Görüntü dökümü
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-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar
Haber: HAKKARİ,
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Bakanlar Avcı ve Eroğlu öğrencilerle fidan dikti (3)
BAKANLAR TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, aralarında baraj ve göletlerin de bulunduğu 11 tesisin temel atma törenine katıldı.
Bakan Nabi Avcı törende yaptığı konuşmada Eskişehir'de son 3 yıl içerisinde özellikle eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye, ulaştırmadan savunmaya ve diğer kamu hizmetlerine toplamda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Avcı, "Hepinizin bildiği gibi 17 Mart'ta sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 49 tesis, proje ve hizmet Eskişehirimize kazandırdı. Ardından genç çiftçilerimize 960 adet küçükbaş hayvan teslim ettik. Bugün de Orman ve Su İşleri Bakanlığımın da teşrifleriyle 11 büyük projenin temelini atıyoruz. Tesislerin Eskişehirlilere hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşmasında, "Burada 8 tane baraj var. Ben bir barajın 22 yılda bitmediğini biliyorum. Ama şimdi Allah'a şükür biz süreleri kısalttık. Eskiden 22 yılda biterken, biz 18 ayda bitiriyoruz. Maliyeti de 45 milyon lira iken, şimdi dört buçuk milyona bitiyor" dedi.
EVET ÇADIRINDA NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR
Yapılan konuşmaların ardından bakanlar ve beraberindeki protokol butona basarak 11 tesisin temelini atı. Nabi Avcı ve Veysel Eroğlu daha sonra Merkez Bankası yanında kurulan Evet çadırını ziyaret etti. Bakanlar, ikisi de avukat olan Volkan Öztürk (29) ve Büşra Çelikbilek'in(26) çadırdaki nikah törenine katılıp şahitlik yaptı. Nikahı ise Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Kalın kıydı. Bakan Eroğlu, "Eskiden Cumhurbaşkanımız çocuk sayısını 3 diyordu. Şimdi ise sayı yükseldi, 5 çocuk oldu" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Bakanların çadırdaki nikah törenine katılmaları
-Nikahın kıyılması
-Çifte hediyelerin ve fidan verilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,
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Ülkücülerden Akşener'e etekli protesto
BOLU'da Ülkü Ocağı üyesi bir grup, etek ve kadın ayakkabısı atarak MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'i protesto etti.
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında Bolu'da bir restoranda vatandaşlarla bir araya geldi. Davul ve zurnayla karşılanan Akşener'e partililer yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, Akşener'in konuşma yapacağı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibinin yanı sıra, TOMA da hazır bekletildi. Programın başlamasının ardından yaklaşık 100 kişilik ülkücü grup, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları atarak Akşener'i protesto etti. Polis ekipleri bariyerler çekerek grubun salona yaklaşmasına izin vermedi. Grup, ellerindeki kadın ayakkabılarını salona doğru atarken, bariyerlerin önüne de etek fırlattı. Grup, polis ekiplerinin uyarılarının ardından olaysız şekilde dağıldı.
'ÜLKEDE, TABANIYLA İNATLAŞAN TEK KİŞİ, BAHÇELİ'
Salonu dolduran kalabalığa seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle inatlaşmayacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletiyle inatlaşmaz. Bizim ülkemizde milleti ve tabanıyla inatlaşan tek kişi var, o da sayın Bahçeli. Geri kalan tabanıyla, milletiyle inatlaşmaz. Göreceksiniz, 17 Nisan sabahından itibaren sizin dertlerinizin konuşulduğu, çözümlerin konuşulduğu, muhalefet partilerinin sizin avukatınız olduğu bir süreci yeniden başlatacaksınız. Allah bu iyi niyetlerimizi, bu gayretlerimizi inşallah ibadet saysın" dedi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Akşener, "Canı sıkıldı, sabah kalktı, biri acındırdı kendini '3.5 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptım' dedi, Kanun Hükmünde Kararname çıkardı bu yetki veriliyor. Kamu tüzel kişiliği denilen yani köy, şehir, il, ilçe bunları kaldırmak gibi sadece Meclise ait bir karar, aynı zamanda seçilmiş partili cumhurbaşkanına da veriliyor. Yani canı isterse sabah kalktığında beş şehri birleştirip, bir eyalet yaptım, başına da şu kişiyi tayin ettim diyebilecek bir hakkı ve görevi veriyor bu anayasa" dedi. Akşener, programının ardından kentten ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polis ekiplerinden görüntü
-TOMA'nın gelişi
-Akşener'in salon önünde karşılanması
-Ülkücü grubun protesto eylemi
-Etek ve ayakkabılardan görüntü
-Salondan görüntü
-Akşener'n konuşması
Haber: Mutlu YUCA/BOLU, -
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun konvoyunda kaza : 2 polis yaralı
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun aracına eskortluk yapan polis aracı, Çorum'un Alaca İlçesi'nde devrildi, 2 polis yaralandı.
Kaza, Alaca- Zile karayolu Çopraşık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan çeşitli programlara katılmak üzere Tokat'ın Zile İlçesi'ne gitmek için yola çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun aracına eskortluk yapan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu polis aracı, konvoyda kontrolden çıktı. Topçu'nun aracının hemen arkasında bulunan araç, şarampole devrildi. Kazada, polis memurları 40 yaşındaki Sedat Suna ile 45 yaşındaki Memiş Ünal yaralandı. Yaralı polislerin yardımına, koruma polisleri koştu. Polisler, aracın camlarını kırarark meslektaşlarını çıkardı. Bu sırada Yalçın Topçu da yaralılrın yanına giderek "geçmiş olsunö dedi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı polisler, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz, hastanede yaralı polisleri ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -
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'Oğlumun katili nişanlısını öldürecekti'
ANTALYA'da, sahilde kavga eden çifti ayırmaya çalışan Orhan Tezcan'ı tüfekle sırtından vurarak öldüren 30 yaşındaki Sabri Şahin'in yargılanmasına devam edildi. Öldürülen gencin babası Osman Tezcan, "Oğlumun katili nişanlısını döverek öldürecekti. Oğlum olaya müdahale edince canından oldu, bayram zehir oldu" dedi.
Konya'dan Kurban Bayramı tatili için geçen yıl 13 Eylül'de Antalya'ya gelen Tezcan ailesi, Muratpaşa İlçesi Lara Halk Plajı'nda çadır kurarak konakladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahilden gelen kavga sesleri üzerine dışarıya çıkan Tezcan ailesinden Serkan Tezcan, Sabri Şahin ve Derya Şarbalkan çiftinin kavga ettiğini görünce müdahale etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya Serkan Tezcan'ın iki kardeşi de katıldı. Bunun üzerine yanındaki kadını dövdüğü iddia edilen Sabri Şahin, aracındaki tüfeği alarak ateş etti. Açılan ateş sonucu üniversite öğrencisi Orhan Tezcan yaşamını yitirdi. Sabri Şahin daha sonra kavga ettiği Derya Şarbalkan'ı aracına bindirip olay yerinden kaçtı.
Kaçtıkları aracın plakasından kimliği tespit edilen Sabri Şahin ile nişanlısı Derya Şarbalkan, kısa sürede yakalandı. Olaydan sonra Sabri Şahin tutuklanırken, Derya Şarbalkan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Sabri Şahin, Derya Şarbalkan ile ölen Orhan Tezcan'ın babası Osman, annesi Nimet, kardeşleri Serkan ve Erkan Tezcan katıldı.
Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Sabri Şahin duruşmada verdiği ifade, yere düşürdüğü tüpün çıkardığı ses nedeniyle çadırdaki kişilerin rahatsız olduğunu, kendisini darp ettiğini ileri sürdü. Kendisini korumak amacıyla tüfeğiyle ateş ettiğini iddia eden Sabri Şahin, suçsuz olduğunu savundu. Derya Şarbalkan da Sabri Şahin'in beyanlarına katıldığını söyledi. Tanık olarak dinlenen Hatice Küçüksolak da benzer şekilde ifade verdi.
TANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Ancak öldürülen gencin ailesi, hem sanıkların hem de tanığın yalan söylediğini iddia etti. Olay gecesi Sabri Şahin'in yanındaki Derya Şarbalkan'ı darp etmesi üzerine olayın meydana geldiğini ileri süren Serkan Tezcan, Erkan Tezcan, Osman Tezcan ve Nimet Tezcan, Hatice Küçüksolak'ın yalan söylediğini, hakkında 'yalancı' tanıklıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Yapılamanın ardından duruşma 2 Haziran'a ertelendi.
KADINI TEKMELİYORDU
Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan baba Osman Tezcan, "Olay gecesi oğullarım müdahale etmeseydi, sanık nişanlısını öldürecekti. Biz o sırada çadırdaydık, kadın çığlıklarını duyunca dışarıya çıktık. Baktığımızda bir adam yanındaki kadını tekmeliyordu. Tekme darbesiyle kadın duvara çarpıyordu. Bunun üzerine oğulum Serkan müdahale edip kızı kurtarmaya çalıştı. Oğluma küfür edince biz de koşup gittik. Sonra aracından tüfeği alarak oğlum Orhan'a sırtından ateş etti. Açılan ateş sonucu büyük oğlum hayatını" dedi.
Serkan Tezcan da sadece kavgayı ayırmaya çalıştıklarını belirterek, "Müdahale etmeseydik kızı öldürecekti. Ama biz kardeşimizi kaybettik" dedi. Erkan Tezcan ise hayatını kurtardıkları Derya Şarbalkan'ın kendilerine hakaret ettiğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Osman Tezcan'ın konuşmaları
Erkan Tezcanın konuşmaları
Serkan Tezcan'ın konuşmaları
Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)
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AKUT Bodrum ekibi yeni binasına kavuştu
ARAMA kurtarma ve sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösteren AKUT Bodrum ekibinin yeni binası törenle hizmete açıldı. Yenilenen Kürşat Avcı Operasyon Merkezi kalabalık bir törenle hizmete açılırken, AKUT'un 13 Aralık'ta Yalıkavak Mahallesi'nda denizden kurtardığı Caretta Caretta, DEKAMER tarafından tedavi edildikten sonra günün anısına denize bırakıldı.
Bodrum Konacık Mahallesi'nde hizmet veren AKUT Bodrum ekibinin hizmet binası Kürşat Avcı Operasyon Merkezi yenilendi. 9 aylık bir çalışmanın ardından 600 bin TL'ye mal olan bina törenle hizmete açıldı. Açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AKUT Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Genel Başkanı AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin, AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Bodrum ekibi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. AKUT Bodrum ekibinin kendi imkanları ile hayata geçirdiği, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding'in ana sponsorluğunda, bağışçıların destekleri ile yapılan merkez, 3 dönüm alan içerisinde 282 m² kapalı; 315 m² yarı kapalı alan, 1 adet 80 kişilik eğitim salonu, 1 adet operasyon kriz merkezi odası, 1 adet 20 kişilik toplantı odası, 1 adet lojistik deposu, ip teknik arama kurtarma eğitimleri için 12 m yüksekliğinde tırmanma kulesi ile hizmet verecek. Açılışa katılan 40 bağışçıya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
AKUT Bodrum Lider Sadettin Uslu, 9 aydır gece gündüz demeden çalışan, gönüllülere teşekkür ederek,"Önemli operasyon merkezini tamamladık. Kullanışlı, antrenman sahaları ile eğitime de yönelik olan bina, 600 bin TL'ye mal oldu. Birlik olunca yapılmayacak şey yok" dedi. AKUT Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Genel Başkanı AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin ise, merkezin özellikleri bakımından Türkiye'deki AKUT merkezlerine de örnek bir tesis olduğunu ifade etti.
GÜNÜN ANISINA CARETTA CARETTA DENİZ BIRAKILDI.
Açılışın ardından, AKUT Bodrum ekibi tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde Yalıkavak'ta bulunan yaralı caretta caretta 4 aylık bir tedavinin ardından Bitez sahilinde denize bırakıldı. AKUT 13 adı verilen ve Dalyan'daki DEKAMER merkezinde tedavi tamamlanan caretta caretta doğal ortamına geri döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kürşat Avcı Operasyon Merkezinden görüntü
Açılış konuşmalarından görüntü
Kurdele kesiminden görüntü
Bitez sahilinde caretta carettaın denize bırakılması
Genel ve detay görüntü
Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),