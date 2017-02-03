Dha Yurt Bülteni - 14

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (2)
TÜRKİYE'NİN İLK ENTEGRE ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI
TÜRKİYE'NİN İLK ENTEGRE ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ile bir süre görüşen Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'ne hareket etti. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törende Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AB Bakanı Ömer Çelik'in de katıldığı törenle Mersin Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
ELVAN: EN SAYGIN HASTANE
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Şehir Hastanesi'nin sadece Mersin ve Türkiye'nin değil bölge ülkeleri arasında da en saygın hastane olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise hayatının 38 yılını insanlara nasıl sağlık hizmetleri verileceğini öğrenerek geçtiğini belirterek, "İnsanlarımızı sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda çektikleri çileyi onlarla yaşadım. Yoksul kanserli çocukların sigortalı hastalardan artan ilaçlarla tedavi edildiğini hatırlıyorum. Erzurum'dan Ankara'ya gitmek zorunda olan insanlarımızı hatırlıyorum. İki kalem ilacı almak için saatlerce sıra bekleyenleri hatırlıyorum. AK Parti hükümetiyle çok güçlü bir sağlık sistemi kurduk" dedi.
BAŞBAKAN: SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ
Bakan Akdağ'ın ardından kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de sağlık hizmetleri anlayışında yeni bir döneme geçtiklerini söyledi. Şehirlerin dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanım, şehir hastaneleri sizin hayaliniz sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyoruz bugün Türkiye'nin ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. İlklerin şehri bir ilke daha imza atıyor. Bugün aynı zamanda bir 1 milyar 100 milyon lira değerinde 50 hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Şehir hastanelerinin alt yapısını oluşturmaya 2005'de başladı. Bu yıl 2017, aradan 12 yıl geçti. Neden bu kadar uzadı. Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman 'Hayırcıları' karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için yemin ettik. Onlar 'hayır' dedikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bunun için kanun çıkarttık, mahkemeye taşıdılar. Mahkemede hallettik başka mahkemeye taşıdılar.
Başka kanunlar çıkarttık. İşte bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tam 1300 yatak, komşu ülkelerden de gelecek hastaların ihtiyacını karşılayacak eser. 650 milyon lira harcandı. Bu hizmet için. Mersin'e helal olsun."
Anayasa değişikliğini 'rejim değişikliği' olarak değerlendirenleri de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"Rejim değişiyor diyorlar. Ne rejimi kardeşim. Bırakın rejim değişmesini, kardeşim, siz kafayı değiştirin. Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak. Türkiye, hak ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek iş başına getirdiğiniz gibi, önümüzdeki seçimlerde de sadece Cumhurbaşkanı 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek. Cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında buna yabanca değilsiniz. Olay şudur, belediye başkanı seçiyoruz. Her 5 yılda bir. Gidiyoruz iki tane zarf, bir tanesi belediye başkanı için, bir tanesi de meclis üyeleri için. Şimdi aynı sandıkta aynı gün belediye başkanını da, meclisi de seçiyorsunuz. ve meclis belediye başkanını ihtiyacı olan kararları alıyor. Belediye başkanı da 5 yıl size hizmet ediyor. 5 yıl sonra beğenmediniz, yolcu ediyor, yenisini seçiyorsunuz. Ama güzel iş yapıyorsa 5 yıl sonra tekrar seçiyorsunuz. Olay budur. 2 sandık, birinde Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. İkinci sandık, milletvekilleri seçilecek. Onu da siz seçeceksiniz. Hem hükümete güveneceksiniz, hem de hükümete güven vereceksiniz. Hayırcılara cevabı nisan da 'evet', 'evet', 'evet' diyerek vereceğiz."
Görüntü Dökümü
-------------------------
Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Miting alanındaki vatandaşlar
Başbakan Binali Yıldırım'ın halkı selamlaması
Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/MERSİN,
============================================
Başbakan Yıldırım'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması: Değişime direnenler, yok olacak (1)
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rejimin değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler, yok olacak. Nisan'da hayırcılara cevabı 'Evet, evet, evet' diyerek, vereceğiz" dedi.
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Mersin Şehir Hastanesi'nin önünde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Yıldırım, açılışı yapılan şehir hastanesiyle sağlık alanında yeni bir döneme girildiğini vurguladı.
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de sağlık hizmeti anlayışında yeni bir döneme giriyoruz. Şehirlerimizi bir bir dev şehir hastaneleriyle buluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım; şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyor, bugün Türkiye'de ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. Mersin'imiz için uğurlu olsun. İlklerin şehri, bir ilke daha imza atıyor. Bugün attığımız bu adımla, artık sağlıkta yeni bir döneme başlıyoruz" diye konuştu.
BAŞBAKAN YILDIRIM: GÜZEL İŞLER YAPMAYA KARAR VERDİĞİNİZ ZAMAN 'HAYIRCILAR'I KARŞINIZDA BULUYORSUNUZ
Şehir hastanelerinin inşasının uzun sürmesinin nedenini açıklayan Başbakan Yıldırım, "Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman 'hayırcılar'ı karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için yemin ettik. Onlar 'Hayır' dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. İşte Mersin, işte eser. Bu şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin bir göstergesi. Ama ne yaptılar? Bunun için kanun çıkardık. Kanunu mahkemeye taşıdılar. Mahkemeden hallettik, başka mahkemeye taşıdılar. Yeni kanun çıkardı, onu da mahkemeye taşıdılar. Ama inatla peşini bırakmadık ve bugün bütün engelleri aşarak, bu muazzam eseri sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik" dedi.
"REJİMİN DEĞİŞTİĞİ YOK; DEĞİŞEN, DEĞİŞİMİN TA KENDİSİDİR"
Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'rejim değişikliği' tartışmalarına da değinerek, şöyle konuştu: "Şimdi yaptığımız, 2007'de sizin yaptığınız ve 'Evet' diyerek, cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesini sağlayan o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet, cumhurbaşkanını seçecek. Millet, hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek. Diyorlar ki 'Rejim değişiyor'. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir"
"NİSAN'DA HAYIRCILARA CEVABI 'EVET, EVET, EVET' DİYEREK VERECEĞİZ"
Anayasa değişikliği ile Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını ve ekibini milletin seçeceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Değişime direnenler, yok olacak. Türkiye, hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek, iş başına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanını ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz, buna yabancı değilsiniz. Nisan'da hayırcılara cevabı 'Evet, evet, evet' diyerek, vereceğiz. Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkanlar, karşısında Mersin'i bulurlar. Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Hiç kimse bu millete zorla bir şey yaptıramaz. Daha güçlü, daha güvenli bir Türkiye için 'Evet' diyoruz"
Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
-Törenden görüntüler
Haber: MERSİN,
==============================
Beyaz cennette sıkıntı (2)
FİRMADAN AÇIKLAMA
Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cenneti Pamukkale'de yaşanan sıkıntıyla ilgili ihaleyi alan firma Tatil Seyahat Turizm A.Ş. tarafından açıklama yapıldı. Firma, 1 Ocak 2017 itibariyle Pamukkale'deki sosyal tesislerin işletme hakkını 10 yıllık süreyle aldıklarını, her konuda resmi girişimlerde bulunarak üstlerine düşen görevleri yaptıkları, ancak tesisler için Pamukkale Belediyesi'nden alınması gereken ruhsatı alamadıkları için hizmet vermeye başlayamadıklarını belirtti. Ruhsat işlemlerinin bir an önce tamamlanması istediklerini belirten firma yetkilileri, bunların tamamlanmasının ardından Pamukkale'de eskisinden daha kaliteli bir şekilde ziyaretçilere hizmet verilmeye başlanacağını ifade etti.
Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
Dha Yurt Bülteni - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (2)TÜRKİYE'NİN İLK ENTEGRE ŞEHİR HASTANESİ AÇILDITÜRKİYE'NİN İLK ENTEGRE ŞEHİR HASTANESİ AÇILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (2)