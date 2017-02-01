Dha Yurt Bülteni - 14

Kadir Güntepe FETÖ'den tutuklandı



TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe tutuklanarak cezaevinde gönderildi.



Kayseri'de 14 gün önce gözaltına alınarak Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, emniyetteki sorgusunun ardından bugün saat 20.00'de adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kadir Güntepe, tutuklandı. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan Kadir Güntepe, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün Cumhuriyet savcıları bir araya gelse Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye bağırdı. Güntepe, Çamlıbel Cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:



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-Adliyeden görüntüler



-Polis eşliğinde götürülen Güntepe



-Bağırarak söylediği sözler



-Detaylar



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TOKAT,



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Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın



KAYSERİ'de, Özel Ağırnas Mimarsinan Orta Öğrenim erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın korkuttu.



Akşam saat 18.30 sıralarında Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan Özel Ağırnas Mimarsinan Orta Öğrenim erkek öğrenci yurdunun çatısında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine 4 adet itfaiye aracı gönderildi. Yangına kısa sürede müdahalede bulunan ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Olayda yangından etkilenen olmazken, öğrencilerin yarıyıl tatili nedeniyle yurtta bulunmadığı öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yeri



-Çalışma yapan itfaiye ekipleri



-Genel detaylar



Haber-Haber: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)



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Suşehri'nde şüpheli ölüm



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 44 yaşındaki Fuzuli Manap yıkanmak için girdiği banyoda ölü bulundu.



Olay saat 19.00 sıralarında Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Nane Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Arkadaşı Ahmet Bulut'a ait evde birlikte yaşayan ve 10 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Fuzuli Manap, yıkanmak için oturma odasındaki kömürlü sobada ısıttığı suyu alarak evin banyosuna girdi. Bu sırada dışarıda olan ev arkadaşı Ahmet Bulut eve geldiğinde iddiaya göre Manap'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fuzuli Manap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde yapılan incelemenin ardından Manap'ın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oturma odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan Manap'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



Görüntü Dökümü:



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-Evin görüntüsü



-Polis ekiplerinin incelemeleri



-Cenazenin götürülüşü



-Ölen kişinin fotosu



Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),



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Muş'ta 6 saat bekleyen 400 yolcu, yola çıktı



Bölge illerinden gelen 11 otobüste seyahat eden yaklaşık 400 yolcu, kar ve tipi yüzünden 6 saat otogarda beklemek zorunda kaldı.



Muş'ta 4 gün aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi şehirlerarası karayollarında ulaşımı durdurdu. Yolların kapanmasıyla Muş'u Bingöl, Ağrı ve Bitlis'e bağlayan yollarda taşıtlarda bulunan yolcular, mahsur kaldı. Bölgeden batı illerine giden 11 otobüs ve yaklaşık 400 yolcu, Muş otogarında 15.00'den 21.00'e kadar yolların açılmasını bekledi. Otogarda mağdur olan vatandaşlar için kriz masası oluşturuldu. Uzun süren bekleyişin ardından yetkililerden yolların açılması bilgisini alan yolcular tekrar otobüslerine bindi ve AFAD'ın gözetiminde yola çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Otogar tabela



-Bekleyen otobüsler



-Mağdur yolcular



-Yemek yiyen yolcular



-Çay içen yolcular



-Mağdur Yolcu Röpler



-Otobüs şoförü röp.



-Bekleyen yolcular



-AFAD Aracı



-Otobüslerin otogardan çıkışı



Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL MUŞ,