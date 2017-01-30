Dha Yurt Bülteni - 14

Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)
HDP ADANA MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ GÖZALTINA ALINDI
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '6-8 Ekim Kobani Olayları'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alınarak, adli kontrol koşulu ile serbest bırakılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı üzerine harekete geçen polis ekipleri Beştaş'ı Diyarbakır'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Beştaş'ın Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak, hakkındaki tutuklama kararının yüzüne karşı okunacağı ve daha sonra cezaevine konulacağı belirtildi.
Haber: Felat Bozarslan / DİYARBAKIR,
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HDP Van Milletvekili Botan gözaltına alındı (2)
HDP VAN MİLLETVEKİLİ BOTAN SERBEST BIRAKILDI
Bugün akşam saatlerinde Ankara'dan Van'a gelen ve Van Ferit Melen Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Haber: Orhan AŞAN / VAN,
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Savur'da güvenlik güçleri, olası bir faciayı önledi
MARDİN'in Savur İlçesi ile Şenocak Mahallesi arasındaki karayoluna tuzaklanan ve 1 ton 350 kilo amonyum nitrat, 40 litre benzin ile güçlendirilmiş 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek imha edildi.
Savur ile Şenocak İlçesi arasındaki karayolunda bulunan bir menfeze, teröristler tarafından tuzaklanan ve 28 çuvaldan oluşan 1 ton 350 kilo amonyum nitrat ile 40 litre benzinle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, olası bir facia yaşanmadan, güvenlik güçleri tarafından bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi. Patlama sonrası 3 metre derinliğinde ve 13 metre genişliğinde bir çukurun oluştu.
Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30/01/2017 günü Savur İlçesi Şenocak Mahallesi kırsal alanında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola patlayıcı madde döşendiği, yine boş bir evin bodrum katında patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı bilgisi alınması üzerine Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda; Patlamaya hazır vaziyette; 28 çuval (1350 kilogram) amonyum nitrat, 40 litre benzin. 50 metre kablo, 17 adet boş jelikan bidon ele geçirilmiş. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde yola tuzaklanmış 500 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuş ve ele geçirilen diğer maddeler ile birlikte kontrollü şekilde imha edilmiş, yola döşenen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sonrasında yolda yaklaşık olarak 3 metre derinliğinde 13 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştur. Bahse konu bölgede arama tarama faaliyetleri ve operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Patlama anı
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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Bakan Tüfenkci'nin acı günü
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin uzun süredir hasta olan annesi Ayşe Tüfenkci vefat etti.
Kalp ve solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle, uzun zamandır Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuk annesi 84 yaşındaki Ayşe Tüfenkci'nin saat 21.00 sıralarında vefat ettiği bildirildi. Bülent Tüfenkci'nin de, annesinin durumunun ağırlaşması üzerine akşam saatlerinde Malatya'ya geldiği ve son anlarında annesinin yanında bulunduğu öğrenildi.
Ayşe Tüfenkci'nin cenazesinin, yarın Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -
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Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
UŞAK'ta polisin yaptığı denetimde, bir yolcu otobüsünde 3 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri dün (pazar), Uşak-Ankara Karayolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda denetim noktası oluşturdu. İzmir yönüne giden yolcu otobüsleri durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği Tora, bir yolcu otobüsünün bagajında siyah bir çanta içindeki esrarı tespit etti. Çantayı açan polis, poşete sarılı 3 kilo 40 gram esrar buldu. Ele geçirilen uyuşturucuya el koyan polis, İ.S. (35) ve G.A.'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yapılan açıklamada, terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis kamerası görüntüsü
Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,
Dha Yurt Bülteni - 14
Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)HDP ADANA MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ GÖZALTINA ALINDIHDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da...
Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)