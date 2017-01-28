Dha Yurt Bülteni - 14

13 katlı binada yangın korkuttu



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 21.45 sıralarında, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdivenleriyle binaya yanaşan itfaiyeciler yangına kontrol altına almayı başardı. Kısa bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Alevli görüntü



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),



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Çanakkale'de market soygunun zanlıları adliyede (2)



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI



Çanakkale'deki bir marketler zincirinin şubesini soydukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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Karlı yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 2 ölü 1 yaralı



KARABÜK'ün Yenice İlçesi'nde karlı yolda kontrolden çıkıp Mobese direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak karayolunun Balıkısık 1 Tüneli çıkışında meydana geldi. Karabük yönünden Yenice yönüne giden 42 yaşındaki Zekeriya Cebeci yönetimindeki 67 AN 187 plakalı hafif ticari araç, karlı yolda kayınca kontrolden çıktı, Mobese kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Zekeriya Cebeci ile 50 yaşındaki Şah İsmail Kör öldü, 23 yaşındaki Şevki Köroğlu yaralandı. Köroğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.



İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Cebeci ile Kör'ün cesetleri morga kaldırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Kaza yapan araçtan detay



-Cesetler araçtan çıkartılırken



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem



AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Seydikemer İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 23.51'de, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nin 59.92 kilometre açıkları olan deprem, 9.8 kilometre derinlikte oldu.



MUĞLA,



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Evinde tüfekle vurulan çiftçi kurtarılamadı



ESKİŞEHİR'de evinde av tüfeğiyle vurulan 49 yaşındaki Rüstem Atıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Sultandere Mahallesi 721'inci Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Rüstem Atıcı, misafirlikten dönen yakınları tarafından evde kanlar içerisinde bulundu. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu omzundan ve ensesinden vurularak ağır yaralanan Atıcı, yakınları tarafından otomobille Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Rüstem Atıcı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olay yerinde yapılan incelemedi 5 boş av tüfeği fişeği bulan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



ESKİŞEHİR,



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FETÖ'cü 35 polis adliyeye sevk edildi (2)



26 KİŞİ TUTUKLANDI



Adana merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 35 polisten, istihbarat eski şube müdürü Reşat Dinçer ile 3 eski emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Sanıklardan 9'unun ise Etkin Pişman Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldığı belirtildi.



Haber: Salih ÜÇTEPE/ ADANA,



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