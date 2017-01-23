Dha Yurt Bülteni - 14

MARDİN NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4'Ü AĞIR 5 YARALI (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)
TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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-İnsanların kaçışması
-Silah sesleri
-Yerden yatan yaralılar
-Polis ve ambulansın olay yerine gelişi
-Yaralıların kaldırılması
Haber: Mardin,
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YANLIŞ EVE OPERASYON, ÖLÜME NEDEN OLDU (3)
POLİSLER HAKKINDA İNCELEME
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, şöyle denildi:
"22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkür evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi'nde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık' neticesinde 'normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra Hamide Yücel'in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."
Haber: Antalya,
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ÖZDEN TOKER, BABASI İSMET İNÖNÜ'NÜN BALMUMU HEYKELİNİN KARŞISINDA OTURDU
İSMET İnönü'nün kızı Özden Toker, Eskişehir'de Kurtuluş Müzesi'ni gezerken, babasının masada oturmuş balmumu heykelini karşısına oturdu.
Eskişehir'e kendisine verilen Uğur Mumcu Yaşam Boyu Başarı ödülünü almak için gelen Özden Toker, tören öncesi Kurtuluş Müzesi'ni gezdi. Özden Toker'e müze gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Çocuklar için hazırlanan bölümle başlayan gezide Toker, 1'inci İnönü Savaşı'nın bir harita üzerinde anlatıldığı, 'Strateji Odası'na girdiğinde masa başında oturan babası İsmet İnönü'nün balmumu heykelini görünce heyecanlandı. Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı filmi izleyen Özden Toker, Atatürk heykeli ile selfie yaptı.
Kurtuluş Müzesi'ndeki babasının kaldığı odayı da gören Toker, çocukluğunda müzede anlatılan olayları bire bir kahramanlarından duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Şu anda 90 yıl öncesine gittik. Benim babam, hepinizin babaları, büyük babalarınızın ne büyük mücadeleler yaptıklarını öğreniyoruz. Bunu yalnızca bizim kaynaklarımızdan değil, mağlup olan Yunanlıların ağzından, onların çektikleri fotoğraflar ve filmlerinden görmek, hakikaten söylenecek söz bulamıyorum. Fevkalade bir şey, büyük heyecan duydum. Kendimi babamla beraber, onun masasında, Fahrettin Paşa'nın yanında buldum. Buradaki kahramanların hepsi benim ailem, bütün olayları ben onlardan dinledim. Benim tek ricam var. Mümkün olduğu kadar gençlerimizin ve her yaştan gencin, tarihimizi içinde yaşayarak, yabancı kaynaklardan öğrenmek için bu müzeyi gezmeleri."
Görüntü dökümü:
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-Özden Toker'in Kurtuluş Müzesi'ni gezmesi,
-Görevillerin Özden Toker'e bilgi vermesi,
-Özden Toker'in babası İsmet İnönü'nün balmumu heykelinin karşısına oturması,
-Özden Toker'in konuşması,
-Toker'in müze anı defterine duygularını yazmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
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ÜNİVERSİTELİ TUĞBA 'BENİ ARAMAYIN' NOTU BIRAKIP ORTADAN KAYBOLDU (3)
"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"
Geçen cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U., Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bulundu. Dün akşam saatlerinde İskele Polis Merkezi tarafından Tuğba Nur U.'nun ilçe merkezi Saray Mahallesi'ndeki bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Otele giden polis ekibi, Tuğba Nur U.'yu ifadesi için polis merkezine götürdü. Buradaki ifadesinde reşit olduğunu belirten U., aralarındaki sorun nedeniyle ailesiyle görüşmek istemediğini kaydetti. Tuğba Nur U., ifadesinin ardından nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tuğba Nur U.'nun serbest bırakılmasının ardından cep telefonunu kapattığı belirtildi.
Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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NAZLI ÇELİK KIZIYLA MASAL ŞATOSUNU GEZDİ
ESKİŞEHİR,- STAR TV'nin haber sunucusu Nazlı Çelik, Uğur Mumcu Ödül töreni için geldiği Eskişehir'de, kızı Kayra ile konuk olduğu Masal Şatosu'na hayran kaldı. Kısa süre içinde gezdiği Masal Şatosu'nda çocukluğunu yaşadığını belirten Nazlı Çelik, "Çocuklar için gerçekten muhteşem bir yer. İstanbul'da bile böyle bir yok. Kayra'da ben de büyük mutluluk yaşadık" dedi.
Eskişehir'de düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma gecesinde 'Basın' dalında ödül alan Star Haber Genel Yayın Yönetmeni ve haber sunucusu Nazlı Çelik, kenti gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in yaşama geçirdiği Masal Şatosu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Eti Sualtı Dünyası ve Bilim Deney Merkezi'ni gezen Nazlı Çelik, Eskişehir'in harika bir kent olduğunu söyledi.
Güneydoğu Operasyonları sırasında, Nusaybin'den sunduğu haberlerle, Uğur Mumcu Basın Ödülünü kazanan sunucu Nazlı Çelik, Eskişehir'de ilk olarak çok merak ettiği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Masal Şatosu'nu kızı Kayra ile birlikte gezdi. Dede Korkut ile Keloğlan'dan masallar dinleyen ve Gizemli Yolculuğa çıkan Nazlı Çelik ve kızı Kayra kısa sürede gezdikleri Masal Şatosu'na doyamadılar.
Nazlı Çelik, ödül töreni vesilesiyle ilk kez Eskişehir'e geldiğini ifade ederek, "Eskişehir, uzun süredir merak ettiğim bir şehrimizdi. Özellikle buraya kızım Kayra ile gelmek istedim. Eskişehir'in her zaman gençlere ve çocuklara yönelik faaliyetleri olduğunu bildiğim için Kayra'yı getirmek istedim. Masal Şatosu muhteşem olmuş. Ben bile bu yaşımda çok büyük bir zevkle ve keyifle masalları dinledim. Elbette ki Yılmaz Büyükerşen hocamızın katkıları çok büyük Eskişehir'de, kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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-Nazlı Çelik ile kızını Masal Şatosu'nu gezmesi,
-Nazlı Çelik ve kızının Bilim Deney Merkezi'ni gezmeleri,
-Nazıl Çelik'in konuşması,
-Nazlı Çelik'in kızı Kayra Çelik'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,
Dha Yurt Bülteni - 14
MARDİN NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4'Ü AĞIR 5 YARALI (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADIMardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden...
MARDİN NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4'Ü AĞIR 5 YARALI (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)