Dha Yurt Bülteni - 14

DEAŞ, El Bab'da bombalı araçla saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı (4)



YARALI 2 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ



DEAŞ terör örgütü unsurlarının bomba yüklü araçla düzenlediği ve 5 Türk askerinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 9 Türk askeri ile 2 ÖSO üyesi tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



KİLİS



Kilis Devlet Hastanesi



Ambulansların gelişi



Yaralıların indirilişi



Yaralıların acil servise taşınması



GAZİANTEP



Helikopterin inmesi



Türk bayrağına sarılı şehit askerlerin indirilmesi



Şehit askerlerin ambulansa alınması



Ambulansların hareketi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU, Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



==============================================



Atalay: Taşeron işçiler kadroya alınsın



TÜRK- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda 25 bin taşeron işçinin 6 aydan fazla çalışamadığını belirterek, "Taşeron işçiler senede 6 aydan fazla çalışmıyorlar. Bunları bırakın 30 sene, 60 sene çalışsalar emekli olamıyorlar. Bununla ilgili düzenlemeler gerekiyor" dedi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tes-İş Şanlıurfa Şubesi'nde sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Atalay, taşeron işçilere ilişkin sorunun biran önce çözülmesini istedi. 5 ay 29 gün kamuda çalışan 25 bine yakın işçi bulunduğunu dile getiren Atalay, şöyle dedi:



"Bununla ilgili düzenlemeler gerekiyor. Bu taşeronla ilgili bizim başından beri savunduğumuz bir tez var. Bu taşeron işçilerinin yüzde 90'ı bizim üyemiz olmamasına rağmen biz son 10 senedir bunlarla ilgili mitingler, paneller, aklınıza ne geliyorsa, bunlarla ilgili büyük bir gayret sarf ediyoruz. Biz taşeronda kim çalışıyorsa herkes kadroya geçsin istiyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Sendika üyelerinin toplantıya katılması



Ergün Atalay'ın açıklaması



Üyelerin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



===============================================



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de (2)



ESNAFIN SIKINTILARINI DİNLEDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ohan Yegin, AK Parti il binasını ziyaretin ardından Ticaret ve Sanayi Odasında esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. TSO Başkanı Servet Taş, Bakan Yardımcısı Yegin'e esnafın yaşadığı sorunları anlattı. Bakan Yardımcısı Yegin, Hakkari'nin çok huzurlu bir il olduğunu, bu huzurun devam edebilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın 'Milli seferberlik' ruhuyla başlattığı bu çalışma geçen hafta 10 ilde yapıldı. Bu toplantılara Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri katılıyor. Bu hafta da 12 ilde Milli Seferberlik programlarımız yapılıyor. Bugün Hakkari esnafına yaptığımız ziyaretlerde terörün getirdiği sıkıntıları aşarak şehri büyütme özgüveninin yaşandığını gördüm. Bu bizi çok mutlu etti. Devletinin bu mücadelenin sonuna kadar çok net bir şekilde eksiksiz ve kesintimiz sürdüreceğine ve bununla beraber normalleşen huzurlu bir Hakkari gördüm. Hep beraber el ele vereceğiz. Devlet-Millet, devlet-esnaf, Esnaf -satıcı, Kadın-erkek, sağlam-engelli, Kürt-Türk, Doğulu-Güneyli hep beraber el ele vereceğiz. Allahın izniyle bu memleketin özgüveniyle beraber potansiyelini ortaya çıkartacağız. Bu konuda biz Çalışma Bakanlığı olarak tüccarımızın, tüccar erbabımızın arkadasındayız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Bazı esnafları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Orhan Yegin



-Bakan Yardımcısı Ak Partiye gelişi



-Partililerle bir araya gelişi



-AK Parti il Başkanı Nurettin Fırat'ın açılış konuşması



-Bakan Yardımcısı Orhanz Yegin'in kıs akonuşması



-Bakan Yardımcısı Yegin TSO toplantısına katılması



-Toplantıda açılış konuşması yapan TSO Başkanı Servet Taş



-Bakan Yardımcısı Yegin'in konuşması



Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ,



=============================================



Adana'da darbeci 5 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi



ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, sanıklar hakkında 131 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten şüpheli Albay Halil Çelik'in, 'Harekat Yıldırım' nitelikli sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığına yer verildi.



KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR



5 eski subay Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle karar duruşmasına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili somut delil olmadığını öne süren Halil Çelik, "Hakkımdaki sözle görevlendirme iradem ve bilgim dışında olmuştur. Darbe kalkışması ile alakam olsaydı ben bu direktifi bağlı bulunan 294 birliğe gönderirdim. O gece kendiliğinden birliğe gelen tüm personelini de evlerine gönderdim" dedi. Geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğini kaydeden Osman Tunahan Berk ise "2008 yılında FETÖ'nün askeri okullara sızma girişimleri ile ilgili bir çalışma yaptım. Askeri okula sızması başarmış bir FETÖ'cüyü okuldan attırdım. Benim en büyük şansızlığım o gün nöbetçi olmamdır" diye konuştu.



Kendisinin suçlanmasına neden olan tutanakları imzalayan bazı personelin kendisiyle ilgili husumeti olduğunu iddia eden Atilla Demir ise savunmasında şunları söyledi:



"Dışarıda kripto FETÖ'cüler var. Ben buradan çıkınca onlarla mücadele etmeye devam edeceğim. O gece ben kahramandım. Adana'da herhangi bir sıkıntı olmamasını sağlayanların biri de bendim."



Hasan Şahna ile Hüseyin Yalçınkaya da suçlamaları kabul etmeyerek amirlerinin emirlerini yasaya uygun yerine getirdiklerini söyledi.



Mahkeme heyeti, tüm sanıkların 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Hasan Şahna, direnme ve hakaret suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezalı aldı.



Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, -



==================================================



Adliyenin 11'inci katıda intihar girişimi



MERSİN'de kız arkadaşı tarafından terk edilen 26 yaşındaki Volkan Akbaş, adliye binasında intihar girişiminde bulundu.



2 ay önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Volkan Akbaş, Mersin Adliyesi'nin 11'inci katının balkonundan sarktı. Polis, itfaiye ekipleri ile adliye personeli Akbaş'ı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat direnen Volkan Akbaş, yanına gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ikna edildi. Kız arkadaşının kendisini terk ettiği için bunalıma girdiğini söyleyen Volkan Akbaş, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Çatıdaki genç



Teras katında duvar üzerinde otururken



İkna etmeye çalışmaları



İtfaiye ekipleri olay yerine gelmesi



Vatandaşlar izlerken



Vatandaşlar cep telefonu ile çekim yaparken



Polisler çevre güvenliğini alırken



Genç ikna edilerek indirilirken



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



==================================================



Türkgözü'nde 4.1'lik deprem



ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ne bağlı Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısının bulunduğu beldede Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Türkgözü olarak saptadığı deprem, saat 16.52'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Posof ve çevredeki yerleşim merkezlerinde halk sokağa döküldü.



Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı açıklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Posof ilçe merkezi



Vatandaşların deprem anını anlatması



Belediye Başkanı Cahit Ulgar'la röp



Detaylar



Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),



====================================================



Palandöken'de JAK timinden nefes kesen tatbikat



ERZURUM'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında görev alacak olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Palandöken'de tatbikat yaptı. JAK timlerinin Palandöken'deki tatbikatı film sahnelerini aratmadı.



Palandöken'de bugün gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği olarak güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçının imdadına tam donanımlı 8 kişilik JAK timi, kurtarma köpekleri ile yetişti. Ardından 8 kar motosikleti, 2 paletli kar üstü araç ile harekete geçen JAK timi, ayrı bir senaryo gereği çığ altında kalan kayakçı ile karda mahsur kalan bir çocuğu kurtardı. Köydeki bir hastayı evinden sedye ile alarak paletli kar üstü aracın arkasına bağlı olan kızakla götüren JAK timi, daha sonra hastayı ambulansa nakletti. Film sahnelerini aratmayan tatbikatı Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik ile birlikte izledi ve başarılı tatbikattan dolayı JAK timini tebrik etti.



Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak 13'üncü EYOF'a 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. Palandöken'in 2 bin 200 rakamındaki karakolda konuşlandırılan ve sezon boyunca tatilcilerin güvenliğini, yabancı dil bilen ve usta kayakçılardan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlayacak. Palandöken Kayak Merkezi'nde izinsiz kuş uçurtmayan özel eğitimli, yabancı dil bilen JAK timi görevlileri hem usta bir kayakçı ve hem de iyi bir dağcı. JAK ekibi, Plandöken'i 7/24 denetim altında tutuyor. Tim, 15 Aralık 2016'dan bu yana 165 kişiye müdahale etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Jandarmaya telefonla gelen ihbar



-İhbarın değerlendirilerek olay yerine hareket edilmesi



-Yerde yatan kayakçıya jandarmanın ilk müdhalaesi



-Sedye ile taşınması



Çığ altında kalan kişiyi jandarma timlerinin araması



-Jandarma kurtarma köpeğinin çığ altında kalan vatandaşı araması



-Köpeğin çığ altındaki kayakçıyı bulması



-Jandarma kurtarma timlerinin ilk müdahalesi



-Yaralı kayakçıyı çığ altından çıkararak sedyeye konması



-Sedyeyi götürmeleri



-Telesiyejde mahsur kalan kayakçıyı kurtarma operasyonu



-Jandarma timlerinin telesiyeje çıkması



-Kayakçıyı telesiyejden indirmesi



-Yüzbaşı Bilgehan Bilgin ile röp



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,



=========================================



Havuzda yüzen kadınların üstüne alçılar düştü: 6 yaralı



SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde bulunan termal tesislerde havuzda yüzen kadınların üzerine tavandaki alçıpanlar düştü. Yaralanan 6 kadın tedavi altına alındı.



Olay saat 15.00 sıralarında Taraklı Yenigün Mahallesi Yeni Camii Bulvarı'nda bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Kadınların yüzdüğü havuz bölümünde tavanda bulunan alçıpanlar koptu. Bu sırada havuzda yüzen 6 kadın alçıpanların üstlerine düşmesi sonucu yaralandı. Meral Gümüş, Merve Ekmen, Mehtap Ekmel, Duygu Bağcu, Hatice Tetik ve Nebiye Aksal ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınlarını tesisteki vatandaşlar sakinleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Havuzun görüntüsü



-Dışarıda ambulans beklerken



HABER: ZAFER TOKUŞ-KAMERA: AZİZ GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya)-



=============================================



Şüpheli çanta alarmı



ANTALYA'da, Attalos Heykeli yanında unutulan çanta, paniğe neden oldu. Uzmanlar ekip tarafından müdahale edilen çantadan elbise çıktı.



Muratpaşa İlçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos Heykeli yanında bir bankın üzerindeki sırt çantasını fark edenler, polise haber verdi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Çevredekiler de uzaklaştırılırken olay yerine bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Bomba uzmanları yaptıkları incelemede, çantada elbise olduğunu tespit etti. Çantayı alan ekipler, güvenlik şeridini kaldırarak caddeyi yeniden yaya ve araç trafiğine açtı. Unutulan çanta polisi alarma geçindi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Çantanın görüntüsü



-Polislerin vatandaşları uzaklaştırması



-Polis tarafından emniyet şeridinin çekilmesi



-Uzman polisin hazırlanması



-Çantanın bulunduğu yerden alınması



-Detaylar



HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)