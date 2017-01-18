Dha Yurt Bülteni - 14

ÖLDÜRÜLEN OĞLU İÇİN HASTANEYE GİDERKEN MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SERBEST KALDI(2)



KALELİ'NİN ANNESİ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ



Çorlu İlçesi'nde kavgada bıçaklanarak öldürülen oğlu için aracıyla hastaneye giden baba Bedirhan Yalçın'ın çarparak ölümüne olduğu motosikletli kurye 19 yaşındaki Fırat Kaleli, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaleli'nin Merkez Garaj Camisi'nde kılınan cenaze namazına annesi Zeynep, babası Metin Kaleli ile yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Anne Zeynep Kaleli, tabutun cenaze aracına konulduğu sırada, "Oy kurban olduğum, çok zormuş evlat acısı. Oğlum benim yavrum" diyerek gözyaşları döktü. Motosikletli kurye arkadaşları cenaze aracının arkasından mezarlığa kadar motosikletleriyle eşlik ettiler.



Kaleli'nin çocukluk arkadaşı Özkan Umman, arkadaşlarının ölümünden büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, "Biz çocukluk arkadaşıyız. Birlikte büyüdük. Fırat, motosikleti çok seviyordu. Kurallara uyar, dikkatli bir motosiklet sürücüsüydü. Çok üzgünüm"dedi.



Görüntü Dökümü



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-Cenaze namazına katılanlar



-Namazan kılınması



-Tabutun taşınması



-Annenin gözyaşları dökmesi



-Motosikletlilerin cenazeyi takip etmesi



-Detaylar



Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -



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SİVAS'TAKİ KADIN CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)



TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fahrettin Y., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



Haber: Sivas,



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GECEKONDU YANGINI KORKUTTU



ANTALYA'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 6812 Sokak'ta Ahmet Kaya'ya ait gecekondudan duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler alevlere basınçlı suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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İtfaiye ekiplerinin çatı tarafından söndürme çalışması



İtfaiye araçlarının görüntüsü



HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)



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HASTANEDE OLAY ÇIKARDI, GÖREVLİYİ BIÇAK TEHDİDİYLE REHİN ALDI



BURSA'nın Karacabey İlçesi'nde rahatsızlanan oğlunu Devlet Hastanesi'ne götüren E.D.'nin bıçak tehdidiyle bir görevliyi rehin alması, bugün sağlık personeli tarafından protesto edildi.



Olay dün gece yarısı meydana geldi. Rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götüren E.D., görevlilerle tartışıp "Nöbetçi çocuk doktorunu çağırın" dedi. Alkollü olduğu ileri sürülen ve dışarı çıkıp elinde bıçakla dönen E.D., burada görevli acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici'nin boğazına bıçağı dayayarak rehin aldı, "Eğer o doktor buraya gelmezse bunun boğazını keseceğim. Öldüreceğim" diyerek tehditler savurdu.



Çağrılan polislerin yaklaşık 20 dakika süren çabası sonucu ikna edilen E.D., rehin aldığı görevliyi bırakıp teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.D.'nin ifadesi alınırken, rehin aldığı acil tıp teknisyeni Onurhan Özpişirici de kendisinden şikayetçi olmadı. Bunun üzerine E.D. savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Karacabey Devlet Hastanesi acil servisi önünde bugün toplanan sağlık personeli ve sendika temsilcileri basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti ve bu tür olaylara karşı önlem alınmasını istedi.



Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -