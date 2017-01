Dha Yurt Bülteni - 14

4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı (3)



SERBEST BIRAKILDILAR



Mersin'in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Mehmet OKUR / SİLİFKE,



Cezaevi firarisi yakalanmamak için intihara kalkıştı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, cezaevi firarisi 41 yaşındaki Yalçın Enli, polise yakalanmamak için evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu.



Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre; Basit tehdit suçundan hükümlü kaldığı Zonguldak MTipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden 1 çocuk babası Yalçın Enli'nin eve geldiğini öğrenen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Kendisini eve kilitleyerek polise kapıyı açmayan Yalçın Enli, evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Enli, polise teslim oldu. Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Enli, işlemleri tamamlandıktan sonra firar ettiği cezaevine gönderildi.



5 günde iki kişiyi denizde boğulmaktan kurtardı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, geçen 9 Ocak'ta denize atlayarak intihar girişiminde bulunan 57 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü polis memuruyla birlikte kurtaran 26 yaşındaki Yalçın Durmuş, dün de tekneden düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin'i kurtardı.



Olay, dün öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane Mevkii'nde meydana geldi. Tekneden tekneye atladığı sırada denize düşen Ahmet Keskin, boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınmaya başlayan Keskin'i görenler yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan balıkçı Yalçın Durmuş, canını hiçe sayarak suya atlayıp yüzerek Ahmet Keskin'e ulaştı. Durmuş, tekneye bindirdiği Keskin'i kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un Ahmet Keskin'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



5 GÜN ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI



Yalçın Durmuş, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı.



Yalçın Durmuş, insan hayatı kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Sahil kenarında iken bir ses geldi. Ben milleti şaka yapıyor zannettim. Orada bir abi varmış. Sandala atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulmak üzere olduğunu fark ettim. 'İnsan canıdır' diyerek kendi canımızı hiçe saydık. Gittik kurtardık. Verilmiş sadakası varmış. Yoksa ölüyordu. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. Bize denk geliyor, anlamadım. Büyük bir şans gibi bir şey. O anda denizin soğuk olduğu aklıma gelmiyor. Biz 12 ayda da denize girdiğimiz için bize soğuk vız geliyor. Yeri geliyor karlı havada denize giriyoruz. Biz o nedenle soğuğu umursamıyoruz. Biz gösteriş yapmadan insan canını kurtarmaya gidiyoruz."



Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpışırken, araç iki parçaya ayrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.



Kaza gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Civan idaresindeki 43 KZ 799 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu idaresindeki 34 MF 991 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cemal Civan idaresindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın LPG tankı ise olay yerinde arsaya savruldu. Kazada yaralanan Cemal Civan, İzzet Dönmez ve Ahmet Uzunoğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarını tutamadı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Baran Batmaz, yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Hatice Kutlu'ya çarptıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra gözyaşları içerisinde kaza yerine gelen sürücüyü polis sakinleştirdi.



Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 54 PH 587 plakalı motosiklet sürücüsü Baran Batmaz, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kutlu'ya daha sonra da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Korkuya kapılan Batmaz, olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan Hatice Kutlu'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada annesini kanlar içinde gören Serdar Kutlu ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Özel hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise bir arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Gözyaşları içinde kalan Baran Batmaz'ı polis sakinleştirmeye çalıştı. Batmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Batmaz'ın ehliyetsiz olduğu ve motosikleti yeni aldığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Denetim yapan polise vatandaştan baklava ve çay sürprizi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, genel asayiş denetimi yapan polis ekiplerine vatandaşlar baklava ve çay ikramı yaptı.



Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın yönettiği, asayiş, trafik, kaçakçılık ve terör bürosunda görevli 100 polisin katımlıyla "Huzur" adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Akşam saat 20.00'de Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça giriş çıkışları kapatılarak denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapılarak araçlarda K9 köpekleri ile arama yapıldı. Kentin kalbi olarak adlandırılan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde park etmiş araçların plakaları sorgulanarak vatandaşların sicil taraması yapıldı. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde açık bulunan 60 mekanda denetim yapıldı.



Uygulama yerine gelen esnaf Muhammet Korkmaz, arama için bagaj kapağını açan polislere sürpriz yaptı. Getirdiği iki tepsi baklavayı polislere ikram etti. Sürpriz karşısında şaşıran polisler ikram edilen baklavayı afiyetle yedi. Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, baklava ikram eden vatandaşa teşekkür ederek, "Sizin gibi duyarlı ve anlayışlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz her türlü sorunların altından kalkar" dedi. Muhammet Korkmaz'da, "Polisimizin her zaman yanındayız. Çok zor şartlarda çalışmaktalar. Böyle ikramlarla moralin yüksek tutmak gerekir" dedi.



Baklava ikramından yarım saat sonra aracıyla denetim noktasına gelen Mehmet Kır ise bagajından çıkardığı termostan polislere çay ikramında bulundu. Kır, "Bu uygulamalar sürekli olmalıdır.10 dakika beklemekle polise sıkıntı çıkarmanın bir anlamı yok. Bu denetimler bizlerin can sağlığı için yapılmaktadır. Özveriyle görevlerini yerine getiren polislerimize minnettarız" dedi.



UYGULAMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK



2 bin 113 kişinin kimlik kontrolünün, bin 870 aracın plaka sorgusunun yapıldığı beş saatlik denetimde, hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 3 ve evrakları eksik 11 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. İki tane ruhsatsız pompalı tüfek ve iki adet elektro şok cihazı ele geçirildi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geçen yıl 7 gün 24 saat süreyle yaptığımız "Huzur ve güven" denetimlerini bu yılda devam ettireceğiz. Denetimlerin sık aralıklarla yapılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığı ile uygulamalarımızı artırarak devam ettireceğiz" denildi.



