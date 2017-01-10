Dha Yurt Bülteni - 14

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ' NE SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısına anında karşılık verildi, 1 terörist ölü ele geçirilirken, kaçan belirtilen 1 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çatışma sırasında 1 polisin memuru yaralandı. Geçen mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 polis memuru şehit olmuştu.Saat 15.20'de İncilipınar Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 2 terörist ellerindeki silahla ateş ederek Emniyet Müdürlüğü'ne girmek istedi. Bu sırada Emniyet Müdürlüğü girişinin yaklaşık 50 metre önündeki kontrol noktasında görev yapan polisler, teröristlere anında ateş açarak karşılık verdi. Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından 1 terörist öldürüldü, diğer terörist kaçtı. Çatışma sırasında hafif yaralanan yaralanan 1 polis de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile resmi, sivil ve özel harekatçı sevk edildi. Polisler, bölgedeki sivilleri uzaklaştırıp Emniyet Müdürlüğü çevresindeki tüm yolları yaya ve araç ulaşımına kapattı.



Kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlatan polis, Emniyet Müdürlüğü çevresindeki tüm iş merkezleri ve otoparklarında arama çalışması başlattı.



ÇEVREDE TERÖRİST ARAYIŞI



Saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı olay yerine sinyal kesici jammer getirildi. Öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı da bomba imha uzmanları çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü girişinde yerde bulunan teröristin cesedinin çevresinde alınan önlemin ardından uzmanlar ekipler inceleme yaptı.



BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ANONSLARI



Bu arada saldırı sonrası polis telsizlerinden, saldırganlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 2 araç plakası anons edilerek, bomba yüklü olabileceği uyarısı yapıldı. Anonslarda polislerin kendi can güvenliklerini sağlayarak, bomba yüklü olabileceği değerlendirilen araçların titizlikle takip etmesi istendi.



GAZİANTEP VALİLİĞİ: 1 POLİS HAFİF YARALI



Gaziantep Valiliği, bugün gerçekleşen terör saldırısında 1 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırının saat 15.20 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına yönelik olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."



GEÇEN YILKİ SALDIRININ ARDINDAN EK ÖNLEMLER ALINMIŞTI



Geçen yıl 1 Mayıs günü bomba yüklü araçla yapılan 3 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından Emniyet Müdürlüğü çevresinde ek önlemler de alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü arasında yol olarak kullanılan bölge trafiğe kapatıldı ve bu yolun iki bölgesine kontrol noktası oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü çevresine beton bloklar örülürken, oluşturulan kontrol noktalarında da binaya gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten içeri alınıyordu.Bugünkü saldırı da Emniyet Müdürlüğü'ne Göç İdaresi ve Vergi Dairesi Başkanlığı binasının da bulunduğu alandaki girişinde meydana geldi



Görüntü Dökümü



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-BİR VATANDAŞ TARAFINDAN ÇEKİLEN ÇATIYMA ANLARI



-EMNİLET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN GÖRÜNTÜLER, POLİSİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DETAYLAR



-ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜLERİ MOZAİKLİ VE MOZAİKSİZ GEZÇİLMİŞTİR



-Gaziantep Emniyet Müdürlüğü' ne 1 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen saldırıdan (ARŞİV görüntüler



Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, -



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CİNAYET ZANLISI, OPERASYONLA YAKALANDI



ADANA'da Korkut Özgün'ün (35) katil zanlısı olarak aranan Deniz Süylemez (37), Mersin'de yakalandı. Yeni yılın ilk dakikalarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'ndeki lüks otomobilin içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayı araştıran Cinayet Bürosu ekipleri, Korkut Özgün'ün ölümüne neden olan kavganın, uyuşturucu alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlıktan çıktığını belirledi. Ekipler, olaya karışan Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Deniz ve kardeşi Kenan Süylemez'i suçladı. Şakir Güzhan ile Murat Tek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.



Cinayeti araştıran ekipler, Mersin'de gizlendiğini belirlediği şüphelilerden Deniz Süylemez'i düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Adana'ya getirilen Deniz Süylemez, susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Deniz Süylemez, işlemlerin ardından adliyeye çıkartıldı. Kenan Süylemez ise aranıyor.



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Cinayet zanlısının sağlık kontrolüne getirilmesi



Öldürülen kişinin fotoğrafları



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



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MERSİN'DE SOKAK SATICILARANA OPERASYON



MERSİN'de sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli tutuklanırken, 10 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satarak gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 1-5 Ocak tarihleri arasında yapılan 18 ayrı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 95 kilo 818 gram esrar, 8 gram eroin, 6.6 gram kokain, 207 adet ecstasy hap, 34 bin 122 adet captagon hap, 225 gram metamfetamin, 14 bin 756 adet hap, 3 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının mahkemeye çıkartılan 28 kişiden 18 zanlı tutuklandı, 10'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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Narkotim ekipleri kamyonu takip ederken



Kamyon TEM otoyolunda giderken



Gişeler girişinde polisler kamyonu durdururken



Narkotim köpeği kamyonu ararken



Çuval içerisinde uyuşturucuyu çıkarırlarken



Polis uyuşturucuyu gösterirken



Zanlılar emniyetten çıkarken



Polis minibüsüne bindirilirken



Zanlılar adliyeye götürülürken



Adliyeye girerken



Ele geçen uyuşturucuların toplu görüntüsü



Haber -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN



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KOÇARLI BEYAZA BÜRÜNDÜ



AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde dün (pazartesi) başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri biyaza bürüdü. Bazı mahallerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



Aydın İl genelinde başlayan kar yağışı, Koçarlı'nın yüksek kırsal kesiminde etkili oldu. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, birçok mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Aydın Büyükşehir ve Koçarlı Belediye ekipleri, karın yağmaya başladığı günden beri, yoğun çaba harcıyor. Yaklaşık 5 iş makinesi aralıksız çalışıyor. Yağan kar örtüsünün ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçları gövdesinden ya da dalından kırıldı.



Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Kar yağışı özelikle yüksek kesilmedeki mahallerimizi etkisi altına aldı. Büyükşehir ile birlikte yolların kapalı kalmaması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ara yollar haricinde şu anda kapalı yol kalmadı. Ama yağan karın devam etmesi ile bazı mahalle yollarında sıkıntı yaşansa da ekiplerimiz aralıksız çalışarak tüm yolları açmak için çaba sarfediyor. Çalışmalarımız aralıksız sürerken, şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmadık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kar yağan yolların ekipler tarafından açılma çalışması



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın),