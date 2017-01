Dha Yurt Bülteni-14

1)BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



BOLU'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar yarın için bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamilelere de idari izin verildi.



İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkez ve ilçelerde 9 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'de 9 Ocak 2017 günü bir gün tatil edilmiştir" denildi.



SAMSUN'UN 5 İLÇESİNE KAR TATİLİ (EK)



2)SAMSUN'UN TAMAMINDA OKULLARA KAR TATİLİ



Samsun Valisi İbrahim Şahin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yarın Samsun'da il genelindeki bütün okulların kar nedeniyle tatil ilan edildiğini duyurdu. Vali Şahin, yarın hamile ve özürlü kamu çalışanlarının da idari izinli olacağını açıkladı. Vali Şahin, ayrıca öğrencilerden kar tatilinde yarım saat olsun kitap okumalarını istedi. Bir öğrenci ise Vali Şahin'in kitap okuma isteği üzerine 'Ya sen yeter ki güzel haberler ver ben kitap okurum vali amcam İlkadımı unutma ellerinden öptüm' yazan mesajı paylaştı. Vali Şahin ise öğrencinin bu mesajını kendisi de paylaştı.



3)SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ



SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak pazartesi günü il genelinde tüm okulların bir gün süreyle tatil edilmesi kararını verdi.



4)KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yarın için eğitime 1 gün ara verildi.



Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde 09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı. İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi.



5)MARDİN DERİK'TE OLAYLI MAÇ



MARDİN'in Derik İlçesi'nde oynan Derikspor-Kızıltepe Fıratspor maçının ardından çıkan olaylara polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.



Mardin 1.Amatör Kırmızı Grup'ta mücadele eden Derikspor, bugün evinde Kızıltepe Fıratspor takımını ağırladı. Derik Stadyumundan oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından Kızıltepe Fıratspor futbolcuları ile Derikspor taraftarı arasında sözlü sataşma yaşandı. Konuk ekip ile evsahibi taraftarın tartışmaları büyümesi üzerine gerginlik yaşandı. Stadın çevresinde görevli polisler olaya müdahale ederek, taraftarı dağıtmaya çılıştı. Burada uzaklaşan taraftan ilçe merkezine giderek slogan attı. Güvenlik güçlerinin dağılın uyarılarına taş atarak karşılık veren Derikspor taraftarlarını polis, biber gazı TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ile dağıttı.



6)DENİZLİ SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA YÜRÜDÜ



DENİZLİ'de Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının Sarıkamış şehitleri anısına tüm yurt genelinde düzenlediği 'Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadını Unutmayacak' yürüyüşü için İncilipınar Parkı'nda yaklaşık 500 kişi bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte kontrol noktası oluşturularak, yürüyüşe katılan vatandaşlara arama yapıldı. Yürüyüşe Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlara Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu da marşlarıyla eşlik etti. 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak can veren şehitler için yürüyen kalabalık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", ^"Vatan sana canım feda", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. İncilipınar Parkı'nda başlayan yürüyüş Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi.



Yürüyüşün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 102 yıl önce gerçekleşen ve beyaz hüzün olarak anılan Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için bir araya geldiklerini, 90 bin askerin derin bir vatan sevgisi ve üstün bir vazife anlayışıyla destanlaştıklarını ve kardan kefenlere bürünerek toprakla buluştuklarını söyledi.



Sarıkamış Harekatı'nın yüreklerde bir yara olduğunu ifade eden İbanoğlu, "Kan dökerek olmasa da kanları donarak şehit olmuş 10 binlerce yiğit yüreğin destanlaştığı alandır Sarıkamış. Gençlik şühedanın izinde diyerek Mehmetçiklerimizi anmak için her yıl Ocak ayının ilk haftasında gençlik ve spor bakanlığımızın öncülüğünde tüm yurtta bütün gençlerimiz ve insanlarımız birleşerek 90 bin şehidimizi yad ederek gönüllerinden geçirerek, onların yaşadığı olumsuz şartları düşünerek bugün buluşuyoruz. Bizler Sarıkamış'ın dondurucu soğuğunu yaşamasak da her yaştan katılımıyla şühedanın izinde olduğumuzu temsili olarak gösterdik." dedi.



7)BEYPAZARI'NDA GELENEKSEL KIZAK ŞENLİĞİNDE BÜYÜK COŞKU



ANKARA'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na 30 mesafede 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla Mevkii'nde düzenlenen kızak etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Beypazarı Belediyesi ile Kaymakamlığın organize ettiği geleneksel kızak etkinliği, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm dernekler, Beypazarı Kent Konseyi yöneticileri ile 7'den 70'e halkın katılımı ile yapıldı. Saat 11.00'de kız etkinliğinin yapılacağı alanın bir kilometre uzağında toplaan kayak severler, tüm şehitlere ve 15 temmuz şehitleri anısına kızak etkinliğinin olduğu yere kadar kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Vatandaşlara beyaz tulum ve türk bayrağı ve şamdelli kayak dağıtıldı,Etkinlik alanında şehitlerin ruhuna dua edildi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Milletvekili Nevzat Ceylan, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra vatandaşlar Kirazyanı kızak alanında gönüllerince eğlendiler. Belediyenin taşıdığı ve özel otomobilleriyle gelen vatandaşlar,şenliğin yapılacağı yaylaya akın ettiler.



Belediye tarafından gün boyu çay ikramı ve mangal yakmak isteyenler için köz dağıtımı yapıldı. Kentin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralılar da Pazar günü etkinliğe katılarak, kızak kaydı, mangalda et pişirerek piknik yaptı, odun ateşinde demlenen çaylardan içti. Etkinlik ateşinin yakıldığı alanda kızak şenliği akşama kadar devam etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kızak şenliğinde yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi



Şenlikte, gönüllerince eğlenen vatandaşlar, ağaç ve plastik kızağın yanı sıra naylon torba, plastik kaplar, şambrel, gibi çeşitli araçlarla kaymanın tadını çıkardılar. 7'den 70'e her yaştan kadınlı erkekli yüzlerce vatandaş, kızak yapmanın keyfini çıkardı. Yöresel kıyafetli şalvarlarını paçasının içine sokan kimi Beypazarılı kadınlar, Belediyenin dağıttığı araba şambrriyelli kızaklarla, bazıları poşetlerle, kimileri de kızakla kar üzerinde kaydı. Kızak şenliğine katılanlar, küçük kazalara rağmen kaymanın tadını çıkardılar. Yaylanın karlı manzarasında fotoğraf çekilirken, piknik yapmayı tercih edenler de oldu.



Kayak şenliğinde yol emniyeti, can ve mal güvenliği ise Jandarma ile özel güvenlik birimleri tarafından sağlandı. Almanya'nin Berlin kentinden anne ve babazını ziyaret için Beypazarı'na gelip, etkinliğe katılan Nuray Baydar; Beypazarı belediyesinin düzenlediği kızak şenliğine katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Şenliğe katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nın doğasını turizme kazandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kızak etkinliği doğa turizmi konusunda Beypazarı'mızın tanıtımı için önemli bir organizasyon. Beypazarı Kirazyanı Yaylası olarak bilinen alanda yapılan etkinliğimiz, Ankara'da da kayak yapılan alanlar olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Alanda büyük bir ateş yakarak kimseyi üşütmedik, ateşin etrafında herkese çay ve çeşitli ikramlarda bulundukç İnsanların, böylesi şenliklere katılması bizleri mutlu ediyor. Kızak şenliğini, yılda bir sefer değil. insanlar mutlu olduktan sonra her hafta sonu yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



8)KARDA POŞETLİ EĞLENCE



İZMİT'te, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı tepeden aşağı kızaklarla, poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler İzmit Kent Ormanı'na akın etti. İzmit Kent Ormanı'na gelenler kar üzerinde mangalda pişirdikleri etleri yiyip, semaverlerde yaptıkları çayları içti. Kent Ormanı'na gelenler karda eğlenerek zaman geçirdi. Ormanın içerisindeki alan kayak pistine dönüşürken, adım atacak yer kalmadı. Karlı kaplı tepeye çıkanlar kızaklarla ve naylon poşetlerin üzerine oturarak aşağı kaydı. Bazıları ise yere serdikleri poşetin üstüne yüz üstü yatarak aşağı doğru kaydı.



