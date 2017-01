Dha Yurt Bülteni - 14

Suriye'de yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 15 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 15 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Kilis Devlet Hastanesi



Ambulansların gelişi



Yaralıların indirilişi



Hastanedeki ÖSO üyeleri



ÖSO üyesinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



======================================



El Bab şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve hastanede dün şehit olan 33 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, memleketi Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, için bugün memleketi Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde tören düzenlendi. Merzifon İlçesi Dönertaş Cami önünde düzenlenen törene Amasya AK Parti Milletvekilleri Naci Bostancı ve Haluk İpek, Amasya CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Valisi Salih Işık, Amasya Tugay komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuggeneral Rafet Dalkıran, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, askeri erkan ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.



Şehidin babası emekli Astsubay Başçavuş Şükrü Erdoğan, annesi ev hanımı Hanife Erdoğan ve 3 ay önce evlendiği Ayşegül Erdoğan törende güçlükle ayakta durabildi.



Aile, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende şehit Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde omuzlarda cenaze aracına taşındı. Ardından da Merzifon Şehitliği'ne götürülerek burada toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Cenaze töreninden detay



Ailesinden detay



Cenaze namazı



Haber-Kamera ; Sinan HARMANCI-Hakan UMAN/MERZİFON,(Amasya), -



======================================================



İzmir'deki bombalı saldırıda 5 adliye çalışanı da gözaltında (ek)



TERÖRİST KÖMÜR ÇUVALLARI ARASINDA GÖTÜRÜLEBİLDİ



BABASI: SALDIRIYI YAPTIRANLARA LANET OLSUN



İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıdan bulunup, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerden M.Ç.'nin babası A.Ç., İzmir'e gelerek cenazeyi teslim aldı. Saldırıdan sonra kimliği belirlenen teröristin Muğla'da oturan ailesiyle bağlantıya geçen polis, onları İzmir'e getirdi.



KİMSE ARAÇ VERMEDİ



Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Bu gelişme üzerine aile, kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tutulan terörist M.Ç.'nin cenazesi daha sonra babası A.Ç.'ye teslim edildi. Bir yakınıyla teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu. Bu sırada orada bulunanlar, "Layığını buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. Teröristin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.



"SAHİP ÇIKAMADIM"



Adliyeye hain saldırıyı gerçekleştirdiği sırada öldürülen teröristin cenazesini teslim almaya gelen babası A.Ç., oğlunun Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 5 yıl önce mezun olduğunu, ondan sonra da bir daha haber alamadıklarını anlattı. Teröristin babası A.Ç., "Biz bu insanın kaybolduğunu anlatmıştık. Biz sahip çıkamadık. Devlet sahip çıkamadı. Sahip çıkamamışız. Kayıp başvurusunda bulunduk. 5 yıldır görüşmüyoruz. Görüşmüyorduk. Emniyetten gelip bizi buraya getirdiler. Teşhis yapmak içini geldik" dedi. Türkiye'de çok sayıda terör örgütünün bulunduğunu söyleyen baba, "Memlekette bir tane, beş tane mi herkesin psikolojisi bozuldu. Bugün terör, yarın terör, sabah terör, akşam terör. Memlekette yapacak bir şey yok. Kaderde varsa kaşıktan çıkıyor" diye konuştu. Kendilerinin suçununu olmadığını belirten A.Ç., "Anne ve babaların hiç suçu yok. Biz ürettik, çalıştık. Gözümüzden esirgedik. Tırnağımızla kaşıdık, onları büyüttük. Akdeniz Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Okulunu bitirdikten sonra teröre katıldı" dedi.



ŞEHİT YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın yakınlarına da başsağlığı dileyen A.Ç., oğlunun karıştığı terör saldırısıyla ilgili olarak ise "Lanet olsun. Saldırıyı kim yaparsa yapsın, insanı öldürenlere lanet olsun. İnsanları öldürmesinler, insana yazıktır. Ona da yazıktır, ona da yazıktır. Herkese yazıktır. Bu dünya herkese yeter. İnsanlar ölmesin, analar ağlamasın. Ölenlere Allah rahmete eylesin, mekanları cennet olsun. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Allaha herkesin kalbine insanlık, vicdan koysun. İnsanlar birbirini öldürmesin. Ben oğlumu daha önce de eleştirdim sonra da eleştirdim. İnsanları böyle ölüme gönderenlere de lanet olsun. Öyle olmaz. Oğlumu bulmak için aradım. Elimi koymadığım taş kalmadı. Başarısız kaldım ne yapayım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Babayla röportaj.



Teröristin cenazesinin alınmasından görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR



======================================================



CHP'li Yüksel: Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor



CHP Eskişehir Miletvekili Cemal Okan Yüksel, "Kendi deyimleriyle zalim Esad, diktatör Esad, katil Esad dedikleri Beşar Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor. Ben kendi yaptığım tercümede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa taslağının bel kemiği sayılacak 6 tane maddesinin motamot Suriye anayasasından alındığını saptadım" dedi.



Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Eskişehir'deki Gökkuşağı Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en zor sürecinden geçtiğini ifade eden Yüksel, her gün şehit haberleri geldiğini söyledi. Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Artık şehit haberlerini kanıksadık biz. 7 Haziran'dan önce bir kişi, 2 Mehmetçik, 3 tane polisimiz şehit olsa yer yerinden oynarken bugün, her hafta sivil, asker, güvenlik görevlisi onlarca şehidimiz oluyor ama artık biz bunları hava durumu gibi, basit bir haber gibi algılıyoruz. İşte Türkiye'nin başına en kötü şey geldi, artık biz bu tür şeyleri kanıksıyoruz. Terör olaylarının yanı sıra Türkiye'de bir de siyasi terör estiriliyor. Türkiye yabancı bir ülkenin topraklarında savaşıyor. Ben bunun haklılığını ya da haksızlığını tartışmıyorum. Fakat artık Suriye'den gelen şehit haberlerine de alıştık. Bu süreç devam ederken, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını yok edecek, parlamenter demokrasiyi ortadan kaldıracak, rezalet bir anayasa taslağını görüşeceğiz Pazartesi gününden itibaren."



CHP'nin avukat olan Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Esad'ın anayasasını Türkiye'ye getirmek istediğini öne sürdü. Yüksel şunları söyledi:



"Biz bu anayasanın Adalet ve Kalkınma Partililerin dediği gibi yerli, milli, Türkiye'ye özgü olduğunu zannediyorduk. Fakat kısa bir araştırmada gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda Suriye'de olmamıza neden olan ve kendi deyimleriyle zalim Esad, diktatör Esad, katil Esad dedikleri Beşar Esad'ın anayasasının aynısı bize getiriliyor. Ben kendi yaptığım tercümede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa taslağının bel kemiği sayılacak 6 tane maddesinin motamot Suriye anayasasından alındığını saptadım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zalim ve diktatör dediği Esat işte o anayasadan aldığı yetkilerle halkına senelerden beri zulüm yapıyor. 250 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Türkiye Suriyeleşir mi? Eee, Türkiye Suriyeleşti."



Görüntü dökümü:



-------------------------



-Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in konuşmasından çekilen görüntü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,



======================================================



Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (7)



KAPANAN KARAYOLU KONTROLLÜ OLARAK ULAIMA ACILDI



Bursa-İzmir Kvarayolu'nun 35'nci kilometresinde iki otobüsün yan yatması sonucu trafiğe kapanan karayolu otomoslerin birinin çekilmesi sonucu saat 16.40 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Burada mahsur kalan sürücüler ve yolcular için hazırlanan içersinde kahvaltı, soğuk sandöviç ve meyve sularının bulunan paketler ise ATV ve kar motorları ile bölgele giden AFAD, AKUT ve NAK ekipelri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.



Bursa'ya gelen ve Karacabey'de bekletilen araçların ise kar ve tipinin etkisini kaybetmesi halinde geçişlerine izin verileceği öğrenildi.



Haber: Yavuz YILMAZ / Bursa (İnegöl),



=====================================================



Lüleburgaz'da kar yağışı yeniden başladı



KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde kar yağışı etkili oluyor.



Dün öğleden sonra başlayan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Daha sonra kesilen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, dün geceden beri D-100 karayolu üzerinde kar küreme araçları ile yolun kapanmaması için uğraşı verdi. Solüsyon ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça hususi araçlarını kullanmamaları, şehir içi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.



Haber: Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)-



=====================================================



Malatyalılar teröre karşı bir oldu



ON BİNLER TERÖRÜ LANETLEDİ



MALATYA Valiliğinin öncülüğünde kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katılımı ile teröre karşı ortak miting düzenlendi.



Malatya'da Millet Meydanında gerçekleştirilen 'Malatya teröre karşı el ele' mitingine on binlerce Malatyalı katıldı. Malatyalılar, ellerinde Türk bayrakları ile hep birlikte terörü lanetledi. Battalgazi Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan mitingde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Demir-Yol İş Sendikası Şube Başkanı Nurettin Öndeş, Hacı Bektaşı Veli Derneği Başkanı Hasan Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, İl Müftüsü Ümit Çimen, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı konuşma yaptı.



Mitingde söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Türkiye üzerinde kurulan tuzakları bozmak için herkesin birlikte olması gerektiğini ifade ederek, "Bilinçli olmamız lazım, bu tür oyunlara karşı uyanık olmamız lazım. Terör asla bizi korkutmamalı, ne biz yılacağız ne de terörün karşısında diz çökeceğiz. Bir olacağız ve hep birlikte ülkeyi daha da fazla kalkındıracağız. Daha çok çalışacağız, bir ve beraber olacağız" diye konuştu.



DAHA ÇOK KENETLENECEĞİZ



Terörün hedefinin insanlık olduğunu ve kimden gelirse gelsin terörün karşısında olduklarını söyleyen Çakır, "Vatanımız için, birliğimiz ve beraberliğimiz için, geleceğimiz için onurlu duruşumuzu her zaman koruyacağız. Daha çok kenetleneceğiz" dedi. Tüm terör örgütlerinin birleşerek Türkiye'ye saldırdığını ve bunların perde arkasının olduğunu söyleyen Çakır, "Terörün her türlüsüne karşı dik duracağız" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, bu ülkeyi hiç kimse bölemeyecek" diyerek Türkiye'ye kimsenin diz çöktüremeyeceğini söyledi. Çalık, "Bütün dünyaya sesleniyoruz, bu milletten korkun. Malatya bugün tek yürek, tek ses,teröre karşı tek yürek" ifadelerini kaydetti. Türkiye'de 78 milyon insanın bu bayrak ve vatan için canını feda etmekten tereddüt etmeyeceğini belirten Çalık, "Korkanlar inlerine girdiler, korkanlar yurt dışına kaçtılar. Ama bilsinler ki o inlerine hep birlikte girdik, girmeye de devam edeceğiz. Tek bir terörist kalana kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, çizdiği yolda, istikamette yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



TÜM HALKIMIZLA BİRLİKTE GELECEĞE ONURLU BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEĞİZ



Teröre karşı düzenlenen el ele mitinginde son olarak söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, 15 Temmuz sonrasında aynı meydanda 40 gün süreyle ülkeye ve birlikteliğe sahip çıkıldığını belirterek "Hep birlikte tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk, diri olduk, birlikte Türkiye olduk, kardeş olduk" ifadelerine yer verdi. Ülkenin önüne konulan her türlü senaryoyu birlikte yok edeceklerini kaydeden Vali Toprak, "Ne vatanımızı böldüreceğiz ne de kardeşliğimizi yok edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi birlikte hareket ederek tüm halkımızla birlikte geleceğe onurlu bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu. Vali Toprak, mitingin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua yapıldı. Mitingin ardından binlerce kişi mehteran eşliğinde İnönü Caddesi üzerinden Öğretmenevi'ne kadar teröre karşı yürüyüş gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, -



=======================================



Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Esma Çimen, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Esma Çimen, yolun karşısına geçmek istediği sırada 59 yaşındaki Recep Dur'un kullandığı 67 TT 978 plakalı otomobilin çarpması ile yaralandı. Çimen için sağlık görevlilerine haber verildi. Bu sırada Çimen'in okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çimen, sedyeye yatmak istemedi. Korkarak ağlayan Çimen zor ikna edilerek sedyeye alındı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çimen, tedavi altına alındı. Çimen'in vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Recep Dur, ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Sedyeden kalkmak istemesi



-Sedyeye alınan yaralının ambulansa taşınması



-Muhtar Muhammet Demir ile röportaj



-Sürücünün polise teslim edilmesi



-Görgü şahidinin kaza anını anlatması



-Kazada hasar gören otomobil



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),