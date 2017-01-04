Dha Yurt Bülteni - 14

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit, 4 yaralı (Görüntü dökümüyle yeniden)



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna



kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hastane önünde duran ambulanslar



Zekai Aksakallı'nın hastaneye gelmesi



Helikopterin uçuşu



Çevredeki kalabalık



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)



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Kayseri'de patlatılan bombaya AÜdana'da aracılık eden 4 kişi yakalandı



KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'ninde yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen canlı bombaya yardım ettikleri iddiasıyla Adana'da biri kadın 4 kişi yakalandı. Daha önceden belirlenen bombalı aracın güzergahı doğru çıktı ve eylemi gerçekleştiren teröristin bu aracı Adana'da teslim aldığı kesinleşti.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sürdürülen Kayseri saldırısı ile ilgili bu sabah erken saatlerde farklı adrese operasyon yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda, Kayseri saldırısını düzenleyen teröriste yardım ettiği idda edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullanılan ve Şanlıurfa'dan getirilen aracı İmamoğlu İlçesi'ne götürdüğü burada bombanın yüklenmesine aracılık ettikleri ve Diyarbakır kırsalından gelen terörist için Kayseriye kadar keşif yaptıkları iddia ediliyor. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Zanlıların polis aracından indirilmesi



Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Adli Tıp Birimi tabelası



Haber: Fatih KARAÇALI-Kamera: ADANA,



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Hastanede eski sevgili dehşeti



SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan 40 yaşındaki Emine Ö., eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Erol C. tarafından karnından ve bacağından bıçakladı. Emine Ö., ağır yarlandı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.



Olay bugün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan Emine Ö.'nin yanına eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Erol C. geldi. Hastanenin santralinde bir süre konuşan ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla Emine Ö.'yü karnından ve bacağından bıçakla yaraladı. Kadının çığlıkları üzerine hastane polisi şüpheliyi bıçakla birlikte yakalayıp etkisiz hale getirdi. Hastanenin acil servisine getirilen ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilen Emine Ö. ameliyata alındı. Hastanede gözaltına alınan şüpheli ise sağlık kontrlünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Emniyetin dışından detay



-Acil servisin dışından detay



-Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi



-Yaralının sedyede taşınması



Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN,



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'Kız' tartışması cinayetle bitti



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 'kız' yüzünden çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 23 yaşındaki Serdar Önel, hayatını kaybetti.



Çerkezköy İlçesi'nde dün akşam saatlerinde bir alış veriş merkezinin önünde iki grup genç arasında 'kız' yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Önel, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Önel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Polis, yaptığı çalışmada olaya karışan ve kaçan F.T., kardeşi Ö.T. ile M.D.'yi gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Yakalanan şüpheliler



-Polisin şüphelileri hastaneye götürmesi



-Şüphelilerden detaylar



-Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ)-



Görüntüler Çerkezköy dosyasında