Dha Yurt Bülteni - 14

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı



OSMANİYE'de Zorkun Yaylası'na çıkan ve dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 10 araç ve içerisindeki yolcular, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.



Gündüz saatlerinde karda eğlenmek için Zorkun, Olukbaşı, Küreci ve Mitisin Yaylalarına giden vatandaşlar, dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Olukbaşı yaylasında kayarak yoldan çıkan 3 araç halatlarla iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, soğuktan üşüyen çocuklar ise Özel İdareye ait araçlar içerisinde ısınmaya çalıştı. Kayganlaşan yolda küçük çaplı maddi hasarlarda meydana geldi. Bir aracın ise kayarak aşağıya inmesi kurtarma ekibindekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Zorkun Yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş ve araçlar uzun süren uğraşlar sonunda sağ salim Osmaniye'ye dönebildiler. Donma tehlikesi geçiren ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu evlerine dönen vatandaşlar Özel İdare, AFAD ve Jandarma'ya teşekkür ettiler.



Görüntü Dökümü



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İş makinesi karda geri geri rampa çıkarken



Mahsur kalan araç



Mahsur kalan araçların halatla iş makinesine bağlanması



Halatı bağlayan görevli detay görüntü



Halat bağlanan aracın aşağıya indirilmesi



Araç ve iş makinesi



Geri dönderilen araçlar jandarma aracı komra



Karla kapalı yolun iş makinesi ile açılması, detaylar



Kar yağışı araç içerisinden



Yolda kayarak yan duran araç



Yolun vatandaşlarca karın temizlenmesi



Mahsur kalan araçlar, zincir takılmış lastik



Mahsur kalan minibüs



Bir aracın kayması, kurtarma ekibinin bağırması



Mahsur kalan araçlardan detaylar



İş makinesi kar temizlemesi yakın detay



Haber - Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,



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Kaza sonrası alev alan otomobilden son anda kurtuldu



MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı.



Kaza, bugün 19.00 sıralarında Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne seyir halinde olan 50 yaşındaki Pertev Öney idaresindeki 20 Y 6386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada sürücü Öney yaralanırken, otomobil birden alev aldı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Öney'i otomobilden çıkardı. Yanan otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öney, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yerinden görüntü



Vatandaşlar otomobilden çıkardıkları yaralının başında beklerken görüntü



Şarampole uçan araçtan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), DHA)



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Niğde'de okullar tatil edildi



NİĞDE'de okullar tatil edildi.Niğde'de soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:'Aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü 1 gün süreyle okullar Niğde genelinde tatil edilmiştir." denildi.



Haber: Ali KADI/NİĞDE, -