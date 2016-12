Dha Yurt Bülteni-14

1)İSTANBUL'DAN DÖNEN UÇAKLAR EDREMİT'E YÖNLENDİRİLDİ



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na, İstanbul'daki kötü hava şartları yüzünden iniş yapamayan bazı uçaklar yönlendirildi.



Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapamayan Mardin- İstanbul ve Erzincan- İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına inen uçaklar 1 saatlik bekleyişin ardından, inişlerin normale dönmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.



2)FIRTINA 120 METREKARELİK ÇATIYI UÇURDU



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına otobüs terminalinin çatısını uçurdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Olay, bugün gündüz saatlerinde Otobüs terminalinde meydana geldi. Hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına, otobüs terminalinin 120 metrekarelik çatısını uçurdu. Edremit Sanayi Sitesi'nin tarafına doğru uçan çatı büyük tehlike yaratırken olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Otobüs seferleri bir süre aksadı. Park halindeki bir otobüse ve ağaçlara takılan çatı, sanayideki bir işyerinin üzerine düştü. Çatının uçtuğu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, "Büyük bir patlama sesi duydum. Patlama oldu sandım" derken, o sırada bölgede yürüdüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise "Mucize eseri yaşıyoruz. Ağaçlar olmasaydı o servis aracı park etmeseydi, şuan yoktum" dedi.



Okul servislerinin de kalktığı alanda yaşanan olayla ilgili olarak öğrenciler ise "Neyse ki biz dersteyken oldu. Biz buraya gelmeden yarım saat önce bu kaza yaşanmış. Çatının uçması nedeniyle otobüs seferler durdu vinçle çekilmesini bekliyoruz" dedi.



Sakarya'da taşımalı sisteme bir günlük kar tatili (EK)



3)SAKARYA'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ



Sakarya Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk, orta okul ve liseleri yarın yarın tatil etti.



4)AYŞEGÜL ASLAN'I ÖLDÜREN NİKAHSIZ EŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan'ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini de yaralayan Hüdaverdi Sert'in müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nu temsilen iki avukatın katıldığı duruşmaya Aslan'ın ailesi ve avukatlarından herhangi bir kişinin katılmaması dikkat çekti.



Kahramanmaraş'ta nakliye işiyle uğraşan 43 yaşındaki Hüdaverdi Sert, bir yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılıp, kenti terkeden imam nikahıyla yaşadığı iki çocuğunun annesi Ayşegül Aslan ile tekrar bir araya gelmeye çalıştı. Ancak bu barışma teklifi Aslan tarafından bir kez daha reddedildi. Hüdaverdi Sert, geçen 28 Mayıs'ta Aslan'ın çalıştığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki işyerine silahlı baskın düzenledi. Sert, işyerinin bahçesinde patronu Halil Helik (36) ile oturan Ayşegül Aslan'a ateş açtı. Başından, göğsünden birer, karnından ise üç kurşunla Aslan'ı yaralayan Hüdaverdi Sert, kendisini engellemeye çalışan Helik'i de karnından ve göğsünden vurdu. Ayşegül Aslan'ı kuzeni Emine Aslan'ın gözü önünde vuran Sert, kendisine engel olmaya çalışan çamaşırhane işçisi Ahmet Günay'a (45) da ateş açtı. Ancak silah tutukluk yapınca işyerinden kaçtı. İhbar üzerine çamaşırhaneye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aslan, olay yerinde öldü. Ağır yaralı Helik ise ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olaydan sonra bindiği 80 PR 861 plakalı otomobille Bodrum'dan kaçmaya çalışan Hüdaverdi Sert, jandarma tarafından Güvercinlik Mahallesi'nde yakalanarak tutuklandı. Üç ay önce boşandığı resmi nikahlı eşinden de üç çocuğu olan Hüdaverdi Sert, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



ASLAN'IN YAKINLARI DURUŞMAYA GELMEDİ



Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüdaverdi Sert, Mehmet Boro, saldırı sırasında yaralanan çamaşırhane sahibi Halil Helik ile avukatı Berkay Yıldırım katıldı. Aslan'ın ailesi ve avukatlarından herhangi bir kişinin duruşmaya katılmaması dikkat çekti. Duruşmada Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nu temsilen iki avukat ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de hazır bulundu. Komisyon adına söz alan Avukat Evrim İnan, öldürülen Ayşegül Aslan'ın ailesinin davaya katılma talebi olmadığını belirtip, "Ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin olarak baroların davaya katılma hakkı bulunduğu için davaya katılma talebinde bulunuyoruz" dedi. İnan, üç sayfalık talep dilekçesini mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebini 'Suçtan dolaylı ya da dolaysız zarar görülmediği' gerekçesiyle reddetti.



JANDARMADAKİ İFADESİNİ KABUL ETTİ



Ardından tanıkların ifadeleri okundu. Daha sonra sanık Hüdaverdi Sert'in 9 sayfalık savunma dilekçesi yüzüne okundu. H.S., jandarmada veridiği, "Benden ayrılıp gitmesini hazmedemedim. Çocuklarına bakmıyordu. Bodrum'a gidip kötü yola düştüğünü öğrendiğimde, gözüm dönmüştü. Namus meselesi yaptım. O'nu defalarca uyardım, 'Dön' dedim. dönmedi. Uyardım dinlemedi. vurdum" şeklindeki ifadesini kabul ettiğini söyledi. Sert, başka bir şey söyleyemeyeceğini belirtip, kendisini avukatının savunacağını söyledi. Sanık Sert'in avukatı Mehmet Boro, mahkemeden olay mahallinde keşif yapılması ve tanıklar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının çıkarılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, keşif talebini reddedip, sanık Sert'in tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



KADINLARDAN DESTEK



Duruşma çıkışında açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, öldürülen Ayşegül Aslan'ın hakları olduğunu, kendilerinin de bu hakları savunmak için davaya 'taraf' olduklarını belirtip, "Ayşegül ölmesine rağmen burada bir tane bile avukatı yok. Ailesi Ayşegül'e sahip çıkmadı. Bunlar hep şiddete maruz kalan kadınların başına gelen şeyler. Öldükleriyle kalıyorlar. Biz böyle olmaması için buradayız" dedi. Erozan, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebinin reddedimesini de eleştirdi.



5)GAZİANTEP'TE HASTANEDE YANGIN



GAZİANTEP'te, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı.



Göğüs hastalıkları servisinin de bulunduğu binadaki hastalar tahliye edilirken, arşivde bulunan hasta bilgileri ve raporlarının yer aldığı evrak yandı.



Yangın, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde bulunan Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nin de bulunduğu 4 katlı ek binadaki bodrum katında yer alan arşiv bölümünde çıktı. Buradan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Göğüs Hastalıkları servisinde yatan 44 hasta tahliye edildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürülürken, arşivde bulanan ve hastaların raporları ile kayıtların yer aldığı çok sayıda evrak yandı. Bölgede paniğe yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



6)2 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HÜCRE EVİ BASKINI DAVASINDA 4 TAHLİYE



BOLU'da, geçen 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hepsi de üniversite öğrencisi tutuklu 4 sanık tahliye edilirken, Günaydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Ankara'dan gelen Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tesbit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Evde 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el yapımı patlayıcı, 4.5 kilo C4 plastik patlayıcı, 2 intihar yeleği, değişik sayıda mühimmat ve mermi ele geçirildi.



Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.



8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. 5'i tutuklu toplam 9 sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E., Ahmet Y. ve Özgür Günaydın hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.



'İNSANİ YARDIM YAPMAK İSTEMİŞTİM'



Teröristleri, üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yerleştirdiği iddia edilen HDP İl Başkanı Özgür Günaydın savunmasında şöyle dedi:



"Öldürülen 2 kişi HDP İstanbul İl yönetiminden telefon numaramı aldıklarını söyleyerek beni aradı. Bolu'da inşaat işçiliği yaptıkları sırada Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradıklarını ifade ederek kalacak yerlerinin olmadığını söylediler. Benim evim müsait olmadığı için Bilal'e durumu söyledim. Onun da evi müsait olmadığı için 2 kişiyi Bilal'in arkadaşlarının evine yerleştirdik. Bize 1 gün kalıp gideceklerini söylemişlerdi. İnsani bir yardım yapmak istemiştim. Daha önce de bu tarz mağdur kişilerin barınma sorunlarını gidermiştik. Bu olayda hiç kimsenin suçu yoktur. Böyle bir şiddet eylemi planı içinde olduklarını bilmiyordum, suçsuzum."



Teröristlerin öldürüldüğü evde kiralık oturan üniversite öğrencileri Giyasettin Ö., Mazlum E. ve Ahmet Y. ile onların arkadaşı Bilal T. de söz konusu kişileri tanımadıklarını, suçsuz olduklarını ileri sürdü. Eğitim haklarının elinden alındığını savunan sanıklar tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 saat süren duruşmada delilleri karartma şüphesi kalmadığı kanaatiyle tutuklu kaldıkları süreyi de gözönünde bulundurarak sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E. ve Ahmet Y.'yi tahliye etti. Özgür Günaydın'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tahliye edilen öğrencilerin yakınları büyük sevinç yaşarken, duruşma ertelendi.



7)ŞANLIURFA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI



ŞANLIURFA'da, 5 gün arayla iki kez Mehmet Ali Doğanlar'a yönelik silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Şanlıurfa'da geçen Cumartesi günü silahlı saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Mehmet Ali Doğanlar'a dün ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. İkinci saldırıda ağır yaralanan Doğanlar, tedavi için hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Ş., Mustafa Ş., ve Nazif Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan 23 yaşındaki Abdullah T.'nin ise sorgusu devam ediyor.



8)İSLAHİYE'DE 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' UYGULAMASI



GAZİANTEP Valiliği, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülecek operasyonlar nedeniyle İslahiye İlçesi'nde bulunan 14 bölgeyi, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti.



Valilikten yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yapılacak operasyonlarda vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiş, belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Buna göre 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye ilçemiz sınırlarında bulunan Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları ve Ufacık Mezrası arasında kalan bölgede 05.01.2017 günü saat 00: 00'dan başlayarak, 19.01.2017 günü saat 23: 59'a kadar 15 gün süre ile 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Buna göre 05 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş ile çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır."



9)ŞEHİT ANNESİNİN SAÇLARI TABLO OLDU



Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Arif Tuğ'un annesi Songül Tuğ'un saçları tablo oldu. Tezkeresine 53 gün kala oğlunun Kayseri'de 17 Aralık günü şehit düştüğünü öğrenen annesi Songül Tuğ, acıdan kendi saçlarını kopardı. Songül Tuğ'un yanında olan olan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, kopan saçları topladı. Bu saçları çerçeveleten Recep Akgül, dernek binasına 'En acı tablo' olarak astı.



