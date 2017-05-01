Dha Yurt Bülteni - 13
2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)Görüntü Dökümü-------------------------- Cenazelerin Asri Mezarlıktan alınmasıOlaylar Sırasında Trabzon'da olan küçük kardeşleri Halil Albayrak'ın ağlamasıİki kardeşin cenazesi Dokuztekne mahallesindeki...
2 kardeşi ile eşlerini öldüren zanlı: Söylenecek bir şey yok (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)
Görüntü Dökümü
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Cenazelerin Asri Mezarlıktan alınması
Olaylar Sırasında Trabzon'da olan küçük kardeşleri Halil Albayrak'ın ağlaması
İki kardeşin cenazesi Dokuztekne mahallesindeki evlerine getirilişi
Evlerinin bahçesinde dua okunup helallik alınması
Dokuztekne Mezarlığında cenaze namazlarının kılınması
Cenaze töreni detay
Ölen Mustafa Albayrak'ın olayda yaralanan oğlu Furkan'dan detay
9 yaşındaki Furkan'ın olayı anlatması
Haber: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN (Adana), -
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Diyarbakır'da olağanüstü önlemler altında 1 Mayıs kutlaması
DİYARBAKIR'daki 1 Mayıs Dünya İşçi Emek ve Dayanışma Günü coşku içerisinde geçerken, kutlama alanı ve çevresinde 2 bin 500 polis görev yaptı. Coşkulu kutlamalardan sonra göstericiler, olaysız bir şekilde dağıldı.
1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Günü, Diyarbakır'da da coşkuyla kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından organize edilen kutlamalar, merkez Yenişehir İlçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlik nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü dün geceden itibaren mitingin yapılacağı alanda güvenlik önlemi alarak, alana çıkan yolları trafiğe kapattı. Bu sabah saatlerinden itibaren önlemleri artıran polis, alanda bomba araması yapdı. Daha sonra alan çevresindeki 5 ayrı noktada, üst araması yaptığı göstericilerin alana girişine izin verildi. Tertip komitesinin belirlediği bayrak ve flamaların dışında yazılı herhangi afiş ve flamaa kutlama alanına sokulmadı. Seyyar satıcıların alınmadığı ve saat 12: 00'da başlayan kutlamalarda yaklaşık 2 bin 500 polis görev alırken, kutlamalara katılanlardan çok polisin görev aldığı gözlendi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca'nın da katıldığı kutlamalarda çalınan Türkçe, Kürtçe müzik eşliğinde göstericiler halay çekti. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'da miting alanına gelerek güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Çocuk işçilerin de katıldığı kutlamalarda yasak sloganların atılması üzerine sık sık uyarı anonsları yapıldı, örgüt lehine slogan atan 1 ise kişi gözaltına alındı. Kutlamalara katılanlar gönüllerince halay çekerek eğlendi. Kutlama sonunda, göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Alınan güvenlik önlemeleri
-Kutlamalara katılanlar
-Halay çekmeleri
-Çlaınan müzikler
-Açılan pankartlar
-Kutlamalardaki çocuk işçiler
-Güvenlik önlemlerinden detaylar
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/FİYARBAKIR, -
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Batman, Siirt ve Elazığ'da 1 Mayıs kutlamaları
BATMAN, Siirt ve Elazığ'da bugün kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu gösterilere sahne oldu. Olaysız geçen kutlamalara katılan gruplar, etkinlik sonrasında sessiz bir şekilde dağıldı.
Siirt Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler kutlama yapmadan, yapılan basın açıklamasından sonra dağıldı. Belediye İş Sendikası önünde toplanan işçiler adına konuşan Belediye Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay, insanca yaşamak istediklerini belirterek, taşeron ve güvencisiz, kuralsız çalışmaya karşı olduklarını söyledi. Yapılan açıklamanın arıdan grup, olaysız bir şekilde dağılırken, kent merkezindeki sivil toplum kuruşları da 1 Mayıs için herhangi bir kutlama yapmadı.
Elazığ'ın Hozat garajında toplanan KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi. Hozat Garajı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına CHP, BDP, EMEP, KESK'e bağlı sendikalar katıldı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında KESK dönem sözcüsü Kenan Korkamaz, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara katılan yaklaşık 150-200 kişilik gurup sesizce dağıldı.
Batman'da 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçerken, sanatçıların müzik ritmine alana gelenler halay çekerek eşlik etti. 16 Mayıs şehir stadı bitişiğindeki alanda yapılan kutlamalara HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerikli, Mehmet Ali Aslan, Petrol İş Genel Merkez yöneticisi Mustafa Tekik ve tertip komisyonu temsilcileri katıldı. Kutlamalar yerel sanatçı Şerzad'ın sahneye çıkmasıyla başladı. Daha sonra Kürt sanatçı Rojda, sahneye çıktı. Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın konuşması ardından Özgün müzik sanatçısı Servet Kocakaya konseri ile etkinlik sona erdi.
HDP Muş Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, alanda yaptığı konuşmada, işsizliğin had safhada olduğunu belirterek, "1 Mayıs maalesef AKP'nin sayesinde işçinin emekçinin değil, işsizin bayramı haline getirildi. Çünkü 1976'dan beri en yüksek işsizlik oranına 2016-2017 ulaştı. Yani son 41 yılın en büyük işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bunlar hep istikrar için bize oy verin dediler, Koalisyonların olduğu dönemi kötülediler, bakın Türkiye'de 80 darbesinden sonra işsizlik oranı koalisyon dönemlerinde ortala yüzde 8 civarındaydı. AKP döneminde yüzde 10 oranındaydı, bugün ise işsizlik yüzde 13'e ulaşmıştır. Toplumda her 5 kişiden biri işsiz, toplumu artık işsizler oluşturuyor. İnsanlar çalışmak istiyor, rızıklarını alın teriyle kazanmak istiyorlar ama AKP 15 yıllık iktidarı döneminde 4 milyon resmi rakamlara göre işsiz, gerçek rakamlarda ise 7 milyon civarında olduğu bir gerçektir" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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ELAZIĞ
Gurupların alana gelmesi
Guruplardan detay
Sloganlardan detay
KESK dönem sözcüsünün selamlama konuşması
Genel ve detay görüntüler
SİİRT
Belediye İş Sendikası önüne gelen işçiler,
Belediye İş Sendikası başkanının 1 Mayıs ile ilgili açıklaması
BATMAN
Halaylerin çekilmesi
Kutlama alanı
Ahmet Yıldırım'ın konuşması
Sanatçıların türkü söylemesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Turan KOYUNCU-Şahismail GEZİCİ-Reşat YİĞİZ/ELAZIĞ, -
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Kanoyla Ortaca'ya ulaştılar
ANTALYA'dan bir ay önce kanoyla yola çıkan iki arkadaş Onur Erdoğan (38) ve İrfan Dik (40) Muğla'nın Ortaca ilçesine ulaştı. Dalyan Mahallesi, İztuzu Plajı'nda mola veren ikili, 1500 kilometre kürek çekerek yolculuklarını temmuz ayında İstanbul'un Beşiktaş İskelesi'nde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Turizmci Onur Erdoğan, meslektaşı, evli, iki çocuklu arkadaşı İrfan Dik ile üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede sadece yat ve kara taşıtlarıyla araçlarla tatil yapmak değil farklı bir alternatif olarak yürüyüş, bisiklet haricinde kano ile de sahil şeridi boyu gezmek ve bilindik bilinmedik koylarda konaklayarak farklı bir heyecan yaşama olanağı olduğunu göstemek için harekete geçti. İki arkadaş, kanolarıyla geçen 1 Nisan'da Antalya'nın Konyaaltı Plajı'ndan yolculuğa başladı. Bir aydır kürek çeken iki arkadaş, Muğla'nın Ortaca ilçesine ulaştı. Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda mola verip, kamp kuran iki arkadaştan Onur Erdoğan,
bir süredir plandıkları bu yolculukta zaman zaman zorluklarla karşılatıklarını belirtip, "Kıyı şeridini takip edip, akşamları koylarda konakladık. Bazen kendi erzaklarımızla karnımızı doyurduk. Bazen de konakladığımız koylardaki yatlardan ve otellerden yemeğe davet edildik. Bir ay süren yolculuğumuzun ardınan ulaştığımız Dalyan'da çok güzel bir etkinlikle karşılaştık. 'Caretta Carettalar ile yüzüyorum' etkinliği çerçevesinde yarışan yüzücüler kanolarımıza eşlik etti" dedi. Erdoğan, toplamda 1500 kilometrelik yolculuklarının Temmuz ayı başında İstanbul'da Beşiktaş İskelesi'nde sona ermesini hedeflediklerini de söyledi. Erdoğan ve Dik, geceyi İztuzu'nda geçirdikten sonra sabah günün ilk ışıklarıyla tekrar küreklerine yapışarak yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kanoşyla yolculuktan görüntü
-Onur Erdoğan ile röp.
-Onur Erdogan ve yol arkadaşı İrfan Dik'in görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla),