Dha Yurt Bülteni - 13
Kumarhaneyi taradı, yoldan geçen 7 kişi yaralandıADANA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, kahvehaneye pompalı tüfek ateş açan saldırgan, cadde üzerinde yürüyen 7 kişiyi yaraladı.
Kumarhaneyi taradı, yoldan geçen 7 kişi yaralandı
ADANA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, kahvehaneye pompalı tüfek ateş açan saldırgan, cadde üzerinde yürüyen 7 kişiyi yaraladı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesinin Yamaçlı mahallesi Süleyman Vahit caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne gelen silahlı saldırgan, pompalı tüfekle işyerine doğru ateş açtı. Bir anda cadde savaş alanına döndü. Vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken saldırganın silahından çıkan saçmalar 3 işyerine ve park halindeki 67 JA 912 plakalı otomobile isatebet etti. Olay sırasında işyerlerinin önünden geçen Lütfü Gözmen ağır, Selman Uğur, Necdet Aykan, Hasret Ördek, Süleyman Ördek, Çiğden Açar ve Uğur Koca ise hafif şekilde yaralandı.
Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralılar çağrılan ambulanslarda TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Dr. Aşkım Tüferçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Lütfi Gözmen ameliyata alınırken, hafif yaralı olan 7 kişi ayakta tedavi edildi. Silahlı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Panikten yararlanan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olayı araştıran polis ekipleri, hedefin tütün ürünleri satan bir işyeri görünümündeki kumarhane olduğunu belirledi. İddiaya göre, kumar oynayan saldırgan, aşırı borçlandı. Öğle saatlerinde işyeri sahibi ile tartıştığı belirlenen saldırganın akşam saatlerinde silahla gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. öne sürüldü. Polisin eşkal bilgilerini belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis ekiplerinin emniyet şeridi çekerek olay yerini kapatması
Saldırının gerçekleştiği caddeden genel görüntü
Hasar gören otomobilden görüntü
Otomobilin kırılmış camları
Görgü tanıklarının konuşması
Yerde duran boş av tüfeği kartuşu
Camları kırılmış ve saçma izleri olan işyerlerinden görüntü
TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ambulans girişi
Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi acil girişinden görüntü
Süre: 1.50" Boyut: 205 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,
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Adana'da Arapça küfür eylemi
ADANA'da oturan Suriye vatandaşlarının Arapça küfrettiğini ileri süren mahalle sakinleri, lastik yakarak yol kapatıp, "Burası Türkiye, demokrasiden çıkış yok" sloganı attı. TOMA ile müdahale eden polis yanan lastikleri söndürüp, kalabalığı dağıttı.
Merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent mahallesi Haşim Dalgıç caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gelen ve Suriyeli oldukları ileri sürülen 10 kişilik grp, iddiaya göre kendi aralarında Arapça konuşmaya başladı. Arapça konuşan grubun kendilerine küfür ettiğini ileri süren mahalle sakinleri, toplanıp, Suriye vatandaşlarının kaldığı çadırlara yöneldi. Polis ekipleri, grubu uyararak dağılmasını istedi.
Polisin uyarısı üzerine Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeden uzaklaşan grup, Karataş Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Caddeye yerleştirdikleri lastikleri ateşe veren yaklaşık 150 kişilik grup, "Burası Türkiye, Demokrasiden çıkış yok" diye slogan attı. Olay yerine Çevik Kuvvut Şubesi'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı (TOMA), Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Eylem nedeniyle Karataş Bulvarı'nda trafik yaklaşık bir saat durdu. Polisin uyarısıyla grup dağılırken, TOMA ile yanan lastikler su sıkarak söndürüldükten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis ekiplerinin grubun önünde durarak yürümelerine engel olması
Grubun slogan atması
Yanan lastikler
Toplanan kalabalıktan genel görüntü
Zırlı ekip aracından inen polislerin görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
Süre: 1.22" Boyut: 205 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın oğlu evlendi
BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kaynak, Necati ve Nursen Öztürk'ün kızı Bilge Öztürk ile düzenlenen törenle evlendi.
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen düğün törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve davetliler katıldı. Başbakan Yardımcısı Kaynak ile eşi Şule Kaynak ve dünürleri Necati Uğur Öztürk ile Nursen Öztürk, davetlileri kapıda karşıladı. Gelin ve damadın salona girmesiyle başlayan düğün töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Veysi Kaynak düğüne katılanlara teşekkür ederken, çiftin nikah töreninin 9 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağı belirtildi.
Haber: KAHRAMANMARAŞ,
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Motosikletli bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına, daha sonrada orta refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Süleyman Fırtına hayatını kaybetti, bebek arabasındaki 2 yaşındaki bebekle birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Buldan Akın Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Alanyazı Meydanı istikametine doğru giden Süleyman Fırtına yönetimindeki 20 ARY 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Belkıs Sarıoğlu ile bebek arabasındaki 2 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet orta refüje çarparak savruldu. Kazada sürücü Fırtına, arkasındaki Mehmet Sıtkı Güler, Belkıs Sarıoğlu ve bebeği yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fırtına'nın yaşamanı yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Süleyman Fırtına'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Haber: Özcan DURUSOY / BULDAN(Denizli),
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Fenalaşan genç odasında öldü
İZMİR'in Buca İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasında fenalaşan 33 yaşındaki Taylan Palabıyık hayatını kaybetti.
Olay, bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Taylan Palabıyık, ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra odaya giren yakınları Taylan Palabıyık'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Palabıyık'ın yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Palabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir süre önce uyuşturucu tedavisi gördüğü lertilen Palabıyık'ın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.
Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,
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Kız arkadaşınının babası ile ağabeyi tarafından bıçaklandı
ADANA'da 27 yaşındaki Emre Ünal, kız arkadaşının babası N.A. ve ağabeyi İ.A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan genç, tedavi altına alındı.
Olay, merkez Seyhan ilçesinin Şakirpaşa mahallesi Turhan Cemal Beriker bulvarında meydana geldi. Emre Ünal, iş çıkışı buluştuğu kız arkadaşı ile yürüyüşe çıktı. Bu sırada genç kızın ağabeyi İ.A. ile babası N.A., çifti gördü. Genç kızın ailesine yalvarmasına rağmen İ.A. ile N.A., Emre Ünal'a, çıkan tartışmanın ardından bıçakla saldırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Emre Ünal, kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba ile oğlu kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Emre Ünal ambulansla, TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesi bulunan Emre Ünal'ın tedavisi sürüyor. Polis, Emre Ünal'ı yaralayan öfkeli baba ile ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber: Fatih KARAÇALI / ADANA,
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