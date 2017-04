Dha Yurt Bülteni - 13

Kocaeli Valisi Güzeloğlu: Tanker LPG yüklü değil, kıyıda bekleyen bir tankerimiz



Kocaeli Körfez'deki yangına ilişkin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Tanker, LPG yüklü değil. LPG'yi boşaltmış. Kıyıda bekleyen bir tankerimiz. Yangın da tankerde değil. Tankerdeki mürettebatı kıyıya taşıyan 12 metrelik bir filikamızda başlıyor. 9 yaralının 4'ü ayakta tedavi edildi. 3'ü de şu anda gözetim altında. Ağır yanık hastası 2 kişi var" dedi.







Kocaeli Körfez'deki yangına ilişkin, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Tanker, LPG yüklü değil. LPG'yi boşaltmış. Kıyıda bekleyen bir tankerimiz. Yangın da tankerde değil. Tankerdeki mürettebatı kıyıya taşıyan 12 metrelik bir filikamızda başlıyor. Yangının çıkış anında filika hemen tankerin yanında olduğu için hem görüntü algılamasında da hem de ilk anda haber spotlarımızda da tanker olarak geçildi. Tanker, LPG yüklü değil. Boş olan bir tankerimiz. Yangın bu tankerden mürettebatı kıyıya tahliye eden filikanın motor bölümünde çıkan bir yangın" diye konuştu.







"9 YARALININ 4'Ü AYAKTA. TEDAVİ EDİLDİ. 3'Ü DE ŞU ANDA GÖZETİM ALTINDA. AĞIR YANIK HASTASI 2 KİŞİ VAR"



Güzeloğlu, "Oradaki yangında da hassasiyet arz ettiği için ekiplerimiz ivedi ve çok acil olarak bu gibi olaylar karşısında ani müdahale planlarımız hazır ekiplerimiz profesyonel olarak bekliyor. Filikaya müdahale ediliyor. İlk bilgiler böyle. Kesin bir şey soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bilgiler. Motor dairesi ve motor bölümünde bu filikadaki personelden yangından etkilen şu an itibariyle 9 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. Yangın yanıkları olduğu için. Ağır yanık hastası 2 kişi var" ifadelerini kullandı.







"YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ VE GENEL GÜVENLİK ANLAMINDA BİR RİSK OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"



Güzeloğlu, "Soğutma çalışmaları yapıldı. Boş olmasına rağmen geminin hemen yanındaki filikadan başlayan yangının ilk etaptaki sirayetine karşı hem geminin de otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangın, deniz kirliliği ve genel güvenlik anlamında bir risk olmadığını söyleyebilirim" dedi.



Haber: KOCAELİ



Adıyaman kırsalında PKK'lılara hava operasyonu: 8 terörist ölü (3)



KARADAN VE HAVADAN ARAZİ TARAMASI YAPILIYOR



Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik karadan ve havan başlatılan operasyon devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı timleri, karadan arazi taraması yaparken, havadan ise insansız hava araçlarıyla gözetleme yapılıyor. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde uçakların bombaladığı sığınma alanlarında etkisiz hale getirilen 8 teröristin cesedinin ise araziden morga götürüleceği belirtildi.



BİRÇOK BÖLGE, 'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ



Bu arada Adıyaman Valiliği, operasyonun sürdürüldüğü bölgeler, 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan etti. Valilikten yapılan açıklamada, Ulbak Dağı'nın batısı, Koçali Serkül Tepe'nin güneydoğusu, Kömür Hasankan Mahallesi kuzeybatısı, Koçali Çağlalı Tepe'nin güneybatısı, Çirkin Deresi, Göçeryolu sırtları güneybatısı ve Koçali Haçik Tepe güneybatısının 13 Mayıs gününe kadar 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA



Zeynep bebek ölmesin







MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde oturan 11 aylık Zeynep bebeğe, bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir kası tutan) hastalık olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) teşhisi konuldu. Doktorların, "2 yıl yaşar" dedikleri minik Zeynep'in ailesi, kızlarının yaşama tutunabilmesi için yurt dışından getirilmesi gereken ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira (841 bin 590 dolar) olan ilaca ihtiyaç olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlerden yardım isteyen anne Şengül Özden, kızının her gün gözünün önünde eridiğini belirterek, 'Ben onu mezara değil, parka götürmek istiyorum" dedi.



Alaşehir'de oturan 29 yaşındaki Şengül Özden ile 33 yaşındaki Yusuf Özden çiftinin yaşamı 2 çocuğuklarından 11 aylık Zeynep Fatma Özden'e, SMA hastalığı teşhisi koyulmasıyla değişti. 45 günlükken hareketlerindeki yavaşlama nedeniyle çocuklarını Salihli'deki bir hastaneye götüren Özden çifti, doktorun, 'Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu ortaya çıkan SMA hastası olabilir' demesi üzerine, bu defa daha kapsamlı araştırma yapılabilecek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde, minik Zeynep'e SMA tanısı konuldu. Bu haberle yıkılan aile, Zeynep'in durumunun kötüleşmesi üzerine 45 gün hastanede kaldı. Şu anda 11 aylık olan Zeynep bebek, solunum cihazına bağlı olarak yaşarken, yavaş yavaş hareketleri de yok olmaya başladı. Özden çifti, çocuklarının hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.



"2 YIL ÖMRÜ VAR" DENİLDİ



Doktorların minik Zeynep'in en fazla 2 yıl yaşayabileceğini söylediklerini anlatan ev kadını anne Şengül Özden, 'Nusinersen' isimli ilacın yurt dışından getirilmesi için çağrı yaptı. Anne Özden, şunları söyledi:



"45 günlükken kızımın SMA hastası olduğu ortaya çıktı. Biz isterdik ki elinden tutabilelim. Yatağa bağımlı olsa da yanımızda olsun, yaşasın istiyoruz. İlacımız yurt dışında var. Doktor bize '2 sene yaşar' dediğinde ne yapacağımızı bilemedim. Çocuğumu toprağa gömmek istemiyorum. Yüzde 1 şansımız bile olsa denemek istiyoruz. Bizim gibi olan ailelerin umutları sönmesin. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza yalvarıyoruz. Biran önce ilacımız gelsin. Çünkü bizim çocuğumuzun zamanı yok."



"KIZIMI MEZARA DEĞİL PARKA GÖTÜRMEK İSTİYORUM"



Anne Şengül Özden, diğer SMA hastası çocuklar için de ilaç çağrısı yaparken, 2 ayda 20 bebeğin ilaç olmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi. Anne Özden, şöyle konuştu:



"Her gün biz bu korkuyla yaşıyoruz. 'Bugün sıra bize mi gelecek' diye düşünüyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Kızım her geçen gün gözümün önünde eriyor. Zeynep'in gözünün içine bakamıyorum. Her gün hareketleri azalıyor. Her an her şey olabilir. Bir an önce evladımızda bu ilacın verilmesi lazım. Yürümeyeceğini, koşmayacağını biz de biliyoruz. Ama en azından yaşasın istiyoruz. Ben onu mezara değil parka götürmek istiyorum. İki kardeşin ayrılmasını istemiyorum. Evladımdan ayrılmak istemiyorum."



Yurt dışında bu ilacı kullanan ailelerle iletişime geçtiklerini de belirten anne Özen, "Bu ilacı kullanan çocukların gelişim gösterdiğini öğrendik. Bu ilaca ulaşmak için tüm yolları deneyeceğiz" dedi.



İLACIN FİYATI 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE



Alaşehir'deki bir camide imam olarak görev yapan, baba Yusuf Özden, ilacın Türk Eczacılar Birliği aracılığıyla yurt dışından getirilebileceğine dair kendilerine bilgi verildiğini ancak, maliyetinin 3 milyon lira olduğu öğrenince yıkıldığını anlattı. Baba Özden, "3 aylık 6 doz ilaç için bizden istenen bu parayı karşılamamız mümkün değil. Devletin yanımızda olmasını istiyoruz. Bir türlü sonuca ulaşılamıyor. Sağlık Bakanlığı bu ilaç gelecek diye 3 ay önce söylemişti. Ama hala ilaç bekliyoruz. Bizim zamanımız yok. Her an çocuğumuzu kaybedebiliriz. Sağlık Bakanlığı'na da bize yardımcı olmaları için başvurduk. Bakanlık 'Çocuğumuz bu ilacı kullanabilir' diye uygunluk verdi. Yurtdışı ilaç talebi formunu doldurup Türk Eczacılar Birliği'ne yolladığımızda bizden 841 bin 590 dolar istenip, 'Para yatırılırsa ilaç gelir' denildi" dedi.



Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 çocuğun bu hastalıkla savaştığını belirterek, "Sadece benim çocuğum için değil bütün çocuklar için bu ilaç gelsin. Türkiye büyük bir devlet, bu çocukların ilaç ihtiyacını karşılayabilir. Devleti yanımızda görmek istiyoruz" dedi.



SMA HASTALIĞI NEDİR?



SMA; Çocuklukta belirtileri daha belirgin görülen hastalık, sık rastlanan genetik rahatsızlıklardan biri. Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikte bir bölgedeki hareket sinirleri etkileniyor. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların erimesi ve zayıflaması belirtileriyle literatürdeki yerini aldı. SMA hastalığında çeşitli evreler bulunuyor. Bunlardan en tehlikelisi SMA Tip 1 adı verilen evrenin belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar bulunuyor.



Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA



En güzel yemekleri yapanlar altınları kaptı



MANİSA Lokantacılar Odası tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Mesir Manisa yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması'nda dereceye girenler, altınla ödüllendirildi.



Manisa Lokantacılar Odası tarafından 477'inci Uluslararası Mesir Festivali kapsamında bu yıl 17'inci kez, yemek yarışması düzenlendi. Şehzadeler Tarihi Yeni Han'ın develik bölümünde yarışma yapıldı. Gezelim Görelim Programı'nın sunucusu Gaffar Uzuner'in sunuculuğu yaptığı yarışmaya; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, MASKİ Başkanı Yaşar Coşkun, yarışmaya katılanlar ve aileleri katıldı. 'Etli Yemekler', 'Zeytinyağlı Yemekler', 'Hamur İşi ve Tatlılar' kategorisinde yapılan yarışmada, her kategoride 4'er jüri üyesi bulundu.



6 ERKEK ADAY KATILDI



Yarışmaya etliler kategorisinde 19, zeytinyağlılar kategorisinde 15, hamur işinde 8 ve tatlılarda 26 olmak üzere toplam 68 yarışmacı katıldı. Yarışmaya 62 ev hanımı katılırken, 6 da erkek aday katıldı.



Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, yarışmanın amacının Manisa'ya özgü geleneksel yemekleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından jüri üyelerine tek tek yemekler, tatlılar ve hamur işleri sunularak tattırıldı. Jüri üyeleri bir taraftan kendilerine sunulan yemekleri, tatlıları ve hamur işleri tadarken; bir taraftan da tatların birbirine karışmaması için 150'ye yakın soda tüketti.



TATLILARDA ERKEK ADAY BİRİNCİ OLDU



Yaklaşık 2 saat süren yarışma sonunda dereceye girenler sunucu Gaffar Uzuner tarafından açıklandı. Yarışmada Tatlılar kategorisinde birinciliği 'triliçe' tatlısıyla Hüseyin Kayır, ikinciliği 'çilek soslu manolya' tatlısıyla Nazlı Durbak, üçüncülüğü 'mantar kurabiyeli pasta' ile Nagihan Eker kazandı. Tatlılar kategorisinin ödüllerini Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül verdi.



Zeytinyağlı yemekler kategorisinde birinciliği 'hamsi sarması' ile Figan Hovarda, ikinciliği 'yaprak sarma' ile Esra Yulaf, üçüncülüğü ise 'sarımsaklı köfte' ile Ayşe Gökbük kazandı. Zeytinyağlı yemekler kategorisinin ödüllerini MASKİ Başkanı Yaşar Coşkun takdim etti.



Hamur işi kategorisinde birinciliği 'şeftali kurabiyesi' ile Aynur Çaltepe, ikinciliği 'üzüm şöleni' ile Ayşe Sümer, üçüncülüğü ise 'mantı' ile Gülhan Gazelci kazandı. Hamur işi kategorisinin ödüllerini MESOB Başkanı Hasan Geriter verdi.



Etli yemekler kategorisinde birinciliği 'kuzu etli keşkek' ile Hanife Özdenli, ikinciliği 'piliç beylerbeyi mandarlı' ile Fadime Akyürek, üçüncülüğü ise 'sultan kebabı' ile Handan Kenar kazandı. Ödüllerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç verdi. Birinciler tam, ikinciler yarım ve üçüncüler çeyrek altınla ödüllendirildi. Ödül töreninden sonra yemekler, katılanlara ikram edildi.



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA