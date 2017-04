Dha Yurt Bülteni - 13

İş yerine 20 kişiyle silahlı saldırı: 6 yaralı (3)



SALDIRIDA YARALANAN LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ



Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde nakliye firmasını basan kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan 15 yaşındaki Diyar Ayan kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Nakliyeciler Sitesi'nin girişinde bulunan bir lokantaya geldiği, yaşanan saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.



Çek Başkonsolos: Bizim için büyük bir kayıp (2)



RAJTORAL İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Faziantep'teki evinde intihar eden Faziantepsporlu futbolcu Frantisek Rajtoral için Gaziantep Arena Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Gaziantepspor ile Gaziantep Basketbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Saygı duruşunda bulunulan törende konuşan Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, iyi bir oyuncularını kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.



Rajtoral'ın fotoğraflarının bulunduğu slaytı izleyen teknik heyet ve oyuncular gözyaşı döktü. Konuşmaların ardından törene katılanlar Rajtoral'ın fotoğrafının ve formasının bulunduğu alana karanfil bıraktı. Buradaki törenin ardından Adli Tıp Kurumu morgunda bulunan Rajtoral'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasıyla özel uçakla ülkesi Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek.



Akıma kapılan işçi inşattan düştü



ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2'nci kattan düşen Abdullah Ertem (25) ağır yaralandı.



Olay, öğleden sonra Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden bir inşaatta elektrik işleri yapan Abdullah Ertem, kablonun kısa devre yapması sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılarak ikinci kattan aşağı düşen Ertem yaralandı. Gürültüye koşan işçilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Abdullah Ertem'in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.



Eli bahçe korkuluklarına saplandı



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bahçe korkuluklarına tırmanan 7 yaşındaki Burak Tekin'in eli bahçe korkuluklarına saplandı. İtfaiye ekibi demiri keserken, Burak Tekin eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.



Olay öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. Bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluklara tırmanan Burak Tekin, ayağı kayınca sol eli korkulukların üzerindeki demire saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun çığlıklarını duyanlar yardıma koşarken, itfaiyeye haber verildi. Semt pazarı nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekibi çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Burak Tekin'in eline saplanan demir kesildi. 112 Acil ekibi Burak Tekin'i eline saplanan demirle birlikte Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burak Tekin'in eline saplanan demirin çıkarılması için operasyon yapıldı.



Dans şampiyonları Bodrum'u tanıtacak



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yapılacak 2 ayrı dans festivalinde görevli görev alacak 14 Avrupa ülkesinden 27 genç dansçı, ilçeye geldi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ziyaretine gelen gençlerin Bodrum'un gönüllü turizm elçisi olacağı belirtildi.



Bodrum Dans Kulübü ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle 27-29 Nisan ve 23-30 Mayıs arasında düzenlenecek 18'inci Uluslararası Dünya Dans Şampiyonası öncesi bu şampiyonada görev alacak 15 ülkenin 35 genci ilçeye geldi. Aralarında dansçı, dans eğitmeni, yaşam koçu, halkla ilişkiler uzmanı, beden eğitimi öğretmeni, rehber, gazeteci, reklamcı ve turizmci gençlerin bulunduğu grup, bugün öğle saatlerinde, Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci ve yardımcısı Günce Deniz Çakır ile birlikte Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.



Özvezneci, Bodrum'da düzenlenecek ve 75 ülkeden yaklaşık 4000 profesyonel ve amatör dansçının katılacağı festivallerle ilgili bilgi verdi. AB ülkelerinden 27 gencin turizmde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'ye gelerek her iki organizasyonda gönüllü yer almalarının çok önemli olduğunu belirten Özvezneci, "Bodrum her iki ayda turizm sezonunun başında dansçılarla dolacak. Kalede, Antik Tiyatro'da Cadde ve sokaklar dansçıların renkli gösterilerine sahne olacak. Tüm gösteriler ve yapılacak yarışmalar halka açık ve ücretsiz olacak. Avrupa'nın en büyük festivali olma özelliğini taşıyan Bodrum Dans Festivali artık tüm dünya tanıyor ve büyük ilgi gösteriyor. Dans tutkunları Mayıs ayında dünya ve Türkiye şampiyonu dansçılarımızın Bodrum'da gösterilerini izleme fırsatı bulacak, gönüllü gençlerimiz yarışmanın organizasyonunda yer alacağı gibi promosyon, medya ve tanıtım çalışmalarımızı sürdürecek" dedi.



Rusya'nın Kemerovo kentinde yaşayan uluslararası halkla ilişkiler uzmanı 27 yaşındaki Arina Ovohinnikova ise "İlk kez geldiğim Bodrum'da, bu organizasyonda görev almaktan çok mutluyum. İnanılmaz bir heyecan içerisindeyim. Bodrum ve Türkiye'ye ilk kez gelmemle birlikte burada kısa zamanda çok iyi izlenimler edindim" dedi.



Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından konuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Kocadon ise "Dünya kültür tarih ve turizm kenti dans ve sanat festivalleri ile de ön plana çıkmayı başardı. Buraya gelen gençler 45 gün boyunca Türkiye ve Bodrum'un gönüllü tanıtım elçileri gibi çalışacaklar. 4 bin dansçının geleceği Bodrum turizm sezonunun başında imajımızı çok olumlu etkileyecek görüntülere sahne olacak. İlçemize gelenler hem tatil yapacak hem de uluslararası birçok yıldızı burada görme fırsatı bulacak. Biz de Bodrum olarak bu organizasyonun en işi şekilde düzenlenmesi ve tamamlanması için her türlü fedakarlığı yapacağız" dedi.



Ziyaretten genel detay görüntüler



Belediye başkanı röp.



Fatih Özvezneci röp.



Rus gençle röp.







Haber- Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla),