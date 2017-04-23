Dha Yurt Bülteni-13
Mersin'de fırtına can aldı (2)- YenidenMERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.
Mersin'de fırtına can aldı (2)- Yeniden
MERSİN'de, saatteki hızı 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, devrilen ağacın altında kalan 28 yaşındaki Meryem Toprak yaşamını yitirdi.
Bugün sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak, fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. İşçiler tarafından ağacın altından kurtarılan ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soğuksu Caddesi üzerindeki bir otelin tabelası da yere düştü. Aynı cadde üzerindeki apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı.
Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.
Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.
Görüntü Dökümü
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Bir otelin fırtına nedeniyle düşen tabelası
Kırılan klimalar
Rüzgarın şiddetiyle sallanan ağaçlar
Sahildeki dalgalarla fotoğraf çektiren vatandaşlar
Dalgalardan görüntüler
Dalgaların arasındaki gemiler
Palmiye ağaçlarından görüntüler
Genel ve detay
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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Dörtyol'a şehit ateşi düştü (2)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi, Diyarbakır'da yapılan törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne getirildi. Bekar olan Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi önce helallik alınması için babasının evinin önüne götürüldü. Şehidin cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabut daha sonra omuzlarda yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Yeşilköy Merkez Mezarlığına getirildi.
Mezarlık girişinde Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan şehidin cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Mevlüt Dudu ve Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Payas Kaymakamı Hakan Kılıçkaya, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin kardeşleri tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken, babası Yılmaz ile annesi Rukiye Özal'ı yakınları teselli etti. Şehit Mehmet Özal, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU / DÖRTYOL (Hatay)
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Kütahya'da av tüfekli kavga: 1 ölü, 6 yaralı
KÜTAHYA'nın Göçeri Köyü'nde çıkan kavgada 40 yaşındaki Battal Akbaş av tüfeğiyle ateş ederek 65 yaşındaki Selime Çakır'ı öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.
Olay öğle saatlerinde merkeze bağlı Göçeri Köyü'de meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 40 yaşındaki Battal Akbaş ile 67 yaşındaki Hüseyin Dursun arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Battal Akbaş yanında bulunan av tüfeğiyle Hüseyin Dursun'a ateş etti. Yaralanan Hüseyin Dursun yere yığılıp kaldı. Akbaş, Hüseyin Dursun'a tekrar ateş etmek isterken araya Hüseyin Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır girdi. İddiaya göre Akbaş, "Özür diliyorum" diyerek ağabeyinin üzerine yatarak siper olan Selime Çakır'a ve yanında bulunan yakınlarına doğru ateş etti.
Olayda Selime Çakır öldü, yaralılar Hüseyin Dursun ile yakınları 43 yaşındaki Gazi Dursun, 37 yaşındaki Sıddıka Dursun, 18 yaşındaki Gamze Dursun, 12 yaşındaki Huriye Dursun ve 11 yaşındaki Kader Dursun ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan Battal Akbaş suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.
Görüntü dökümü:
-Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmeleri,
-Hastane acil servisin dışından çekilen görüntü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,
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Gaziantep'te uçurtma şenliği
GAZİANTEP'te, Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen uçurtma şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Parkı'nda gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde belediye tarafından çocuklara binlerce uçurtma dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uçurtma şenliğine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Şenlik alanına gelen binlerce vatandaş çocuklarına uçurtma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Çocukların ebeveynlerinin yardımıyla uçurduğu uçurtmalar alanda renkli görüntülere neden oldu. Animasyon ve palyaço gösterilerinin de yapıldığı şenliklerde şenlik alanını gezerek çocuklarla tek tek ilgilenen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Uçurtma şenliğinin 8'incisini düzenlediklerini ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Tahmazoğlu, Çocuklarımızla birlikte olmak bizleri çok mutlu ediyor. Gökyüzü uçurtmalarla rengarenk oldu. Son derece güzel bir ortamda ailelerimiz çocukları ile birlikte oldukça mutlu. Bizlerin istediği de bu yaptığımız tüm hizmetlerimiz vatandaşımızın ve geleceğimiz olan çocuklarımızın daha huzurlu ve mutlu yaşamalarına yöneliktir. Ben tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Şenlik, alanda düzenlenen animasyon gösterileriyle devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şenliğe katılanlar
Başkan Tahmazoğlu'nun konuşması
Gösteriler
Çocukların uçurtma uçurması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)
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