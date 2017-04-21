Dha Yurt Bülteni - 13
Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKARABÜK'te, demir madeni yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karabük'te TIR ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KARABÜK'te, demir madeni yüklü TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında D-755 karayolunun Kemaloyman Kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden 38 yaşındaki Serhat Çalımlı yönetimindeki 06 FE 0251 plakalı demir madeni yüklü TIR, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren 65 yaşındaki Fethi Tabak'ın kullandığı 78 AG 835 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kasası kopan kamyonet TIR'la birlikte refüje savruldu. AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Tabak ile yanında bulunan 53 yaşındaki Hikmet Kavak ve 50 yaşındaki Dursun Eroğlu ile TIR sürücüsü Serhat Çalımlı, hastanelere kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Fethi Tabak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaata beton dökmeye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Ambulansta yaralıya müdahale
-Yaralı kamyon sürücüsünün sedye ile araçtan indirilmesi, ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlar
-Mehmet Altı'nın açıklaması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
=========================================
Sivas'ta askeri midibüs devrildi
SİVAS'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan askeri midibüs devrildi. Kazada midibüs içerisinde bulunan 2 askeri personel olayı yara almadan atlattı.
Kaza 15.30 saatlerinde Yenişehir Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanılığı'na ait Y.K yönetimindeki 58 TE 776 plakalı askeri midibüs cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çaparak devrildi. Araç içerisinde bulunan şoför Y.K. ve diğer askeri personel H.K. olayı yara almadan atlattı. Kazanın seyir halindeyken başka bir aracın kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanılığı'ndan üst rütbeli askerler incelemelerde bulundu. Yan yatmesı nedeni ile caddenin bir bölümünü trafiğe kapatan askeri midibüs olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Olay yerinden görüntü
-Midibüsün görüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
=========================================
Kaşar ve bebek maması hırsızları güvenlik kamerasında
ADANA'da marketlerden bebek maması ve kaşar peynir çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Merkez Seyhan İlçesi'nin Gülbahçesi, Havuzlubahçe ve Meydan mahallelerindeki üç marketten son haftalarda artan hırsızlık olaylarını değerlendiren polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların sadece kaşar peyniri ve bebek maması çalması üzerine yoğunlaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Yalçın E. ile Mehmet Ali Al olduğunu saptadı.
Evlerine yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Görüntü Dökümü
-------------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
Hırsızların kaşar ve bebek maması çalma görüntüleri
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,
====================================
SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de, 23 Nisan provası
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Çanakkale Boğazı semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı Pazar günü ve Çanakkale Kara Savaşlarının 102'inci Yıldönümü Anma törenlerinin gerçekleşeceği 24 Nisan Pazartesi günü Çanakkale'de gösteri yapacak. Bu gösteriler öncesi SOLOTÜRK, dün (perşembe) Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi'nde, bugün ise boğaz ve kordon boyu semalarında prova gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün prova uçuşu, güzel havadan istifade eden vatandaşların nefesini kesti. SOLOTÜRK'ü izlemek için kordona akın eden vatandaşlar, bu anı cep telefonuyla görüntüledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-SOLOTÜRK prova uçuşundan görüntüler
-Cep telefonu ile çekim yapan vatandaşlardan görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
===========================================
Türk yapımı robot otomobil ilgi çekti
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nin açılış töreninde Türk mühandisler tarafından tasarlanan otomobilden robota dönüşen Transformer Letrons çocuklardan büyük beğeni ve alkış topladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uluslararası İnterteks Fuar alanında 'Bilim ve Çocuk 'temasıyla düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali'ne Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 41 ülkeden bin çocuk, öğrenciler aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde Türk öğrenciler halk gösterileri yaparken yabancı öğrenciler de ülkelerine özgü dans gösterileri gerçekleştirdi. Etkinlikte robotlar dans gösterileriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Festival açılışında Türk mühendisler tarafından üretilen robota dönüşen otomobil Letrons da büyük beğeni topladı. Otomobilden robot şekline geçiş yapan Letrons Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kumandayla yönlendirmesiyle tekrar araba şekline geçti. Törende İbrahim Karaosmanoğlu, yabancı ülkeden gelen çocuklara 23 Nisan etkinlikleri boyunca güzel vakit geçirmelerini diledi. Çocuklar açılışın ardından fuar alanında açılan çeşitli stantlarda gezerek eğlenceli etkinliklere katıldı. Festival kapsamında yapılacak etkinlikler boyunca fuar alanı 21-23 Nisan tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Otomobilin robot şekline dönüşmesi
-Etkinliğe katılan yabancı öğrenciler
-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı konuşması
Haber: Çağla DAŞCI/İZMİT Kocaeli,
=========================================
Hasta miniklere doktorlardan sürpriz
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde tedavi olan çocuklar, hastanenin düzenlediği çeşitli etkinliklerle eğlendi.
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan dolayı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastanede yapılan anketlerde büyüdüklerinde doktor, hemşire ve 112 acil çalışanı olmak isteyen çocuklara sağlık çalışanı forması giydirildi ve stetoskop takıldı. Sağlık çalışanı üniformalarını giyen minikler doktor büyüklerini muayene etti. Ayrıca aynı kutlamalar kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara boyama kitabı, Türk bayrağı, balon, kalem ve meyve suyu verildi. Yatarak tedavi gören çocuklara ALKÜ öğrencilerinin palyaço ve renkli kostümler giyerek ziyaret etti. Miniklerle birlikte oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyen öğrenciler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
"HER ŞEYE DEĞER"
Etkinlikler hakkında bilgi veren ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, "Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutlayacağız. Hastanemizde tedavi gören ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birtakım sürprizler hazırlandık. Onların o gülümsemesi her şeye değer" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Etkinliklerden genel ve detay görüntüler
- Çocuklardan görüntüler
- Doktor Tevfik Yazan konuşması
Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),
==============================================
Kemer'de Turizm Haftası kutlandı
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 'Turizm Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İlçe Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer Turizm Danışma Bürosu, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak, İlçe Turizm Danışma Bürosu Müdürü Özgür Yücel ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin turizme darbe vurduğunu belirterek, girişimin hazırlığının Rus savaş uçağının düşürülmesiyle yapıldığını söyledi.
Bazı güçlerin Türkiye'deki turizme darbe vurmaya çalıştığını belirten Gül, "Kemer, turizmdeki beklentilerini en üst seviyeye çıkardı. Bu sene Kemer'e 1,5 milyon civarında Rus turist bekliyoruz. Kemer'in ismi çok büyüdü. Bunun için herkes bu ismi kullanmaya çalışıyor. Kemer, bir dünya markasıdır" dedi.
2015 yılında Kemer'de 1 milyon 80 bin civarında Rus misafir ağırladıklarını kaydeden Başkan Gül,
"Bu sayıyı başka bir ülkeden getirme şansımız yok. Bunu ancak iç pazardan karşılarız diye 'hamal' gibi dükkan dükkan dolaştık. İç pazarda Kemer'i tanıttık. Hedefimiz geçen sene de 1 milyon turist ağırlamaktı. Ama darbe girişimi nedeniyle Kemer'e yaklaşık 700 bin misafir geldi. 2017 sezonu Kemer'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
KETOB Başkanı Tayyar Gül ise turizm sektörünün her geçen yıl dünyada gelişerek büyüdüğünü belirterek, farklı ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini ve ülkelere ekonomik katkı sağladığını söyledi.
Turizm sektörünün barışı ve huzuru seven bir sektör olduğuna değinen Gül, "2014'de dünyada yapılan bir araştırmada, yurt dışından misafir ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye altıncı oldu. Geçen sene ise ilk 10'a giremedik. Sektör adına bu durumdan üzüntü duyduk" dedi.
Tayyar Gül, 2017 turizm sezonu öncesi bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, Türkiye'ye gelecek misafirlere en iyi hizmeti vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Tören, kokteyl ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Turizm haftası pankartı
-Saygı duruşu detay
-Saygı duruşunda yakın detay
-Çelenk Sunumu
-KETOB Başkanı Tayyar Gül Kısa konuşma
-Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül konuşma
-Kısa halk oyunları detayı
Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),