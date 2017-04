Dha Yurt Bülteni - 13

KAZADA YARALANAN EŞİNE, 'OH OLSUN' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 72 yaşındaki Celal Turan, geri manevra yapan midibüsün çarpması sonucu yaralandı. Yalnız dışarıya çıkmasına kızan eşi Cemile Turan, "İy oldu, oh oldu" diyerek tepki gösterdi.



Kaza, Müftü Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta meydana geldi. Durağa girmek için geri manevra yapan Halil A. yönetimindeki 67 M 8032 plakalı midibüs, arkada bulunan Celal Turan'a çarptı. Yere düşerek başını asfalt zemine çarpan Turan yaralandı. Turan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık görevlisi yaptı. Turan, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansa konuldu.



Bu sırada kaza yerine gelen Cemile Turan, eşinin yalnız dışarıya çıkmasına kızarak, "Celal ne oldu sana? Araba mı çarptı. İyi oldu, oh oldu. Oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Gözümün, başımın belası" diyerek tepki gösterdi. Cemile Turan, daha sonra midibüs sürücüsüne de tepki gösterdi.



Celal Turan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemile Turan da ambulansa binerek eşinin yanında hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Celal Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Yaralının ambulansa alınması



-Yaralı Celal Turan'ın eşi Cemile Turan'ın ambulansa gelmesi



-Yaşlı kadının kocasına tepkisi



-Ambulansın gidişi



-Kaza yerinden detaylar



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),



=================================================



SOKAKTA ÖLDÜRÜLEN BURCU, KADINA ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERMİŞ



KKTC'de, 42 yaşındaki Özgür Okumuş'un bıçaklayarak öldürdüğü eşi 25 yaşındaki Burcu Okumuş, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde toprağa verildi. Mart 2010'da lise öğrencisiyken ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilk eşinden boşanan Özgür Okumuş ile kaçıp evlenen Burcu Okumuş'un, 2014 yılında Facebook hesabında, 'Bir kadını sokak ortasında dövebilir, hatta öldürebilirsin. Ama öpersen toplum buna tepki gösterir. Çünkü değerleri olan bir toplumuz' yazarak kadına şiddete tepki gösterdiği ortaya çıktı.



KKTC'nin Gazimağusa kentinde önceki gün meydana gelen olayda Özgür Okumuş, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait 'Ayten'in Sonu' şiirini Facebook hesabında paylaştıktan sonra şiirde anlatıldığı gibi kafede buluştuğu eşi Burcu Okumuş'u 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Özgür Okumuş, ardından aynı bıçağı göğsüne sapladı. Özgür Okumuş'un, tedavi altına alındığı hatanede hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



EREĞLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Ölen Burcu Okumuş'un cenazesi uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne getirildi. Burcu Okumuş için bugün öğle namazının ardından Bozhane Camisi'nde cenaze namazı kılındı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın da katıldığı cenaze namazında Burcu Okumuş'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Burcu Okumuş, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



LİSEDEYKEN KAÇARAK EVLENMİŞ



Burcu Okumuş'un, Ereğli Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisiyken bir kafede Özgür Okumuş ile tanıştığı ve Mart 2010'da henüz okulu bitirmeden ailesinin karşı çıkmasına rağmen Özgür Okumuş ile kaçıp, 18 yaşını doldurduktan sonra da evlendikleri, bir süre sonra da KKTC'ye gittikleri ortaya çıktı. 1 çocuğu bulunan ilk eşinden boşanan Özgür Okumuş'un Gazimağusa'da bir kafede garson olarak çalıştığı, Burcu'nun da otellerde animatörlük yaptığı öğrenildi. Burcu Okumuş'un, cinayetten yaklaşık 2 ay önce sürekli tartıştıkları için evi terk ettiği ve bir kız arkadaşının evine yerleştiği belirtildi.



ARKADAŞINA, 'KIYAMAM' YAZMIŞ



Özgür Okumuş'un, cinayetten önce Burcu Okumuş ile buluşmaya giderken Ereğli'de oturan bir arkadaşıyla yazışmaları da ortaya çıktı. Özgür Okumuş'un arkadaşına, eşinin başka bir erkekle çektirdiği samimi fotoğraflarını atıp, "Söyle bana, ben ne yapayım? Ben ona hayatımı verdim. Onun için oğlumu bile yalnız bıraktım. Karşılığı buysa benim karşılığım da bu usta. Lütfen senden tek isteğim sus, arama ne beni, ne de kimseyi. Bir şey yapmayacağım. Çünkü kıyamam. Sadece ne eksikti, neyi veremedim onu soracağım" yazdığı, arkadaşının da yanlış bir şey yapmaması yönünde cevap yazdığı görüldü.



KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞ



Burcu Okumuş'un 20 Ocak 2014'te Facebook hesabında, 'Bir kadını sokak ortasında dövebilir, hatta öldürebilirsin. Ama öpersen toplum buna tepki gösterir. Çünkü değerleri olan bir toplumuz' yazarak ve 14 Şubat 2015 tarihinde de 'Onlar ki ufak bedenlerine sizi 9 ay sığdırdı da siz onları şu dünyaya 9 ay sığdıramadınız. Kadına ten ve beden olarak değil de yanına anne ve eş nazarında bakabilseydik eğer, bugün bu dünyadan utanmazdık. İnsanın önce kanı, sonra gözü doluyor. Bir kadın daha erkeğin cehenneminde yandı. Sevgililer Günü'nde milyonlarca kadını 'tecavüze hayır' diyerek sokağa dökecek ülkede erkek olmak utanç verici' yazarak kadın cinayetlerine tepki gösterdiği görüldü. Özgür Okumuş'un, eşinin bu paylaşımlarını beğendiği görüldü.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Cenaze namazını kılınması



-Dua edilmesi



Haber: Sinan KABATEPE-Özge CERRAH/EREĞLİ(Zonguldak),-



============================================



BALIKESİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM







BALIKESİR'in Bigadiç İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye bugün saat 17.11'de, merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Bigadiç ve çevre ilçelerde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



Haber: Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), -



============================================



KUŞADASI'NDA POLİS 'HAMİLE GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİST' UYARISI YAPTI



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde terör eylemlerine karşı bilgilendirme yapan Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya, hamile görünümlü teröristlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, saldırganların vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzları öne eğik yürüdüğünü hatırlattı.



Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, olası terör eylemlerinin önüne geçmek için bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Rehberler Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı katıldı. Birinci gün turistik tesis, çarşı, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlarda görev yapan güvenlik görevlilerine, ikinci gün ise çarşı esnafı, şoförler, turizmcilere seminer verildi. Polisin olaylar ve şüpheliler üzerinde çok duyarlı olduğunu söyleyen Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya, şunları söyledi:



"Polisimizde duyarlılık var ama yeterli değil, vatandaşın, esnafın, her meslek grubunun duyarlı olması gerekir. Amacımız turizm bölgesi olan Kuşadası'nda herkesi bilgilendirmek" dedi. Terör eylemi yapacak veya canlı bomba olabilecek kişilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi veren Çetinkaya, "Hamile görünümlü teröristlere dikkat edilmeli. Hamile kadınların fiziki yapılarından dolayı omuzları dik ve geride, ayaklar açık vaziyette ve ağır hareketlerle yürürler. Saldırgan ise tam aksine vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzları öne eğik olur. Sıcak havada mont, kaban, pardesü giyenler, zayıf yüzlü ancak göbekli tiplere dikkat edilmeli. Saldırgan eylemin vereceği stres ve sıkıntı nedeniyle sinirli ve heyecanlı tavırlar gösterebilir. Sürekli terliyor olabilir."



İşyerlerinin bulunduğu yer ve çevresinde bırakılmak istenen paketlere izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya, olası saldırılar sonrası ortaya çıkan kargaşanın meraklı vatandaşlardan kaynaklandığını belirterek "En büyük sıkıntımız meraklılar. Meraklılar hem çalışmaları aksatıyor, hem de daha büyük bir faciaya neden olabiliyor. Vatandaşların bu tür yerlerden ve müdahale anlarında uzaklaşması, görevlilerin işlerini daha rahat ve güvenle yapmalarını sağlar" dedi.



Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), -



=============================================



4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR







ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde oturan 25 yaşındaki İlhan Uzun'dan 4 gündür haber alınamıyor.



Manavgat'a 8 sene önce gelen ve yaz aylarında otellerde kışın ise çeşitli işlerde çalışan İlhan Uzun, geçen pazartesi saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi'nde oturduğu evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Oğlunu kayıp olduğunu aynı evi paylaştığı arkadaşı A.K.K.'den öğrenen baba dün Manavgat'a gelerek Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Manavgat'ta oturan Himmet Uzun da aramalarda ağabeyi Mehmet Uzun'a yardım etti.



Oğlunun bulunduğu caddeden itibaren polislerle birlikte sokak sokak, cadde cadde güvenlik kameralarını kontrol eden baba Mehmet Uzun, "Oğlumun salı günü kaybolduğunu öğrendim. Hemen buraya geldim. Kameralara bakıyoruz. Sabah saat 04.10'da üzerinde eşofmanlarla bu caddeden geçtiği görülüyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Neredeyse ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.



Kayıp İlhan Uzun'la ilgili başvurunun alındığı andan itibaren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Not: İlhan Uzun'un fotoları ftp'ye atıldı



Polislerle birlikte sokaklarda arama görüntüleri



Babayla konuşma



Babanın Belediye Başkanına durumu anlatması



Detay



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



=================================================



3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU



BURDUR'un Bucak İlçesi merkezli Burdur, Antalya ve Isparta'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Bucak'a bağlı Kızılseki Köyü merkezli Burdur, Antalya ve Isparta'yı kapsayacak şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgi ve belgelerin Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılmasının ardından başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheliler yaklaşık 3 ay boyunca takibe alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti olayının derinleştirilmesi amacıyla Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen 13 özel jandarma ekibi çalışmaya başladı.



Bugün Burdur, Antalya ve Isparta'da toplam 13 ayrı adreste 15 şüpheliye yönelik 6 uyuşturucu madde arama köpeğinin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, evleri, eklentileri, bahçeleri ve araçlarında yapılan aramada toplam 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 204 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 22 cep telefonu, 3 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi, 3 metal sikke, 1 gram bonzai, 3 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Evdekli uyuşturucudan görüntü (polis kamerası)



Haber: Mesut MADAN- Kamera: BURDUR-DHA)