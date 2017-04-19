Dha Yurt Bülteni-13
1)SANDIK BAŞINDA KALAŞNİKOFLU A TEPKİLER SÜRÜYOR MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Dağdibi Köyü'nde pazar günü referandumda oy kullanılan binada elinde kalaşnikofla çekilen fotoğrafın, sosyal paylaşım sitesinde Rıdvan Işık hesabından 'Dağdibi oy sandığında 305 oy var, 305 oy da evet allahın izniyle...
1)SANDIK BAŞINDA KALAŞNİKOFLU A TEPKİLER SÜRÜYOR
MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Dağdibi Köyü'nde pazar günü referandumda oy kullanılan binada elinde kalaşnikofla çekilen fotoğrafın, sosyal paylaşım sitesinde Rıdvan Işık hesabından 'Dağdibi oy sandığında 305 oy var, 305 oy da evet allahın izniyle tüm Türkiye'ye hayırlı olsun' notuyla paylaşılmasına tepkiler sürüyor.Hasköy İlçesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Dağdibi Köyü'nde çekilen Rıdvan Işık'ın kalaşnikoflu fotoğrafıyla ilgili muhalefet çevreleri, bunun silahların gölgesinde oy kullanıldığının belgesi ve seçimin iptal edilmesini gerektirecek önemde olduğu görüşünü savundu.CHP Muş İl Başkanı İsmail Asabur, "O köy korucu köyü. O fotoğrafı paylaşmak bir cesaret. Soruşturmanın açıldığını duymadım. Hem niye açsınlar ki. Bu sonucun çıkması isteniyordu o da çıktı" dedi. Seçmenlere baskı yapıldığı görüşünü savunan İsmail Asabur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim burada 3 sandıklı Karaağaç beldesi var. Birinci sandık seçmen sayısı 400. Kullanılan oy 400, evet 400. Hayır yok. İkinci sandık seçmen sayısı 350, evet 350, hayır yok. Üçüncü sandık. Seçmen sayısı 266. Evet 266 hayır yine yok. Beldedeki 1144 nolu sandık başkanı da Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt.. Elinde kalaşnikof olan şahsı tanımıyorum ama korucu olduğunu biliyorum. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Kimi kime şikayet edeceğiz. Ekonomik özgürlüğü olmayanın düşünce özgürlüğü olamaz. Bizim bölgede öyle."
Bu arada konuya ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen Muş Valisi Seddar Yavuz'un bir ilçe gezisi sırasında eli kalaşnikoflu kişinin güvenlik korucusu olmadığını ve "Fotoğrafın ne zaman çekildiğine dair elde bir belge yok. Kaybedince çamura yatıyorlar" dediği ileri sürüldü.
MUŞ,
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2)CHP'DEN 'İLLERE GÖRE FARKLI UYGULAMA' İDDİASI
CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Denizli'de sandık kurullarının mühürsüz zarfları geçersiz saymasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu'nun illere göre farklı uygulamalarla Türk seçim tarihinde bir ilki yaşattığını iddia etti.
CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, İl Başkanlığı'nda, Denizli Milletvekili Kazım Arslan ile birlikte referanduma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz zarf ve oyları geçerli saymasını sert bir dille eleştiren CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "YSK maalesef yanlı ve dakikalık kararlarıyla seçim yasalarını uygulayan değil seçim yasası yapan kurum olmuştur. Hatta illere göre yaptıkları farklı uygulamalarla Türk seçim tarihinde bir ilki yaşatmışlardır. Örneğin, Denizli'de mühürsüz zarf ve pusulalar geçersiz kabul edilmiş ve tutanaklara geçmiş. Ama başka illerde 2.5 milyon civarında mühürsüz zarf ve pusulalar son dakika kararıyla geçerli sayılmıştır. Yani 'evet' çıkarabilmek için devletin her kurumu elinden geleni yapmış ama milletimiz de net olarak 'hayır' demiştir. Biz bundan eminiz. Bu sebeple yasalara uymayan ve seçim hukukunu kafasına göre değiştirip düzenleyen YSK'yı esefle kınıyor ve mühürsüz oyların iptal edilerek adil ve demokratik bir karar almalarını önemle rica ediyoruz. Yoksa aldığınız şaibeli kararlarla milletimizin hafızasında bir ömür bu şüphe ve yanlı davranışınız asla unutulmayacaktır" dedi.
Denizli'de mühürsüz bir zarfın geçersiz sayıldığını ve tutanak tutulduğunu öne süren Sancar, "İlçe başkanlarımız ve milletvekillerimizle referandumu sonuna kadar takip ettik. Mühürsüz bir zarf tutanağa işlenerek, 'Bir adet zarf çıkmıştır' dendi, geçersiz sayıldı ve iptal edildi. YSK'nın ve başkanının dikkatine sunuyoruz. İzmir'de başka, Denizli'de başka, Ankara'da başka, Şanlıurfa'da başka seçim kurulu kararı olmaz. Milletin anayasası tektir, seçim yasası da tekdir. Ama aradan, dereden, çalıdan dolaşarak karar almaları bu milletin YSK'ya olan güvenini şaibeli hale getirmiştir" dedi.
Kendilerinin bireysel imkanlarla, millete neden 'hayır' demeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirten Sancar, "Karşımızda ise bakanıyla, bakan yardımcısıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, ilçe belediye başkanlarıyla, kaymakamıyla, devletin maddi manevi tüm imkanlarını düşüncesizce sonuna kadar seferber eden bir taraf vardı. Denizli'de milletimizin ödediği vergilerle, su paralarıyla seçim propagandası yapan sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a soruyoruz; acaba yetim hakkıyla propaganda yaparken vicdanının sızlamadı mı? Belediye başkanlığını bırakıp tüm personeliniz ve makam arabalarınızla ilçe ilçe dolaşıp iki aydır bu milletin hakkını yediniz. Belediye hizmetlerini aksattınız ama yüce milletimizden de cevabını çok açık bir şekilde aldınız" dedi.
ARSLAN, "MİLLETİN PARASININ HESABINI SORACAĞIZ"
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise, referandumda hayır diyenlerin cumhurbaşkanı ve bakanları, icraatın başındakileri veto ettiğini savunarak, "Bizim aldığımız sonuçlara göre 'hayır' öndedir. Ama YSK aldığı skandal karar ile bunu 'evet'e çevirmiştir. Referandumda milletin parasını, memleketin bütçesini çarçur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu harcamalar bizim cebimizden yapıldıysa, bunun hesabını TBMM'de soracağız" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-CHP'lilerden detay görüntü,
-İl Başkanı Teoman Sancar'ın açıklaması,
-Milletvekili Kazım Arslan'ın açıklaması.
Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,
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3)KIZ KARDEŞİ TARAFINDAN KAZARA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne ve babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan kız kardeşi 12 yaşındaki Tayyibe S. (Sarıer) tarafından başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Tayyip S., toprağa verildi. Olay, dün (salı) )saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Tayyip, Tayyibe ve 4 yaşındaki Fatıma S. adlı 3 kardeş, evin salonunda, babası Bayram S.'ye ait çift kırma av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada Tayyibe S., boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Ateş alan silahla Tayyip S. başından vurularak öldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Tayyip S.'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği evine getirildi. Evde helallik alınmasının ardından Tayyip S. için Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Sarıer'in babası Bayram S. de namaz sırasında ön sırada saf tuttu. Cenaze duaların ardından toprağa verildi.
KÜÇÜK KIZ AİLESİNE TESLİME EDİLDİ
Polis tarafından dün gece gözetim altında tutulan ve olaya ilişkin ifadesi alınan Tayyibe S. ise bu sabah ailesine teslim edildi. Tüfeği dolu şekilde evin salonunda bırakan baba Bayram S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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Tayyip S.'nin sosyal paylaşım sitesinden alınmış fotoğrafı
Cenaze namazının kılındığı alandan görüntü
Tabutun başında toplanan cemaatten görüntü
Cenazede saf tutan baba Bayram Sarıer'den görüntü
Cenaze namazın kılınması
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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4)ALANYA'DA DEAŞ OPERASYONU
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde adresleri daha önceden tespit edilen evlere gece saatlerinde baskın düzenledi. Mahmutlar Mahallesi'ndeki evde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Eldeniz M. yakalanarak gözaltına alındı. Polisin aynı suç kapsamında başka adrese yaptığı operasyonda ise DEAŞ mensupları olduğu belirtilen karı-koca da evlerinde gözaltına alındı. TEM Grup Amirliği'ne götürülen Eldeniz M. ile isimleri açıklanmayan çift sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Görüntü Dökümü
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Emniyet binası görüntüsü
Karı kocanın polis tarafından çıkarılması
62 MB /// 01.01ö
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,
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5)GAZİPAŞA TARIM FUARI AÇILDI
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde5 9 firmanın katılımıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı.
Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Tarım Fuarı açıldı. Gazipaşa Fuar Alanı'ndaki açılışa Kaymakam Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin ve gençlerin kurduğu halk oyun ekibi gösteri sundu.
Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, "1998 yılında küçücük bir serada başlanan tarım fuarı çok güzel noktalara geldi. Fuara 95 firma katılıyor" dedi.
Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa'nın tarımla uğraşan bir ilçe olduğunu ve gelişmiş teknolojik cihazları tanımak zorunda olduklarını belirtirken, fuarın ilçeye yararlı olacağını ve tarımı geliştireceğini düşündüklerini kaydetti.
Kaymakam Nurullah Kaya, "Gazipaşa Ziraat Odası verilerine göre 8 bin çiftçisi olan yaklaşık 1 milyar lira girdi sağlayan Gazipaşa'mızın muhteşem üreticisi ve halkıyla 95 firmamız buluşmuş, yeniliği ve teknolojiyi burada keşfetmenin hazzını bir kez daha yaşayacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol açılış kurdelesini kesti. Fuarı gezen protokol stant yetkililerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Fuarda Alanya Belediyesi standında bulunan muz lifi makinesi ve lifinden yapılan ürünler ilgi gördü. Stantta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakam Kaya ve Başkan Çelik'e hediye verdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu ve bunun gibi fuarlar bölgesel ürünleri tanıtmak ve değişen dünyaya ayak uydurmak, çağdaş bilişime ayak uydurmak için çok önemli ve yeni teknolojileri bölgesel halka aktarmaktır" dedi.
Görüntü Dökümü
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Fuar alanı önünden görüntüler, açılıştan önce folklor gösterileri ve detaylar
Konuşmacı Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan
Konuşmacı Açılış töreninde konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik
Konuşmacı Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya
Fuarın açılışı, fuarda stantların gezilmesi ve detaylar
198 MB /// 6.13"
Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),
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