Dha Yurt Bülteni - 13

Tunceli'de helikopter düştü (5)



HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.



Haber: Ferit DEMİR / TUNCELİ,



====================================



YSK Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu



HATAY'da CHP İskenderun Gençlik Kolları eski Başkanı Mahmut Şirin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu.



CHP İskenderun Gençlik Kolları eski Başkanı Mahmut Şirin, halk oylamasında Seçim Kanunu'nun 98'inci maddesine dayanarak YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin hukuka aykırı davrandıkları, görevlerini kötüye kullandıkları iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



YSK Başkanı Sadi Güven ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi ve üyeler hakkında görevi kötüye kullanmak suçu ile haklarında şikayetçi olan Mahmut Şirin, şunları söyledi:



"Bu referandum bizler ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir referandumdu. Evet oyu verecekler ile hayır oyu verecekler iki tarafta ciddi bir çalışma yaptı. Ancak, seçim devam ederken yaklaşık 2.5 milyon mühürsüz oyu kabul edildi. Bundan dolayı YSK Başkanı ve üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulundum."



Görüntü Dökümü



------------------------



-İskenderun adliye binasından görüntü



-Adliyeden çıkan Mahmut Şirin



-Mahmut Şirin'in açıklaması



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),



=======================================



Mersin'de çiftçiye küçükbaş hayvan desteği



MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mersin'de Kıl Keçisi Islahı Projesi' kapsamında 237 üreticiye toplam 910 adet damızlık teke dağıtıldı.



Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Yaka Köy'deki dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Bektaş Şenay, muhtarlar ile çok sayıda üretici katıldı.



Törende konuşan Başkan Kocamaz, karşılaştıkları pek çok zorluğa rağmen Yörük-Türkmen geleneğini inançla sürdüren ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan üreticilere destek olduklarını söyledi. Kocamaz, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:



"Tarım konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımızı, hayvancılık alanında da yaygınlaştırarak genişletmeyi hedefliyoruz. Hayvan üreticilerimizin istedikleri seviyede verim alabilmeleri için gerekli faktörlerden biri de melezleme, doğru seleksiyon uygulamasıdır. İşte bizlerin bugün burada toplanmamızın nedeni de bu konudur. Bu dağıtım yürüttüğümüz Kıl Keçisi Islah Projesi kapsamında damızlık kıl keçisi tekesi dağıtımı, tam da bu noktada önem kazanmaktadır."



Türkiye'nin farklı bölgelerine uyum sağlamış, çoğunluğu kıl keçisi olmak üzere yerli keçi ırkları bulunduğunu anlatan Kocamaz, "Mersin'deki kıl keçisi ırkının bozulma riskini ortadan kaldırabilmek için kan değişimi amacıyla üreticilerimize damızlık teke desteği sağlanması önem taşımaktadır" diye konuştu.



Daha sonra üreticilere damızlık tekeler teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, tören alanına gelirken



Kocamaz, çiftçilerle selamlaşırken



Tören alanı ve keçilerin görüntüsü



Belediye Başkanı Kocamaz koşurken



Keçilerin dağıtımı yapılırken



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,



======================================