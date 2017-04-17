Dha Yurt Bülteni - 13

Referandum sonucuna itiraza polis müdahalesi: 14 gözaltı



ANTALYA'da, referandum sonucuna itiraz ederek eylem yapan grubu, polis biber gazıyla dağıttı. Çıkan arbede sonrasında gruptan 14 kişiyi gözaltına alındı.



16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar önünde toplandı. Burada slogan atıp basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek dağılın uyarısında bulundu. Grubun ikazlara rağmen dağılmaması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis amirleri, gruptakilere dağılmaları konusunda yeniden uyarıda bulununca çıkan arbedede bazı göstericiler resmi ve sivil polislere tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Bazı göstericiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, polis, gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Polis araçlarına bindirilen eylemciler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Polis ekiplerinden detay



-Üç kapılar önündeki TOMA'dan detay



-Çevik kuvvet ekipleri detay



-Polis müdahalesi ve göstericiler arasında yaşanan arbede bazı göstericilerin polise tekmelerle saldırması (CEP TELEFONU İLE YUKARIDAN ÇEKİLMİŞ)



-Gösterilerin otobüse bindirilmesi



Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)



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Otomobili kalaşnikof ve tabancayla taradılar: 1 ölü, 2 yaralı







ADANA'da içinde baba, oğlu ve torunu bulunan otomobile seyir halindeyken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda 56 yaşındaki Müslüm Üzer öldü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ve torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer ağır yaralandı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte saat 17.45 sıralarında 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden Adana'ya hareket etti. Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Karataş Yolu Taşçı Köyü Kavşağı'na geldiği sırada dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği henüz saptanamayan kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda otomobile değişik yönlerden çok sayıda kurşun isabet etti.



3 KİŞİ GÖZALTINDA



Saldırganlar otomobillerle kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere sevk edildi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Müslüm Üzer yolda yaşamını yitirirken, ağır yaralanan torunu Hüseyin Üzer Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde, Orhan Üzer ise Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay yerinde inceleme başlatan polis, boş kovanları ve delilleri topladı. Acı haberi alarak olay yerine ve hastanelere gelen Üzer ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. 3 kişinin gözaltına alındığı saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.



Görüntü Dökümü



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Ambulansın gidişi



Yaralının ambulanstan indirilmesi



Bir kadının sinir krizi geçirmesi



Kadının yerde oturarak ağlaması



Olay yerindeki kurşunlanmış araç



Aracın camlarındaki kurşun izleri



Polislerin olay yerinde inceleme yapması



Yerdeki boş kovanlar



Olay yerindeki polis ve ambulans



Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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Polis merkezinin yakınına bırakılan ayakkabı kutusu fünye ile patlatıldı



İZMİT'te, Devriye Ekipler Amirliği'nin yakınlarına bırakılan poşet içerisindeki ayakkabı kutusu bomba olabileceği düşünülerek fünye ile patlatıldı.



Olay, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kocaeli Fuar alanı içerisinde bulunan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği yakınlarında meydana geldi. Polis merkezi yakınlarında kaldırım üzerine bırakılan bir ayakkabı kutusu bomba şüphesi yarattı. Polisler tarafından yol kesilerek çevre güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları tarafından kutuya fünye yerleştirildi. Ayakkabı kutusu fünye ile patlatılırken içerisinden kullanılmış ayakkabı çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Olay yerinden görüntü



-Kutunun fünye ile patlatılması



Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), -



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Foça'da yangın (EK)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



İzmir'in Foça İlçesi'nde, bugün saat 13.15 sıralarında, Buruncu Mevkii'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yangın alanından görüntü



Uçakla söndürme faaliyetlerinden görüntü



Alevlerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),



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Kadının önce çantası sonrada cesedi bulundu (EK)



CESEDİ BULUNAN KADININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, karayolu kenarında önce çantası ardından cesedi bulunan kadının 50 yaşındaki Ulviye Yılmaz olduğu belirlendi. Otomobiliyle Yılmaz'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.E., sanayi sitesinde otomobilini tamir ettirirken yakalandı.



Haber: Ramazan ÇETİN / SARAYKÖY (Denizli),



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Marmaris'te otel odasında ölü bulundu



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 55 yaşındaki Mehmet Sabancı kaldığı otel odasında ki yatağında henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İçmeler Mahallesi 313 sokakta bulunan bir otel odasında meydana geldi. Temizlik için odaya giren otel çalışanı yatakta hareketsiz yatan evli ve bir çocuk babası Mehmet Sabancı'yı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sabancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Mehmet Sabancı'nın fotoğrafı



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),