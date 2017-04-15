Dha Yurt Bülteni - 13

Erdoğan'ın talimatıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' arandı







CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Perşembe günü Ordu'daki mitinginin ardından korumalarına talimat vererek, Ak Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde dinleme cihazı arandığı ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ziyaretini iptal ederek Ordu Valiliği'ne giden Erdoğan, buradan helikopterle Giresun'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradaki programı sonrası Ordu- Giresun Havalimanı'ndan Ankara'ya giderken Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 'böcek' araması yapılması talimatını verdi. Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen boşaltılan Büyükşehir Belediyesi binasında, Ankara'dan gelen 6 kişilik ekip arama yaptı.



BAŞKAN YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yerel basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine makamında basın toplantısı düzenledi. Belediyede 'böcek' arandığını doğrulayan Başkan Enver Yılmaz, herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanımız helikopterle Giresun'a gitti. Giresun dönüşünde Vali Bey ve il protokolüyle uğurlama amaçlı havalimanına gittik. Malum Cumhurbaşkanlığı korumalarının hassasiyet gösterdiği alanlar var. Çok dar çerçeveli bir uğurlama oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız o esnada bizzat bana, daha sonra il valimize ve Cumhuriyet Başsavcımıza, Büyükşehir Belediyesi'nde bir araştırma yapılması, dinleme cihazı ve böcek olma ihtimaline binaen bir arama yapılması hususunda talimatlandırma yaptı. Televizyonun sökülmesi orada bir aparatın böcek olarak değerlendirilebileceğini ve büyükşehir belediye başkanıa dinlenme yapıldığı şeklinde bir kanaat oluştu. Cumhurbaşkanlığı korumaları İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili resmi süreci devrettiler.ö



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İŞGÜZARLIĞI



Orndu Emniyet Müdürlüğü'nün, itiraz etmelerine rağmen bina boşaltmasını eleştiren Başkan Yılmaz, "Belediyenin etrafı komple sarılmak suretiyle, milletvekillerimiz ve genel sekreterimiz de dahil olmak üzere binaya sokulmamak suretiyle, olayı çok farklı noktalara getirdiler. Ankara'dan gelen ekip gece 03.30'da buraya geldi. Böcek olarak adlandırılan aletin televizyon kumandasının aparatı olduğu ortaya çıktı. Başta İl Emniyet Müdürü'nün sürece ilişkin tüm polis teşkilatını buraya yığması, etrafı çevirmesi ve tüm binayı boşaltması, milletvekilleri, çalışanlarımızın da binaya girmesinde zorluk çıkarmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorumö dedi.



Arama olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile de görüştüklerini anlatan Başkan Yılmaz, "Emniyet Müdürü ile havalimanında görüştüm. Kendisine, kendi uslubumca 'bu işin sizin de içinde olduğunuz bir komplo' yapıldığını yüzüne bizzat söyledimö diye konuştu.



Başkan Yılmaz, arama yapılan gece Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın silah çektiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.



Görüntü Dökümü



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-Enver Yılmaz'ın açıklaması



-Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, -



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TIR köprüde dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı



EDİRNE'de kullandığı TIR aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Alparslan Son, demir köprünün yanından dereye uçtu. TIR kabininde sıkışan sürücü Son ile yanındaki Coşkun Topçi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Alparslan Son tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kaza, Edirne-Havsa karayolu Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 34 JH 6271 plakalı TIR aracı, sürücü Alparslan Son'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sazlıdere köprüsünün yanından dereye uçtu. Kazada TIR kabinindeki sürücü Son ve yanındaki arkadaşı Coşkun Topçi sıkıştı. Çevredekileri ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince 2 kişi sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralanan Alparslan Son ile Coşkun Topçi ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların Alparslan Son doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti



Ağır yaralı olan Coşkun Topçi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Dereye uçan TIR vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Demir köprü ve dereye uçan TIR



-TIR kabini ve itfaiye ekipleri



-Çalışmaları izleyenler



-İtfaiyenin sıkışan kişiyi çıkarma çabası



-Sağlık ekipleri



-Sıkışan yaralı detay



-Yaralının TIR'dan çıkarılması



-Köprü üzerindeki kalabalık



-İtfaiye ve jandarma araçları



-Yaralının ambulansa taşınması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-



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Minibüsün çarptığı küçük kız öldü



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Berfin Geyik hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle duran minibüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Fethiye'den Dalaman istikametine seyreden Haim Kocasinan idaresindeki 07 SCP 22 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Berfin Geyik'e çarptı. Küçük çocuk yola savrularak ağır yaralanırken, kaza nedeniyle aniden duran minibüse aynı yöne seyir halinde olan Abdurrahman Ayazoğlu yönetimindeki 48 D 9881 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Ayazoğlu ile yanında bulunan oğlu 11 yaşındaki Kadir Ayazoğlu yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Berfin Geyik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hastaneden görüntü



Yaralılardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),



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İtfaiye, yangından kurtardığı yavru kediye oksijen verdi



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde dört katlı binanın kullanılmayan en üst katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri yanmaktan kurtardıkları yavru kediye oksijen verdi.



Yangın, Camiatik Mahallesinde bulanan 4 katlı bir binanın kullanılmayan en üst katınca çıktı. Boş daireden dumanlar çıktığını görenler itfaiye ekiplerince haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Bu sırada bina içerisinde buldukları yavru kediyi yanmaktan kurtaran itfaiye ekipleri aşağıya indirdi. Hareketsiz kediye itfaiye eri, sırtında taşıdığı oksijen tüpünün hortumuyla hava verdi. Yavru kediyi karton bir kutuya koyan itfaiye erleri daha sonra tedavisi için veteriner hekime götürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-Yavru kediye müdahale edilmesi



-Yavru kediye oksijen verilmesi



Haber–Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),–



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Dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa 1 saatte kurtarıldı



ŞANLIURFA'da boş arazideki dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Payamlı Mahallesi'ndeki boş arazide bulanan dev kayanın altında sıkışan kaplumbağayı gören cami imamı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan mahalleye giden itfaiye ekipleri, matkap yardımıyla kayayı parçalayıp çalışma alanını genişletti. Ardından kayanın altına giren bir itfaiye eri, sıkışan kaplumbağayı çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan kaplumbağa, yapılan kontörlün ardından doğaya salıverildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kayanın altında sıkışan kaplumbağa



Kurtarma çalışması



İtfaiye eri kayanın altına girmesi



Kaplumbağa bulunduğu yerden çıkarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)



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