Dha Yurt Bülteni-13

1)ÇAVUŞOĞLU: RUSYA'DAN GELEN CHARTER SEFERLERDE SIKINTI YOK







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini durduracağı yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Putin de böyle bir şey olmadığını teyit etti" dedi.



Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Serik İlçesi'nde bulunan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (ANTBİRLİK) vatandaşlara seslendi. ANTBİRLİK'in yıllar önce pamuk üretecilerine sahip çıkmak için kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, birliğin bir süre sonra çiftçiye sahip çıkma anlayıştan uzaklaştığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "ANTBİRLİK'in borcu katlandı, elindeki mülkler satıldı. Buna rağmen borç arttı, çiftçi yalnız kaldı. Buna dur demek için devletimiz bir karar alarak, ANTBİRLİK bundan sonra çiftçinin hizmetinde olacak diyerek yeni yönetim kurulunu iş başına getirdi. Çalışkan ve dürüst ekip, 1 sene olmadan borcu yüzde elli azalttı. Nereye gidiyordu bu para, bir sene içinde ödenen 45 milyon liralık borç para, daha önce kime gidiyordu? Bunun hesabı sorulmalı. Çiftçi alınteri ile çalışır. Çiftçinin üzerinden rant elde etmek yok. Biz nasıl milletin hizmetkarı isek çiftçinin hizmetkarı da ANTBİRLİK olacak. Patronluk taslamak yok" diye konuştu.



'RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Bakan Çavuşoğlu, çiftçilerin tüm Türkiye'de vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı yapan olduğunu dile getirerek, bu vatandaşların yanında olmak devletin görevi olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Tarımda Avrupa'nın birinci sırasındayız. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz. İhracatın önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tekrar görüştü. Suriye konusunda bir kez daha mutabık kaldık ve işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Rusya ile hedeflerimize henüz tam ulaşmadık" dedi.



'CHARTER SEFERLERDE SIKINTI YOK'



Rusya'nın Türkiye'ye yönelik charter seferlerini durduracağına yönelik haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Charter ile ilgili sorun olmadığını Putin de teyit etti. Rus turistleri ağırlamaya devam edeceğiz. Turizmin gelişmesi çiftçinin yararınadır" diye konuştu.



2)BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'Yİ ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYORLAR



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sığınaklarda Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost oluyorlar öyle mi? Güya bize müttefik oluyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar" dedi. Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat İlçesi'nde düzenlenen referandum mitinginde vatandaşlara hitap etti, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, yeni sistemin Türkiye'ye kalkınma getireceğini söyledi.



'BİZ ÇOKTAN GEMİLERİ YAKTIK ÇOKTAN'



Referandum sürecine yönelik herkesin bir şeyler söylediğini ifade eden ve kendilerine iftira atıldığını belirten Bakan Soylu, "Herkes bir şey söylüyor. Elbette ki söyleyecekler. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Ama korku yok, korkutmak yok, şiddet yok, yalan yok. Herkes eleştirebilir. Hepimizin eksiği vardır ama ayyıldızlı bayraklarla bir şeye talibiz. Biz bu ülke, bu millet ve bu vatan için çalışıyoruz. Bizi denize dökeceklere şunu sormak istiyorum; CHP'li kardeşlerim Kılıçdaroğlu birileriyle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu bu ülkenin bu millet tarafından idare edilmesini istemiyor. CHP'li kardeşlerimize söyleyin; biz onlara Murat Karayılan'dan daha mı uzağız? Allah'ınızı severseniz, PKK'nın terörist başından daha mı uzağız? Bu ne kindir, bu ne öfke, bu ne düşmanlıktır. Bu ne öfkedir? Biz ne yapmışız onlara? Ne yaptık biz? Bu ülkede bize iftira atıyorlar. FETÖ'cüler ve hepsi bir araya gelmişler, 'yok öyle olacakmış, yok bu sistem eyalet getirecekmiş' diyorlar. Akçaabat biz çoktan gemileri yaktık çoktan. Avrupa'ymış, belediyelere el koyamazmışız, bilmem ne yapamazmışız. Terörle mücadeleyi onların dediği gibi yapacakmışız. Yapmıyoruz. Kim bu ülkenin başına musallat olursa onu bitirmezsek namerdiz, namerdiz" dedi.



'BATI'DAN PYD'YE GELEN YENİ NESİL SİLAHLAR ÇIKIYOR'







Terörle mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Bakan Soylu şöyle konuştu:



"Bugün sabah da açıkladık. Sığınaklarda Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost oluyorlar öyle mi? Güya bize müttefik oluyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetin zayıf olsun bakalım terörle mücadele yapabilir misin?. İhtiyacın bir şey varsa onu sana göndermezler. Bugün bile güçleri yetse göndermeyecekler. Bugün büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Biz sizden destek istedik, fazlasını verdiniz. Son 7 ayda 980 terörist etkisiz hale getirildi. Bilesiniz ki 25 yıldır giremediğimiz yerlere giriyoruz. İnlerine, her yere giriyoruz. Sadece 780 bin kilometre karede değil, herkes duysun bilsin, eğer yeriniz Kandil'se orayı da başınıza yıkacağız.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı.



3)BAKAN YILMAZ: CHP'NİN DE, MHP'NİN DE DİLİ DEĞİŞECEK



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Eğer insanları ötekileştirirsen, insanları kutuplaştırırsan, insanları hor görürsen ve 'bu milletin yarısını denize dökerim' dersen sittin sene geçse bu millet sana oy vermez. Seni iktidara getirmez. İnanıyoruz ki bundan sonra bu geçsin AK Parti'nin dili de değişecek. Bundan sonra CHP'nin de, MHP'nin de dili değişecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum çalışmaları kapsamında Sivas'ın Gemerek ilçesine gelerek konferans salonunda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, "Egemenlik milletindir, egemenliğinde üç unsuru vardır. Yasama, yürütme, yargı. Meclisi de sen kur. Hükümeti de sen kur, mahkemeyi oluşturanları da sen belirle diyoruz. Söylediğimiz bunun dışında hiç bir şey. Biz bu halk oylamasını yapınca milletten yetki mi almış oluyoruz millete yetki mi vermiş oluyoruz? Herkes elini vicdanını koysun da karar versin. Milletten bir şey aldığımız var mı? Milletin sahip olmuş olduğu, hakkı olan yetkiyi hükümet kurma yetkisini daha önce siz mecliste bize verdiniz ama biz diyoruz ki milli irade çarptırılıyor, milli irade Haziran 2015'te olduğu gibi hükümet kuramıyor. Ülkeye zaman kaybettiriyor. Onun için biz yapamadık siz yapın diyoruz" dedi.



"CHP'NİN DE, MHP'NİN DE DİLİ DEĞİŞECEK"



Bakan Yılmaz daha sonra Gürün ilçesine geçerek burada ilçe meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bu sistemde hükümeti kurabilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy almak gerektiğini belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi: "Şu anda Türkiye'de en güçlü parti biziz. Herhangi bir partinin yüzde 50 oyu var mı? Yok hiç bir partinin yok. O halde hükümeti kurmak için ne yapmak lazım. Daha önce MHP'ye oy vermiş kardeşlerimizin güvenini kazanabilmek lazım. Daha önce BBP'ye, Saadet Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimizin güvenini kazanabilmesi lazım. Daha önce CHP'ye oy vermiş seçmenin kalbine girebilmesi lazım, oyunu alabilmesi lazım. İşte bunu yapabilmesi içinde Yunus'un dilini kullanabilmesi lazım, Mevlana'nın gönlüne sahip olması lazım, Hacı Bektaşi gibi aslanla ceylanı aynı kucakta birleştirebilmesi lazım. İşte bu Türkiye'ye barış getirecektir, kardeşlik getirecektir. Herkes diline dikkat edecek. Eğer insanları ötekileştirirsen, insanları kutuplaştırırsan, insanları hor görürsen ve 'bu milletin yarısını denize dökerim' dersen sittin sene geçse bu millet sana oy vermez. Seni iktidara getirmez. İnanıyoruz ki bundan sonra bu geçsin AK Parti'nin dili de değişecek. Bundan sonra CHP'nin de, MHP'nin de dili değişecek, 80 milyonu kucaklayacaklar. Farklılıklarımızla birlikte hep birlikte kardeşiz, ortak paydamız Türkiye diyeceğiz. Ortak paydamız bayrağımızdır diyeceğiz. Ortak paydamız vatanımızdır diyeceğiz. Ortak paydamız milletimizdir diyeceğiz."



4)CHP'Lİ EROL: EYALET KONUSU, NABIZ TUTULMASI İÇİN ORTAYA ATILDI







CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, eyalet tartışmalarına değinerek, "Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabız tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir" dedi.



Partisinin Tunceli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP'li Milletvekili Gürsel Erol, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş referandum larda olduğu gibi Tunceli halkı bu referandum da da haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında duracağını dile getiren Erol, Türkiye'de en yüksek 'Hayır' oyunun Tunceli'de çıkacağını yineledi.



"CUMHURBAŞKANININ BİLGİSİ OLMADAN DANIŞMANLARI ÇIKIP KONUŞAMAZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarının yaptıkları açıklamalara da değinerek, danışmanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmadan açıklama yapamadıklarını söyleyen Erol, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan danışmanları çıkıp bir televizyona ya da gazeteye herhangi bir değerlendirme yapamaz. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı istisnai bir devlet memurluğu kadrosudur. Bir Cumhurbaşkanı danışmanı, bir TV kanalına çıkıyorsa ya da bir paylaşım yapıyorsa Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bilgi sahibi olduğu kanısındayım. Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabzın tutulması için ortaya atılmış bir düşünce. MHP seçmeninin 'Evet' oyu kullanmayacağı görülünce, Kürtlerin oyu alınabilinir mi, gibisinde tartışmaya açık. Cumhurbaşkanı gelecek tepkilere göre kendi siyasi söylemini şekillendirecektir. Benim bu konudaki tespitim ve yorumum budur. Ama, kamuoyunda tepki olunca, Cumhurbaşkanı 'Siz onun değil, benim ne dediğime bakın' dedi. Bir geçişle bu durumu örtbas etmeye çalıştı. Asıl tehlike bu konu referandum öncesi konuşuluyorsa, referandum sonrası da konuşulabilir. Çünkü, bunları söyleyen Cumhurbaşkanı danışmanları bu anayasa maddelerini hazırlayan danışmalardır. Bu anayasa çalışmasını hazırlayanlar mecliste değil, AKP'nin TBMM'deki milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri değil, Meclis Başkanvekilleri değil, bu anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı köşkünde hazırlanarak, danışmanlar tarafından hazırlanarak Meclis'e gelen bir çalışma. Bu çalışmayı hazırlayan arkadaşların yorumları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok tehlikeli bir söylem ve çok tehlikeli bir süreçteyiz."



"EVET ÇIKARSA BİR DAHA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM"



CHP'li Erol, anayasa değişikliğinde 'evet' çıkması durumunda bir daha milletvekili adayı olmayacağını dile getirerek, "Bizim beklentimiz 'hayır' çıkmasıdır tabii ki. Ama 'evet' çıkması halinde parlamentonun bir saygınlığının ve işlevinin kalmayacağı nedeniyle daha önce yaptığım açıklamada bir daha milletvekili adayı olmayacağım. Bugün kendi ilimde CHP İl Başkanlığı'nda bu kararımı tekrar açıklıyorum, 'evet' çıkarsa bir daha milletvekili adayı olmayacağım. Hayır çıkması halinde Türkiye'de tansiyonun düşürülmesi, siyasette karışıklık ve gerilimi yapmak yerine siyaseti sorgulayan çözüm odaklı söyleme kavuşturulması ile ilgili ilimizin sorunlarını anlatmakla ilgili Türkiye'nin sorunlarını anlatmakla ilgili kendi geleceğimizle ilgili endişelerimizi paylaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ederek sizlere de açıkladığım görüş ve kaygılarımı Sayın Cumhurbaşkanı'na da ileteceğim" dedi.



Ferit DEMİR/TUNCELİ, -



=====================================================



5)CHP İL BAŞKANI KESKİN,"MİLLİYETÇİLER ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE 'EVET' Mİ DİYECEK?



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, referandum a 2 gün kala yaptığı açıklama da Eyalet sistemi açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına tepki göstererek Milliyetçilere seslendi! Sizler ülkenin bölünmesine Evet mi, Hayır mı diyeceksiniz dedi.



CHP Melikgazi İlçe Başkanlığını Sivas Caddesi üzerine açtığı Hayır standında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Keskin, Kayseri'de mülki amirin pankartları kaldırma konusunda ilçe seçim kurulunun kararının olmasına rağmen gereğini yapmadığını belirterek,"Kayseri'nin muhtelif yerlerine asılan pankartlarla ilgili Emniyet Müdürlüğünün belediyelere kaldırılması ile ilgili yazının gitmesine rağmen halen pankartlar daha kaldırılmadı. Bunlar şimdiden yasa, kanun tanımaz ise olası bir Evet çıktığında hiç kimsenin gücü yetmez. Bürokrasi korkuyor. Sokakta bu şehrin mülki amirleri dolaşıyor ve afişlerin yasak olduğunu bile bile ilin mülkü amirin bu afişlerin kaldırılması ile ilgili taşın altına elini halen sokamıyor. Sadece resmi yazılan yazılarla kalıyor. Bu kadar ahlaksızca, adaletten yoksun bir şekilde davranmalarını kınıyoruz. Afişlerimizi yırtıyorlar. Billboardlarımızı parçalıyorlar. Stantlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza saldırıyorlar. Her gün taciz altında kalmamıza rağmen bir birlikten yanayızö dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının Eyalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen İl Başkanı Feyzullah Keskin,"16 Nisan'dan sonra çıkacak her karara rağmen birlikteliğimiz ve beraberliğimiz devam edecektir. Bu ülkenin üniter yapısının sıkıntı olduğunu tek bir kişinin bu ülkenin üniter yapısına vereceği zararlardan bahsettik. Bununda sonucu gördük. Başdanışmanlardan bir tanesi çıktı, yeni bir halk devleti kurulmasından bahsetti. Bu, çok tehlikeli bir durumdur. Yeni bir devlet kurulması demek eskisinin yıkılması veya bölünmesi anlamına gelir. Hukukçularımız inceliyor, gerekirse bu danışman hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bir dönem Kayseri belediye başkanlığı yapmış bir başka başdanışmanda eyalet sistemini açık açık konuşuyor. Bizlere Çin örneğini veriyor. Beyinlerin arkasındaki bilinçaltındaki düşüncelerini söylüyorlar. Bizde diyoruz ki bu ülkeyi seven hangi siyasi partiden olursa olsun, bu ülkenin üniter yapısının yanında olan insanlar, bu durum karşısında olan özellikle Milliyetçi anlamda kendilerini adlandıran arkadaşlar artık bul ülkenin bölünmesine Evet mi diyecek yoksa Hayır mı diyecek. Türk halkı ülkenin bölünmesini isteyenlere karşı dik durdu ve durmaya devam edecektir."diye konuştu.



6)SAKIP AĞA'YA ADANA'DA MEVLİT



ADANA'da, Sabancı Vakfı tarafından merhum Sakıp Sabancı'nın ölümünün 13'üncü yıldönümünde mevlit ve Kuran-ı Kerim okutuldu.



Sabancı Merkez Cami'nde Cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı, torunu Melisa Sabancı, Sabancı Vakfı Başkanı Zerrin Koyunsağan, Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu ve Sabancı fabrikalarında çalışanlar ve vatandaşlar katıldı. Mevlithanlar, özellikle Adana'da, 'Sakıp Ağa' olarak anılan Sakıp Sabancı ve Sabancı Ailesi'nin yaşamını yitiren üyeleri için mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti.



Cuma namazı sonrası camiden çıkanlara da şekerleme ve helva dağıtıldı.



7)TORUN MAAŞI ALAN BABAANNE: YİYECEĞİM, İÇECEĞİM



ANTALYA'da torun maaşını alan babaanne 55 yaşındaki Rukiye Taşkır, "İlk maaşımı torunlarıma harcayacağım. Geline, oğlana vereceğim. Yiyeceğim, içeceğim" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, torunlarına bakan büyükannelere verilen maaşlar ödenmeye başlandı. Antalya'da havanın yağışlı olması nedeniyle ilk gün 4 kişiye ödeme yapıldı. Antalya PTT Başmüdürlüğü'ndeki veznelere oğlu ve torunuyla birlikte gelerek ilk maaşını alan babaanne Rukiye Taşkır, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Eşi vefat ettiği için oğlunun yanında kaldığını söyleyen Rukiye Taşkır, "Ne büyük mutluluk. Vatana millete hayırlı olsun. İlk maaşımı torunlarıma harcayacağım. Geline, oğlana vereceğim. Yiyeceğim, içeceğim" dedi.



Annesine 2 yaşındaki oğluyla eşlik eden Ömer Taşkır ise "Ankaralıyım, Antalya'da otelde çalışıyorum. İki çocuğum var. Biri 2 yaşında. Sağolsun devletimiz bize bu hakkı tanıdı. Annemi Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Annesini umreye, hacca göndermeyi düşündüğünü de söyleyen Ömer Taşkır, aldıkları maaşın yetmemesi halinde kendisinin katkı koyup, annesini kutsal topraklara göndereceğini sözlerine ekledi.



İlk olarak pilot 10 ilde gerçekleştirilen sisteme toplam 6 bin 500 aile dahil edildi. Ailelere bu kapsamda toplam 425 TL destek veriliyor.



