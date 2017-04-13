Dha Yurt Bülteni-13
1)CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'YE İHANET EDEN TAŞ KESİLİR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da yaptığı konuşmada,"Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti'ne ihanet eden taş kesilir taş.
1)CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE'YE İHANET EDEN TAŞ KESİLİR
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da yaptığı konuşmada,"Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti'ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Evet Platformu Ordu Buluşması programına katıldı. Burada sağanak yağmur altında gerçekleştirilen programda vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı. Miting alanın çevresi Türk Bayrakları ve afişlerle donatıldı. Konuşma yapmak üzere hazırlanan platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak vatandaşları selamladı.
EZE EZE GELELİM
Pazar güntü herkesi sandık başına gitmeye çağıran Erdoğan, "7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı. 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydim. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı. Sakın ha benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Nerede akrabanız varsa arayacaksınız. Oylarını kullandılar mı soracaksın ki eze eze gelelim. Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyinö dedi.
MİLLETİN HUZURUNU KAÇIRAMAYACAKLAR
Çok büyük bir terör mücadelesi verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu Ordu'nun dağlarında, Giresun'un dağlarında teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunların belini kıracağız. Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurları Güneydoğu Anadolu bölgesinde gömdük gömüyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçıramayacaklar. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz. Sadece terör örgütleriyle değil son yıllarda ekonomide de içerden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı. Bu çok yönlü saldırılar karşısında en iyi savunma hücumdur anlayışıyla kabuğumuza çekilmek yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için, her alanda büyük bir mücadele başlattık. Hem FETÖ'yü, hem PKK'yı hem DHKPC'yi hedef alan bu mücadelede açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız. Çünkü mesele şu veya bu şahsın meselesi değildir, mesele ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır. ve bundan sonrada hukuk içinde atılmaya devam edecektirö diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer taraftan ülkemize yönelik terör kuşatmasının merkezi haline gelen Suriye'de de önemli bir operasyon başlattık. Fırat Kalkanı Harekatı, Kurtuluş Savaşımızdan beri Kıbrıs'tan sonra ikinci defa hakkımızı, hukukumuzu kendi gücümüzle kendi askerimizle aradığımız bir operasyondur. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü şekilde oturma imkanına sahiptir. Hani hep sorup duruyorlar ya ana muhalefetin başındaki zat da önce diyor ki 'Niye gitmiyorsun gidin', daha sonra da 'Orada ne işiniz vardı' diyor. Akşam başka sabah başka. Bir yalan makinası. 16 Nisan'dan sonra ne olacak? diye sorup diyorlar ya. 16 Nisan'dan sonra Türkiye terör örgütlerine karşı ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı bir şekilde çıkabilecek. Evet mi? Türkiye artık 7 Haziran'daki gibi belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktırö dedi.
Bu ülkenin bu milletin ahını alanların iflah olmasının mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir taş. Türk Milleti'ne ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar, yine taş kesilecekler ve sandığa gömülecekler hiç endişeniz olmasınö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ın konuşması
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Nedim KOVAN- Ali YAZAN/ ORDU,
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2)CHP'Lİ ORAN: HAYIR OYLARI YÜZDE 52-55
VAN'da konuşan CHP'li Umut Oran, referandum da yüzde 52- 55'lik hayır oyu çıkacağını savundu. İktidar partisinin mensuplarının da gizli hayır için çalıştığını öne süren Oran, "MHP'nin yüzde 80 tabanı genel başkanlarından isyan ederek hayır için çalışıyor. Aynı şeyi Büyük Birlik Partisi için de söyleyebilirim" dedi.
Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP'li Umut Oran, 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Van'a geldi. CHP Van İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Kurukçu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen 16 Nisan'da yapılacak referandum da katılımın yüzde 85'in üstünde olacağını, yüzde 52- 55'lik hayır oyu çıkacağını savunarak şöyle konuştu: "Gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamıyor. Suriye'den gelen sığınmacıların sayısı artmış vazilyette. Sınır güvenliğimiz diye birşey kalmamış. Türkiye'nin her tarafından büyük sorunlar var. Bu gündem içerisinde iktidarın dayatmış olduğu tek adamlık, referandum süreci var. Halkın gerçek gündemi ile siyasetin gündemi örtüşmüyor. Bu sıradan 'evet' veya 'hayır' oylaması değil, Bu Cumhuriyetin devam etmesi ya da tek adam rejiminin otoriter rejimin gelmesi anlamına geliyor. 16 Nisan'da ya 'demokrasi' ya 'otokrasi' denecek. ya 'Cumhuriyet' denecek ya 'sultanlık' denecek. ya 'aydınlık' denecek ya 'karanlık' denecek. Böyle hayati bir oylama sürecindeyiz. Tek adam rejimi otoriter, kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun yetkilerini sınırlandıran bir rejim. Vatandaş bunun farkında. Gittiğim yerlerdeki iktidar partisinin mensupları, parti yöneticileri bile gizli 'hayır' için çalışıyorlar. Kontrolsüz gücün tehlikeli olacağını ifade ediyorlar. Bizim çalışmalarımıza MHP'nin ilçe başkanları bizzat katılıyor. Benim gördüğüm MHP'nin yüzde 80 tabanı genel başkanlarından isyan ederek hayır için çalışıyor. Aynı şeyi Büyük Birlik Partisi için de söyleyebilirim."
Görüntü Dökümü
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-Umut Oran ın konuşması
-Detaylar
(Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-VAN/DHA)
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3)RODOS'A KAÇARKEN YAKALANAN 7 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN BİRİ ÖRGÜT İMAMI ÇIKTI
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakalanan şüphelilerden olan ve öğretmenlikten ihraç edildiği belirtilen Zekeriya K.'nın, FETÖ'nün Zonguldak ve Siirt imamlarından ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u bu 2 ildeki örgüt üyelerine yükleme sorumlusu olduğu ileri sürüldü.
Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü dün sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu. Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.
ÖRGÜT İMAMI İDDASI
Gözaltına alınanlardan Zekeriya K.'nın Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelinin örgütün Zonguldak ve Siirt imamı olduğu, bu 2 ilde ByLock programını kendilerine yakın olan, hizmet edecek olan kişilerin cep telefonuna yüklediği iddia edildi. Zekeriya K.'nın, İstanbul, Siirt, Bartın ve Düzce polisi tarafından da sorgulanmak için arandığı kaydedilirken, Banka Asya ile yoğun hesap trafiği olduğu, Rodos Adası'na ulaştıklarında Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR
FETÖ/PDY mensubu olduğu iddia edilen 7 kişi ve 1 çocuğun Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak için, organizatörlerle kişi başı 15 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlıların, Rodos Adası'na çıkarıldığında, kendilerini orada bekleyecek olan kişiler tarafından 120 bin dolar karşılığında lüks yatla İtalya'ya götürülecekleri, ardından Almanya'ya gidecekleri anlaşıldı. Filiz Ö.'nün de 13 yaşındaki çocuğu Mehmet Emin. Ö. ile birlikte, Almanya'da bulunan eşinin yanına giderek sığınma talebinde bulunmaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ByLock yüklenmiş cep telefonları, 10 bin lira, 10 bin dolar ve 2 bin Euro ile çeşitli ziynet eşyaları çıktı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltında tutulan zanlıların sorgulanması için Ankara'dan özel bir ekibin geleceği bildirildi.
Görüntü Dökümü
--------------------(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
Sağlık kontrolüne getirilen zanlıların görüntüsü
Genel ve Detay görüntü
(Toplam: 2 dakika 34 saniye-186 MB görüntü)
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),
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4)SOSYAL MEDYADA BONZAİ İLE MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI, ESRARLA YAKALANDI
KARABÜK'te, evinde 110 gram toz esrar ile yakalanan Emrah Y.'nin, sosyal medya hesabında, "Karabük emniyetini, valiliği göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter" yazdığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanırken yakalanan 2 çocuğun ifadesinden yola çıkarak, Atatürk Mahallesi'nde oturan Emrah Y.'nin evine dün operasyon düzenledi. Evde 110 gram sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Emrah Y. ile evde bulunan Suriyeli kaçak 22 yaşındaki M.F.A. gözaltına alındı. Emrah Y. ve M.F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GENÇLERİ UYARIP POLİSİ GÖREVE ÇAĞIRMIŞ
Emrah Y.'nin, gözaltına alınmadan 2 gün önce 13 Nisan'da sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında yazdığı yazı ile gençleri bonzai içmemeleri konusunda uyarıp, valilik ve emniyeti de bu konuda göreve çağırdığı ortaya çıktı. Emrah Y. yazısında şöyle dedi:
"'Bu vatanı, bu milleti seven, hayatında siyasete hiç ama hiç bulaşmamış dürüst bir kardeşiniz olarak naçizane bu ülkenin gençlerini uyarmak amacım. Lütfen bonzai içmeyin. Size her uzatılanı içmeyin lütfen. Bakın Avustralya'nın ordusu yok, İzlanda'nın ordusu yok. Ama dünyanın en mutlu ülkeleri. Oraları araştırın, okuyun biraz. İnsanlar neden oralarda mutlu diye. İstanbul'da işlerim bozulduğu için Yeni Zelanda vizesi almıştım. Ama hayatımda ki bazı şeylerden sonra döndüm Karabük'e. Mecbur kaldım. İnsanlara dışarıda gördüğüm bazı şeyleri biraz olsun öğretmeye, mutlu olmalarını sağlamaya çalıştım. Ama gördüm ki burada insanlar hayal kurmayı unutmuşlar. Burada ilah bonzai. Bonzaiye tapıyorlar. Buradan Karabük emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı göreve çağırıyorum. Burada bonzaiyi bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. 'Allah razı olsun' deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği yere kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil."
Şüphelinin, sosyal medyada bu tür paylaşımlar yaparak kendisini kamufle etmeye çalıştığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -