Dha Yurt Bülteni-13

(GENİŞ HABERİ)



1)MERAL AKŞENER: 3 KİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞ BENİ VURACAKLARMIŞ, GELSİNLER GÖRSÜNLER



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "Emekli bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki '3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış.' Ben de güldüm, 'gelsinler görsünler' dedim. Sonra başka bir arkadaş aradı, üst düzey bir bürokrat emekli. O da dedi ki 'sizle ilgili bir kağıt yayınlanacak FETÖ terör örgütüyle 17-25 Aralık 2013'te bir konuşma metnini oraya yazmışlar.' Ona da güldüm. Yayınlamayan namerttir. Ama iftira eden, korkutmaya çalışan, hakaret eden de elinde belge bilgisi olmadan hakaret eden de şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır" dedi.



MHP'den ihraç edilen eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, Isparta'da referandum çalışması yaptı. Aysan Düğün Salonu'nda yapılan 'Milli iradeye saygı' konulu toplantı kalabalık salona sığmayınca açık havada yapıldı. Akşener konuşma yapacağı platforma 'Başbakan Meral' sloganlarıyla çıktı. Kentte yapacağı açık hava toplantısının Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini, buna yapılan itirazın da Yüksek Seçim Kurulu'nda reddedildiğini hatırlatan Meral Akşener, "Buraya gelirken çok engelle karşılaştık. Ben uzun yıllar siyaset yapan biriyim. Hayvan pazarında konuşmalar istenmişti ama Isparta bütün engelleri yıktı, aştı, geçti ve hakkı hakka, hakkı haklıya teslim etti" dedi.



'O ZAMAN İNÖNÜ'YE NİYE SÖVDÜNÜZ'



16 Nisan'da yapılacak anayasa referandum una değinen Meral Akşener, "Bir anayasa oylaması yapılacak. 70 yıl önce bıraktığımız partili cumhurbaşkanlığını bugün 70 yıl sonra, o yıllarca tek parti rejimi diye diye gelenlerin Allah'ın sopası yok görüyorsunuz, meğer temel özlemleri milli şef olmakmış. O zaman bu kadar yıldır rahmetli İnönü'ye niye sövüp durdunuz? Madem özleminiz İnönü olmaktı niçin saygı göstermediniz? Sayın cumhurbaşkanı, hapishaneye giderken yanınızda kimler vardı hatırlıyor musunuz? Siz hapishaneye gittiğiniz için başka bir siyasi partide olup sizin lehinize o günün şartlarında beyanat verip hakaretten, suçluyu korumaktan tazminat ödeyenleri hatırlıyor musunuz? Siz bir başka partinin belediye başkanıydınız. Bizler başka bir partinin milletvekilleriydik. Ama sizin adınıza biz mücadele verdik. ve döndük bugün Isparta'da, Türkiye'de vefanın sadece İstanbul'da bir semt adı olduğunu hep beraber tecrübe ettik" diye konuştu.



'YAYINLAMAYAN NAMERTTİR'



Dün yaşadığı bir olayı paylaşan Meral Akşener, şöyle dedi:



"Sabah emekli bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki '3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış.' Ben de güldüm 'gelsinler görsünler' dedim. Sonra başka bir arkadaş aradı, üst düzey bir bürokrat, emekli. O da dedi ki 'sizle ilgili bir kağıt yayınlanacak FETÖ terör örgütüyle 17-25 Aralık 2013'te bir konuşma metnini oraya yazmışlar.' Ona da güldüm. Yayınlamayan namerttir. Ama iftira eden, korkutmaya çalışan, hakaret eden de elinde belge bilgisi olmadan hakaret eden de şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır. Öğleden sonra bir cenazeye gittim orada da bir üst düzey bürokrat yanıma yaklaştı. 'Yeni bir bilgi aldım bir dosya hazırlanmış Balgat çok gayret ediyormuş fakat tutuklanıp tutuklanmama konusunun ne getirip ne götürdüğü hesaplanmakta o konuda bir karar verilemediği için henüz belli değil', ben de dedim ki 'benim çantam hazır.' Onlardan korkan onlar gibi olsun. Onlara seslenmek isterim. Ey muktedirler ben bir fakir gariban kadın olarak sizden korkmuyorum da siz adam olarak, erkek olarak benden korkmaya utanmıyor musunuz? Niçin belden aşağı vurursunuz."



'SEÇİMLER SADECE TİYATRO OLUR TİYATRO'



16 Nisan'daki referandum da sandıktan 'evet' çıkması halinde bir daha 'hayır' deme lüksü olmayacağını vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:



"Samimiyetle söylüyorum bir kere 'evet' derseniz bir daha bu ülkede seçimler sadece tiyatro olur tiyatro. Onun için hepimiz, hepiniz inşallah çocuklarımız için, evlatlarımız için, genç erkeklerimiz için, ülkemiz için 'hayır' diyeceğiz. Kürdistan kurulmasın diye, eyaletlere bölünmesin diye, Suriye'deki YPG ve PYD'nin ha buraya yazıyorum 17 Nisan'dan itibaren eğer hayır çıkmasın net bir şekilde söylüyorum Rusya'nın talebiyle ABD'nin talebiyle PYD ve YPG ile Cenevre'de masaya otururlar. Suriye'dekini tanırlar. Barzani'yi zaten tanıdılar. Kala kala Türkiye'nin Güneydoğusu kalır ki onu da hayli hayli verirler. Dolayısıyla böyle bir anayasaya aziz Türk milleti kadınıyla erkeğiyle 'hayır' diyecek. Kendimiz için 'hayır' diyeceğiz."



KANDIRIKÇILIK KAVGASI



16 Nisan'da 'hayır' çıkması durumunda cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli arasında kandırıkçılık kavgasıyla karşı karşıya kalınacağını savunan Akşener, "Diyecek ki 'sen beni kandırdın' o da diyecek ki 'sen beni kandırdın.' Çünkü bunların hepsi kandırılarak geliyor, sayın Bahçeli'yi biz partiden atılan, kendisinin milletvekili seçtirdiği, benim gibi olanları meclis başkan vekilliğine gönderdiği, her birimizi kimimizi FETÖ'cü, kimimizi CIA ajanı, kimimizi Hillary Clinton dostu ilan edip. Bu kadar kişi sonuç itibariyle biz sayın Bahçeli'yi kandırmışız. Sayın cumhurbaşkanını FETÖ, PKK, Merkel, Apo, herkesler kandırdı. Şimdi bu kandırıkçılık meselesinin 16 Nisan akşamı nasıl bir kavgaya sebep olduğunu hep beraber göreceğiz. Onun için 94 yıllık cumhuriyete 'parantez biz bunu kapatacağız' diyenlere 'hayır bu parantezi kapatamazsınız' demek için 'hayır' diyeceğiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Konuşmaları canlı verildi



Polis noktası arama



Polis detay



Katılımcı detay



Meral Akşener detay



Salon genel



1.30"



Haber: Mehmet ERÇAKIR- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,



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2)ADANA' DA 15 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYE' DE



ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi. Sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan biri, gazetecilere "Allah'tan başkasına kulluk etmediğimiz için bu haldeyiz" diye bağırdı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Elde edilen bilgiler üzerine, terör örgütünün propagandasını yapıp, eleman kazandırdıkları belirlenen 15 zanlı, 10 gün önce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılar, Çevik Kuvvet'e ait otobüslerle adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkan bir zanlı, gazetecilere "Allah'tan başkasına kulluk etmediğimiz için bu haldeyiz" diye bağırdı.



Görüntü Dökümü



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Adli Tıp Birimi önündeki polisler



Adli Tıp Birimi içindeki zanlılar ve tabela görüntüsü



Zanlıların yakın görüntüsü



Adli Tıp Birimi tabelası



Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Adli Tıp Birimi genel görüntüsü



Zanlıların polis otobüslerine bindirilmesi



Adli Tıp Birimi önündeki polis otobüsleri



Polis otobüslerinin gidişi



SÜRE: 01'56" BOYUT: 118 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



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3)BARO'DA AVUKATLARIN CÜZDANLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Kocaeli Adalet Sarayı'nda icra dairelerinde ve baro odasında avukatlar ile avukat katiplerinin cüzdan, cep telefonu ve paralarını çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.



Kocaeli Adalet Sarayı'nda yaklaşık iki hafta önce 4. ve 7. icra dairelerinde ve baro odasından avukatlar ve avukat katiplerinin cüzdan, cep telefonu ve bir avukata ait 2 adet çeyrek altını çalıp kayıplara karışan şüpheliler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheliler E.A. ve T.A. Çanakkale Adliyesinde hırsızlık yapmayı planladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyon sonucu, E.A. isimli şüpheli, üzerinde taşıdığı K.C. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile birlikte Çanakkale Adliyesi girişinde, T.A. isimli şüpheli ise suçta kullanmayı planladığı araç ile birlikte Çanakkale Adliyesi civarında yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler Kocaeli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Şüpheliler emniyet müdürlüğünden çıkışlarının görüntüsü



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)



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4)CAMA KAFA ATTI, YARALANDI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, alkol aldıktan sonra dolmuş durağının camına kafa atan kişi yaralandı.



Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkol aldığı ileri sürülen ve ayakta durmakta güçlük çeken 35 yaşındaki A.A., çevredekiler tarafından otobüs durağına oturtuldu. İddiaya göre, A.A. bir süre sonra otobüs durağının camına kafa attı. Kırılan cam parçalarının başında kesikler oluşturduğu A.A. kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri ve polisler



Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi



Bir vatandaşın olayı anlatması



Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB



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SAVCIDAN, BONZAİDEN ÖLEN GENÇ İÇİN İBRETLİK PAYLAŞIM(EK



5)MADDE VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ UĞRAK YERİ



Bonzaiden ölen Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu tek katlı harabe bina, madde ve uyuşturucu bağımlısı gençlerin uğrak yeri olmuş. Evin içindeki içki şişeleri, kırılmış çakmaklar, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler dikkat çekti. Gencin cesedini bulan mahalle bakkalı 48 yaşındaki Mehmet Doğan, zaman zaman gençlerin binaya geldiği yönünde belediyeye, polise şikayette bulunmalarına rağmen çözüm bulunmadığını söyledi. Doğan, "Geldik burada yatıyordu. Polise, amcasına haber verdik. Sonra ekipler geldi. Vaziyet böyle anlaşıldı. Burası birkaç yıldır kullanılmayan harabe bir yer. Böyle bir olay ilk defa oldu. Ama evin kapısı penceresi yok, boş. Dolayısıyla bu kişiler başıboş olduğu için burayı tercih ediyorlar. Hale bakınca içeride şişeler var. Giren çıkan olduğu için mahalle sakinleri şikayet ediyor. Ev sahibinden izin alınarak yıkılabilir. Çünkü atıl durumda kullanılmıyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Harabe binanın duvarındaki yazılar



-Harabe halindeki odalar



-Bakkal Mehmet Doğan'la röp.



Dosya adı: zngcenazebonzaiek



Süre: (3.35) Boyut: (236 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,



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6)PARKTA ENGELLİNİN CEP TELEFONU GASP ETTİLER



BURSA'da tekerlekli sandalye ile parkta dolaşan engelli bir kişiyi döverek cep telefonunu alan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Bir çok suçtan kaydı bulunan 21 yaşındaki Sümeyye A.,tekerlekli sandalye ile gezen Halil İbrahim Y.'nin yanına yaklaşarak tanışmak istedi. Sümeyye A., bir süre sonra Halil İbrahim Y.'yi döverek elindeki cep telefonu alıp kayıplara karıştı. Sümeyye A. ve olay anında kendisine gözcülük yapan Volkan E., Merinos Mahallesi'nde yakalandı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler, yağma suçundan adliyeye çıkartıldılar.



Görüntü Dökümü:



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Şüpheliler adliyeye çıkartılırken



Detaylar



Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,-



(SÜRE: 0.50 dk.)



(BOYUT: 25mb)