Dha Yurt Bülteni - 13
Bakan Kaya: 16 Nisan'da hain emelleri kalıcı olarak suya düşecek YALOVA'da konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "16 Nisan'da Türkiye'nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek" dedi.
Bakan Kaya: 16 Nisan'da hain emelleri kalıcı olarak suya düşecek
YALOVA'da konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "16 Nisan'da Türkiye'nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek" dedi.
Yalova'da, ilk olarak merkezde Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve partililer eşlik etti. Bakan Kaya, esnafla selamlaşarak karanfil de verdi.
Bakan Kaya, ardından partisinin seçim irtibat bürosunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan ve referandum a son 5 gün kaldığını söyleyen Kaya, "16 Nisan'da bu millet çok önemli bir referandum için sandık başına gidecek. Bu ülkenin dönüm noktası olacak bir tarihi 16 Nisan. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çok güçlü bir evetle, sizlerle birlikte geçireceğiz. Ak Parti'ye 15 yıldır omuz veren, destek veren siz değerli Yalovalılar, siz değerli hemşehrilerimiz, inşallah 16 Nisan'da da çok güçlü bir evetle, istikrarlı yönetim anlayışını Türkiye'nin kalıcı sistemi haline getireceğiz. 16 Nisan niçin çok önemli, 16 Nisan'da Türkiye'nin karşısında hain emelleri olanların bütün emelleri kalıcı olarak suya düşecek inşallah. Sizlerle birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getireceğizö diye konuştu.
"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ HEPSİ BİRLEŞMİŞö
Bakan Kaya, Türkiye düşmanlarının hayır kampanyasına destek olduğunu da ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye düşmanlarının hepsi birleşmiş hayır kampanyalarına destek çıkıyorlar. Bizi Avrupa'ya sokmayan, bizi sınır dışı etmek isteyenler hayır kampanyalarına sahip çıkıyorlar değil mi? PKK'nın hayır kampanyasına, DHKP-C'nin hayır kampanyasına, Türkiye'de o hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün hayır kampanyalarına destek çıkan Avrupa ülkeleri var. 16 Nisan'daki çok güçlü bir evet Türkiye düşmanlarının üzerine korku salacak inşallah. Onlar ne için evet çıkmasın istiyorlar biliyor musunuz? Çünkü evet çıkarsa biliyorlar ki bu ülke çok daha hızlı büyüyecek, çok daha emin adımlarla 2023'e, 2053'e, 2071'e ilerleyeceğiz. Türkiye'nin büyümesinin karşısında kim varsa hayır kampanyalarında birlik olmuş. Bunu çok iyi anlatmamız lazım milletimize. Son birkaç gün Yalova'da siz değerli hanımefendiler çalınmadık kapı bırakmamanız lazım. Son birkaç günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görerek bu meseleyi siyaset üstü bir mesele görerek tüm kardeşlerimize anlatmamız lazım. Bu sizlerin, bizlerin görevi. İnşallah Yalova'dan çok güçlü bir destek bekliyoruz, güçlü bir evet bekliyoruz. Sizlerle birlikte yeni Türkiye'yi kurmak istiyoruz.ö
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bakanın karşılanması
-Esnaf ziyareti
-Konuşması
Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -
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Bakan Yılmaz: 20 bin öğretmen alacağız (2)
"MİLLETE GÜVENİRSEN ERDOĞAN'DAN SONRA KAYGI DUYMAZSIN"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentteki bazı derneklerin açılışlarına katıldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi'ne geçti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen 'Genç kürsü 'programında öğrencilerle buluşan Bakan Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Soru üzerine, 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, "Başkanlık sistemi için Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yetiştirilen isimler var mı?" şeklinde yöneltilen soruya şu cevabı verdi:
"Başkanlık sistemine böyle insan yetiştirip de, 'Bu başkan olsun' denmez. Başkanlığı kim belirleyecek? Millet belirleyecek. Yetki de karar da millettedir. Millet tanımadığını, bilmediğini seçer mi? Seçmez. Millet kumar oynar mı? Oynamaz. Millet, görmüş, tecrübe etmiş, her konuda kendisini ispat etmiş, hem hizmet etmiş hem de kendi değerleriyle uzlaşma içinde olan insanları seçer. Dolayısıyla millete güvenirsen Tayyip Erdoğan'dan sonra da bu makama kimin geleceği hususunda kaygı duymaman lazım. Zaten millete güvensen hiçbir şekilde kaygı yok. Ama millete güvenmediğin zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Ama biz milletimize güveniyoruz. Milletin terazisi şaşmaz."
"EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKMEK PROBLEM OLUR"
Bakan Yılmaz, "Genç bekleyen çok öğretmen var, emeklilik yaşını değiştirseniz iyi olmaz mı?" şeklinde yöneltilen soruya da, "Türkiye'nin yaş ortalaması 78'e çıktı. 65 yaşında emekliliğe ayrılanlar bile hala genç görüyorlar kendilerini, genç hissediyorlar, erken emekli olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla muhakkak gençler var ama bu 65 yaşında emekliliği daha erkene çekersek farklı bir problem olur" diye cevap verdi. Bakan Yılmaz eğitimle ilgili yöneltilen sorulara da, hükümetleri döneminde eğitimde yapılan yatırımlara anlatarak cevap verdi. Bakan Yılmaz söyleşinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, partililer ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü'ne geçen Yılmaz, burada öğrenciler tarafından hazırlanan ok gösterisini izledi.
Görüntü Dökümü:
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-Gençlik kolları programına katılması
-Burada sorulara verdiği cevaplar
-KYK'da ok gösterilerini izlemesi
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, DHA
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Canikli: Birilerine kontrollü Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?
Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, - BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'da muhtarlarla bir araya geldi, Bulancak ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu. Vatandaşlara seslenen Canikli,"16 Nisan'da birilerine kontrollü Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?" dedi.
Giresun'da muhtarlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Canikli, kentte yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Giresun'da binlerce kişinin çalıştığı özel sektör fabrikalarının da bulunduğunu hatırlatan Canikli, "Bunlardan biri Akın Çorap. Damat grubunun fabrikalarında da üç binin üzerinde insan çalışıyor. İki fabrika, iki grupö dedi. Akın Çorap'ta çalışanların yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Canikli şunları söyledi:
"Hemen müdahale ettik. Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil, Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı. Çünkü şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık, büyük çoğunluğu şu anda üretim yapamıyor hale gelirdi. İşşçilerini çıkarmış ve piyasadan çekilmiş olurdu. Aldığımız tedbirlerle hiçbiri batmadı. Onlardan biri de Akın Çorap.ö
Fetullahçı Terör Örgütü'nün, hain, eli kanlı terör örgütü olduğunun 15 Temmuz'dan sonra açığa çıktığını söyleyen Canikli, şöyle devam etti:
"Özellikle belli yerlerde odaklandıklarını, belli yerlerde ve stratejik kurumlarda hakimiyet kurmaya çalıştıklarını, kurduklarını gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, yargı, eğitim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir temizlik yapıldı. Emniyette, yargıda da. FETÖ'den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri de, Emniyet teşkilatı da güçlendi. Görevlerini yapmamışlar, bu toprakları savunmamışlar. Dolayısıyla bu hainlerden temizlendikçe kurumlarımız kendine gelmeye, güçlenmeye başladı. O kadar temizliğin yapılması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri o başarıyı elde etti Fırat Kalkanı operasyonunda. Aynı şey Emniyet için de geçerli. Orada da çok ciddi bir temizlik yapıldı. Şu anda terörle mücadelede bugüne kadar hiç olmamış bir şekilde etkili bir mücadele yürütüyoruz.ö
"BİRİLERİNE KONTROLLÜ OSMANLI TOKADI ATMAYA HAZIR MISINIZ?"
Daha sonra Bulancak ilçesine giderek düzenlenen mitinge katılan Canikli, ilçenin 16 Nisan'da da özel bir görevi olduğunu belirterek, "Bulancak 16 Nisan'da birilerine kontrollü Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?" diye seslendi. Nurettin Canikli, "Herkes duysun, bütün dünya duysun Bulancak'ın gür sesini. 16 Nisan'a hazırlık yapıyor Bulancak. Bu coşku 16 Nisan'ın coşkusu. Çünkü birilerinin kontrollü Osmanlı tokatına ihtiyacı var. Siz bu işi iyi yaparsınız. Bugüne kadar hep yaptınız, ama bazıları anlamadı. Yedi defa Osmanlı tokadını sandıktan çıkardınız ama birileri anlamadı, birilerine yetmedi. 16 Nisan'da daha coşkulu bir şekilde sandıkları patlatacağız inşallahö dedi.
Türkiye'nin ekonomideki dengesinin bozulması için saldırılar yapıldığını anlatan Başbakan Yardımcısı Canikli, "Türkiye dimdik ayakta ve kim ne yaparsa yapsın ayakta kalmaya da devam edecek. Terör örgütlerine maalesef destek veren Türkiye içinde olanlar da var. Onların ekmeğine yağ süren, onlarla birlikte hareket edenler de var. Onlara da sesleniyoruz artık; aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yol çıkar yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu, gittiğin yol çıkar yol değil. Artık bu milletin düşmanlarıyla birlikte hareket etmekten vazgeç. Bu ülkeye düşman birileri varsa bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu onların yanında. PKK terör örgütüne de destek veriyor. CHP milletvekilleri teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıyorlar ağıt. Hep birlikte izledik bunları. Senin ne işin var terör örgütlerinin cenazesinde. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, sen bu ülkenin, bu milletin partisi değil misin yoksa'ö diyerek konuşmasını tamamladı, ardından da vatandaşlara karanfil attı.
Görüntü Dökümü
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-Giresun'da muhtarlarla görüntüler
-Bulancak mitinginde konuşması
-Detaylar
Haber-Kamera: H akan KABAHASANOĞLU DHA
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Kılıçdaroğlu: Yüreğiniz varsa üçünüz değil 33'ünüz gelin (3)
"SAYIN CUMHURBAŞKANI BUNU KANITLARSA KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDECEĞİM, KANITLAMAZSA MÜFTERİ İLAN EDECEĞİZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atalay Düğün salonundaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğiz. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunuyorsa verdiği sözün ya da taahhüdün arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil, darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim ve bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti, kim emniyeti, orduyu teslim etti? Onun için bana biri çıkıp bunu anlatsın."
Görüntü dökümü
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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Hasan BOZBEY / BURSA,
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Erzurum'a 11 Nisan karı
ERZURUM'da aniden bastıran kar, görüş uzaklığını önemli ölçüde düşürdü ve kısa sürede kent merkezini beyaza büründürdü.
Güneyden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı. Nisan ayının ortalarına gelinmesine karşın kısa sürede etkisini arttıran kar, vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Tipili şekilde yağan karı fırsat bilenler fotoğraf çektirmeyi ihmal ettirmedi. Erzurumlular'ın kara alışkın olduğunu belirten vatandaşlar, güneşe hasret kaldıklarını bildirdiler.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları kar yağışının Cumartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi. Uzmanlar, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade etti. Uzmanlar bu gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşeceğini, buzlanma konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kar yağışı
-Vatandaşların yürümesi
-Vatandaşlarla röp.
-Kar topu oynayan çocuk
-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu
-Genel, detay
Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,
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Güroymak'ta PKK sığınağı imha edildi
BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya ait sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Bölmedere Köyü'nün Mezralık Mevkii'nde terör örgütüne ait bir sığınağın güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Bitlis Valiliği açıklaması şöyle:
"11 Nisan 2017 tarihinde Güroymak İlçesi Bölmedere Köyü Mezarlık yakınlarında tespit edilen sığınakta, 6 adet 12 kilogramlık tüp, 7 silah koruyucu yağ, 8 pil, 16 koli bandı, 7 yapıştırıcı, 1 kazma, 2 el feneri, 7 çakmak gazı, 1 fırın, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir.ö
Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -
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Diyarbakır'da patlama; 1 ölü, 4 yaralı (5)
ŞEHİT İŞÇİ KÜRTÇE AĞITLARLA UĞURLANDI
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için düzenlenen cenaze töreninde yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.
Bağlar İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü ek binasında meydana gelen patlama şehit olan sivil memur Yunus Elaltunterin için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, kamu kurum kuşuluşu temsilcileri, şehidin yakınlarının katıldığı tören, cenazenin katafalka konulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından, dua okunmasının arından tören sona erdi.
Yunus Elaltunterin'in yakınları tören alanından Kürtçe ağıtlar eşliğinde uğurladı. Elaltunterin, Bağlar İlçesi'ndeki Alipınar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA İLE GÜNDEME GETİRİLEN TÜNEL İDDİASI İLE İLGİLİ LAR YAYIMLANDI
Diyarbakır merkez Bağlar İlçesinde bulunan, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bugün meydana gelen ve bir sivil memurun şehit olduğu, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor. Valilikten yapılan ilk açıklamada, "Panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği" denilirken, patlamanın emniyet yerleşkesine bitişik olan bir inşaatın altından tünel kazılarak patlayıcı yerleştirilip patlatmak suretiyle meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medyadaki güvenlik hesaplarında, açıldığı belirtilen tünel ve tünelden çıkarıldığı belirtilen toprak dolu torbaların fotoğrafları yayımlanırken, yetkililer, bu konunun da araştırıldığını söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin patlama bölgesinde çalışmaları devam ederken, tünel kazıldığı iddia edilen Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bakan tarafta bulunan binaların olduğu bölgeye polis sivillerin giriş çıkışına izin vermediği görüldü. Sosyal medyadaki güvenlik hesaplarında patlamaya neden olan tünelin bir ucu olduğu belirtilen inşaat halindeki alt katta bulunan odadaya ait olduğu belirtilen fotoğraflarda, duvarda PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torların üst üste konulduğu görüldü. Yine aynı hesaplardaki iddiaya göre, yaklaşık 15 metre uzunluğunda tünel kazılmış.
Paylaşılan fotoğraflar ve tünel iddiaları ile ilgili yetkililer ise, incelemenin sürdüğünü, daha sonra gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi. Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, "Sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği" ifadesine dikkat çekerek, patlamanın bütün yönleriyle incelenip araştırıldığını söyledi.
Görüntü dökümü:
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-Törene katılanlar
-Şehidin yakınları
-Protokolden görüntüler
-Cenazenin tören alanına getirilişi
-Duaların okunması
-Cenazenin uğurlanması
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,-
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Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? (3)
HAYIR PANKARTLARI AÇTILAR
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir mitinginin ardından otobosün ön camından kaldırımlarda yürüyen, dükkanının önüne çıkan vatandaşı selamladı. Başbakan'ı Buca'da vatandaşlar caddenin iki yanındaki kaldırımlarda karşıladı. Yaklaşık 100 kişilik bir grup, otobüsün ön camından el sallayan Başbakan'a üzerinde 'hayır' yazan CHP'nin seçim afişini ellerinde açarak gösterdi. Pois, herhangi bin müdahalede bulunmadı. Başbakan Yıldırım Buca'da Forbes Caddesi girişindeki taksi durağını ziyaret etti. Burada çay içerken şehit annesi olduğunu söyleyen Fatma Tekin, 6 yaşındaki torunu Kıvanç Tekin ile Başbakan'ın yanına oturdu. Başbakan şehit çocuğu Kıvanç'ı kucağına aldı ve öptü ona oyuncak araba hediye etti. Şehit annesi Tekin, "Sonuna kadar evet" diyerek bağırdı.
"ALÇAK SEN KİM OLUYORSUN?"
Başbakan Yıldırım, daha sonra Forbes Caddesi girişindeki meydanda vatandaşlara seslendi. "İzmir efeler diyarı" sözleriyle vatandaşları selamlayan Başbakan, CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarına bir kez daha tepki göstererek şöyle dedi:
"Düşman çizmesine geçit vermeyen şehir İzmir. Atatürk, genç Cumhuriyeti kalkınma hamlesini de İzmir'de başlattı. İzmir gibi Türk tarihinin önemli olan şehri maalesef bazı kendini bilmezler eğer Pazar günü evet çıkarsa, denize dökecekmiş. Alçak sen kim oluyorsun? Sen Pazar günü Gündoğdu'ya gelseydin de orada İzmir'i görseydin. Yüz binler oradaydı. İzmir ancak düşmana geçit vermez. İzmir gelecek hayallerini almak isteyenlere müsaade eder mi? Bizim işimiz evet diyenleri denize dökmek değil. Bizi işimiz yaşatmaktır. Kumpasçılar yeni sistemde işlerini kaybedecekler onu için zıvanadan çıkıyorlar. 80 milyonu kardeş bildik. Hizmet götürdük. Adalet mülkün temelidir dedik. Bütün vatandaşlarımızın taleplerine gerekli desteği verdik. Alnımız ak, başımız dik sizin karşınızdayız."
"ARAMIZA AYRILIK TOHUMLARI SAÇIYOR"
Mevcut sistemin olumsuzluklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazandıklarımızın elimizden gitmemesi gerekiyor. Geleceğimiz için aydınlık yarınlar için evet demeye hazır mısınız? Ülkemizi korumak terörün verdiği zararları ortadan kaldırmak en büyük hedefimizdir. Terör enerjimizi azaltıyor, terör kardeşliğimize zarar veriyor. Türkiye'nin büyümesini yavaşlatıyor. Aramıza ayrılık tohumları saçıyor. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak yetmez. Güçlü kalmak zorundayız. Maalesef zayıf yönetimlerde Türkiye çok şey kaybetti. Her 10 yılda bir darbe Türkiye bunu hak ediyor mu? Türkiye Afrika ülkesi mi? Milletin kararına neden razı olunmuyor? Getireceğimiz sistemde darbe yok. Milletin kararı var. Verdiğiniz karar 5 yıl geçerli olacak. Başka kimsenin kararı geçerli olmayacak. Tek söz sahibi millet olacak. Bu halk oylaması partilerini seçimi değil. Hiçbiri parti seçime girmiyor. Gün memleketin geleceği günüdür. Vereceğiniz her evet oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasırı medeniyetler seviyesine yaklaştıran bir karar olacaktır. Millet birlikte, kararlı bir şekilde gelecek hedeflerine yürüyeceğiz. Tıpkı geçmişte yaptığımız gibi, 16 Nisan sonrasında reform üzerine reformlar yapacağız. Ekonomi şaha kalkacak. İstikrara evet diye Türkiye'ye yatırımcılarını göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz bir bir hayata geçecek."
BELEDİYE YATIRIMLARINI DA ELEŞTİRDİ
İzmir'deki belediyelere yönelik eleştiride bulunan Başbakan Yıldırım, "Belediyelerin bu işlerin altından kalkması için iş yapması lazım. İş oraya buraya gidip başka şehirlerde kitap satmakla, seyahatler yapmakla bu iş olmaz. Buca'da oturacaksın, Buca'nın derdini dinleyeceksin, sorunlarını çözeceksin. Merak etmeyin, onlar çözmezse çözecek irade var. İşte karşınızda. Buca'ya çok güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz. Mevcudu tamamen yeniliyoruz. Tınaztepe'ye büyük şehir hastanesi yapıyoruz. Bin 500 yataklı. İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz. 16 Nisan güçlü Türkiye'nin doğum sancılarıdır" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Mitinge katılanlardan görüntü
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından görüntü.
Hayır pankartı açanlardan görüntü
Polisin aldığı önlemlerden görüntü
Haber: Taylan YILDIRIM - Timur TARLIĞ, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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HDP'den Antalya'da 'hayır' mitingi
HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Antalya'da düzenlediği 'hayır' mitingi, önceki seçimlerde yapılan mitinglerine oranla düşük katılımla gerçekleşti.
HDP, Antalya'da Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum a yönelik 'hayır' mitingi düzenledi. HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile parti MYK üyesi Beyza Üstün'ün konuşmacı olarak katıldığı mitingde polis, güvenlik önlemi aldı. Polis vatandaşları detaylı aramadan sonra miting alanına aldı.
'İKTİDAR SINIRSIZ HARCAMA YAPIYOR'
Ahmet Yıldırım mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın ömrünü doldurduğunu, iktidarın yeni bir rejim getirmeye çalıştığını savundu. Yıldırım, 7 Haziran seçimlerinde hükümetin iktidarı kaybettikten sonra kirli bir savaşa giriştiğini dile getirerek, 80 milyonun barış içinde yaşamaya çalıştığı dönemin çözüm süreci olduğunu söyledi. Seçim döneminde iktidarın yaptığı israfın sınırı olmadığını belirten Yıldırım, bu harcamanın birçok şeyin göstergesi olduğunu kaydetti.
YUH ÇEKİLMEMESİNİ İSTEDİ
Ahmet Yıldırım, mitingde andığı isimler için 'yuh' çekilmemesini isteyerek, iktidarla aynı dili kullanmayacaklarını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:
"Dünya 5'ten büyüktür diyorlar. Birader unutma ki 80 milyon da 1 kişiden büyüktür. Başbakan Binali Yıldırım kendi siyaset hayatını bitirecek paketi onaylar mı? Bakmayın siz miting yaptığına, korkudan yapıyor. Eminim ki Yıldırım 16 Nisan'da kabinde hayır oyu verecektir."
'BABAANNE-ANNEANNE MAAŞLARINA HAYIR'
MYK üyesi Beyza Üstün ise iktidarın kadınların özgürlüğünü istemediğini savundu. Sistemin kadını eve mahkum etmeye çalıştığını belirten Üstün, "6 bin 500 anneanne ve babaanneye bir lokma ekmek parası vererek eve mahkum etmeye çalışıyor. Destek verilecekse herkese verilmeli, hayır diyoruz" dedi. Bu topraklarda kadın şiddetinin çok defa görüldüğünü belirten Üstün, herhangi bir kadına evinde ve sokakta şiddet uygulanıyorsa hiçbir zaman özgür olmadıklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin üst araması
Alana girenler
Partililer halay çekerken
Alandan detay
Beyza Üstün'ün konuşması
Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım konuşması
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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