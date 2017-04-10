Dha Yurt Bülteni-13
1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİLERCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır?
1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FRENİ PATLAMIŞ KAMYON GİBİLER
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmada, "Ana muhalefet partisinin görevi FETÖ'nün safsatalarına borazanlık yapmak mıdır? FETÖ'nün katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol. 'Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü, diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen toplu açlış programına katılmak üzere Çorum'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abide Kavşağı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Tören alanının çevresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişleri ve Türk Bayrakları ile süslendi. Burada konuşma yapan Erdoğan, Çorum'un Cumhurbaşkanılğı seçimlerinde kendisine yüzde 64 oy verdiğini belirterek teşekkür etti. 16 Nisan'da referandum da evet oylarında rekor beklediğini ifade eden Erdoğan, "16 Nisan, demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun. Bu vesileyle bir müjdemi sizlerle paylaşmak istiyorum; İskilip, Alaca ve Osmancık İlçeleri'mize bu yıl, Dodurga, Mecitözü ve Oğuzlar İlçeleri'mize 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığıyla tanıştırıyoruz. İsviçre'den Amerika'ya İtalya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde Çorumlu kardeşlerimizin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Çorum'un taleplerini çok iyi biliyorum. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmıyoruz. Bizim gözümüzde 81 vilayetimizin tamamı eşittirö diye konuştu.
ÇORUMUN KAHRAMAN EVLATLARI DESTAN YAZDI
Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalınamayacağını dile getiren Erdoğan, "Yoksa yaptığın iş sadece koltuğu işgal etmektir. Çorum şehit ve gaziler diyardır. İstiklal Savaşımızda en fazla şehit veren illerimizden olan Çorum'un 1510 istiklal madalyası var. Bugün de Çorumlu yiğitler, kim var denildiğinde ben varım diyerek öne çıkar. Milletin istikbali söz konusu olduğunda ilk safta onlar çarpışıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Çorum'un kahraman evlatları destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dostum Erol Olçok bunlardan biridir. Abdullah Tayyip işte bu yiğitlerden biridirö diye konuştu.
SEN NİYE KAÇIP GİTTİN?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında bir şeyler söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün gazetelerinde 'Türkiye'de darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım' diyordu. Bugün Sabah Gazetesini okudunuz değil mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Saat 23.15 kaçıyor. Ben de yaklaşık 03.30 gibi oradaydım. Şimdi o programda diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim' diyor. Ey Kılıçdaroğlu ben bütün milletime çağrıyı yaptım. Benim milletim meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da onbinler vardı. Sen niye kaçıp gittin. Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine vatandaşınla orada kalaydın ya. Neden kaçtın. Bu iş kürekle değil yürekle olur. 'Ben diyor açıklamalarımı yaptım darbeye karşıyım' diyor. 7 Ağustos Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. İlk başta olumsuz cevap geldi. Fakat o kadar sıkıştırdılar ki onu, son gün geliyorum dedi. Sonra açıklama yaptı. Ben Yenikapı ruhunu paylaşmıyorum dediö diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeciler, hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına değil benim de yüreğimden canımdan bir parça kopardılar. Buradan bir kez daha bir hilal uğruna batan güneşlerimiz olan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim onları Peygamber efendimize komşu eylesin. Bu vesileyle bugün kutladığımız polis haftası nedeniyle polis teşkilatımızın tüm şehitlerine rahmet diliyorum. Şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar. Bizde kovalıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' dediğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: "Kardeşlerim bunun bu yaptığı ilk değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırmaya çalışıyor. Delikanlıca hatasını kabullenmek varken yeni hezeyanlara giriyor. Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. İnsanda 249 şehide karşı saygı olur. İnsanın gece boyu sokaklarda tanklara göğsünü siper edenlere karşı saygı olur. Bak Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla birlikte F16'lar üzerimizden geçerken biz Yeşilköy'de oturduk operasyonu yönettik. Ertesi gün öğlene doğru bu iş bitirildi. 29 gün sabahlara kadar benim milletim meydanlardan kopmadı. Ana muhalefet partisinin görevi FETO'nun safsatalarına borozanlık yapmak mıdır? FETO'nun katillerini aklamak mıdır? Dürüst ol! 'Cumhurbaşkanı Başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Şu anda tüm FETÖ'cüleri cezaevine atan kim? Bir hukuk süreci işliyor. Bundan sonrası yargıya ait. Sen bunları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Biz bu milletin faydası neyse onun için çalışacağız. Freni patlamış kamyon gibiler. Bir gün FETÖ'cü diğer gün bölücü örgütle arkadaşlık yapıyorlar.
Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -
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BAKAN ÖZLÜ: YETKİLERİ DAĞITTIĞINIZ ZAMAN KARAR ALMANIZ ZORDUR (EK)
2)SİFTAH YAPMAYAN İŞYERİNDEN TİŞÖRT ALDI
Bakan Faruk Özlü, Akçakoca'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Özlü, İskele Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda esnafla sohbet etti. Bakan Özlü, İskele Caddesi'nde girdiği butik sahibi Gülçin Deniz'in, "Daha siftah yapmadık" demesi üzerine, "Siftahı biz yapalım o zaman" diyerek tişört satın aldı. Bakan Özlü, taksi durağına geçerek taksici esnafı ile de görüştü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
Haber: Ayşenur YAMAN / DÜZCE (Akçakoca),
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3)CHP'Lİ BALBAY: BAŞBAKAN GİZLİ HAYIRCI
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandum da 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor, Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor" dedi.
Referandum çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne gelen Mustafa Balbay, vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.
Balbay, referandum da ibrenin hayıra döndüğünü savundu. Balbay, "İstanbul'da evetin yüzde 51 olduğunu belirtmiştim ancak bu ibre durmadan değişkenlik gösteriyor. Anket totocular işsiz kaldı. Özellikle Cumhurbaşkanının İstanbul mitinginden sonra hayır oylarının geleceğe hazırlandığını gösteriyor. İzmir mitinginde de Sayın Cumhurbaşkanının 'Evet diyen de hayır diyen de bizim için saygındır' demesini kendisini hayır'a hazırladığını gösteriyor" diye konuştu.
"BAŞBAKAN YUTKUNARAK KONUŞUYOR"
15 Temmuz gecesi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çeşitli suçlamalar yöneltildiğini ve buna gerekli cevaplar da verildiğini belirten Mustafa Balbay şunları söyledi:
"Ben bu tüm gelişmeleri bir kenara bırakıyorum ve somut bir şey soruyorum, 15 Temmuz gecesinin aydınlatılması için başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek'in yaptığı bir komisyon kuruldu ve komisyon raporu açıklanmadı. Soruyorum; bu komisyon raporunu niçin açıklamadı? 15 Temmuz gecesi, geleceğimiz ve ülkemiz için aydınlanmalıdır. Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor. Sunucu soruyor, 'Efendim siz son kez Başbakan olarak ekranlara çıkıyor olabilirsiniz, Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı olma durumundasınız' dediğinde sayın Yıldırım 'Ona millet karar verir' dedi. Bu durum Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor. Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor. Demek oluyor ki evetin başına 'Havet' koymuş görünüyor ve haftaya gizli bir hayırcı olarak başlamış görünüyor."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Balbay'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), -
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4)OTOMOBİL EVİN ÇATISINA UÇTU
ESKİŞEHİR'de virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak tek katlı evin çatısına uçup yere düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay gece saatlerinde Huzur Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Serkan Dalgıran yönetimindeki 26 RY 898 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp 61 yaşındaki Saffet Karabulut'a ait tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıdan evin önüne düşen otomobilin sürücüsü Serkan Dalgıran yaralandı. Dalgıran kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Ev sahibi evli 3 çocuk babası işçi emeklisi Saffet Karabulut, "Geceleyin büyük bir gürültüyle uyandık. Biz deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda otomobilin çatımızın üzerine uçup daha sonra da evimizin duvarının yanına düşmüş olduğunu gördük. Açılan hava yastığı sayesinde sürücü yaralı olarak kurtulmuş" dedi.
Saffet Karabulut evlerinin yanına TOKİ konutlarının yapılmasının ardından yeni bir yol açıldığını, bu yola gece alkollü kişilerin araçlarıyla gelip kent manzarasını izlediklerini ve sabaha kadar müzik çalıp gürültü yaptıklarını söyledi. Yeni yolun kenarında bariyer olmadığı için evlerini tehlikede olduğunu ifade eden Karabulut belediye yetkililerinin buraya bariyer yapmalarını ya da duvar örmelerini istedi.
Görüntü dökümü:
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-Evin önündeki kaza yapan otomobilin,
-Otomobilin yedek tekerinin parkhalindeki otomobilin üzerindeki görüntüsü,
-Evin sahibi Saffet Karabulut'un konuşması,
-Kaza yapan aracın görüntüsü,
-Araçtan çıkan ses kolonunun görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,
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5)OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN ANNEANNE VE TORUNA ÇARPTI
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde kaldırımda yürüyen 65 yaşındaki Ümran Yalınca ile bebek arabasında bulunan 2 aylık torunu Miray Meriç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi'nin kullanarak şehir merkezinden, Mehmet Gemici Cennet Parkı yönüne giden 23 yaşındaki Seydi Ali Çınar yönetimindeki 22 UK 953 plakalı otomobil, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı önünde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, Ümran Yalınca ve 2 aylık torunu Miray Meriç'in içinde bulunduğu bebek arabasına çarptı. Yalınca ve devrilen bebek arabasından kaldırıma düşen Miray Meriç yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi komutanlıktaki askerler yaptı. Ümran Yalınca ile torunu Miray Meriç, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Seydi Ali Çınar da, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri genel
-Kaza yapan araç
-Kaldırım genel gör.
-Polis araçları
-Kaza yapan araçlar
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
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Kayseri'de, merhum liderlerin fotoğraf ve mesajları asıldı (EK)
6)SP, SEÇİM KURULU'NA ŞİKAYET ETTİ
Saadet Partisi, bu konuda Kocasinan 2'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da başvurarak, söz konusu afişlerin kaldırılmasını talep etti. Seçim Kurulu'na, SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan imzasıyla yapılan başvuru dilekçesinde şöşye denildi.
"Partimizin Genel Başkanı iken vefat eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı ve partimize ait rozet ile çekilmiş fotoğrafını kullanmak suretiyle bölgenizdeki pek çok noktaya logosuz, isimsiz ve kim tarafından asıldığı belli olmayan pankartlar asılmıştır. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak asılan bu izinsiz pankartların bir an önce kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.Diğer yandan, yapılan başvurunun ardından, afişlerin Saadet Partisi Gençlik Kolları üyelerince bulundukları yerlerden kaldırıldıkları belirtildi. Saadet Partisi İl Başkanı Arıkan da, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine bu akşam afişlerin hepsinin kaldırılacağını söylediğini aktardı.
KAYSERİ-DHA
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7)KAYYUM BAŞKANLAR, 43 KADIN MERKEZİN FAALİYETİNİ DURDURDU
DEMOKRATİK Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Emine Özmen, İçişleri Bakanlığı'nca bölgedeki belediyelere atanan kayyumlarla ilgili hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Bölgedeki 85 belediye başkanının görevden alınarak, bunların yerine kayyum atandığını belirten Özmen, bu belediyelerdeki 43 kadın merkezinin faliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.
DBP tarafıdan hazırlanan, 'Yerel yönetimler kadın ve kayyum raporu' DBP Genel Merkezi Danışma Bürosu'nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. DBP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emine Özmen, hazırlanan raporu açıkladı.
Kayyum atamaları yapılmasının ardından belediyelerde çalışan 2 bin 22 işçinin işine son verildiğini belirten Özmen, 585 memurun ise açığa alındığını anlatarak, "11 Eylül 2016 tarihinden itibaren 25 Mart 2017 tarihine kadar 85 DBP'li belediyeye kayyum atanmıştır. Halkın seçimle yönetime getirdiği DBP'li belediye eşbaşkanları ve meclis üyeleri; ya tutuklanmış, ya da görevden uzaklaştırılmışlardır. Tutuklanan kadın eşbaşkan sayısı ise 34'dür. Bu kapsamda 43 kadın merkezimizin bulundukları il ve ilçelerde kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele ile ilgili çalışmaları, kadın mücadelesi ekseninde geliştirmiş olduğu farkındalık ve hizmetler kayyumların ilk hedefi haline gelmiş ve durdurulmuştur" diye konuştu.
Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR, -
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8)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARETTEN TUTUKLANDI
TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde, seçim aracında bulunan mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mermer ustası 40 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, tutuklandı.
Ergene İlçesi'nde CHP'liler referandum çalışmaları kapsamında dün minibüsle kurulan pazar yerine gitti. Partililer burada araçtan inip çalışma yaptığı sırada minibüse giren Hüseyin Korkmaz, eline mikrofonu alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeye başladı. Olayı gören CHP'liler Korkmaz'ın elinden mikrofonu alıp, araçtan indirdi.
Olayı ihbar alan Yeşiltepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri Korkmaz'ı gözaltına aldı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Mehmet YİRUN / ERGENE(Tekirdağ), (DHA
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9)KOLUNA RUS ŞAİRİN İSMİNİ DÖVME YAPTIRAN KADIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan ve Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının 25 yaşındaki Serpil Durmuş olduğu ortaya çıktı.
Merkez Çukurova İlçesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapanlar, 28 Mart'ta su içerisinde bir kadın cesedi buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı saptandı. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının yapılan ön otopsisinde suda boğularak öldüğü anlaşıldı.
Rus Edebiyatı'nın 1800'lü yıllarda önde gelen isimlerinden olan ve Rusya'ya romantizmi getirmesiyle tanınan şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının, eğlence yerlerinde çalışma olasılığını göz önünde bulunduran Cinayet Bürosu ekipleri, kafeterya ve barları tek tek dolaştı, ancak kimliğini belirlemeye çalıştı.
Bu sıra Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Eşi Durmuş, cesedin 5 Nisan'da kayıp başvurusu yaptıkları üvey kızı Serpil Durmuş'a ait olabileceğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'na giden Durmuş, cesedi teşhis etti. Eşe Durmuş, genç kızın sürekli Rus yazarların kitabını okuduğunu, evin duvarlarına da Rus yazarların isimlerini yazdığını, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.
Serpil Durmuş'un cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.
Fatih KARAÇALI/ ADANA,
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