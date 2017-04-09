Dha Yurt Bülteni-13
1)YILDIRIM: HİÇKİMSE EVET- HAYIR DİYENLERİ AYRIŞTIRAMAZ BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingte yaptığı konuşmada, "Yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık, kutuplaştıran ayrıştıran olmadık, hep gönül diliyle konuştuk. Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu.
1)YILDIRIM: HİÇKİMSE EVET- HAYIR DİYENLERİ AYRIŞTIRAMAZ
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingte yaptığı konuşmada, "Yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık, kutuplaştıran ayrıştıran olmadık, hep gönül diliyle konuştuk. Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. 'Evet' diyenler bu ülkenin ne kadar onurlu evladı ise 'Hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu ülkenin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşımızı 'Evetçiler' diye ayırmadık. Hiçkimse 'Evet'- 'Hayır' diyenleri ayrıştıramaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda miting yaptı. Mitingte önce Başbakan Binali Yıldırım platfroma çıktı ve kalabalığa, "Sıcaklığın samimiyetin şehri İzmir" diyerek seslendi. "İzmir bugün adam gibi adam, Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlğıyor" diyen Yılıdırım, İzmir'in Mustafa Kemal Atatürk'ü, Adnan Menderes'i bağrına bastığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İzmir, 1930 yılında Türkiye'nin ilk demokrasi denemesinde önde giden kent olmuştur. Atatürk'ün teşviği ile Serbest Fırkayı kuran Fethi Bey kuruluşunu burada yaptı. İzmir 1930'da Fethi Bey'i muazzam bir kalabalıkla karşıladı. İzmir demokkrasiye hasretti. Baskılardan yılmıştı, İzmir huzur istiyordu, yatırım istiyordu, özgürlük ve demokrasi istiyordu. Onbinlerce İzmirli Fethi Bey'i bağrına bastı. Bir polis kurşunu ile 14 yaşında bir genç hayatını o gün kaybetti. Çocuğun babası, oğlunun naaşını kucağına alarak Fethi Bey'in önüne geldi. 'İşte sana ilk kurbanımız bizi tek parti zulmünden kurtar artık' dedi. Ne yazık ki 1930'daki o demokrasi denemesi başarısız oldu. 1946'da Demokrat Parti kurulduğunda yine İzmir en öndeydi. İzmir evladına hemşehrisine Adnan Menderes'e sahip çıktı. İzmir o gün bir kez daha demokrasi ve özgürlük mücadelesinde en önde yer aldı. 1946 seçimlerinde İzmir, DP'ye yüzde 70 oy verdi. 1950 seçimlerinde İzmir DP'yi tek başına iktidara getirdi."
'İZMİR'İ KORKUTAN OLMADIK'
İzmir'in Adnan Menderes'ten sonra cezalandırıldığını öne süren Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Akdeniz'in huzur limanı İzmir, yatırımlardan hizmetlerden hakkını alamadı. Biz Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir şey öğrendik. Şehirlerimize, memleketimize hizmet ederken eser bırakırken kriterimiz ölçümüz asla siyaset olmadı, asla oy oranına bakmadık. 'Kim oy verdi', 'Kim vermedi' diye düşünmedik. Önümüzden sandık kalktıktan sonra oyları bir kenara bıraktık, Türkiye'nin tamamı için projeler yaptık, hizmetler yaptık. İzmir'i korkutan olmadık. İzmir'de yaşam tarzı üzerinden istismar siyaseti yapmadık, kutuplaştıran ayrıştıran olmadık, hep gönül diliyle konuştuk. Biz konuşmadık eserlerimiz konuştu. 'Evet' diyenler bu ülkenin ne kadar onurlu evladı ise 'Hayır' diyenler de o kadar onurludur. Onlar da bu ülkenin evladıdır. Biz memleketimizi, vatandaşımızı 'Evetçiler' diye ayırmadık. Hiç kimse 'Evet'- 'Hayır' diyenleri ayrıştıramaz. Biz 9 Eylül'de düşmanı denize birlikte döktük. Bu ülkenin bir evladı, silahı, kazması, baltası, ağzında dualarıyla Anadolu'nun ortasında başlayan bu mücadele İzmir'e kadar devam etti. Ege'de düşmanı denize döktük. Kurtuluş Savaşı'nı birlikte zaferle sonuçlandırdık. Cumhuriyeti birlikte kurduk. Bu zafer bizimdir, hepimizindir. Hiç kimse cumhuriyetimize el ve dil uzatamaz."
'İZMİR BU EDEPSİZLİĞİ ASLA KABUL ETMEZ. EDER MİSİN İZMİR?'
Başbakan Binali Yıldırım, referandum da 'Evet' çıkması durumunda 'İzmir'den denize dökme' tartışmasını başlatan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek şöyle konuştu: "Hiçkimse aynı zamanda bu ülkenin evlatlarını 'Evet' dediler diye denize dökme densizliğinde terbiyesizlik yapamaz, tehdit edemez. Bu ayrıştırıcı bir dildir. Bölücü bir dildir. Kutuplaştırıcı bir dildir. Siyasetin dili bu olamaz. İzmir bu edepsizliği asla kabul etmez. Eder misin İzmir? O halde 16 Nisan'da bu değişikliğe çoğunlukla büyük bir 'evet' diyerek bunun cevabını vermeye hazır mısın İzmir. Hazır mısınız? İzmir yine muhteşemsin. Kemal Kılıçdaroğlu sadece 'hayır' diyor. Bunların bildiği bir şey var. O da 'İstemezük.' 'Yol, havalimanı, hızlı tren yaptırmam. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Konak Tüneli'ni yaptırmam. İstanbul- İzmir Otoyolu'nu yaptırmam.' Bunların ağzından 'Yaptırmam'dan başka bir söz duydunuz mu ey İzmir? Söylemedikleri tek bir yalan iftira kalmadı. Şimdi başladılar bir siyasi partinin temsilcisine yakışmayacak tehditler savunuyorlar. Bu aziz milleti İzmirlileri tehdit etmeye sizin haddiniz ve hakkınız yok. Bizim Yunanı denize döktüğümüz gibi onlar da 'Evet' diyenleri denize dökecekmiş. 'Hayır' çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceklermiş. Bu kadar seviyesiz gözü dönmüş, milletin yararına söz söyleyemeyen bu siyasetçileri bu millet hak etmiyor. Esasen CHP de hak etmiyor. O partiye gönül verenler de hak etmiyor. Kılıçdaroğlu, Yenikapı'da başka şeyler söylüyordu. Şimdi FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya başladı. 'Kontrollü darbe' laflarıyla 80 milyon vatandaşımızın bu zaferine gölge düşürüyor. Bu kahraman milletin 15 Temmuz direnişi, dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. İzmir, 15 Temmuz gecesi ülkeye sahip çıktı. Ey Kılıçdaroğlu, ne senin gücün ne de Pensilvanya'nın gücü bu zaferi gölgeleyemez. 15 Temmuz'da nasıl Pensilvanya milletin tokadını yedi. Bu milletin refah büyük ekonomi yürüyüşünü durduramazsın Kılıçdaroğlu."
İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI
Başbakan Binali, İzmir'e 12 yılda 41 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, kentin doğalgazla tanıştırıldığını, Bayındır, Selçuk ve Kınık'a bu yıl içinde doğalgaz verileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, İzmir yatırımlarını şu sözlerle anlattı: "Üniversitelerimizin sayısını artırdık. Yurt kapasitesini 10 binden 16 bine çıkardık. 2002 yılında 23 olan mavi bayraklı plaj sayısını 47'ye yükselttik. Gördes Barajı ile 2050 yılına kadar İzmir'in içme suyu sorunu yok. Tüm engellemelerine rağmen Konak Tüneli'ni hizmete aldık. 21 milyon İzmirli kullandı. Adnan Menderes Havalimanı'nı Türkiye'nin en modern havalimanı yaptık, yolcu kapasitesi, 2 milyondan 12 milyona çıktı. 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarım kalan kaderine terk edilen İZBAN'ı yaptık. 363 milyon İzmirli hemşehrimiz İZBAN'la Aliağa'dan Torbalı'ya kadar seyahat etti. Şimdi Selçuk'a ve Bergama'ya da uzatıyoruz. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu bağlantı hattını tamamladık. 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına başladık. İlçelerde 9 hastane daha yapıyoruz. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu yapıyoruz. Bu projenin toplam bedeli 30 milyar lira. Helal-i hoş olsun İzmir'e. Bu proje bittiğinde Osmangazi Köprüsü'nden geçerek 2 saat 50 dakikada gideceksiniz. İzmir- Ankara hızlı tren Afyon'a kadar bitti. 2020 yılına kadar İzmir- Ankara hızlı treni bitmiş olacak. İzmir- Ankara trenle 14 saatte gidiliyor. Hızlı tren bittiğinde 3.5 saatte Ankara'da olacaksınız. Avrupa'nın en gelişmiş lojistik merkezini Kemalpaşa'da yapıyoruz. Kuzey Ege Limanı'nı Çandarlı'da yapıyoruz. Yiğitler Barajı'nın temelini attık, 7 adet baraj yapımı devam ediyor. İzmir sporda Türkiye'nin ilk köklü şehirdir. İzmir'e üç yıldır üç stat yapacağız, sürekli dava ediyorlar, karşı çıkıyorlar ama onlara rağmen hayırcılara rağmen istemezükçülere rağmen Karşıyaka'ya 15 bin kapasiteli, Göztepe'ye 15 bin kapasiteli stat yapıyoruz. 20 bin kişi kapasiteli Alsancak Stadını yapıyoruz. Bütün engellemelere rağmen statlarınızı yapıyoruz. Siz de lütfen bu istemezükçülere gereken dersi verecek misiniz? İzmir bu sefer kendine yakışanı yapacak. Biz İzmir'e inanıyoruz, güveniyoruz. Sadece Gündoğdu'da bu kalabalıkla günün gözü tutulmadı, denizde de reislerimiz takımlarıyla tekneleriyle 16 Nisan için müjde veriyor."
NOTLAR
Evet Platformu tarafından yapılan hazırlıklarda 40 metre genişliğinde 10 metre yüksekliğinde çelik konstrüksiyondan sahne kuruldu.
Kordon'da alana bakan apartmanlar, 10x15 metre ebatlarındaki renkli meç kumaşlardan yapılan 'evet' bayraklarıyla donatıldı. Bayraklarda 'Milletin kararı evet', 'Memleket meselesi, söz konusu vatan', 'İzmir genci efedir, oyu elbette evettir' gibi sloganlar yer aldı.
Gündoğdu'da 40 metre genişliğinde 10 metre yüksekliğinde çelik konstrüksiyondan hazırlanan sahne, konuşmacıların yüzü Cumhuriyet Meydanı'na dönük olacak şekilde kuruldu.
Geniş güvenlik önlemleri alınan mitingde görev yapmak üzere çevre illerden de çok sayıda polis İzmir'e geldi. Yalnızca alanda 3 bin 500 polisin görev aldığı bildirildi.
Alana girişler Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki arama noktasından sağlandı. Alana girmek isteyenlerin Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamalar dışında her hangi bir partiye ait bayrak, flama ve döviz sokmasına izin verilmedi. Arama noktasından geçenlere, Türk Bayrağı, üzerinde 'Evet' yazılı olan flama ile şapka dağıtıldı. Alanın farklı noktalarında da su dağıtımı yapıldı.
Alana girişler Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki arama noktasından sağlandı. Alana girmek isteyenlerin Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamalar dışında her hangi bir partiye ait bayrak, flama ve döviz sokmasına izin verilmedi. Arama noktasından geçenlere, Türk Bayrağı, üzerinde 'Evet' yazılı olan flama ile şapka dağıtıldı. Alanın farklı noktalarında da su dağıtımı yapıldı.
Apartmanların önüne üzerinde, 'Evet söz de karar da milletin', 'Daima Millet, kararımız Evet', 'Vatan size minnettar' yazılı kentteki Adliye saldırısını kahramanca önleyen şehit polis Fethi Sekin'in dev afişleri asıldı. Alanı gören bölümlere ayrıca, 'İzmir diyor ki, karar, denetim söz benim, vatan bayrak millet benim. Yurduma hain eli değecekse, onu denize dökecek de benim. Daima millet, kararımız evet', 'İzmir'in genci efedir. Oyu elbet, Evet'dir. 18 yaşında, gerekirse şehit de olurum vekil de' ile 15 Temmuz gecesi Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşların fotoğrafının bulunduğu, 'Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı dev pankartlar asıldı. Alanın farklı yerlerine de yine Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları asıldı.
Miting alanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri, dev Türk Bayrağı, kırmızı beyaz balonlarla süslendi.
Yüksek binalarda Özel Harekat polisleri görev yaparken, polis havadan ve denizden de miting alanı çevresinde önlem aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da miting alanı açıklarında önlem aldı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne MİLGEM Projesi kapsamında inşaa edilen yerli savaş gemisi 'Heybeliada Fırkateyni' de miting alanı açıklarına demirledi.
Miting için kent dışından sabahın erken saatlerinde otobüslerle İzmir'e gelenler erken saatlerde miting alanına girmeye başladı. Saatler öncesinden alanı dolduran kalabalık, farklı noktalara yerleştirilen dev ekranlardaki görüntüleri izleyip propaganda için hazırlanan müziklere eşlik etti. Yorgun düşen bir çocuk babasının omzunda uyuması renkli görüntü oluşturdu.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, miting hazırlıkları yapılırken vince çıkıp direkler arasına 'evet' bayrakları astı.
AK Partili yöneticiler, miting fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından 'İzmirEVETdiyor' etiketiyle paylaştı.
Gündoğdu Meydanı'na gelen binlerce vatandaş arama noktalarında detaylı kontrolden geçirildikten sonra alana alındı.
Babasının omuzlarına aldığı 2-3 yaşlarındaki bir çocuk başını babasının başının üzerine koyarak uyuyakaldı.
Alana toplam 70 seyyar tuvalet kuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Başbakan Yıldırım ın konuşması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın konuşması
-Miting detay görüntüleri
Taylan YILDIRIM- Tufan HAMARAT- Timur TARLIĞ-Mücahit BEKTAŞ-İZMİR, -
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MARDİN SAVUR'DA 7 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
2)MARDIN VALİLİĞİ: ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU
MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı bu nedenle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde il Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak başlatılan operasyon kapsamında Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre, aralarında biri üst düzey olmak üzere 7 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MARDIN VALİLİĞİ: ÖLDÜRÜLEN PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU
MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Mardin Valiliği, güvenlik güçleri tarafından Artuklu ve Savur ilçesi sınırlarında düzenlenen operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bornova 2'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur Bölge Sorumlusu, Gap - Urfa Bölge Sorumlusu, Artuklu Sorumlusu ve Bismil Bölge Sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir"denildi.
Görüntü Dökümü:
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Bölgedeki helikopterden görüntü
Çatışma görüntüsü
Haber - Kamera: MARDİN, -
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3)BALON KAZASINDAN SONRA SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTI
Nevşehir' teki balon kazasında Tofaş' ta oynayan basketbolcu Juan Palacıos da nişanlısıyla birlikte yaralandı. Kendisi hafif yaralanan Palacıos, kazanın ardından cep telefonuyla sosyal medya hesabı üzerinden bir süre canlı yayın yaptı Daha önce Pınar Karşıyaka da şampiyonluk yaşayan Palacıos bir süre önce Tofaş' a transfer olmuştu
Görüntü Dökümü
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-Palacıos un cep telefoünuyla yaptığı yayından görüntü
NEVŞEHİR/DHA
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4)AKŞENER: 'MERAL HANIM TUTUKLANDI' DEDİLER, SEBEP NE? BİR AVUKATA 'MERHABA' DEMİŞİM
Eski MHP'li Meral Akşener, "Kul hakkına ortak olmayacağız. Kul hakkı alanlardan hesap sormak için 16 Nisan'da 'hayır' diyeceğizö dedi.Malatya'da bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Akşener, "16 Nisan'da 18 maddelik bir anayasa referandum una gidiyoruz. O maddelerin içerisinde sizlerin geleceğine, işinize ve gücünüze, hayatınızı idame ettireceğiniz daha büyük, daha rahat bir Türkiye'nin ortaya çıkartılması için tek bir madde yok. Ama bu 18 maddenin içinde seçilecek kişinin 'savaş' ilan edebileceği bir yetkinin o kişiye verildiği bir madde var. Sayın Cumhurbaşkanı 'ben ne aldatıldım, ne aldattım' diyor. 'Oslo'dan haberim yoktu' dedin demek ki aldatılmışsın. 'Dolmabahçe'den haberim yoktu' dedin demek ki aldatılmışsın. Çıktın 2005'te Diyarbakır'da 'Kürt sorunu vardır, çözümü benim meselemdir' açılım süreci başlattın. Sonra açılımı saçılım haline getirdin, 'beni kandırdılar' dedin. 'Esad kardeşimizdi' Esed oldu, diye Esed olduğu bilinmiyor. Cümbür cemaat Suriye'ye girildi. Suriye'den 3,5 milyon mülteci geldi ve Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Şuanda internet üzerinden Suriye vatandaşlığına geçmek için Türk gençlerinin en büyük gayreti gösterdiğini biliyor musunuz? Çünkü üniversiteye imtihansız giriyorlar. Çünkü burslar onlara herhangi bir soru sorulmadan veriliyor. İşe girme imkanları var. Sizin evlatlarınız belki sizin haberiniz yok internet üzerinden Suriye vatandaşlığını alsak, Türkiye'de bize hangi faydaları getirir diye araştırıyorlar. Müracaatları var. 'Aldatılmadık' diyorsunuz ama aldatılmışsınız. Aldatılma hikayesi çok uzun, 200 sayfalık kitap olur. En güzel ders 16 Nisan'da hayır ile olacakö ifadelerini kullandı.
Akşener, "Bize 'terörist' diyorsunuz. 'Hayır' tercihinde bulunan herkese 'terörist' diyorsunuz, en büyük kul hakkı budur. Bize 'FETÖ'cü, hain' diyorsunuz. Siz önce sağınıza, solunuza bakacaksınız sonra aynaya bakacaksınız orada teröristi, haini göreceksiniz.ö Diyerek cümlelerini şöyle sürdürdü:
"2010 referandum unda bize işiniz düştü rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu'nun idama giderek yazdığı mektubu ağlayarak okudunuz. Sonra bize de dediniz ki '12 Eylül ile hesaplaşmak istemiyorsunuz.' Sonra bize dönüp dediniz ki 'vesayetten yana mısınız?' Pensilvanya'daki zatta 'bütün ölüleri kaldırın getirin 'evet' oyu kullanılsın' dedi. 2010'da bizi referandum un 12 Eylül gününe kadar 'cici cici' dediniz, referandum bitti, o andan itibaren biz ırkçı, faşist, kafatasçı olduk. O gün bizi, bu milleti, kadınları kandırdınız, erkekleri aldattınız. Ben bir fakir kadınım, benim partim yok attılar biliyorsunuz. Kendi kendime geziyorum. Allah razı olsun siz beni destekliyorsunuz. Açık, net 'hayır' diyerek geziyorum. O kadar ızdırap, o kadar hakarete uğradım ki gün aşırı diyorlar ki 'Meral hanım tutuklandı' Sebep ne, bir avukata 'merhaba' demişim. Buyurun gelin ama kendi seçtiği dört yaveri FETÖ'cü çıkanlarda yargılanırsa buradayım. Bize salon verdirmediler, elektriklerimizi kestiler, meydanlara inmemizi engellediler. Ama biz ne yaptık, kapı kapı, dükkan dükkan gezdik. Siz her türlü engeli koyarak bizi geride bırakacağınızı mı zannettiniz? Bizi milletin gönlünden de mi çıkarıp atacaksınız? Sosyal medyada örgütlendik, hayırlı bir yolculuğa çıktık ve milyonlarca insan bu yolculuğa katıldı. Biz, kadınıyla erkeğiyle, Doğu'suyla Batı'sıyla, Kuzey'iyle Güney'iyle, genciyle yaşlısıyla Türk milletiyiz. Bu anayasadan medet umuyorlar. Gözlerine bakın tükenmişliği göreceksiniz. Tükenmişliğin getirdiği öfkeyi göreceksiniz. Size fabrika açamayacaklarını, çocuklarınız için istihdam alanlarını yaratamayacaklarını biliyorlar. Ama sürelerini uzatabilmek, kendilerini çoluk çocuklarını bir hukuki zeminin içine koyabilmek amacı bu 18 maddelik 'Türk tipi' deniliyor, Türk'e hakarettir, bu millete hakarettir. Onların gözünde bir karanlık, tükenmişlik, umutsuzluk, sevgisizlik var. Sizlerin gözlerine baktığımda umut var, bu işe 'dur' diyecek bir irade var. Meşhur bir 'one minute' vardı. Rabia ile gezdiler. Filistin'de, Gazze'de namaz kılınacaktı, ziyaretler yapılacaktı. Şimdi rabiayı sadece bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın Bahçeli'nin yaptığı mitinglere görüyoruz. Gazze'de kılınacak namaz nerede? Gazze ve Filistin, İsrail'de müzakere masalarında terk edildi.ö
Görüntü Dökümü
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-Meral Akşener in konuşması
-Detay görüntüler
MALATYA/DHA
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5)BAKAN TÜFENKÇİ YAĞIŞTAN DOLAYI 2 KEZ DAĞILAN KALABALIĞA 3'ÜNCÜ KEZ HİTAP ETTİ
REFERANDUM çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, iş dünyası ile buluştuktan sonra Yeşilli İlçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Tüfenkçi, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in ısrarı ile yağıştan dolayı iki kez dağılan ilçe halkına üçüncü kez hitap etti.
Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'yi Vali Mustafa Yaman, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ve çok sayıda kişi karşıladı. Havaalanındaki karşılamanın ardından Tüfenkçi ve beraberindekiler bir düğün salonunda esnaf ve işadamlarının katıldığı 'Mardin iş dünyası ile buluşma' toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Mardin'in gelişmesi ve dönüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek,"Mardin'in dönüşmesi Türkiye'nin dönüşmesi demektir. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi sağladığımız sürece hem bölgede hem de dünyada çok farklı bir konumda oluruz.Ülkenin bir yeri kaybederken bir yerinin kazanması doğru değildir. Bizler tüm ülkenin kazanması adına koşuşturuyoruz. Türkiye'yi topyekün kalkındırma hedefindeyiz. Nakliyecilere doping olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Buradan bunun müjdesini vereyim."dedi.
İLÇE HALKI İKİ KEZ DAĞILIP ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI
Toplantının ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tüfenkçi, burada şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra referandum mitingine katılmak üzere Yeşilli ilçesine geçti. Bakan Tüfenkçi burada Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in ısrarı ile yağmur ve dolu yağışından dolayı iki sefer dağılan, ancak yağışın dinmesi ile üçüncü kez toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Yeniden yağışın başlaması ile selamlama konuşmalarının yapılmadığı mitingde konuşan Bakan Tüfenkçi, Yeşilli halkına yağmur bereketine rağmen kendilerine gösterdikleri sevgi gösterisine teşekkür etti. 16 Nisan'da Türkiye'nin kaderinin oylanacağını belirten Tüfenkçi, "Biz, Türkiye kalkınsın, büyüsün, gelişsin, Yeşilli gelişsin, Mardin gelişsin ve Türkiye hep birlikte büyüsün istiyoruz. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Yine sizlerin desteği ile İnşallah 16 Nisan'da hep beraber evet diyeceğiz. Terörün kökü kazılsın diye, Kandil'in dediği değil, milletin dediği olsun diye, Pensilvanya'nın değil milletin dediği,Yeşilli'nin dediği olsun diye 16 Nisan'da evet diyeceğiz inşallah. Yeşilli Türkiye'nin birliğinden yana, Yeşilli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, Yeşilli hep milletten yana oldu. Terörün kökünü kazımak için evet diyeceğiz. Ben inanıyorum ki; Yeşilli inşallah 16 Nisan'da yüzde 90 evet diyerek Hollanda'ya, Almanya'ya ve Kandil'e gereken cevabı verecek. Yargı'nın da tarafsız olmasını istiyoruz, ama birileri yargının tarafsız olmasından rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Biz Türkiye'nin aşını, ekmeğini, ihracatını büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi güçlendireceğiz. PKK, DEAŞ, FETÖ bitsin diye, Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz. Ama birileri bunlar bitmesin diye Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de Türkiye'ye güvenin, Cumhurbaşkanımıza güvenin"dedi.
HEDİYE EDİLEN SEMAVER KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Mitingin ardından yağış nedeniyle Belediye binasına geçen Bakan Tüfenkçi'ye Yeşili Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından Mardin yöresinde salonlarda kullanılan el yapımı büyük boy bakır bir semaver takımı hediye edildi. Semaver takımı karşısında şaşkınlık yaşayan Tüfenkci, "Ben de küçük bir şey bekliyordum. Ama maşallahı var. Bunu evin en güzel köşesinde sergileyip, her zaman sizi ve Yeşillileri hatırlayacağım."dedi.
Görüntü Dökümü:
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Mitingden görüntü
Yağmur ve doludan kaçan partililer
Polislerin arama noktalarının içinde beklemesi
Platform üstünde biriken yağmurun temizlenmesi
Bakan'ın yağmurdan dolayı belediye salonuna geçmesi
Bakan'ın mitingde konuşması
İşadamlarının katıldığı kahvaltıdan görüntü,
Valilikten görüntü,
Haber - Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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6)TEK ADAMA 'HAYIR' DEDİLER
DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa değişikliği ile milli şeflik düzeninin yeniden getirilmek istendiğini ileri sürerken, "Hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz" dedi.
HAYIR İÇİN BİRLEŞTİLER
Demokrat Parti (DP) Balıkesir İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Milli Mutabakat Konferansı" bugün Gala Aktivite ve Yaşam Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Demokrat Parti'nin genel merkez yöneticileri, genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanlarının yanısıra CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Mehmet Tüm, Namık Havutça, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP'li Karesi İlçe Başkanı Onur Ayan, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, MHP Balıkesir eski İl Başkanı Bayram Çılgın, MHP Altıeylül eski İlçe Başkanı İsmail Sönmez, Vatan Partisi Balıkesir İl Sekreteri Mehtap Gaye Güler, DYP Balıkesir eski Milletvekilleri Ömer Lütfü Coşkun, Sami Sözat, Aydınlar Ocağı Balıkesir Şube Başkanı Recep Sabit, Emekliler Derneği Başkanı Kenan Siyer, Taşeron İşçiler Derneği Başkanı Necla Bilener, Balıkesir Demokrasi Platformu adına Behiç İstanbulluoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatılan salonda sürekli İzmir Marşı çaldı. CHP'li milletvekilleri DP Genel Başkanı Uysal'a çiçek verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte eski cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal ve Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunda, bazı kadınların bozkurt işareti yapması dikkat çekti.
Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver açılış konuşmasında milli mutabakat konferansını tüm baskı ve engellemelere rağmen düzenlediklerini vurgularken,"Bizi hiç kimse yıldıramaz. 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir güneş doğacak ve sandıktan hayır çıkacak" dedi.
"HAYIR ÇIKARSA CAMİLERDE KLASİK MÜZİK Mİ ÇALACAK?"
CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça yaptığı konuşmada, referandum propagandasına ilahi bir anlam yüklemek isteyenlere seslenmek istediğini belirtirken, "Referandumda 'hayır' çıkarsa camilerimizde ezan sesi yerine klasik müzik mi çalacak? Bugün Balıkesir'de Paşacamisi'nde ve Türkiye'nin her yerinde ezanlarımız okunuyorsa bunu biz şehitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bunu hiç kimse asla unutmasın. Bu millet, insanların dini duygularını propaganlarına alet edenlerden hesap soracaktır" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN BUGÜN İHTİYACI TEK ADAM REJİMİ DEĞİLDİR"
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Uysal şöyle konuştu:
"15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, 'Beka meselesi vardır' diye bir gerekçe öne sürüp, Türkiye'nin kurtuluşunu tek adam rejiminde gördüler. Milletin önüne bir anayaşa değişikliği getirdiler. Türkiye'nin bugün ihtiyacı tek adam rejimi değildir. Türkiye'nin bugün ihtiyacı daha çok hukuktur, daha çok demokrasidir, daha çok fırsat eşitliğidir. Türkiye'de beka sorunu vardır, yoktur. Bunu bir kenara koyalım ama başta Cumhurbaşkanı ile MHP liderinin bir beka sorunu olduğu ortadadır. Dün Erzurum meydanında ip atanların bugün neden iktidarın önünde havlu attığını açıklama mecburiyeti vardır. Bugün tek adam rejimine, yeniden getirilmek istenen milli şeflik düzenine, sınırsız yetki sıfır denetim mantığına, hakimiyetin kayıtsız şartsız tek adama bırakılmasına, kuvvetlerin tek adamın nefsinde toplanmasına, yargının siyasallaşmasına, parti devletine, tek adamı koruma kanunu diyebileceğimiz bu düzenlemeye, ahbap çavuş düzenine ve hukuk devletinden keyfi yönetimden geçişe 'hayır' diyoruz. 16 Nisan'da da korku değil, umut kazanacak."
Görüntü Dökümü
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-Toplantıya katılanların İzmir Marşı'nı söylemesi
-DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın toplantıya gelişi
-Genel ve detay görüntüler
(Haber: Hilmi DUYAR - Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,
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7)ANTALYA'DA 2 BİN KİŞİ 'HAYIR' İÇİN YÜRÜDÜ
ANTALYA'da Halk Evleri tarafından düzenlenen 'Geleceğimiz İçin Hayır Mitingi'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Muratpaşa ilçesi Aydın Kanza Parkı'nda öğle saatlerinde toplanan kalabalık, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü ve burada müzik eşliğinde eğlendi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler tarafından da desteklenen yürüyüşe, çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Güllük ve Teomanpaşa Caddesi'ni takip ederek Konyaaltı Caddesi'ne çıkan kalabalığa güzergah üzerindeki apartmanlarda oturanlar da destek verdi.
Mitinge katılanlar, sık sık 'Zıpla zıpla zıplamayan evetçi' sloganı attı. Ellerinde pankartlarla Atatürk Parkı'na gelen kalabalığa, Ankara'daki gar saldırısında yaşamını yitiren Korkmaz Tetik'in babası Erdoğan Tetik hitap etti. 16 Nisan'da neden 'hayır' diyeceğini anlatan Erdoğan Tetik'in konuşmasının ardından müzik dinletisi sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşu sırasında bazı vatandaşlar İstiklal Marşı'nın da okunmasını istedi. Ancak İstiklal Marşı okunmadı.
Yaklaşık 1 saat alanda kalan kalabalık ardından dağıldı. Yoğun güvenliğin sağlandığı yürüyüş ve miting sırasında güzergah boyunca tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Görüntü Dökümü
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Arama noktasından görüntü
Alanda eğlenen gençlerden görüntü
Yürüyüşten detay görüntüler
Yürüyüşte kullanılan afişlerden görüntü
Gençlerle röp 1
Gençlerle röp 2
Detaylar
Bebekle yürüyen aileden görüntü, anne ve baba ile röp 3
Apartmanlardan yürüyenlere destek tezahüratlarından görüntü
Miting alanından detay görüntüler
Saygı duruşundan görüntü
Bazı vatandaşların İstiklal Marşı'nın okunmasını istemesi
Korkmaz Tetik konuşurken
Müzik dinletisinden görüntü
Müziğe eşlik eden gençlerden görüntü
Miting alanından detaylar
Gençler halay çekerken
710 MB /// 06.21ö
HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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8)SANATÇI GÜLBEN ERGEN HAKKARİ'DE
SANATÇI Gülben Ergen Hakkari'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ergen, Depin'deki polis noktasında nöbet tutan polislerin gününü kutlayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Özel bir röportaj için Hakkari'ye gelen Gülben Ergen, ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü sanatçı Ergen burada karşılaştığı Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bir süre sohbet etti. Daha sonra sokakta dolaşan Ergen, karşılaştığı vatandaşlarla bol bol selfi yaptı. Ergen, Hakkari'den ayrılırken, il çıkışındaki Depin polis kontrol noktasında nöbet tutan polisleri de ziyaret etti. Bir süre polislerle sohbet eden Ergen, polislerin gününü kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı da çektiren Ergen,"Tüm polislerimizin eşlerine, evlatlarına kolaylıklar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın" diyerek Hakkari'den ayrıldı.
Görüntü Dökümü
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-Hakkari il Kültür Müdürlüğü önünde gençlerle sohbet eden ünlü sanatçı Gülben Ergen
-Hakkari evine geçen Sanatçı Gülben Ergen
-Depin Polis kontrol noktasındaki polisleri ziyaret edip natıra resim çeken Ergen
-Polislerle sohbet ederken
-Bir gazetecinin sorduğu soruya cevap veren Ergen
-Emniye Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Ergen'i uğurlarken
-Özel bir araçla ketten ayrılan Ergen
(HABER-KAMERA: BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-DHA)
BOYUT: 100 MB
SÜRE: 1 DK 30 SN
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9)KARNAVAL COŞKUSU TÜM ADANA'YI SARDI(EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)
Görüntü Dökümü
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Kostüm tasarım yarışmasından görüntüler
Kostümlerin podyumda sergilenmesi
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi
Halk koşusu için toplanan kalabalıktan genel ve detay
Koşunun başlaması
Varış noktasına gelenler
Anna-baba-çocuk koşusundan görüntüler
Koşuya katılan tekerlekli sandalyedeki engelli kadının görüntüsü
Kostümlü çocuklardan detaylar
Koşuda dereceye giren ve ödüllerini alanlardan görüntü
SÜRE: 02'57" BOYUT: 180 MB
Haber-Kamera: ADANA,