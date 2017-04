Dha Yurt Bülteni -13

Çavuşoğlu: Sadece bir hava üssüne müdahale yeterli değil (3)



BAKAN ÇAVUŞOĞLU ESNAFI ZİYARET ETTİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki referandum çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ülke gündemini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum için vatandaşlardan 'evet' oyu istedi. Çavuşoğlu, ardından ilçede işyeri yanan bir esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ak Parti'nin referandum çadırına konuk olan Çavuşoğlu, tesadüfen karşılaştığı liseden sınıf arkadaşıyla sohbet etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Polis Haftası dolayısıyla koruma ekibi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Bakan Çavuşoulu yanan iş yerini ziyaret etmesi



Bakan Çavuşoğlu evet standını ziyaret etmesi



Bakan Çavuşoğlu kendini koruyan ve trafik polisleri ile resim çektirdi



Vatandaşlarla resim çektirmesi



Detaylar



Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



===============================



Bakan Avcı, Eskişehir'de Arap turizmcilerle görüştü (2)



OKUL BAHÇESİNE FİDAN DİKTİ



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti. Avcı daha sonra öğrencilere fidan ve satranç takımı dağıttı.



TÜRK OCAĞI'NIN AÇILIŞINA KATILDI



Bakan Avcı, okul bahçesindeki fidan dikimin ardından Türk Ocağı Eskişehir Şubesi'nin Odunpazarı semtindeki yeni hizmet binasını açılışına katıldı. Avcı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Türk Ocakları bilindiği üzere milli kültürün, milli terbiyenin, fikir hayatımızın geliştirilmesi, milli birliğin kuvvetlendirilmesi maksadıyla kurulmuştur. Türkiye'nin birçok şehrindeki şubeleri vasıtasıyla maksadına uygun konularda sohbetler, seminerler, konferanslar, çeşitli toplantılar düzenleyen Türk Ocakları, çok mühim bir toplumsal talebe cevap veriyor. Ayrıca Türk Ocakları yayınlarıyla, gerçekleştirdikleri program ve faaliyetlerle kültür-sanat dünyamızda çok önemli hizmetler veriyor ve tabii bununla da yerli ve milli duruşu ayakta tutuyor."



Yapılan konuşmaların ardından bakan Avcı, törene katılan Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Bakan Nabi Avcı daha sonra Mihalıççıklılar Derneği'ni ziyaret etti.



Görüntü dökümü:



---------------------------



-Bakan Avcı'nın fidan dikimini olduğu okul bahçesine gelişi



-Bakan Avcı ve öğrencilerin fidan dikmesi



-Bakan'ın öğrencilere fidan ve satranç takımı dağıtması



-Avcı'nın Türk Ocağı açılışına katılması ve konuşması



-Bakan Avcı'nın Mihalıççıklılar Derneği ziyaretinden çekilen görüntüler bulunuyor



Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,



============================================



Bursa'da hal esnafı bakanı sebze ve meyvelerle 'evet' yazarak karşıladı(2)



BAKAN TÜFENKCİ: SANAYİ VE TİCARET BİRLİKTE GELİŞMELİDİR



"Üreten Türkiye Konuşuyor" programının ardından Bursa Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve BTB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Tüfenkci'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri eşlik etti.



Basına kapalı olarak gerçekleşen programda kısa bir konuşma yapan Tüfenkci, tarihi hanlar bölgesinin geleneksel ticarette çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek,"Bursa, hem tarihin hem de ticaretin başkenti olma özeliğiyle köklü bir geleneği sürdürmektedir. Sanayi ve ticaret birlikte gelişmelidir, büyümemiz böylece daha da ivme kazanacaktırö şeklinde konuştu.



Buradaki ziyaretinin ardından Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne geçen Tüfenkçi, Malatya Darendeliler Derneği'ni ziyaret etti. Buradaki konuşan Tüfenkçi, "Bir aksilk olmazsa 2018 yılına yüzde 4.5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hem ihracatımız, hem de imalat sanayimiz artış eyleminde. Biz daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla ekmeğimizi büyütmenin derdindeyiz. Her yıl 1 milyon genç, iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon insana biz yeni iş bulmamız lazım. Yeni üretim sahaları ve fabrikalar yapmamız lazım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Bakanın malatya derneğindeki konuşması



-Detaylar



Haber: Edip TEKİN / BURSA,



============================================



CHP'li Özel: "AK Parti'de referandum için tereddütlü olan çok kişi var"



DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'nde, partisinin ilçe binasının açılışına katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandum sürecinde AK Partili seçmenlerde de tereddütlerin bulunduğunu belirterek, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar" dedi. Evet oylarının yükselişte olduğunun ise gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özel, "Evet oylarının yükselişte olduğu, Vallahi de yalan billahi de yalan" diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli'nin Bozkurt ilçesine gelerek, partisinin ilçe binasının açılışına katıldı. Açılışa Özel'in yanı sıra CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı, CHP İl Başkanı Teoman Sancar ve Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik de katıldı. Açılış öncesinde Bozkurt Belediyesi'nde vatandaşlarla buluşan Özel, bir parti meselesini değil memleket meselesini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne aldanan oldum, ne aldatan" sözlerini eleştiren CHP'li Özel, "15 Temmuz gecesinden sonra Tayyip Erdoğan yine meydanlardaydı. İlk 4-5 gün yoktu. Ama sonra meydanlardaydı. ve şunu söyledi. 'Önce şahsım sonra milletim kandırıldık' dedi. 'Rabbim ve milletim beni affetsin' dedi. Şimdi kibirlenmek, övünmek için değil. Sayın Erdoğan kusura bakma ama biz hayır diyenler o zaman senin için darbeciydik. Şimdi adımıza başka bir şey diyorsun ama kusura bakma biz bugüne kadar hiç aldanmadık, bu milleti de hiç aldatmadık" dedi.



MHP içerisinde çok bilinçli bir kitlenin bulunduğunu ifade eden Özel, "MHP'nin çok değerli üyeleri çok değerli seçmenleri var. Onlar bir şeyin farkında. Bu AK Parti, partide güçleneni kapının önüne koyar, dışarıda güçleneni içeri alır, yok eder. Bir termal otelde partiyi kurdukları 33 kişi yok şimdi partide. Ama kim var. HAS Parti vardı, oyu yüzde 1-2 oyu yükseldi. Ne yaptılar, Numan Kurtulmuş'a buyurun. Numan beye bir masa. Evraklar için bir kasa. Duvara bir tane Mustafa Kemal Paşa, altına bir tane de araba. Numan bey bakan HAS partiye bay bay" diye konuştu.



"BAKLAVA TEPSİSİNİ ÖNÜNDEN ÇEKME ZAMANIDIR"



AK Parti içerisinde referandum için tereddütü olan birçok kişinin bulunduğunu söyleyen Özel, "Çok doğru yapıyorlar. Hayır'ın bu ülkenin temelinde olduğunu biliyorlar. AK Partililerin Cumhurbaşkanına teklif edilenin kendisinin de, partisinin de, ülkemizin de, sonunu getirebilecek bu rejim değişikliğine karşı baklava tepsisini önünden çekme zamanıdır. Bir siyasi obezite var. Bir siyasi obur. Etrafında 'yanlış yapıyorsun' diyen olmadığı için devamlı yanlış yapıyorlar. 'Padişahım çok yaşa' diyorlar. Doğru değil. Bugün AK Partililer bu yetkilerin gelecek seçimlerde oyda verecek olsalar kendi partilerine, kimseye tek başına verilmemesi gerektiğini biliyorlar" dedi.



Referanduma sayılı günler kala hayır oylarının azalmaya başladığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özel, "Kimse şuna aldanmasın, televizyonlardaki evet oylarının yükselişte olduğu doğru değil. Evet oyları yükselişte diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Vallahide yalan billahi de yalan. Bazı anketlere göre 2 puan bazısına göre 4 puan farkla hayır önde. Rakamsal üstünlük de bizde, moral üstünlüğü de bizde. Her geçen gün biraz daha güçleniyoruz. Kararsızlar kararını verirse, hayır yönünde veriyorlar bu kesin. Yüzde 12, 13 oranında bir kararsız kesim var. Bunlar OHAL olduğu için yakınları devlet memuru olabilir. Endişeleri olabilir kararlarını vermişlerdir. Ses etmiyorlardır. Onlara bir sözümüz yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------------------



Salondan detay



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den detay



Partililerden detay



Özgür Özel'in konuşması



Haber- Kamera: DENİZ TOKAT- RAMAZAN ÇETİN / DENİZLİ,



============================================



Deniz Baykal: Bu kadar yetki haram (2)



KIRKLARELİ'DE ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI DİNLETTİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki programının ardından geçtiği Kırklareli'de Gar Meydanı'nda halka seslendi. Başkanlık sistemini eleştiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı konuşmayı meydandakilere izleten Baykal, şöyle dedi:



"Örneğin yapmaya kalksan, 3 milyon Suriyelileri vatandaş yapmak istesen maaşa bağlayacağım dese bir süre önce bunu söyledi. Bunları vatandaşlığa alalım dedi ben çıktım hatırlatırım. Dedim ki 'biz yanımızdaki komşumuz felakete maruz kalırsa, mesela yangın çıkar, malı mülkü yanarsa elbette komşusu olarak onun bütün derdine sahip çıkarız. Yatağımızı yemeğimiz paylaşırız. Onun çocuklarına sahip çıkarız ama bizde komşuda yangın var o zaman evin tapusuna onu da ortak edelim diye bir anlayış yoktur ve gerekli değildir. O öyle konuşuldu orada kaldı. Şimdi ne olur bilmiyoruz, gene aynı şekilde bir süre önce çıktı dedi ki 'Eyalet sistemi iyidir, bizim eskiden eyalet sistemimiz vardı Osmanlıda eyaletler vardı. Lazistan vardı, Kürdistan vardı. Bunlar düşünebilir'. Peki ne düşünüyorsun, bölünmeyi mi düşünüyorsun? Sonra seçimle mi olacak bunlar valiler' diye sorulduğunda. 'O 2023'ün işi' dedi. Bunu bir süre söyledi. Arkadaşlar buna bu yetki verildi mi? Eskiden bu yetki TBMM'ydi. Şimdi gizlice kimseyi uyarmadan torba bir madde yapmışlar, içerisinde gördük ki bu maddede de eyalet kurma yetkisini meclisin yanında Cumhurbaşkanı'na veriyor kararname ile. Bunu söyledi, kafasında bu var. Bu anayasa değişikliği içine hükümet ortağı da 'olmaz, olmamalıdır' diyor güya. Anayasa'yı birlikte kotardığı parti de değil mi? Peki bu yetkiyi neden verdiniz. Şimdi o meclise ait olmaktan çıktı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyalet kurulabilir' diye madde konuldu. Yani şimdi evet diyen herkes, Cumhurbaşkanın uygun gördüğü anda isterse Türkiye'yi eyalet sistemine geçirme hakkına da 'evet' demiş oluyor."



"ALNINI KARIŞLARIM"



Deniz Baykal, başkanlık sistemine eleştirilerini sürdürerek, "Sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı, 24 kanal naklen yayın, miting, mitinge kimler gidiyor? Memurlar, devletin parasıyla yapılıyor. Devletin bütün teşkilatıyla araçlarıyla yapılıyor. Bunları anlatıyor. Bir de orada çıkıp milletin yarısına küfür etmez mi? Yani diyor ki 'bunlar PKK'lıdır, bunlar teröristtir' demeye getiren ifadelerle masum vatandaşı hayır diyemez hale sokmaya çalışıyor. Bakın Kırklareli meydanında söylüyorum. Ben bütün Türkiye'yi il il, ilçe, ilçe geziyorum. Gittiğim her yerde ifade ediyorum, bu Anayasa'ya hayır diyeceğim. Bütün vatandaşlarımı da bu Anayasa'ya hayır demeye davet ediyorum. Değerli vatandaşlarım, hep beraber hayır diyeceğiz. Ben hayır diyeceğim ama 'sen teröristsin' demeye kalkanında alnını karışlarım. Anamızın ak sütü gibi helal hayır demek hayır demek vatanseverliğin gereği, Mustafa Kemal sevgisinin gereği, şehitlerimize saygının gereği, devletin milletin bütünlüğünün gereği, tarihimize saygının gereği. Neymiş o teröristmiş, FETÖ'cüymüş bilmem ne. Hadi canım sende, sen kendi hesabını kendin var. Terörün, FETÖ'nün hesabını ver" dedi.



"SÖKE SÖKE HAKKIMIZI ALIRIZ"



Yeni anayasanın Türkiye'yi dünya liginden çıkaracağını söyleyen Baykal, "Anayasa Türkiye'yi dünya liginde yeri olmaktan çıkaracak, mahalli ligde oynayan, Ortadoğu liginde oynayan, öyle ligler var. Ortadoğu, Uzakdoğu, Latin Amerika, Afrika ligi var. Onlarda oynayan gibi, Ortadoğu liginde oynayan bir ülke gibi yapacaklar. Bizim yerimiz dünya ligi, süper lig. Şimdi süper ligden ayrılma kararı almış, onunla bununla kavga ederek bunu kimseye izah edemezsin. Biz hakkını, hukukunu bilen bir milletiz. Yerimizi bilen bir milletiz. Kimliğimizi biliyoruz, hakkımızı söke söke hakkımızı alırız. Bizim hakkımız dünya dünyanın içinde yer almaktandır. Ortadoğu'nun içinde kavrulmak gitmek, yuvarlanıp gitmek değil. Biz bir dünya ülkesiyiz" diye konuştu.







"ORTALIK ALLAK BULLAK OLUR EVED ÇIKARSA"



Referandumdan 'evet' çıkmasını değerlendiren Baykal, "Eğer 'evet' çıkarsa Türkiye allak, bullak olur. Kargaşa çıkar ama vur-kır anlamında söylemiyorum. Kutuplaşma olacak elbette, çatışma, sıkıntı bakın şimdiden kötü kötü haberler geliyor. 7 bin 200 tane mevzuat değişikliği gelecek. Kanun, tüzük, yönetmelik, pek çok şey değişecek. Değişen her bir düzenleme sizin hayatını da allak, bullak edebilecek. Nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Oradan bir darbe, buradan bir tokat, her şey gelebilir. Memursun alıverir, işçisin kıdem tazminatın kalkıverir. Kamulaşma söz konusu olunca mevzuatı yeniden değiştiriyor. Yetki onda. İstediği gibi böyle oluyor diyebilir. Mahkemesi yok, önceden bilgilendirme yok, tartışma, itiraz, temyizi yok. Olur mu böyle? Türkiye buna layık mı? Bu olmaz, ortalık allak-bullak olur eğer 'evet' çıkarsa. Ekonomi, sermaye her şeyin tadı kaçar. Bak turist gelmiyor" dedib



"DEVLETLE OYNUYORSUNUZ, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"



Evet'in gerçekten herkese ciddi sorun yaratacağını ifade eden Baykal, "Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara da yaratacak. Daha şimdiden görüyorum, 'evet' verenler bir süre sonra 'elim kolum kırılsaydı da vermeseydim' diyecek. Yani 'ben bunu bilmiyordum, evet dedim ama nerden bileyim kardeşim' diyecekler. Bak, Deniz Baykal Kırklareli'ne geldi meydandan söylüyor kulak ver. Ben bunu particilik olarak söylemiyorum, bu vatanın bir evladı olarak söylüyorum. Bu toprağın bir çocuğu olarak söylüyorum. 40 yıldır iktidarını, muhalefetini görmüşüm. Siyasetini biliyorum artık ben günlük siyaseti aştığımı düşünüyorum. Umurumda değil, belediye başkanı senin partinden olmuş, milletvekili benim partimden. Önemli değil, Türkiye güçlü olsun, Türkiye saygıdeğer olsun, büyük olsun, huzur içerisinde barış içerisinde yaşasın, benim derdim bu. Şimdi bunun tehlikeye gireceğini görüyorum. Atatürk'ün mirası buydu bunu koruyalım, ayıptır, kaptırmayın. Günlük siyaset yapılıyordu o benim işim olmaktan çıktı. Bende kendi memleketimde görevimi yapıyordum. Ama şimdi artık parti işi bitti. Bana parti görev verdiği için burada değilim, benim partimin bile haberi yok buradan. Ben arkadaşlarıma geleceğim dedim, onlar çağırdılar bende koştum geldim. Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlara söylüyorum, yapmayın ne olur? Seçimlerde belediye alın, milletvekili alın, hükümeti, Cumhurbaşkanlığını alın. Ama devletle oynamayın, ne olur oynamayın. Devletle oynuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Baykal'ın alana gelişi



-Mitinge katılanlar



-Pankartlar



-Baykal'ın konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,



============================================



CHP'li İnce: 'Hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak?



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "'Tek bayrak için evet' demiş. Yani 'hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını siz dikmediniz mi?" dedi.



Muharrem İnce, referandum çalışmaları kapsamında Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde halka hitap etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde Bolulular'a "Bolu Beyinin torunları" şeklinde hitap ettiğini hatırlatan İnce, "Be mübarek adam. Hadi bir sayfalık tarih bilgin yok, beygiri de mi görmedin orada? Hadi beygiri görmedin eyerini de mi görmedin orada? Memleketi kimler yönetiyor kimler" dedi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in partisinin Bolu İl Başkanlığı yanındaki binaya yazılan, "Allah için evet inşallah" yazısıyla fotoğraf çektirip referandum propagandası yapmasını da eleştiren İnce, "Pazı bankartlar gördüm gelirken. 'Allah için evet' demiş. Ne kadar ayıp. 'Tek bayrak için evet' demiş. Yani 'hayır' çıkarsa çift bayrak mı olacak? Siz bizi kendinizle mi karıştırdınız. Ankara'nın göbeğine Barzani'nin bayrağını siz dikmediniz mi? Ne konuşuyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 80 miting yaptık, çeşitli afişler gördük. 50'ye yakın il gezdik. Bazı şeyler gördüm. 'Göklerden gelen karar vardır' diyor. İlkel bir İslam inancı. Allah'ın gökte olduğunu zannediyor. Allah göktedir, yerdedir, oradadır, buradadır, kalbimizdedir. Zamandan ve mekandan münezzehtir Allah. Bunu bile bilmeyen cahiller bunlar. Sanki göklerden 'evet' kararı varmış. Göklerden 'evet' ya da 'hayır' kararı gelmez. Ama göklerden 'çalmayacaksın' kararı gelir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İnce, "FETÖ ile mücadele etmiş. 17 üniversite kurdular, 17'si de bunların döneminde kuruldu. FETÖ'cü generalleri bunlar yükseltti. FETÖ'cü hakim ve savcıları bunlar göreve getirdi. 'Ne istediler de vermedik' dedi. 'Rabbim beni affetsin' dedi. 'Milletim beni affetsin' dedi. Millet onu affetmedi, anketlerde görüyorlar. Onun için din iman edebiyatı yapıyorlar. 15 Temmuz'da sonra 'Kandırıldım, aldatıldım' dedi. 2 gün önce ne dedi? 'Ne aldanan ne aldatan oldum' dedi. Kandırılmakla aldatılmayı farklı sözcükler gibi anlatıyor. FETÖ'ye yıllarca hizmet ettiler. Şimdi gazilik madalyası istiyor. Valla bir şartla. Önce FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı yakasına bir madalya taksınlar, gaziliği sonra konuşuruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Miting alanındaki vatandaşlardan görüntü



-Muharrem İnce'nin konuşması



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU



============================================



Amatör maçta kavga: 2 polis yaralı, 7 gözaltı



ADIYAMAN'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 polis yaralandı, 7 taraftar gözaltına alındı.



Atatürk Stadyumu'nda İl Özel İdarespor ile Kahtaspor karşı karşıya geldi. Adıyaman İl Özel İdarespor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma sırasında Kahtaspor'un oyuncuları ile tribündeki taraftarları arasında tartışma çıktı. Takımlarının kötü oynamasına sinirlenen bazı taraftarlar, tribünden sahaya atlayarak oyunculara saldırmak istedi. Hakem, karşılaşmayı iptal ederken, maçta görevli polisler ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Arbedede 2 polis yaralandı. Biber gazışyla müdahale eden polis, 7 taraftarı gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Adıyaman Atatürk Stadyumu



Maçın başlaması



Taraftar ve sporcular arasında sözlü tartışma



Maçın bitmesi



Maç sonrası taraftar sahaya inmesi



Sahaya inen taraftar ve polis arasında arbede



Polis biber gazı sıkması



Taraftar sporcular arasında tekme tokat kavga



Yaralanan polisler



Gözaltına alınan taraftarlar götürülmesi



Havalanan taraftar yerde yatan taraftara tekme atması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



============================================



Siverek'te otomobil kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarpan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Seyithan Çalışkan öldü, yanındaki Ahmet Kesenek yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Seyithan Çalışkan yönetimindeki 63 ZS 976 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Ahmet Kesenek ağır yaralandı.



Yaralı Kesenek, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Kesenek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Sürücü Çalışkan'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Kaza yeri



Kaza yapan otomobil



Toplanan kalabalık



Olay yerinde jandarma ekibi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



============================================



Elektrik kesilince yolcular teleferikte mahsur kaldı



ANTALYA'da, bir süre önce hizmete açılan Tünektepe Teleferik'te elektrik kesintisi sonrası jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle yolcular kabinlerde mahsur kaldı. Metrelerce yüksekte yaklaşık bir saat mahsur kalan yolcular, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla kurtarıldı.



Antalya'da bir süre önce açılan ve Sarısu ile Tünektepe arasında hizmet veren Tünektepe Teleferik'te saat 18.00 sıralarında yaşanan elektrik kesintisi sonrasında jeneratörler devreye girmedi. Teknik aksaklık nedeniyle yolcular metrelerce havadaki kabinlerde mahsur kadldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuz durum için hazır bekletilirken, teknik ekibin jeneratörleri devreye sokmasıyla sistem normale döndü.



Yaşanan kesinti nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldıkları belirten yolculardan Erdal Orhan,"Misafirlerimi getirdiğim teleferikte ikinci defa mahsur kaldık. Teknik bir sorun var. Bunun giderilmesi gerekiyor"dedi.



ANET A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çölkuşu ise Elektrik kesintisinin ardından jeneratörlerimiz de bir arıza meydana gelmiş. Yaklaşık 100 yolcu vardı. Ancak teknik ekibimiz anında müdahale ederek jeneratörleri devreye soktu. Yolcularımızı tahliye ettik" dedi.



Sarısu- Tünektepe teleferik seferleri, müdahalenin ardından kaldığı yerden devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Teleferikten genel görüntü



-Kabinlerden genel görüntü



-Gazeteci Erdal Orhan ile röp



-Detaylar



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



============================================



Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı



TOKAT merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 aylık takip ve çalışmalar sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 60 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 7 gram esrar, dikili vaziyette 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi. A.A., O.K., İ.T., A.H.H., N.A., F.S., F.E., K.B., A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeyı çıkarılan şüphelilerden 9'u, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçlarından tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildi. H.K. ise serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Adliyeden görüntüler



-Tutuklanan şahısların götürülüşü



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



============================================



Emekli ikramiyesini çalıştığı vakfa bağışladı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Sağlık Vakfı'ndan emekli olan engelli Kaan Erenler, 17 bin TL olan emekli ikramiyesini vakfa bağışladı.



Bodrum Sağlık Vakfı, Begonvil Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, spinanöral ataksi hastalığına bağlı olarak kas erimesine yakalanan ayrıca konuşma zorluğu çeken ve emekli olan 40 yaşındaki Kaan Erenler için kutlama düzenledi. Emekli olan Erenler, 17 bin TL tutan emekli ikramiyesini çalıştığı vakıfa bağışladı.



Vakıfta 5 yıl seramik eğitimi aldığını, ardından aynı bölümde 10 yıl eğitmen olarak çalıştığını belirten Erenler, "Emekli olsam da bu vakıf yöneticilerini ve buraya emek sarf eden insanların emeğini hiçe sayıp buraya gelmemezlik olmaz. Burası benim ikinci evim" dedi.



Erenler'i yetiştiren seramik hocası Tarık Kartal ise öğrencisinin yaptığı davranışından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, "Kaan Erenler, Bodrum Sağlık Vakfında 15 yıldır bulunuyor. 10 yıl evvel de seramik atölyemizde çalışmaya başladı. Geçen hafta emekli oldu, emekliliği hak etti. Yasal olarak hak ettiği kıdem tazminatını ki 17 bin lira civarında bir para, Bodrum Sağlık Vakfına bağışlama kararı aldı. Bugün onun hem emeklilik partisini yaptık, arkadaşları ile birlikte hem de kendisine bir teşekkür partisi verdik. Kaan bize 17 bin liranın yanında çok pahalı bir ders verdi. Kaan'ın durumunu biliyorum ben, çok varlıklı ve rahat bir durumu yokken bu parayı çıkarıp çalıştığı vakfına bağışladı. Hepimiz bundan bir ders almalıyız" dedi.



Kutlama sonrasında pasta kesildi ve Erenler'e Bodtrum Sağlık Vakfı tarafından arkadaşlarının yaptığı plaket verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaan Erenler'in genel detay görüntüsü



Tarık Kartal'ın görüntüsü



İbrahim Akkaya'nın görüntüsü



Kutlamadan görüntüler vardır.



Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),



============================================



Marmaris'te 'hayır' için uçurtma şenliği



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP'lilerin düzenlediği 'Geleceğimiz için Hayır' adlı uçurtma şenliğinde çocuklar ile anne ve babaları doyasıya eğlendi.



CHP Marmaris İlçe Başkanlığı bugün, Atatürk Caddesi'nde bulunan Saman İskelesi'nde 'Geleceğimiz için Hayır' adlı uçurtma şenliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Belediye Başkan yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlar ile yerleşik yaşayan yabancı uyruklu aileler çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, üzerinde 'Hayır' yazılı 550 uçurtma dağıttı. Palyaçolar, çocukların yüzünü boyadı; kurşun kalem ve silgi hediye etti. CHP İlçe Başkanı Ünlü, çocuklara çikolata da dağıttı. Anne ve babalara su ile meşrubat ikram edildi. Hazırlıkların ardından CHP'liler ve vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uçurtmalarını uçurdu. 'Hayır' yazılı ve Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.



CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Yazın başlangıcında geleneksel olarak düzenlediğimiz uçurtma şenliğini bu yıl da gerçekleştirdik. Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris'te vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine bu yıl 'Hayır' yazılı uçurtmalar yaptırdık. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------------------



Çocuklar ve ailelerle toplu halde bulunan CHP gençlik kollarının hayır sloganı



Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın uçurtma uçurması



Uçurtma hazırlığından genel ayrıntılı görüntü.



Çocuklarıyla uçurtma uçuran aileler genel görüntü



Uçurtma uçuran bir kız çocuğu ile röportaj



CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün çocuklara çikolata dağıtımı



Palyaçolar tarafından çocukların yüzlerinin boyanması



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



=================================================