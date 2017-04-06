Dha Yurt Bülteni - 13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neden halkla birlikte olmadın" (2)ERDOĞAN'DAN İKİ ZİYARETCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neden halkla birlikte olmadın" (2)
ERDOĞAN'DAN İKİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Balıkesir Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Valilik'te polis mangasıyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile bir süre görüştü. Erdoğan, Valilik çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayarak Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde toplanan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'la görüşmesinin ardından kentten ayrıldı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da belediyedeki ziyarette hazır bulundu. Balıkesirspor Başkanı Feyyaz Çiftçi, Teknik Direktör Can Cangök ve kaptan Burak Çalık da Erdoğan'a, açılışlar öncesi kırmızı-beyazlı forma ve atkı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Cumhurbaşkanlığı otobüsü valilikten belediyeye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı selamlıyor
Güvenlik önlemleri altında Balıkesir'den ayrılıyor
Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM, Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / BALIKESİR,
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Başbakan Yıldırım: Şeytan taşlamaktan vakit kaldıkça muazzam eserler yaptık (4)
OSMANİYE'DE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep ve Kilis mitinginin ardından Osmaniye'ye geçti. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yaklaşık 20 bin kişiye hitap eden Yıldırım, "15 Temmuz kara gecesinden bugüne kadar duruşunu değiştirmeyen Sayın Devlet Bahçeli'ye baba yurdundan selam gönderiyorum. MHP ve Ülkücü hareketin mensubu yıllarca 'Devletin başına Devlet gelecek' dedi ve Devlet Bahçeli kendi nefsini değil milletini düşündü. Milleti devletin başına getirecek Cumhurbaşkanlığı sistemini getirmek için bizimle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli ile beraber çıktık yola Ülkücü milletçi kardeşlerimle. Hiç bir odak hiç bir mihrak hükümet formüllü hazırlığına giremeyecek. Biz tarihimizde ne zaman millet devleti olduksa o zaman medeniyetler kurduk. Bu sistem değişikliği 20 yıl önce vefat eden merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'in de hayaliydi. Onun hayalini de gerçeği dönüştürdük" dedi.
Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesinden itibaren yanlarında olduğunu hatırlatan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz akşamında teröristler FETÖ'cüler ülkemizi işgal etmek için saldırdıklarında, Cumhurbaşkanımız ölümün ölümüne diyerek milletin içine geldi ve sizlerle beraber oldu. Biz aynı zamanda o gece İstanbul'dan Ankara'ya giderken bu darbeyi bastırmak için çalışmalar yaptık. Ankara'da halkımızla kucaklaştık o gece dik duran bir kişi daha vardı o da Devlet Bahçeli'dir. İlk günden itibaren bizi arayarak desteğini iletti. O gece hakkını yemeyelim Kılıçdaroğlu da bizi aradı bunun bir darbe olduğunu ve yanımızda olduğunu söyledi ama sonra ne olduysa çark etti. Şimdi kalkmış diyor ki, '15 Temmuz kontrollü bir darbedir' ne demek istiyorsun Kılıçdaroğlu 249 şehidimiz var, 2 bin gazimiz var. Sen nasıl onlara saygısızlık yaparsın, FETÖ'cü alçakları korumak kollamak sana mı düştü. 14 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı olarak bir sistem değişikliğinde ihtiyaç olduğunu her fırsatta söylüyoruz. 15 Temmuz sonrasında biz MHP ile beraber olduk. Bir araya geldik istişarelerimizi yaptık Türkiye için böyle bir değişikliğin memleket meselesi, beka meselesi olduğuna karar verdik. Her konuyu her maddeyi ince ince görüştük, ayrıntılarıyla konuştuk. Türkiye için en uygun yönetim sitemini planladık. Ülkemiz milletimiz gençlerimiz için güzel bir iş yaptık. ve bunun onayını kararını simdi size getiriyoruz. Devlet ile millet arasına hiç kimse giremeyecek. Vesayetçilere, darbecilere, kumpasçılara artık ekmek yok. Devlet milletin, millet devletin olacak devlet ayrı millet ayrı değil. Devlet milletine tehdit olmayacak. 1950 yılında bu ülke bu aziz millet dedelerimiz merhum Adnan Menderes'e yetki verdi tek başına iş başına getirdi onu başbakan seçti o da memleket için çok güzel işler yaptı. Ancak 27 Mayıs'ta 1960'da birileri devreye girdi bugün hayır hayır diyen kapı kapı dolaşan CHP devreye girdi milletin seçtiği Menderes'i silah zoruyla zorbalıkla alaşağı ettiler sonrada devleti milletten koparak yeni bir sistem icat ettiler. O sistem çalışmıyor o sistem 12 Mart'ı getirdi, 12 Eylül'ü getirdi, o sistemi 28 Şubat'ı getirdi.
Bundan sonra patron sadece millettir. Bugüne kadar ne oluyordu sandığa gidiyor oy veriyoruz partilere oy veriyoruz. Bir parti tek başına hükümet kuramıyorsa vay haline memleketin. Haftalarca hükümet kurulmaz otel odalarında pazarlıklar medya patronlarının evinde pazarlıklar nihayet seçtiğiniz değil de başka bir hükümet kuruluyor. O hükümetten da size millete bir fayda gelmiyor. Kim kuruyorsa onların işini yapıyor. Ekonomi geriye gidiyor, dış politikada etkisiz kalınıyor. Yeniden seçim kararı alıyorsun yeniden istikrarsızlık yeniden belirsizlik yeniden kaos. Bir hükümet kurulsa bile bu sefer ne oluyor cumhurbaşkanı ile başbakan kapışıyor yine kaos yine kriz. Uzağa gitmeyelim AK Parti'den önce Ecevit, Ahmet Necdet Sezer ne yaptılar kitabı fırlattı. Ecevit'in yüzüne ne oldu memleket karıştı, ekonomik kriz. Bedeli kim ödedi Osmaniye ödedi millet ödedi. 638 milyara mal oldu. O kitabın fırlatılması Türkiye'ye. AK Parti'ye geldi 2011'e kadar o krizden kalan borçları ödedik. O borçları ödemeseydik neler yapardık neler. Yazık değil mi? Bunun sorumlusu niye hesap vermiyor."
Haber: Yusuf BAŞTUĞ-İbrahim EMÜL-Çağlar ÖZTÜRK/ OSMANİYE,
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Çavuşoğlu: Mevcut sistem baba ile oğlu kavga ettirir (2)
'KILIÇDAROĞLU MADDELERİ OKUSA EVET DER'
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB), esnaf yöneticileriyle buluştu. Çavuşoğlu, esnafa nutuk atmadıklarını, esnafın sorunlarını çözmye çalıştıklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Çavuşoğlu, "Ah Kılıçdaroğlu ahh, bir anlasan bizim Türkiye için yapmak istediklerimizi, bir okusa yapılacak değişiklikleri, Kılıçdaroğlu da evet der. Okumaktan korkuyor, CHP'lilerin en büyük derdi okurlarsa, içine girerlerse, inanarak anlatamazlar" dedi.
'YALANI BİTMİYOR'
Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dinlerken utandığını belirterek, "Bir genel başkan bu kadar yalan söyler mi? Dua ediyorum yalanı bitsin de doğruyu söyler diye ama bir türlü yalanı bitmiyor. Çok zengin yalanı var. Danışmanları da iyi çalışıyor galiba, insan biraz sıkılır. Kılıçdaroğlu kararsızların karşısına çıksa ve bu 18 maddeye neden hayır dediğini açıklasın, dinleyenin yüzde 75'i evet der. Bundan dolayı bu maddelere girmek istemiyorlar" dedi.
'BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ'
CHP'lilerin Antalya'daki Ruslara giderek 16 Nisan'da evet çıkması durumunda farklı şeyler yaşanacağını anlattığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Rus konsolosun endişeyle İl Başkanlığı'na geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Ruslara gidip durumu anlattık. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı acizleştiniz? Genel başkan adayları var Muharrem İnce, yalanları atınca karşısındaki kişi dayanamadı. 'Göster bana kardeşim bu söylediklerini' dedi. Sağa sola baktı, 'Ben yanımda değişiklikleri getirmedim' dedi. Yine küstahlık yaptı ve 'Ben okusam halk burada anlamaz' dedi. Bunların bakışı hiç değişmedi, halk anlamaz, halkın kafası basmaz, halk cahil. Makarna verirsin oy alırsın diyor. Sen de iki kat makarna ver oy alabileceksen madem. Bir de Cumhuriyet elden gidiyor diyor. Cumhuriyet nereye gidiyor? Esas dertleri Cumhuriyet'in kendi tekellerinden gitmesi. O istiyor ki azınlık olarak çoğunluğu ben yöneteyim. Geçti bunlar, çalış, hizmet et, inandır milleti."
Toplantıda AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi
Salondan detay
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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Başsavcılık: Suriyelilerin otopsisinde ilk bulgu 'kimyasal boğucu gaz' (3)
SAHRA HASTANESİNDE 463 KİŞİ TEDAVİ EDİLİYOR
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesindeki saldırıda yaralananlardan 463'ünün tedavisi İdlib'teki sahra hastanelerinde devam ediyor. Bu arada çoğu çocuk ve kadın olmak üzere ölen 106 kişiden kimlikleri belirlenen 85'i yakınları tarafından toprağa verildi. Diğerlerinin de otopsi ve kimlik incelemesi yapılıyor. Saldırıdan sonra Han Şeyhun'da yaşayanların bir kısmı ise çevredeki yerleşim alanlarına taşındı.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),-
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Okula molotofkokteyli attılar
ADANA'daki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, kimliği belirsiz 2 kişi molotofkokteyli attı.
Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri saat 15.30'da dersleri bitince okuldan dağıldı. Kısa süre sonra ise, binanın arka cephesine gelen yüzü maskeli 2 kişi, ellerindeki molotofkokteyli ateşe verip, okula fırlattı. Saldırganların attığı 4 molotofkokteylinden biri arka bahçeye bakan güvenlik kamerasına isabet etti. Güvenlik kamerası hasar gördü. Yöneticilerin ihbarı üzerine bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçlar ile polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi altında okul ve çevresinde araştırma yapan ekipler, eşkali belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Okul binasının dış görüntüsü
Polislerin okulun çevresinde yürürken görüntüsü
Okul duvarındaki izler
Okul çevresindeki silahlı sivil polisler
Okul tabelası
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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İdlib'deki saldırı Antalya'da protesto edildi
SURİYE'nin İdlib kentinde geçen salı günü çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırı, Antalya'da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.
Akdeniz Dayanışma Derneği Platformu (ADAP) öncülüğünde Kazım Özalp Caddesi Kışlahan Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sivillere yönelik saldırıyı kınadı. 28 sivil toplum kuruluşunun imzası bulunan basın açıklamasını okuyan ADAP Dönem Sözcüsü Hakan Şimşek, bu saldırının her fırsatta barıştan, insan haklarından söz eden batı ve dünya düzeninin baş aktörlerinin, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden yürüttükleri kirli işgal ve sömürü politikalarının bir parçası olduğunu, lanetlediklerini söyledi.
Saraybosna, Beyrut, Kahire, Kudüs, Bağdat, Şam ve Filistin'in perişan, Basra'nın harap, Halep'in ise düştüğünü söyleyen Hakan Şimşek, "Bundan sonraki hedeflerinin Anadolu olduğunu biliyoruz. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Düşmanı sınırlarımızın ötesinde, New York'ta, Washington'da, Londra'da, Berlin'de, Moskova'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de karşılamaya hazır olmalıyız. Bu gidişe seyirci kalmamalıyız. Mazlumların hesabı mutlaka sorulmalı. Sorulacaktır inşallah" dedi. Sık sık tekbir getiren kalabalık, okunan duanın ardından dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hakan Şimşek basın bildirisini okurken
Kalabalık tekbir getirirken
Afişlerden görüntü
Kalabalıktan genel görüntü
Detay görüntüler
Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yaşayan ve tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 63 yaşındaki Ziya Ay, ilçede düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir hastanede tedavi gören evli ve 1 kız babası Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ziya Ay, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gazi Ziya Ay için memleketi Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törende gazinin eşi Gülten, kızı Binnur Ay gözyaşı döktü. Törene, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, askeri arkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Ay'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Ziya Ay, yakınlarının gözyaşları arasında Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-İmamın cenaze namazı kıldırması
-Askeri tören
-Askerlerin tabutu omuzlarda taşıması
-Eşi ve kızının ağlaması
-Camideki kalabalık
-Protokol ve yakınlarından detay
-Gazinin vesikalığı
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),
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İzmirliler Saat Kulesi etrafında masa tenisi oynadı
İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği etkinlikle, İzmirliler'i Saat Kulesi etrafında masa tenisi ile buluşturdu.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) ilan ettiği 6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü etkinleri kapsamında İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konak Meydanı'nda bir organizasyon düzenlendi. İzmir Saat Kulesi etrafına dizilen masalarda masa tenisi oynayan vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi. Organizasyon hakkında bilgi veren İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Emin Küçük, "Etkinliğimiz için halkımızın yoğun olarak bulunduğu Saat Kulesi'nin etrafını tercih ettik. Amacımız masa tenisi sporunu vatandaşlara tanıtmak ve katılımlarını sağlamak. Başarılı olduğumuz inancındayım" dedi.
Uzun yıllar masa tenisi milli takımında oynayan, antrenörlük yapan ve 18 yıl Masa Tenisi Federasyonu İzmir İl Müdürlüğü görevinde bulunan Aydemir Cengiz ise "Bu etkinlik İzmir'de ilk defa düzenlendi. Tarihi bir mekanda halkımızı masa tenisi ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Masa tenisi 7'den 70'e her yaşın sporudur. Uzun yıllar oynanabilecek, vücudunuzda ayak parmağınızdan, saç telinize kadar bütün organlarınızı çalıştıran göz kas koordinasyonunun geliştiren en önemli sporlardan biridir" diye konuştu.
İzmir'de yaşayan Hollandalı Yolan Kuyper ise sürekli masa tenisi oynadığını, çok güzel bir hobi olduğunu söyledi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle biraz zorlandıklarını söyleyen Kuyper, yine de rahatlamak için güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Poyraz Yaşar, bir yıldır masa tenisi oynadığını belirterek, "Atatürk Stadyumu'nda masa tenisi kursuna gidiyorum. Masa tenisi oynamak çok güzel. Hocalarımız bize bu sporu öğretti, maçlara çıktık. Bence herkes gelip masa tenisi oynamalı" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Emin Küçük ile röp.
Aydemir Cengiz ile röp.
Yolan Kuyper ile röp.
Poyraz Yaşar ile röp.
Masa tenisi oynayanlar
Genel ve detay görüntüler
Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ, /İZMİR,