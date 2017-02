Dha Yurt Bülteni - 13

DEAŞ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi (2)



13 ZANLI TUTUKLANDI



Bursa'da 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan ve bu sabah mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu 13 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,



Rent a car işletmecisi aracında intihar etti



ANTALYA'da, rent a car işletmecisi 40 yaşındaki Hacı İbrahim Solak, otomobilinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.



Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 625 Sokak'ta oturan Selda Ocak, eşi Hacı İbrahim Solak'ı evde göremeyince, aracının otoparkta olup olmadığını kontrol etmek istedi. Saat 13.00 sıralarında otoparka giden Selda Ocak, kapısı açık 07 SB 083 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan eşini kan içinde buldu. Olayın etkisiyle şoka giren Selda Ocak'ın çığlık sesini duyanlar, yardıma koştu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, tabancayla başına tek el ateş eden Solak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polisin incelemesinden sonra Hacı İbrahim Solak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Solak'a ait olduğu belirlenen tabancaya el koydu.



İlk eşinden 3, ikinci eşi Selda Ocak'tan da 2 olmak üzere 5 çocuğu bulunan Hacı İbrahim Solak'ın bir süreden beri psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.



































HABER: Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,



Yalova Belediye Başkanı Salman: Depremden ders almadık



YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, binlerce insanın ölümüne ve büyük maddi hasara yolaçan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen Yalova'nın gerekli dersi çıkarmadığını söyledi.



Resmi rakamlara göre Marmara Depremi'nde, 2 bin 504 kişinin öldüğü, 4 bin 505 kişinin yaralandığı ve 33 bin 708 binanın hasar gördüğü Yalova'nın Belediye Başkanı Vefa Salman, "Ne yazık ki depreme hazır değiliz" dedi. Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, depremselliği göz önünde bulundurarak Yalova'da belediye mücavir alanları içerisinde 4 kattan fazlasına izin vermediğini söyledi. Bu nedenle 'yatay mimariden' yana olduğunu açıklayan Vefa Salman, "17 Ağustos 1999 depremi bize, 'depremin değil binaların öldürdüğünü' öğretti. Ben 2004-2009 yıllarında meclis üyesiyken burada konuşma yapmıştım. Açıklamamda, 'yerel yöneticilerin de bunun içerisinde mimar, mühendis, müteahhit kadar suçludur' demiştim. Ben şimdi o pozisyondayım. Ki o zaman da yerel yöneticiydim. Ama ne dedim? Ben, 'belediye başkanı olduğum sürece 4 katın üstünü belediye meclisine dahi getirmem' dedim. Bana üniversiteden profesör hocalar da geldi ve 4 katın üstünde yapılaşmanın olabileceğini belirttiler. Olabilir. Deprem profesörleri de depremin tekrar geleceğini söylüyor. Ben bunları bilirken ve o dönemi de yaşamışken, hal böyleyken ben nasıl çok katlı binaya evet derim. Ben zaten Yalova'nın beton yığını olmasını istemiyorumö dedi.



Depremden toplum olarak gerekli dersin çıkartılmadığını söyleyen Salman, "Yalova'ya insan gelsin, hareketlilik olsun bir kat daha verelim dersek bence Yalova'ya en büyük ihaneti yapmış oluruz. Allah'tan tüm olumsuzluklara rağmen deprem 1999'da olmuş. ya 2005'te-2007'de olsaydı. Sadece Hacımehmet Ovası'nda 5 bin kişi ölürdü. Almış başını gidiyordu. Sektör doymak bilmiyordu. 6-7 kat diye giderdi. İnşaat sektörü hızla zaten gidiyordu. 2009'da olduğunu düşünebiliyor musunuz? Biz dersi çıkarmıyoruz hala. Çok çabuk unutuyoruz. Yazıktır günahtır. İnşaat sektörüyle ilgili birçok tedbir alınmıştı ama şimdi yine birçoğu pasifize edildi. Türkiye'de ilk defa beton kalitesi yükseltildi, perde beton şartı getirildi, yatay düşey taşıyıcının sayısı artırıldı, yapı denetim firmaları kuruldu. Ama ben her zaman söylüyorum; Ben belediye başkanı olduğum sürece 4 katın üstüne asla çıkmam. Meclise gelse bile bu meclisten geçmeyecek. Herkes bu konuda sağduyuluö diye konuştu.



Yalova'nın mevcut durumu korumasının bile büyük avantaj olduğunu söyleyen Salman, yeni imar alanları konusunda Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine dikkat çekti. Salman, "Yalova'nın en büyük şansı 3 büyük kentin arasındaki coğrafi güzellikleri. Biz mevcut durumu koruyalım bize yeter zaten. Hep söylüyorum; Çiftlikköy ve Altınova'ya aman dikkat. İmar verilsin tabi ama dubleks tipi, bahçeli evler için imar verilsin. Kent beton yığını olmasın" dedi.



Yalova'nın olası 7 ve üzerindeki şiddette bir depreme hazır olmadığını belirten Belediye Başkanı Salman, "Büyük depremden Yalova etkilenir mi? Bu teknik bir konu. Yalova'da olası depremde toplanma alanlarımız yok. O konuda büyük sıkıntı var. O konuda çalışma yapmamız lazım. Depreme hazır mıyız? Ne yazık ki depreme hazır değiliz. Gerçeği söylemek gerekirse aktif bir çalışma yapıldığını da ben hiç görmedim. Valilik düzeyinde de AFAD düzeyinde de bir çalışma yapıldığını görmedim. Toplanma alanlarını gündemimize almamız lazım" dedi.







Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -



Kedi ve köpekleri tarım ilaçlı etle zehirlediler



ÇANAKKALE'de tarım ilaçlı et verilerek zehirlenen bir bölümü sahipli onlarca kedi ile köpekten biri telef oldu. Sahipleri ve hayvanseverler tarafından son anda veterinerlere yetiştirilen kedi ve köpeklerden bazıları kurtarılırken, bir kısmının halen tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Bazı vatandaşların, hayvanların can çekişmesine tanıklık ettiği üzücü olay, şehirde büyük tepkiye neden oldu. Hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde zehirli et verilerek kedi ve köpeklerin zehirlenmesine tepkisiz kalmayan Çanakkaleli hayvanseverler, çektikleri can çekişen hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şehirde yaşanan bu vahşetin sık sık tekrarlanıyor olması ve kaygı verici boyutlara ulaşması hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Hayvanseverlerden Barış Karabaş'ın zehirli etten yiyen bir kedinin can çekişmesine tanıklık ettiği ve cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştığı video herkesi üzdü. Video görüntüsünde, can çekişen kedi ve hemen başında bekleyen bir köpek izleyenleri derinden yaraladı.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Çanakkale Hayvanseverler Derneği (ÇHYD), Çanakale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. ÇHYD Başkanı Tuğçe Özçelik, yaşanan vahşet ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve bunu duyarlılıkla ele alan Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı söyledi. Özçelik, "Bu ne yazık ki Çanakkale'de periyodik olarak gerçekleşmekte olan bir durum. Her seferinde çok fazla canımız yanıyor. Önlem alınması için gerekli işlemleri biz de gerçekleştiriyoruz. Yine dün (perşembe) ilk başta bize haberler, ihbarlar, fotoğraflar geldi. Bunun üzerine harekete geçtik. Zehirli et parçalarını ve önce olay yerlerini görüntüledik. Zehirlenen hayvanları veteriner kliniklerinde gördük. Bu olaya çok üzüldük. Zehirli etleri topladık. Bu an itibariyle bir ölen hayvanımız var. Ne yazık ki sahibi de haberdar oldu. Savcılığın soruşturmasından sonuç bekliyoruz. MOBESE kameraları incelenecek. Talimat verildi. Ölen köpeğin otopsisi ve etlerde bulunan zehrin tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Bir daha olmamasını ümit ediyoruz. Bu zalim kimdir bilmiyorum. Buna artık bir son versin. Çok canlar yandı. İnşallah son olsun diyoruz" dedi.



"HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINI YOK ETMEYİN"



Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Daha önce de hayvan hakkı ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağımızı, fail veya faillerin tespiti ve cezalandırılması için tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna arz etmiştik. Dün (perşembe) Çanakkale'mizin nerdeyse tüm mahallelerinde aynı anda gerçekleşen zehirli et atılması ile sokakta yaşayanlar ile sahipli kedi ve köpekler vahşice öldürülmüş, bu suçla ilgili Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Çanakkale Hayvanseverler Derneği olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuş olup, sayın savcı derhal soruşturmayı başlatmıştır. Failin ve faillerin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılması için süreci takip edeceğimizi ve Çanakkale'mizin sokak hayvanı ölümleriyle anılmasına müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna arz ederiz" denildi.



ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Yaşanan hayvan katliamı üzerine Çanakkale Belediyesi de web sitesinden 'Kamuoyunu Bilgilendirme' başlığıyla bir açıklama yayınladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Çanakkale Belediyesi olarak; yaşamı birlikte paylaştığımız ve birlikte yaşamaktan başka yolumuzun olmadığı can dostlarımıza yönelik yapılan her türlü vahşeti, insanlık dışı girişimleri şiddetle kınıyor ve hayvanların insanlar tarafından maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyuyoruz. Kentimizde, Esenler Mahallesi (60 metrelik yol ve civarı), İsmetpaşa Mahallesi (Stadyum civarı) başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen bölgede can veren hayvanlardan ve bölgedeki et parçalarından incelenmek üzere gerekli numuneler alınmıştır. Geri kalan et parçaları bölgeden toplanarak imha ve bölgenin temizlik çalışmaları devam etmektedir. Konu belediyemizin ilgili birimlerinin takibinde olup, gerekli incelemeler için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayların yaşanmasına müteakip gerek bilgilendirme, gerekse ekiplerimize yardım amaçlı her türlü destekte bulunan kentlilerimize de ayrıca teşekkür ediyor, can dostlarımıza yönelik yapılan bu vahşetin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."



Zehirlenen hayvanlardan şu ana kadar sadece bir köpeğin telef olduğu, bu sayının artabileceği belirtildi.



















Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,