Dha Yurt Bülteni - 13

Kahramanmaraş'ta fırtına 20 çatıyı uçurdu, 5 kişiyi yaraladı
KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan şiddetli fırtına kentte 20 binanın çatısını uçurdu. Saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına kent merkezinde etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar da çıkan fırtına nedeniyle aralarında Kahramanmaraş Adliyesi'nin de bulunduğu 20 binanın çatısı uçtu. Fırtına bunun dışında 8 ağaç, 3 direk, 3 güneş enerjisini devirirken, 4 evin cam balkonunun ve bir de duvar yıkılmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, fırtına nedeniyle 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Bunlardan bir tanesinin durumu ağır. Biz, Kahramanmaraş itfaiyesi olarak görevimizin başındayız. Fırtına sebebiyle çatı uçması ve benzeri durumlara anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çatı altındaki araç
Olay yerinde itfaiye ekipleri
Hasar görmüş otomobil
Yerdeki çatı
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasına devam ediliyor (4)
ESKİ TUGAY KOMUTANI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY davasında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'den sonra 57'nci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol savunmasını yaptı. Darbe girişimi sırasında hazırlanan sıkıyönetim listesinde, İzmir ve Manisa sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğu yer alan Mehmet Nuri Başol, iddianamede kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini, darbeye iştirak etmediğini, devlet yanlısı olarak TSK'nın emir ve komutası içerisinde hareket ettiğini savundu. Kendisine bağlı birlikte darbeye kimsenin iştirak etmediğini, kendi kontrolü altında kışlada durulduğunu ifade eden Mehmet Nuri Başol, "Ordu komutanının emirleriyle hareket ettim. Emrimde 2 bin 500 personel vardı. Personele tarafımdan yazılı yada sözlü bir talimatım olmadı. Ordu komutanımızla üç kez telefonda görüştüm. Birliğim hakkında bilgi verdim" dedi. Sıkıyönetimin direktifleriyle hareket etmediğini talimat vermediğini öne süren Mehmet Nuri Başol, "Eğer sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak hareket etseydim, listede sıkıyönetim komutanı olarak bulunan Memduh Hakbilen'le görüşmem lazımdı. Ama ben ne görüştüm ne de telefonda konuştum. Ortada darbeye yönelik bir niyet ve kasıt yoktur. Eylem ve fiil de yoktur. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" diye konuştu.
DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ EVDE ÖĞRENMİŞ
Darbe teşebbüsünü evde bulunduğu sırada televizyon ve sosyal medyadan öğrendiğini, ardından birliğe gittiğini söyleyen Mehmet Nuri Başol şöyle devam etti:
"Karargaha saat 23.00 gibi gittim. Bana hiçbir olumsuzluk olmadığı bilgisi verildi. Bu sırada bir mesaj gelmiş, benim sıkıyönetim komutan yardımcısı olduğuma yönelik. Emri incelemek için odama gittim. Bu sırada Ordu Komutanı beni aradı. Bana yerimi sordu. Ardından sıkıyönetim emri için, 'Bu emir geçersizdir. Benim emir ve komutamla hareket edeceksiniz' dedi. Bende kendisine emredersiniz dedim."
"DARBE NİYETİM OLSAYDI, NİZAMİYE ÖNÜNDEKİ ARAÇLAR DURAMAZDI"
Darbe teşebbüsünden sonra nizamiye kapısı önüne belediye araçlarıyla polise ait TOMA'ların da geldiğine değinen Mehmet Nuri Başol, "Darbeyle alakalı niyetim olsaydı, nizamiye önüne gelen araçlar engel teşkil etmezdi. Çünkü tek giriş ve çıkışımız yoktu. Alarm çıkış kapılarını da kullanabilirdik. Ayrıca envanterimizde, tank kadar olmasa da, top ve obüsler vardı, yine paletli araçlarımız vardı. Yani bir değil 5 - 6 tane otobüs yada tomayı sürükleyebilirdi. Ben sıkıyönetim adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen emirleri dikkate almadım. Emirleri odamda muhafaza ettim" dedi. Havanın aydınlanmasından sonra evine tıraş olmaya gittiğini, bu sırada kendisini Bornova Jandarma Tabur Komutan Yardımcısının aradığını, hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu söylediğini, bunun üzerie gidip teslim olduğunu anlatan Mehmet Nuri Başol, "Birlik komutanının birliğine gitmesi, anormal ve sıra dışı değil, gitmemesi anormal ve sıra dışıdır. Sıkıyönetim görevlendirmesi, bilgim ve iradem dışında olmuştur. Devlet yanlısı hareket ettim. Suçlamalar somut delillere dayanmıyor" dedi.
TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Mehmet Nuri Başol'un da savunmasından sonra Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, talepleri değerlendirdi. Oktay Tabur başkanlığındaki mahkeme heyeti, Memduh Hakbilen ve Mehmet Nuri Başol'un tahliye taleplerini, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR
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Kahramanmaraş'ta aranan 91 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesinde aranan kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonda Kahramanmaraş'tan 268 polis katıldı. Gün içerisinde kent genelinde 403 adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör, narkotik, yağma, hırsızlık, yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 91 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelilerin polisi otobüsüne bindirilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasında
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iş adamı 42 yaşındaki Varol Bayrak'ın kafeteryada tabanca ile ateş edilerek yaralanması olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İlçedeki alışveriş merkezindeki kafeteryada dün akşam meydana gelen olayda 40 yaşındaki Yılmaz B., arkadaşlarıyla oturan Varol Bayrak'ın yanına gidip bacağına tabanca ile bir el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Varol Bayrak, özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz B. ise olayın ardından tabanca ile yakalandı.
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Yılmaz B.'nin kafeteryada önce keşif yaptığı, daha sonra ikinci kez içeriye girip Varol Bayrak'ın bacağına eğilerek ateş edip el hareketi yaparak kaçtığı görüldü. Görüntüye, olay sırasında kafeteryadaki müşterilerin panik anı da yansıdı.
Yılmaz B.'nin, Mart 2016'da eğlence mekanında Tuğberk Posbıyık tarafından öldürülen Talat Yavuz'un arkadaşı olduğu, olay sırasında yanlarında bulunan Varol Bayrak'ı, cinayetle sonuçlanan tartışmayı çıkarmakla suçlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Polisteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz B., tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Mart 2016'daki cinayete ilişkin arşiv görüntüleri
-Dün akşamki saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri
-Panik anları
-Detaylar
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE-Özge CERRAH/EREĞLİ(Zonguldak),
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Hakkari'de çığ düşen yollarda yoğun çalışma yürütülüyor
HAKKARİ İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte bazı köy ve mezra yollarına inen çığları temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalar devam ederken, inen çığlar ekiplerin yoğun bir mesai yapmalarına neden oluyor. Kar yağışı sonrası Hakkari'nin Kırıkdağ ve bağlı mezra yolunun 6 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu ekipler yoğun çalışma yaptı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri kış boyunca 55 iş makinesi ve 72 personelle karla mücadele ettiklerini, en büyük korkularının ise çığ düşmesi olduğunu söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çığ inen Kırıkdağ yolu
-Çığları temizleyen iş makineleri
-İnen çığların arasında kaybolan iş makenesi
-Çalışmalardan genel ve detaylar
Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -
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Bitlis'te engelli ve hamile memurlara kar izni
BİTLİS'te kar yağışı ve tipi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın için 1 günlük idari izin verildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile olan personel, 02.02.2017 Perşembe günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -
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Kamyonun çarptığı traktördeki 3 kişi yaralandı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç-Ezine Karayolu Ağaçköy sapağında meydana geldi. Fethi Sallama (73) yönetimindeki 17 TA 700 plakalı traktöre, N.K.'nın kullandığı 17 NC 609 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen traktörü kullanan Fethi Sallama ile yanında bulunan Nefise Sallama (67) ve Yüksel Çayı (63) ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Fethi Sallama ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki yaralı Nefise Sallama ve Yüksel Çayı ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yapan traktörden görüntü
Kamyondan görüntü
Yaralılardan Bayramiç Devlet Hastanesinden görüntü
Fethi Sallama'nın ambulans helikopterle sevk edilişinden görüntü
Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Altınova Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden gelen ve sürücününü kim olduğu öğrenilemeyen 10 V 2424 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Ekber Gül yönetimindeki 35 EA 7655 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile Gül'ün otomobilinde bulunan ismi öğrenilemelen bir kişi yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kazaya karıyan araçlardan görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), DHA)
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Niğde'de trafik kazası 1'i çocuk 6 yaralı
NİĞDE'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 17: 00' sıralarında Niğde-Bor Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir(52) yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı araç ile Sefa Girişikli'nin kullandığı 20 U 6257 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdemir ile Neziha(42,) Ayşenur(20), Aleyna(13) ve Cemregül Özdemir(22) ve diğer sürücü Girişikli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yapan araçlardan görüntü
Polislerden görüntü
Acil servisten görüntü
Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,
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Kafeye giren hırsız televizyonu çaldı
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde gece kafeye giren hırsız televizyonu çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay saat 05.20 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Sezer Çiçek'e ait kafenin kepengini kaldırarak içeri giren hırsız bir televizyonu sökerek kepengin altından dışarıda bekleyen kişiye verdi. Hırsız bir televizyonu daha sökmeye çalışırken, başarılı olamayınca dışarı çıktı. Sabah işyerini açan Sezer Çiçek işyerine hırsız girdiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek, soruşturma başlattı. Sezer Çiçek güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, tepki gösterdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Güvenlik kamerası kayıtları
-Kafeden görüntü
-Sezer Çiçek ile röp.
Haber: HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli), -
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Başkan makam aracı ile hamile kadını hastaneye ulaştırdı
ERZURUM'un Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği Kaplıca Mahallesi'nde doğum sancıları artan Filiz Güler'i, makam aracı olan 4X4 ciple hastaneye ulaştırdı.
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum'un Çat İlçesine bağlı 17 kilometre uzaklıktaki Kaplıca Mahallesinde yaşayan Engin Güler, Belediye Başkanı CHP'li Arif Hikmet Kılıç'ı cep telefonundan arayarak yardım istedi. Eşi Filiz'in doğum sancılarının arttığını, ilçedeki ambulansın başka bir köye gittiğini belirten Engin Güler, "Tipiden dolayı köyden çıkamıyoruz. Bize yardım et lütfen" dedi.
Bunun üzerine Başkan Arif Hikmet Kılıç, eşi Sibel Kılıç'ı da yanına alarak 4x4 makam aracı ciple Kaplıca Mahallesine gitti hamile Filiz Güler'i aldı ve Çat Devlet Hastanesine getirdi. Filiz Güler ve Engin Güler, kendilerine yardım ettiği için Başkan Kılıç'a teşekkür etti.
Bu arada Çat Belediyesi, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'dan Çat'a gelen ve tipi nedeniyle devam edemeyen 130 yolcuyu ilçede konuk etti. Kadın yolcular belediyeye ait Kadın Dinlenme Evinde, erkek yolcuları ise öğretmen evinde konakladı. Başkan Arif Hikmet Kılıç, "Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hamile bayanın makam aracı ile hastane önüne getirilmesi
-Hamile bayanın makam aracından indirilerek hastaneye girmesi
-Arif Hikmet Kılıç ile röp.
Haber-Kamera: ERZURUM
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Kayseri Gazisi'ne baba ocağında sevgi seli
KAYSERİ'de, 46 gün önce PKK Terör Örgütü tarafından, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen bombalı saldırısında yaralanan Gazi Er Recep Coşkun, tedavi gördüğü hastaneden hava değişimi için geldiği baba ocağında sevgi seli ile karşılandı.
Kayseri'de, geçen 17 Aralık'ta PKK'lı teröristlerce çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 14 asker şehit olurken, 55 kişide yaralanmıştı. Patlamada Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Er Recep Coşkun, ayaklarından yaralandı. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve sağlık durumu iyiye giden Gazi Er Recep Coşkun bugün saat 18.00'de Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ndeki baba ocağına geldi. Gaziyi, Çanakkale Caddesi'ndeki evinin önünde Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Garnizon Komutanı DZ. YRB. Türken Altıngöz, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, Lapseki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Avdan, Lapseki İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Ambulans ile getirilen Gazi Recep Coşkun'un 2 yaşındaki oğlu İbrahim Coşkun'un asker selamı çevredekilere duygulu anlar yaşatırken, Gazi Er Recep Coşkun "Vatan sağolsun" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Gaziyi karşılamaya gelen vatandaşlardan görüntü
Gazinin minik oğlunun asker selamından görüntü
Gazinin ambulanstan indirilişi ve konuşmasından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale),
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Sivas'ta FETÖ'den 11 polis tutuklandı
SİVAS merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sabah adliyeye sevk edilen eski emniyet çalışanları F.D, R.K, R.U, İ.E, F.A, B.Ş, A.A, S.E, E.T, İ.K ve Z.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı 19'a yükseldi. Gözaltında bulunan 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgulanmak üzere Sivas'a getirileceği öğrenildi. Firari olan 4 zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 şüpheliden 37'si gözaltına alınmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntüler
-Şüphelilerin götürülüşü
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
Dha Yurt Bülteni - 13
Kahramanmaraş'ta fırtına 20 çatıyı uçurdu, 5 kişiyi yaraladıKAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan şiddetli fırtına kentte 20 binanın çatısını uçurdu.
Kahramanmaraş'ta fırtına 20 çatıyı uçurdu, 5 kişiyi yaraladı