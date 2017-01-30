Dha Yurt Bülteni - 13

HDP Van Milletvekili Botan gözaltına alındı
Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı.
Ankara'dan bugün Van'a gelen HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı. Polisler eşliğinde Van Adliyesi'ne getirilen Botan'a avukatları eşlik etti. Botan'ın hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmaya katılmayan Botan hakkında 'zorla getirme' kararı vermişti. Mahkeme heyeti, Botan hakkında ikinci duruşmada 'yakalama emri' düzenlenmesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede terör örgütü elebaşını, terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesi ile 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.
Haber: Orhan AŞAN / VAN,-
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FETÖ'den aranan kadın doğuma gidince yakalandı
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fadime G., doğum için gittiği hastanede yakalandı. Doğumu bekleyen polis, daha sonra kadını gözaltına aldı. 1 günlük bebeğiyle adliyeye sevk edilen kadın, polis gözetiminde tedavisi için yeniden hastaneye gönderildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fadime G., dün öğle saatlerinde doğum için Başken Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Fadime G.'nin bilgilerinin hastane sistemine düşmesiyle birlikte harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri hastaneye gitti. Doğumumu bekleyen polis, dün gözetim altında tuttuğu Fadime G.'yi bugün hastaneden taburcu olmasının ardından gözaltına aldı.
Fadime G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 günlük kız bebeğini de bir yakını getirdi. Adliyede mahkemeye çıkarılan kadın, tedavisi için tekrar hastaneye gönderildi. Fadime G.'nin polis gözetiminde yapılacak tedavisi sonrası tekrar mahkemeye sevk edileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adliye binasından genel görüntü
Şüpheli Fadime G.'nin getirilmesinden görüntü
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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'Tek teker' can aldı
Tolga YILDIRIM-Alparslan ÇINAR/ANTALYA, - ANTALYA'da, Baran Çalışkan'ın ön tekerini kaldırarak arka tekerin üzerinde ilerlediği iddia edilen motosikletin çarptığı 48 yaşındaki Serpil Yetim hayatını kaybetti. Evinin önündeki yolda motosikletin altında 20 metre sürüklenen kadının vücuduna saplanan demir parçaları, itfaiye ekipleri tarafından demir makasıyla kesilerek çıkarıldı.
Kepez İlçesi'ndeki kaza, saat 19.00'da Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Kavşağı'ndan Kepez Belediyesi yönüne ilerleyen Baran Çalışkan'ın kullandığı 07 CZD 64 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Serpil Yetim'e çarptı. Durakta otobüsten inip yaya geçidinden yolun karşısındaki evine gitmeye çalışan Yetim, motosikletin altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan motosiklet sürücüsü de ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü Çalışkan'ın da hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.
KARISINA SON BAKIŞ
Motosikletin alt bölümündeki demirlerin Serpil Yetim'in bacaklarına saplanması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Yetim'in kocası Musa Yetim ile yakınları, gözyaşı döktü. Musa Yetim, karısının motosikletin altındaki cansız bedenine uzun süre ağlayarak baktı. Karısının işten geldiğini ve yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığını anlatan Musa Yetim, üst geçit yapılmasını istedi. Kazayı duyan sürücünün yakınları da olay yerine geldi. Çalışkan'ın yakınları ile Yetim'in akrabalarıyla kısa süreli tartışma yaşadı.
'TEK TEKER' SÜRERKEN ÇARPTI İDDİASI
Polis, güvenlik şeridi ile çevrelediği kaza yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekipleri, demir makasla Yetim'in vücuduna saplanan demir parçalarını kesti. Yetim'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetim'in akrabaları, Baran Çalışkan'ın motosikletin ön tekerini kaldırıp, yolda tek teker üzerinde ilerlerken kazayı yaptığını iddia etti.
Hayatını kaybeden Serpil Yetim'in emekliliğine yaklaşık 2 yıl kaldığı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işyerinde çalıştığı öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri detay
-Polis ve kalabalık vatandaşlardan detay
-Motosiklet ve hayatını kaybeden Serpil Yetim'den detay
-Serpil Yetim'in yakınlarının motosiklet sürücüsü Baran Çalışkan'ın yakınlarını linç etme girişimi
-Serpil Yetim'in eşi Musa Yetim'in kazayı anlatması
-Görgü tanığının ifadesi: "Motosikletin önünü kaldırmış geliyormuşö
-İtfaiye ekiplerinin çalışması ve motosiklet parçalarını kesmesi
-Motosikletin çekiciyle çekilmesi
-Serpil Yetim'in cansız bedeninin cenaze aracına yüklenmesi
Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -
Dha Yurt Bülteni - 13
HDP Van Milletvekili Botan gözaltına alındıVan Milletvekili Lezgin Botan, Van Ferit Melen Havaalanında gözaltına alındı.
HDP Van Milletvekili Botan gözaltına alındı