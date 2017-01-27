Dha Yurt Bülteni - 13

Düğüne giden ailenin otomobili devrildi: 4 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde düğüne giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada, aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mersin'deki yakınlarının düğününe giden ailenin içerisinde bulunduğu Burhan Ataş (41) yönetimindeki 33 DNR 25 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. kazada hurdaya dönen otomobildeki Büşra Ataş (19) olay yerinde, sürücü Burhan Akaş ile Sabiha (43) ve Zeynep (17) Ataş da kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan, henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise aynı hastanede tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için morga konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Olay yeri



Devrilen otomobil



Olay yerindeki ceset



Cesedin cenaze aracına konulması



İnceleme yapan jandarmalar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



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'Çalgı Çengi İkimiz' filmine Tokat'ta özel gösterim



VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Tokat'ta hayranlarıyla buluştu.



Kentte Novada Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğan oyunculardan Tokatlı olan Murat Cemcir, memleketinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Burada hayranlarının sorularını cevaplayan ikili, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Ahmet Kural, Murat Cemcir'in "Tokat'ı nasıl buldun, böyle bir kalabalık bekliyormuydun" sorusuna, "Daha önce bir kere getirmiştin beni hatırlıyorsun. Şimdi daha güzel buldum. Daha kalabalık, hoş" şeklinde cevap verdi. Ahmet Kural, ilk filmin ilgi görmediğini ancak ikincisinin şimdiden 2 milyon seyirciye ulaştığını söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Oyuncuların hayranlarıyla buluşması



-Konuşmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



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