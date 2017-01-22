Dha Yurt Bülteni - 13

Edirne'de 'Bocuk Gecesi' kutlandı



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde, Antik Dönem ve Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı.



Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından 'Bocuk Diriliş' temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Bocuk Gecesi', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.



Bu yıl ilk kez farklı bir konseptle hazırlanan etkinliğin teması ise 'Bocuk Diriliş' olarak adlandırıldı. Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenmiş olan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan kareografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin camlarına vurarak, bakanları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Etkinlikte, ressam Şule Küçükoğlu'nun 'Bocuk Gecesi' için özel olarak hazırladığı 'Renklerin Büyüsü' adlı resim sergisi açıldı. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu.



"BOCUK GECESİ"



'Bocuk Gecesi', Orta Çağdan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hıristiyanların 'Bojic' adetleriyle ilişkisi bulunmuyor. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası olan 'Bocuk' gecesinde, her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniliyor. İnanışa göre, Bocuk verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmıyor. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılıyor. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılıyor. Gençler çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutur. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. 'Bocuk' gecesi kışın en sert gecesinin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Girişteki pelerinli mankenlerle fotoğraf çekilenler



-Yüzlerin boyanması



-Etkinlik alanı genel gör.



-Etkinliğe katılanlar



-Yüzleri boyalı, maskeli ve pelerinli gençler



-Kareografiler ve sahne gösterileri



-Kabak tatlısı ikramı



-Ateş başında eğlenen gençler



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



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Şanlıurfa'da huzur operasyonu: 53 gözaltı



ŞANLIURFA'da, 350 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.



Kentteki eğlence merkezlerine yönelik akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Kent genelinde 24 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Topçu Meydanı'nda bulunan eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 işyerine de cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 53 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polis ekiplerinin kafelere baskın düzenlemesi



Şüpheli vatandaşların üst araması yapılması



Suriyeli kadınların gözaltına alınması



Şüphelilerin polis aracına konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)