Dha Yurt Bülteni - 13

DEAŞ, El Bab'da bombalı araçla saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı (3) - (yeniden)



SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü ve dün Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)kontrolünü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 uzman çavuş şehit olurken, 9 asker yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçlerinin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları'nın dün kontrolü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, bugün saat 13.40'ta terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuşlar Saim Topal (Erzincan), Bahattin Bakır (Zonguldak), Emre Doruk (Giresun), Ramazan Taşkın (Samsun) ve Mete Can (Hatay) şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



ÖSO üyelerinden de ölen ve yaralananların olduğu saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler karadan obüslerle, havadan da uçaklarla ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Yaralı askerlerden bazıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olanlar ise helikopterlerle Gaziantep Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Saldırıda yaşamını yitiren şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları da helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



TSK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan saldırıyla ilgili yapılan bilgilendirmede, saldırıda yaralanan 9 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi: "20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



Harekatın başladığı günden itibaren Suriye topraklarında şehit düşen asker sayısı 54'e yükselirken, şehit uzman çavuşların yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.



Cezaevindeki yangında zehirlenen 17 yaşındaki çocuk öldü



ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 18 Ocak'ta saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, iddiaya göre koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ü yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınırken, durumu iyi olan infaz koruma memurları ise daha sonra taburcu edildi.



5 AY ÖNCE CEZAEVİNE GİRMİŞ



Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuk mahkum Muhammet Erdoğan, yaşamını yitirdi. 'Uyuşturucu' suçundan 5 ay önce cezaevine girdiği öğrenilen Erdoğan'ın ölüm nedeni zehirlenme olarak açıklandı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Erdoğan'ın cenazesini teslim almak için gelen yakınları, yangına geç müdahale edildiği, dumandan etkilenenlere hızlı bir şekilde tıbbi müdahalede bulunmadığını savundu. Morgdan alınan Erdoğan'ın cenazesi merkez Seyhan İlçesi'ndeki Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.



Tekirdağ'da 68 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi



TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında polis memuru ve eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ında bulunduğu 68 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında polis memuru ve eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alınarak Tekirdağ'a getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, Emniyet Müdürü Yılmaz'ın da yer aldığı 68 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilerek sorguya alındı.



Gaziantep'te, FETÖ/PDY bağlantılı 38 polis tutuklandı



GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 polis tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen cuma günü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen emniyet görevlilerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, 3 şube müdürü, 7 komiser, 27 polis memuru ile 1 emekli polis memuru olmak 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis memurlarının sohbet hocası olduğu tespit edilen mühendis ise operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 38 polis, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İzmit'te ikiz plakalı araç polisi alarma geçirdi



KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü, Plaka Tanıma Sistemi'nde ikiz plakalı bir otomobil tespit edilince alarma geçildi. Aracın plakasının gerçek olduğu tespit edildi.



Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 34 plakalı otomobil Plaka Tanıma Sistemi'ne ikiz plaka alarmı verince polis ekipleri alarma geçti. Otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'na dönerken polis ekiplerince durdurularak incelemeye alındı. Çalıntı olduğu belirtilen plakaların durdurulan araca ait olduğu tespit edildi. Polis kopya plakalı aracı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



En acı karne dağıtımı



ESKİŞEHİR'de üzerine bastıkları buzun kırılması sonucunda Porsuk Çayı'na düşerek hayatlarını kaybeden 12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan ile 11 yaşındaki Ali Cantürk'ün karnelerini Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve sınıf arkadaşları tarafından evlerinde ailelerine teslim edildi. Oğlu Batuhan'ın takdirnamesini ve karnesini alan baba Hasan Gürdoğan gözyaşlarına boğuldu.



Gökmeydan Mahallesi'ndeki geçen 15 Ocak'ta meydana gelen olayda biri bisikletle diğeri yürüyerek buz tutan Porsuk Çayı üzerinde dolaşan Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 7- M sınıfı öğrencisi Batuhan Gürdoğan ile arkadaşı Sami Sipahi Ortaokulu 6-I sınıfı öğrencisi Ali Cantürk, bastıkları buzun kırılması sonucunda suya düştü. Ali Cantürk suda kaybolurken, Batuhan Gürdoğan atılan can simidini bir süre tuttuktan sonra soğuğa dayanamayıp kendini bıraktı. Cesetleri dalgıçlar tarafından Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Gürdoğan ve Cantürk aynı camide kılınan cenaze namazlarının ardından asri mezarlığında yan yana toprağa verildi.



'BÖYLE BİR KARNE İLK DEFA VERİYORUM'



Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu Müdürü Zekai Özbay, Sami Sipahi Ortaokulu Müdürü İsmail Hakkı Ceran, öğretmenler ve öğrenciler ilk olarak derslerindeki başarısı nedeniyle takdirname alan Batuhan Gürdoğan'ın ailesinin oturduğu Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Caddesi'ndeki Kale Apartmanı'ndaki evine gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit baba Hasan Gürdoğan, Mürrivet ve kızları Zeliha Gizem'e başsağlığı diledi. Müdür Başyiğit, "Hepimiz üzüntülüyüz. Böyle bir karneyi hayatımda ilk defa veriyorum. Ama takdiri ilahi. Söylenecek başka bir söz yok. Çocuğumuzun yadigarını annesine ve babasına teslim ediyoruz. Arkadaşları onun adına bir anı defteri oluşturmuşlar. Onu da size teslim ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.



'ÖNLEM ALINSIN, TEL ÖRGÜLER YAPILSIN'



Baba Hasan Gürdoğan oğlunun takdirnamesini ve karnesini alırken gözyaşlarına boğularak ağladı. Hasan Gürdoğan şunları söyledi:



"Herkes karnesini kendisi eve getiriyor. Keşke benim oğlum da karnesini ve takdirnamesini eve getirebilseydi. Çocuğum ihmalsizlikten gitti. Önlem alınsın, oralara tel örgüler yapılsın, tek dileğim bu . Bütün dünya bunu duysun. Bundan sonra başka analar ağlamasın. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum çok çalışkan bir öğrenciydi. Onun hayali pilot olmaktı. Bir diğer hayali de futbolcu olmaktı. Eskişehirspor'u çok severdi. O gün Eskişehirspor'un maçı vardı. Bana 'Baba maça gideceğiz mi?' dedi. Ben de bir sonraki maça gidelim dedim. Eskişehirspor kulübü başkanı ve futbolcular için bileklikler yapmıştı. Maça gitseydi onları vermek istiyordu."



ALİ'YE TEŞEKKÜR BELGESİ



Odunpazarı İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler daha sonra ölen Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi Ali Cantürk'ün ailesinin oturduğu Gökmeydan Mahallesi Laleler Sokak'taki evine gitti. Başyiğit, Ali Cantürk'ün karnesini ve teşekkür belgesini baba Ali Sait Cantürk'e teslim etti.



Kayseri'de bir sınıfa, Şehit Fethi Sekin'in ismi verildi



İZMİR Adliyesi'ne düzenlenen bombalı araçlı saldırıda bulunmak isteyen teröristlere canı pahasına karşı koyan ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adı, Kayseri'de bir okuldaki sınıfa verildi.



Kayseri'deki Refika Küçükçalık Orta Okulu'nun birinci katındaki koridor, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sözler ve darbe girişimini anlatan fotoğraflarla donatıldı. Bu koridordaki tüm sınıflara ise başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerinin isimleri verildi. Sınıf kapılarına da Türk büyüklerinin büyük boy fotoğrafları asıldı. Bu koridordaki sınıflara ismi verilen en son kişi ise, 5 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin oldu. Sekin'in fotoğrafı, orta okul birinci sınıf olarak eğitim verilen sınıfın kapısına kırmızı zemin üzerine yapıştırıldı. Fotoğrafın altında ise "Şehit Polis Memuru Fethi Sekin. İzmir Adliyesi C kapısı yakınlarındaki hakim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırganlar, polis memuru Fethi Sekin'in dikkati sayesinde asıl amaçlarına ulaşamadılar. Teröristlerle kahramanca girdiği çatışmada tetöristlerden birini öldürmüş ve şehit olmuştur" yazısı yer aldı. Öğrenciler, Atatürk, Oğuz Kaan, Alparslan gibi diğer Türk kahramanlarıyla birlikte Fethi Sekin'in kahramanlığıyla da gurur duyduklarını ifade ettiler. Büyük bir çoğunluğu takdirname alan Fethi Sekin Sınıfı'nın öğrencileri, sınıfa her girişlerinde Sekin'in fotoğrafına saygıyla baktıklarını ve bir ömür boyu onun yaptıklarını unutmayacaklarını söylediler.



Konuşma engelli taraftara, 'çirkin ve kötü tezahürat'tan ceza (2)



TFF BAŞKANI ÜZÜNTÜLERİNİ İLETTİ



Sivasspor taraftarına kötü tezahürat nedeni ile verilen tribün kapatma cezasından etkilenmesiyle gündeme gelen işitme engelli İlhan Biçer için devreye Türkiye Futbol Fedarasyonu Başkanı Yıldırım Demirören girdi. Konuyu basından öğrenen TFF Başkanı Demirören'in, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak, engelli taraftarın yaşadığı durumdan dolayı üzüntülerini ilettiği ve kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.



BAŞKAN ŞEREF TRİBÜNÜNE DAVET ETTİ



Bu gelişmenin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da, Sivasspor'un bütün maçlarını yakından takip eden engelli taraftar İlhan Biçer'i arayarak, pazar günü oynanacak Boluspor maçına oğluyla birlikte davet etti. İlhan Biçer'in karşılaşmayı pazar günü oğlu Cihan Biçer ile birlikte şeref tribününde Başkan Mecnun Otyakmaz ile birlikte izleyeceği öğrenildi.



Haber: SİVAS



==========================================